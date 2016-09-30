قبل وبعد: تحويل منزل الشاطئ إلى جنة بحرية

بجانب الشرفة ذات النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، صممت طاولة رفيعة ممتدة، استخدم نصفها كطاولة طعام وضعت أمامها بضعة كراسي معدنية، فيما استخدم النصف الثاني كرف لعرض قطع الديكور، وقد صمم أسفل هذا الجزء من الطاولة خزانة بيضاء أنيقة، بها أدراج تخزينية كثيرة.

أما عن الحائط المجارو لغرفة النوم، فقد صمم من الخشب، وقد وضعت بداخله شاشة تلفاز كبيرة، ليتحول بأكمله إلى مكتبة تلفاز خشبية أنيقة، كما صمم باب غرفة النوم من الخشب ذاته، ليختفي في الجدار تمامًا.

وبالنسبة لـ غرفة المعيشة، فقد احتوت على أريكة وحيدة كبيرة بيضاء، وهي تبدو مريحة للغاية، ووضعت أمامها طاولة زجاجية شفافة بالكامل،.