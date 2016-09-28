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7 افكارلمطابخ مودرن بأقل كلفة

Heba khlili Heba khlili
Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
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تريد مطبخ مودرن تستمتع بطبخ اشهى المأكولات، ولكن لا تريد صرف ميزانية كبيرة على التصاميم.
تابع معي المقال وستتعرف على 7 أفكار وأساليب مميزة تستطيع من خلالها تحويل مطبخ عادي الى مطبخ مودرن بسيط بأبسط التصاميم والديكورات.

1. للاستخدام وللديكور

Oak chopping board Bordercraft مطبخألواح المطبخ
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

واحدة من أرخص الأفكار لإعطاء نضارة إلى المطبخ هو اختيار عنصر لمطبخك له دور عملي وكديكور في نفس الوقت. كما نرى في الصورة مثالين الأول: لطاولة التقطيع الخشبية التي أعطت ديكور مميز للمطبخ، والثاني: العبوات الزجاجية التي تحتوي الوان مختلفة لبعض المواد الغذائية. 
هناك أشياء صغيرة للاستخدام اليومي ولكنها تساعد على تزين المطبخ.

2. جدار حقيقي ام اصطناعي

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

لن تنفق ميزانية كبيرة فقط لجعل جدار مطبخك يبدو مميز وجميل أو على تصميم ديكورات ورسومات مميزة على الجدار، ما ستفعله هو انك وببساطة ستشتري لوح شفاف رقيق عليه بعض الرسومات المناسبة لذوقك وتضعها على جدار المطبخ ولن تلاحظ الفرق هل هو جدار حقيقي أو اصطناعي.

3. الرفوف

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs مطبخ
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

الرفوف مع باب والرفوف المفتوحة هي واحدة من الطرق الأكثر استخداماً من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي لتأثيث المطابخ الحديثة… لماذا لا تنسخ الفكرة؟ فكرة في غاية البساطة، كم تقلل من فوضى المطبخ وتجعله اكثر ترتيب، ناهيك عن القول أن الرفوف المفتوحة أقل تكلفة بكثير من تلك التي مع باب!

4. المعدن ذو تأثير مختلف

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

نعم اللون الأصفر جميل وأعطى لمسة مميزة للمطبخ لكنه أيضا كلف ميزانية، ولكن ما أردت ذكرة كفكرة لإعطاء لمسة حداثة على المطبخ هو استخدام المعدن لمجموعة السكاكين الموجودة في حامل بلون احمر جذاب.

5. النباتات

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

تعتبر الزهور والنباتات والأعشاب طريقة رائعة لإعطاء الحيوية والإشراق  للمطبخ. استخدم النباتات التي تستخدمها في الغذاء كالنعناع والروزماري كديكور حيوي وكنباتات للاستخدام.

6. مزج العناصر الديكوريه

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

فكرة مختلفة ولكن فعالة، تعتمد على مزج عدة عناصر ديكورية مختلفة معا، لتعطي مظهر جديد للمطبخ حيث تعتبر هذه الطريقة من احدث الطرق المستخدمة في تصميم المطابخ الانتقائية. فكما نشاهد في الصورة الدمج بين الموقد القديم الموروث عن الجد، وبين تلك الكراسي المعدنية ذات النمط الصناعي. اقتراح رائع.

7. السجادة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

نريد أفكارنا بأقل ميزانية… ما رأيك ا بالسجادة في المطبخ؟ فكرة جميلة وتحتاج منك فقط إلى تحديد ذوقك الشخصي، فإذا كنت من محبي النمط الريفي اختر سجادة أنيقة من الخيزران، وإذا كنت تفضل الألوان يمكن أن تختار بساط من الإسفنج الملون، والقابلة للغسل، أما إذا كنت تفضل النمط الطبيعي اشتري سجادة من القطن العضوي.

استمتع في الطبخ واستمتع أيضا بتكلفة قليلة لتزين بها مطبخك.

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