8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك

يعد الدش أحد عناصر الحمام التي لاغنى عنها خاصة في الحمامات المتصلة بغرف النوم، ولأنه تركيبه يكون دائمًا مرتبط بنوعية التشطيب المستخدم في الحائط المثبت به فإن الاستقرار على شكله لابد أن يكون في مرحلة متقدمة من مراحل الديكور للمنزل.
ويعد الطراز العصري هو الطابع المستحب في المنازل الحديثة، لذا سوف نقوم اليوم بعرض بعض الأفكار العصرية لأشكال الدش المختلفة مع اختلاف الحوائط الخاصة بجزء الاستحمام والتي تتناسب مع كل شكل من أشكال الدش.. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار العصرية:
وكأنك وقفت وسط الشلالات والمياة تأتيك من كل اتجاه، هذا هو ماستشعر به حالما تقف تحت هذا الدش المبتكر، فشكله الجذاب ذو الحواف الدائرية بارتفاع الحائط بأكمله وبعرضه كله أيضًا عظم من إحساس الشلالات الآتية من الفتحات الدائرية على جانبي حواف الدش، كما استغل المصممون الفتحات الدائرية التي على الجوانب أيضًا ليضع عليها أدوات النظافة والاستحمام.
وقد صنعت الحوائط من الميكروسيمنت الرمادي مع طلاء جوانب الدش بالأبيض العصري ومع وحدات الإضاءة الدائرية التي أكملت الشكل المبهر للدش.
ربما يعد هذا الحل مكررًا بعض الشئ ولكنه لايبلى أبدًا، فمن الذي لا يفضل الاستحمام داخل هذه الكابينة الشفافة التي لا تمنع الاتصال البصري ببقية الحمام ولا تشعر مستخدمها بضيق المساحة وإنما توفر له الاستمتاع بالمياه التي تأتيه من الأعلى عن طريق الدش الرئيسي ومن فتحات الحائط وأيضًا مع إمكانية استخدام الدش المتحرك في يده؟ إنه حقًا اختيار مثالي.
استخدام الخشب في الحمامات العصرية أصبح من العناصر التي تضفي دفئًا وتميزًا لديكور الحمام عامة، وخاصة في منطقة الدش كما نرى في هذا الحمام الذي اختار المصممون له أن يكون مكسوًا بألواح الخشب الطبيعي في الأرضيات وكامل الحوائط بشكل فريد وعصري ، ومع استخدام فاصل صغير من الزجاج الرقيق حتى يفصل جزء الاستحمام مع الحفاظ على الاتصال البصري داخل الحمام.
وقد اختار المصممون أيضًا الدش المثبت في الحائط من الأعلى مع توافر الدش اليدوي أيضًا لسهولة الاستخدام ومع بالوعة على شكل شريحة مغطاة بالخشب أيضًا لتتماشى مع الحمام ومع الكوة المستطيلة على الجانب لرص أدوات الاستحمام عليها.
في هذا الحمام اختار المصممون شكلًا مميزًا للدش ذو اللون الأسود عبارة عن شريحة واحدة عريضة ملتوية من الأعلى حتى تضم داخلها فتحات رش المياة مع الفتحات القائمة على الجانب الموازي للحائط ومع وجود صنابير التحكم داخل نفس الوحدة و الدش اليدوي الدقيق على جانب الوحدة ، فكرة هائلة لاختصار المكان المخصص للدش كما أنها مثالية من حيث احتواءها على كل أجزاء الدش اللازمة.
يمكننا استخدام الموزاييك لكسوة الحوائط المحيطة بالدش كما نرى في هذا الحمام، حيث وضع تصميم خاص لحوائط منطفة الاستحمام للتغلب على صغر المساحة بشكل جميل وعملي.
في هذا الحمام نلاحظ استخدام عنصرين هامين قد حددا الجزء الخاص بالاستحمام وجعلا له تصميمًا أنيقًا:
العنصر الأول وهو الحائط ذو الارتفاع القصير والذي فصل هذا الجزء مع الحفاظ على بعض الاتصال ببقية الحمام وقد كسي بمادة المايكروسيمنت الصناعية العصرية وباللون الأسود الأنيق.
والعنصر الثاني هو الطوب الزجاجي ذو الشكل الجمالي الجذاب على الحائط الآخر لمنطقة الاستحمام مع الدش المعدني الأنيق الهابط من الأعلى والذي أصاف لأناقة التصميم.
هذا الدش هو الحل التقليدي للمساحة الصغيرة والأركان وهو عملي وجميل الشكل أيضًا، فبالإضافة إلى الجوانب الزجاجية الشفافة اللامعة فإنه يحتوي على قاعدة بيضاء أنيقة جاهزة للتركيب في وقت قليل لذا فإن هذا الحل هو حل عملي جدًا.
وقد استخدم المصممون لهذا الحمام الحوائط ذات السيراميك باللون الحجري و بترابيع عرضية جميلة الشكل وأكمل التصميم استخدام السيراميك من نفس اللون ولكن بمقاسات مربعة في الأرضية فجاءت متناسبة تمامًا مع الحوائط.
نستطيع أن نلمح جاذبية هذا التصميم منذ النظرة الأولى عليه، فلون الزبرجد الذي يخطف الأبصار المستخدم في حوائط جزء الاستحمام و المحاط بالزجاج الشفاف حتى لايحجب جمال الحوائط عن بقية الحمام، والأرضية المغطاة بمادة المايكروسيمنت الأسود الأنيق ومع الدش التقليدي ذو الرأس المسطح الكبير لتوزيع أفضل للماء كل هذا مع الأرفف الصغيرة لحمل أدوات الاستحمام في الزوايا قد جعلوا من تصميم هذا الحمام تصميمًا جذابًا متكاملًا.
وهنا تجد12 فكرة لحمامات على الطراز المودرن.