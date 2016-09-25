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8 أفكار جعلت تلك الشقة راقية

Mohammed Awad Mohammed Awad
MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
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الخشب من العناصر الطبيعية المفيدة للإنسان و التي استخدمها في عصوره البدائية و حتى الحداثية في استخدامات عديدة، شقتنا اليوم استفادت أقصى استفادة من الأعمال الخشبية في السفرة و السرير و المكتبات الجدارية و حتى مساند الحوض بالحمام و الارضيات الباركية ، اشياء تبدو معتادة و لكن في تصميمها كانت براعة المصمم الذي نفذها و جعلت تلك الشقة بالفعل من أجمل مايكون، لذا وددنا أن نستعرض سوياً 8 أشكال من الاستخدامات الرائعة للأخشاب التي من الممكن أن تقتبسها في شقتك ..

1- السفرة و رف المطبخ

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

تلك المنضدة الخشبية صممت ببراعة و كأنها منحوته في قلب عنصر معدني صلب، الدقة و البراعة في تصميمها غاية في الرقي خصوصاً الحفاظ على اللون الطبيعي للخشب و مظهره المتعرج الرائع، حيث يمكنك من خلال تلك الفكرة في هذا النموذج أن تلجأ لتناغم ديكوري خشبي عن طريق جعل الرف الخاص بتقديم الاطعمة من ذات نوع الخشب المصنوعة منه المائدة الرئيسية مما يعطي شكلا لا يتكرر

2- الكراسي و المنضدة الصغيرة

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة السفرة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

من الأشياء المحببة للذين يعشقون الطبيعة تلك الدوائر الخشبية المحاطة بلون الخشب الصافي و هذا النموذج يمنحكم كل ماتريدون في هذا الشأن حيث ننوع استخدام الخشب بالوان مختلفة من الوان الخشب الطبيعي في استخدامات مختلفة في الغرفة الواحدة فهنا مثلا تم استخدام الكراسي من لون اكثر دكانة من لون المنضدة الصغيرة في الوسط و لكن هذا التدرج ما اعطى للغرفة روحاً و شكلا

3- المكتبة الرفيعة

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura وحدات مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

صناعة الأرفف و المكتبات الخشبية من الأفكار الحديثة القديمة في الوقت ذاته في عالم التصميم حيث تعد المكتبة الطولية من أكثر اشكال النجارة ذكاءاً و استغلالا للمساحات الصغيرة في قلب الحوائط دون تكسير و بتكلفة اقل كثيرا من المعادن أو الزجاج الخالص .

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4- أرفف و أماكن للتخزين بالمطبخ

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura وحدات مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

أرفف المطابخ الخشبية هي الأكثر انتشاراً في التصميمات الخشبية و لكن في العصر الحداثي الحالي لم يرض المصممون في التفريط في شكل الخشب فحتى لو استخدموا ارفف معدنية تكون في شكل الخشب احيانا كثيرة و هو مايعرف باسم الخشمونيوم

5- مكتبة خشبية متنوعة

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

يمكن أن تخلق مزيجا بين الشكل الجميل و العملية في الوقت ذاته عن طريق تخصيص جداراً لتصميم مكتبة خشبية بها ارفف كرقعة الشطرنج بعضها مفتوح للزينة و البعض الآخر مغلق للتخزين

6- في الحمام

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

الخشب في الأماكن التخزينية في الحمام يعطي شكلاً رائعاً لذوي الذوق الراقي و يفضل أن يركب في مكان بعيد عن الماء كما في هذا الماء وضع في أعلى الحوض و ليس في جواره أو حتى بمحاذاته

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7- أيضاً حول الحوض

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

هناك اخشاب من انواع خاصة تستخدم بجوار الماء و هو ما يظهر في حمام تلك الشقة الرائعة الخشبية ان صح التعبير حيث يقع على جوار الحوض مساند خشبية من نوع خاص مقاوم للعفن و للماء و هو من النوع الموصى به بالطبع و ليس هناك أي خطورة من استخدامه

8- الارضيات الباركية

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة نوم
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

في تلك الشقة يبدو انبهار المصمم بعناصر الخشب جلية للعيان حيث قام بتخصيص الارضيات بالباركية و كذلك الابواب الخاصة بدولاب الملابس، لا يوجد سيراميك في الارضيات الا قليلا لا سيما في الحمام و الباقي يستحوذ فيه المصمم على اعجابنا باستخدام الخشب

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