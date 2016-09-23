8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك

يعد الدش أحد عناصر الحمام التي لاغنى عنها خاصة في الحمامات المتصلة بغرف النوم، ولأنه تركيبه يكون دائمًا مرتبط بنوعية التشطيب المستخدم في الحائط المثبت به فإن الاستقرار على شكله لابد أن يكون في مرحلة متقدمة من مراحل الديكور للمنزل.

ويعد الطراز العصري هو الطابع المستحب في المنازل الحديثة، لذا سوف نقوم اليوم بعرض بعض الأفكار العصرية لأشكال الدش المختلفة مع اختلاف الحوائط الخاصة بجزء الاستحمام والتي تتناسب مع كل شكل من أشكال الدش.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار العصرية: