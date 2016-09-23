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8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك

آية علم الدين آية علم الدين
ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
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يعد الدش أحد عناصر الحمام التي لاغنى عنها خاصة في الحمامات المتصلة بغرف النوم، ولأنه تركيبه يكون دائمًا مرتبط بنوعية التشطيب المستخدم في الحائط المثبت به فإن الاستقرار على شكله لابد أن يكون في مرحلة متقدمة من مراحل الديكور للمنزل.

ويعد الطراز  العصري هو الطابع المستحب في المنازل الحديثة، لذا سوف نقوم اليوم بعرض بعض الأفكار العصرية لأشكال الدش المختلفة مع اختلاف الحوائط الخاصة بجزء الاستحمام والتي تتناسب مع كل شكل من أشكال الدش.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار العصرية:

1- الدش الدائري بعرض الحائط

The Arch Showerhead QS Supplies حمام دوش وأحواض إستحمام White
QS Supplies

The Arch Showerhead

QS Supplies
QS Supplies
QS Supplies

وكأنك وقفت وسط الشلالات والمياة تأتيك من كل اتجاه، هذا هو ماستشعر به حالما تقف تحت هذا الدش المبتكر، فشكله الجذاب ذو الحواف الدائرية بارتفاع الحائط بأكمله وبعرضه كله أيضًا عظم من إحساس الشلالات الآتية من الفتحات الدائرية على جانبي حواف الدش، كما استغل المصممون الفتحات الدائرية التي على الجوانب أيضًا ليضع عليها أدوات النظافة والاستحمام.

وقد صنعت الحوائط من الميكروسيمنت الرمادي مع طلاء جوانب الدش بالأبيض العصري ومع وحدات الإضاءة الدائرية التي أكملت الشكل المبهر للدش.

2 – الدش داخل الكابينة الزجاجية

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

ربما يعد هذا الحل مكررًا بعض الشئ ولكنه لايبلى أبدًا، فمن الذي لا يفضل الاستحمام داخل هذه الكابينة الشفافة التي لا تمنع الاتصال البصري ببقية الحمام ولا تشعر مستخدمها بضيق المساحة وإنما توفر له الاستمتاع بالمياه التي تأتيه من الأعلى عن طريق الدش الرئيسي ومن فتحات الحائط وأيضًا مع إمكانية استخدام الدش المتحرك في يده؟ إنه حقًا اختيار مثالي.

3- الخشب حول الدش

Calbourne Road, SW12, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Calbourne Road, SW12

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

استخدام الخشب في الحمامات العصرية أصبح من العناصر التي تضفي دفئًا وتميزًا لديكور الحمام عامة، وخاصة في منطقة الدش كما نرى في هذا الحمام الذي اختار المصممون له أن يكون مكسوًا بألواح الخشب الطبيعي في الأرضيات وكامل الحوائط بشكل فريد وعصري ، ومع استخدام فاصل صغير من الزجاج الرقيق حتى يفصل جزء الاستحمام مع الحفاظ على الاتصال البصري داخل الحمام.

وقد اختار المصممون أيضًا الدش المثبت في الحائط من الأعلى مع توافر الدش اليدوي أيضًا لسهولة الاستخدام ومع بالوعة على شكل شريحة مغطاة بالخشب أيضًا لتتماشى مع الحمام ومع الكوة المستطيلة على الجانب لرص أدوات الاستحمام عليها.

4- الدش على شكل شريحة عريضة

Hudson Reed Duschpaneele, Hudson Reed Deutschland Hudson Reed Deutschland حمام
Hudson Reed Deutschland

Hudson Reed Deutschland
Hudson Reed Deutschland
Hudson Reed Deutschland

في هذا الحمام اختار المصممون شكلًا مميزًا للدش ذو اللون الأسود عبارة عن شريحة واحدة عريضة ملتوية من الأعلى حتى تضم داخلها فتحات رش المياة مع الفتحات القائمة على الجانب الموازي للحائط ومع وجود صنابير التحكم داخل نفس الوحدة و الدش اليدوي الدقيق على جانب الوحدة ، فكرة هائلة لاختصار المكان المخصص للدش كما أنها مثالية من حيث احتواءها على كل أجزاء الدش اللازمة.

5-- الموزاييك لشكل جمالى أفضل

Salle de bain sous combles , Atelier MurMURS Atelier MurMURS حمام
Atelier MurMURS

Atelier MurMURS
Atelier MurMURS
Atelier MurMURS

يمكننا استخدام الموزاييك لكسوة الحوائط المحيطة بالدش كما نرى في هذا الحمام، حيث وضع تصميم خاص لحوائط منطفة الاستحمام للتغلب على صغر المساحة بشكل جميل وعملي.

6- الطوب الزجاجي الأنيق

Du noir et du minéral en architecture intérieure, Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur حماممغاسل
Philippe Ponceblanc Architecte d&#39;intérieur

Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur
Philippe Ponceblanc Architecte d&#39;intérieur
Philippe Ponceblanc Architecte d'intérieur

في هذا الحمام نلاحظ استخدام عنصرين هامين قد حددا الجزء الخاص بالاستحمام وجعلا له تصميمًا أنيقًا:

العنصر الأول وهو الحائط ذو الارتفاع القصير والذي فصل هذا الجزء مع الحفاظ على بعض الاتصال ببقية الحمام وقد كسي بمادة المايكروسيمنت الصناعية العصرية وباللون الأسود الأنيق.

والعنصر الثاني هو الطوب الزجاجي ذو الشكل الجمالي الجذاب على الحائط الآخر لمنطقة الاستحمام مع الدش المعدني الأنيق الهابط من الأعلى والذي أصاف لأناقة التصميم.

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7- الدش التقليدي

sur duşakabin, asur duş kabin sist asur duş kabin sist حمام دوش وأحواض إستحمام
asur duş kabin sist

asur duş kabin sist
asur duş kabin sist
asur duş kabin sist

هذا الدش هو الحل التقليدي للمساحة الصغيرة والأركان وهو عملي وجميل الشكل أيضًا، فبالإضافة إلى الجوانب الزجاجية الشفافة اللامعة فإنه يحتوي على قاعدة بيضاء أنيقة جاهزة للتركيب في وقت قليل لذا فإن هذا الحل هو حل عملي جدًا.

وقد استخدم المصممون لهذا الحمام الحوائط ذات السيراميك باللون الحجري و بترابيع عرضية جميلة الشكل وأكمل التصميم استخدام السيراميك من نفس اللون ولكن بمقاسات مربعة في الأرضية فجاءت متناسبة تمامًا مع الحوائط.

8- لون الزبرجد الجذاب لتصميم مختلف

ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

نستطيع أن نلمح جاذبية هذا التصميم منذ النظرة الأولى عليه، فلون الزبرجد الذي يخطف الأبصار المستخدم في حوائط جزء الاستحمام و المحاط بالزجاج الشفاف حتى لايحجب جمال الحوائط عن بقية الحمام، والأرضية المغطاة بمادة المايكروسيمنت الأسود الأنيق ومع الدش التقليدي ذو الرأس المسطح الكبير لتوزيع أفضل للماء كل هذا مع الأرفف الصغيرة لحمل أدوات الاستحمام في الزوايا قد جعلوا من تصميم هذا الحمام تصميمًا جذابًا متكاملًا.

وهنا تجد12 فكرة لحمامات على الطراز المودرن.

5 مطابخ تجمع بين الحداثة والتقليدية
أي هذه الأفكار قد ألهمتك لاستخدامها في حمامك؟

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