منزل يبهر الجميع من الداخل

من الاشياء الملفتة للنظر في تصميم منزل اليوم أنه لا يوجد فيه مكان للتجمع إلا و تجده ينظر للخارج سواء على الحديقة أو يطل على البحر المحيط به من جهة الشمال، و هذه براعة غير منتشرة كثيراً خصوصاً في ظل التسارع الكبير نحو التصميمات التي تتهم بالداخل على حساب الخارج، فمنزلنا اليوم يوجد فيه أشياء في خارجه طبيعية يشعر بها عشاق الطبيعة ، و جو مثالي تم تكييفه ليلائم الأجواء و يوفر الطاقة المهدرة في المكيفات و المروحات و الأضواء بطرق محددة سنوضحها في خلال جولتنا سوياً