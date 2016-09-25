8 أفكار جعلت تلك الشقة راقية

الخشب من العناصر الطبيعية المفيدة للإنسان و التي استخدمها في عصوره البدائية و حتى الحداثية في استخدامات عديدة، شقتنا اليوم استفادت أقصى استفادة من الأعمال الخشبية في السفرة و السرير و المكتبات الجدارية و حتى مساند الحوض بالحمام و الارضيات الباركية ، اشياء تبدو معتادة و لكن في تصميمها كانت براعة المصمم الذي نفذها و جعلت تلك الشقة بالفعل من أجمل مايكون، لذا وددنا أن نستعرض سوياً 8 أشكال من الاستخدامات الرائعة للأخشاب التي من الممكن أن تقتبسها في شقتك ..
تلك المنضدة الخشبية صممت ببراعة و كأنها منحوته في قلب عنصر معدني صلب، الدقة و البراعة في تصميمها غاية في الرقي خصوصاً الحفاظ على اللون الطبيعي للخشب و مظهره المتعرج الرائع، حيث يمكنك من خلال تلك الفكرة في هذا النموذج أن تلجأ لتناغم ديكوري خشبي عن طريق جعل الرف الخاص بتقديم الاطعمة من ذات نوع الخشب المصنوعة منه المائدة الرئيسية مما يعطي شكلا لا يتكرر
من الأشياء المحببة للذين يعشقون الطبيعة تلك الدوائر الخشبية المحاطة بلون الخشب الصافي و هذا النموذج يمنحكم كل ماتريدون في هذا الشأن حيث ننوع استخدام الخشب بالوان مختلفة من الوان الخشب الطبيعي في استخدامات مختلفة في الغرفة الواحدة فهنا مثلا تم استخدام الكراسي من لون اكثر دكانة من لون المنضدة الصغيرة في الوسط و لكن هذا التدرج ما اعطى للغرفة روحاً و شكلا
صناعة الأرفف و المكتبات الخشبية من الأفكار الحديثة القديمة في الوقت ذاته في عالم التصميم حيث تعد المكتبة الطولية من أكثر اشكال النجارة ذكاءاً و استغلالا للمساحات الصغيرة في قلب الحوائط دون تكسير و بتكلفة اقل كثيرا من المعادن أو الزجاج الخالص .
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أرفف المطابخ الخشبية هي الأكثر انتشاراً في التصميمات الخشبية و لكن في العصر الحداثي الحالي لم يرض المصممون في التفريط في شكل الخشب فحتى لو استخدموا ارفف معدنية تكون في شكل الخشب احيانا كثيرة و هو مايعرف باسم الخشمونيوم
يمكن أن تخلق مزيجا بين الشكل الجميل و العملية في الوقت ذاته عن طريق تخصيص جداراً لتصميم مكتبة خشبية بها ارفف كرقعة الشطرنج بعضها مفتوح للزينة و البعض الآخر مغلق للتخزين
الخشب في الأماكن التخزينية في الحمام يعطي شكلاً رائعاً لذوي الذوق الراقي و يفضل أن يركب في مكان بعيد عن الماء كما في هذا الماء وضع في أعلى الحوض و ليس في جواره أو حتى بمحاذاته
هناك اخشاب من انواع خاصة تستخدم بجوار الماء و هو ما يظهر في حمام تلك الشقة الرائعة الخشبية ان صح التعبير حيث يقع على جوار الحوض مساند خشبية من نوع خاص مقاوم للعفن و للماء و هو من النوع الموصى به بالطبع و ليس هناك أي خطورة من استخدامه
في تلك الشقة يبدو انبهار المصمم بعناصر الخشب جلية للعيان حيث قام بتخصيص الارضيات بالباركية و كذلك الابواب الخاصة بدولاب الملابس، لا يوجد سيراميك في الارضيات الا قليلا لا سيما في الحمام و الباقي يستحوذ فيه المصمم على اعجابنا باستخدام الخشب