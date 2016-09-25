8 أفكار جعلت تلك الشقة راقية

الخشب من العناصر الطبيعية المفيدة للإنسان و التي استخدمها في عصوره البدائية و حتى الحداثية في استخدامات عديدة، شقتنا اليوم استفادت أقصى استفادة من الأعمال الخشبية في السفرة و السرير و المكتبات الجدارية و حتى مساند الحوض بالحمام و الارضيات الباركية ، اشياء تبدو معتادة و لكن في تصميمها كانت براعة المصمم الذي نفذها و جعلت تلك الشقة بالفعل من أجمل مايكون، لذا وددنا أن نستعرض سوياً 8 أشكال من الاستخدامات الرائعة للأخشاب التي من الممكن أن تقتبسها في شقتك ..