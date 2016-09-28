7 افكارلمطابخ مودرن بأقل كلفة

تريد مطبخ مودرن تستمتع بطبخ اشهى المأكولات، ولكن لا تريد صرف ميزانية كبيرة على التصاميم.
تابع معي المقال وستتعرف على 7 أفكار وأساليب مميزة تستطيع من خلالها تحويل مطبخ عادي الى مطبخ مودرن بسيط بأبسط التصاميم والديكورات.
واحدة من أرخص الأفكار لإعطاء نضارة إلى المطبخ هو اختيار عنصر لمطبخك له دور عملي وكديكور في نفس الوقت. كما نرى في الصورة مثالين الأول: لطاولة التقطيع الخشبية التي أعطت ديكور مميز للمطبخ، والثاني: العبوات الزجاجية التي تحتوي الوان مختلفة لبعض المواد الغذائية.
هناك أشياء صغيرة للاستخدام اليومي ولكنها تساعد على تزين المطبخ.
لن تنفق ميزانية كبيرة فقط لجعل جدار مطبخك يبدو مميز وجميل أو على تصميم ديكورات ورسومات مميزة على الجدار، ما ستفعله هو انك وببساطة ستشتري لوح شفاف رقيق عليه بعض الرسومات المناسبة لذوقك وتضعها على جدار المطبخ ولن تلاحظ الفرق هل هو جدار حقيقي أو اصطناعي.
الرفوف مع باب والرفوف المفتوحة هي واحدة من الطرق الأكثر استخداماً من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي لتأثيث المطابخ الحديثة… لماذا لا تنسخ الفكرة؟ فكرة في غاية البساطة، كم تقلل من فوضى المطبخ وتجعله اكثر ترتيب، ناهيك عن القول أن الرفوف المفتوحة أقل تكلفة بكثير من تلك التي مع باب!
نعم اللون الأصفر جميل وأعطى لمسة مميزة للمطبخ لكنه أيضا كلف ميزانية، ولكن ما أردت ذكرة كفكرة لإعطاء لمسة حداثة على المطبخ هو استخدام المعدن لمجموعة السكاكين الموجودة في حامل بلون احمر جذاب.
تعتبر الزهور والنباتات والأعشاب طريقة رائعة لإعطاء الحيوية والإشراق للمطبخ. استخدم النباتات التي تستخدمها في الغذاء كالنعناع والروزماري كديكور حيوي وكنباتات للاستخدام.
فكرة مختلفة ولكن فعالة، تعتمد على مزج عدة عناصر ديكورية مختلفة معا، لتعطي مظهر جديد للمطبخ حيث تعتبر هذه الطريقة من احدث الطرق المستخدمة في تصميم المطابخ الانتقائية. فكما نشاهد في الصورة الدمج بين الموقد القديم الموروث عن الجد، وبين تلك الكراسي المعدنية ذات النمط الصناعي. اقتراح رائع.
نريد أفكارنا بأقل ميزانية… ما رأيك ا بالسجادة في المطبخ؟ فكرة جميلة وتحتاج منك فقط إلى تحديد ذوقك الشخصي، فإذا كنت من محبي النمط الريفي اختر سجادة أنيقة من الخيزران، وإذا كنت تفضل الألوان يمكن أن تختار بساط من الإسفنج الملون، والقابلة للغسل، أما إذا كنت تفضل النمط الطبيعي اشتري سجادة من القطن العضوي.
استمتع في الطبخ واستمتع أيضا بتكلفة قليلة لتزين بها مطبخك.
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