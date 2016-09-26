المنزل الهيكلي ذو ال75 متر مربع

المنازل الهيكلية هي أحد الحلول العملية الجديدة للتغلب على مشاكل البناء والمساحات الصغيرة، فهذه المنازل الهيكيلية التي تصنع في المصنع وليس في موقع البناء ثم تنقل على رافعة للمكان المخصص للمنزل ثم تركب في الموقع بمنتهي السهولة ، وهي تتميز بالمساحات الصغيرة العملية و سهولة التكيف مع أي شكل للأرض.

وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض أحد هذه المنازل الهيكيلية في كوريا والذي تبلغ مساحته الإجمالية 75 متر مربع فقط ولكننا عندما نتجول داخله سوف نرى كيف تغلب المصممون بذكاء على المساحة الصغيرة فبدا المنزل متسعًا مريحًا وعمليًا في آن واحد.. فهيا بنا إلى كوريا وإلى منازلها الهيكيلية الأنيقة: