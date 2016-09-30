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منزل يبهر الجميع من الداخل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco بلكونة أو شرفة
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من الاشياء الملفتة للنظر في تصميم منزل اليوم أنه لا يوجد فيه مكان للتجمع إلا و تجده ينظر للخارج سواء على الحديقة أو يطل على البحر المحيط به من جهة الشمال، و هذه براعة غير منتشرة كثيراً خصوصاً في ظل التسارع الكبير نحو التصميمات التي تتهم بالداخل على حساب الخارج، فمنزلنا اليوم يوجد فيه أشياء في خارجه طبيعية يشعر بها عشاق الطبيعة ، و جو مثالي تم تكييفه ليلائم الأجواء و يوفر الطاقة المهدرة في المكيفات و المروحات و الأضواء بطرق محددة سنوضحها في خلال جولتنا سوياً

واجهة بسيطة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco منازل
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

لنا أن نلاحظ كيف أن لتلك الفيلا سوراً محيطاً بها ليس به الكثير من البهارج و النقوش و لكن حالة من الاعتدال الأنيق تسيطر على الموقف خصوصاً في أشكال الأعمدة الضوئية الرفيعة حول المنزل في مسافات متساوية كما أننا نلاحظ أن ذلك التصميم بقلة أعداد الشجر و النخل الطويل في الحديقة سمح بدخول الضوء النهاري بشكل كامل و هو ما يساهم في توفير الكهرباء المستخدمة للانارة

مدخل رطب

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco شبابيك
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

عملية تظليل المدخل بشكل مبهر بالنخل الصغير الديكوري و النباتات عملت على جعل تلك المنطقة رطبة و قليلة في حرارتها بالمقارنة بالمداخل الأخرى التي لا يعمل المصممون على تظليلها و بالتالي تكون عرضة للحرارة

ابواب مضاءة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

المدخل  استخدمت فيه لمبات الليد الموفرة للكهرباء و بشكل متناسق و طولي حول الباب الرئيسي مما يجعل الباب مثاراً للإعجاب من قبل الزائرين بضرورة الترحيب بهم بالأضواء خصوصاً في وقت الليل ، و استخدم ايضاً المعدن كمظلة من آشعة الشمس و هو ما يوفر كثيراً في استهلاك الطاقة الخاصة بالمكيفات و المراوح الخارجية لأنه سيقلل الحرارة بشكل ملحوظ

إطلالات جماعية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

استخدام اماكن الجلوس و المكوث و الانتظار بجوار المناظر الطبيعية حول المنزل أو في الحديقة شيء رائع، حيث تخصصت الأماكن التي يوجد بها تجمعات حول النوافذ الكبيرة لاضفاء مزيداً من الجمال على تصميم الغرف الداخلية فالسفرة و المعيشة هنا غرفتان متصلتان

مكتبات زجاجية

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة المعيشة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

بدون زخرفة لا قيمة لها هنا جاء دور الزجاج في رسم منظر جمالي رائع بجوار غرفة المعيشة و السجاد كذلك حمل كل تلك المساحة في موضعها و هو ما أعطى انطباعاً بالدفء في جانب الغرفة التي من متطلباتها الدفء في جوار العائلة .

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بجانب الحديقة

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco غرفة الميديا
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

و هنا أيضاً تأكيد على استخدام النوافذ الشفافة في جوار أي مقعد أو تجمع عائلي في غرف المنزل و هو يتكرر هنا كذلك، حيث الطبيعة الخارجية و الحديقة في مشهد خلاب حول المكان بأكمله و هو تكتيك ديكوري يبرز أقوى ما في المنزل من وجهة نظر المصمم و في تلك الحالة تم تعيين أن أقوى شيء هنا هو الحديقة المحيطة به

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أجزاء للشواء

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

نظام الحديقة الخارجية لهذا المنزل منقسم لأجزاء، أولها هذا الجزء و هو الملاصق لجدار المنزل و يتميز بأنه يوجد به أدوات للشواء و للتدفئة و مدخنة على العكس بالأجزاء الأخرى التي تتمركز حول المساحة الكبيرة و البراح و المناظر الطبيعية الخلابة للنباتات و الأشجار

جدول مياة صناعي

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حديقة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

في جانب الحديقة الآخر نلاحظ أن المصمم قد افتعل جدولاً مائياً به توفير كبير للمياة، فهذا النظام يعيد نفسه بنفسه بكمية محددة من المياة و فكرة عملها هندسياً مثل فكرة عمل النافورة تماماً

للبراعة أصول

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco بلكونة أو شرفة
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

ما أجمل تلك الجلسة في الحقيقة شيء يدعو للإعجاب، استغلال هذا التراس بهذا الشكل الراقي أمر يحسب لمن أدلى بذوقه و اختاره، كيف أن الأرضيات المكسوة بالنجيل الصناعي قد نقلت الدنيا كلها في البلكون دون عناء، مع اختلاط عينيك برؤية البحر ، شعور لا يوصف

الحمام متكامل

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco حمام
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

الحمام أمثر من رائع معتمد على الإضاءة من المصابيح الليد مثل المدخل تماماً و كذلك اللون قريب للغاية من الوان الواجهة الأمامية للمنزل، و بهذا يكون المصمم قد نجح فعلياً في الوصول لنقطة التكامل البصري الذي يكون الهدف من التصميم الداخلي بشكل أساسي بعيداً عن مهارات أخرى قد تأتي في مرتبة تالية بعده

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