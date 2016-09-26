المنزل الهيكلي ذو ال75 متر مربع

المنازل الهيكلية هي أحد الحلول العملية الجديدة للتغلب على مشاكل البناء والمساحات الصغيرة، فهذه المنازل الهيكيلية التي تصنع في المصنع وليس في موقع البناء ثم تنقل على رافعة للمكان المخصص للمنزل ثم تركب في الموقع بمنتهي السهولة ، وهي تتميز بالمساحات الصغيرة العملية و سهولة التكيف مع أي شكل للأرض.
وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض أحد هذه المنازل الهيكيلية في كوريا والذي تبلغ مساحته الإجمالية 75 متر مربع فقط ولكننا عندما نتجول داخله سوف نرى كيف تغلب المصممون بذكاء على المساحة الصغيرة فبدا المنزل متسعًا مريحًا وعمليًا في آن واحد.. فهيا بنا إلى كوريا وإلى منازلها الهيكيلية الأنيقة:
نظرًا لأن هذه المنازل هي وحدات متكررة فإن تصميمها الخارجي لابد ألا يحتوي على التكرار والرتابة التي توجد في الوحدات المكررة، لذا فإننا نلاحظ أن المصممون قد حاولوا التغلب على الرتابة في التصميم الخارجي للوجهات عن طريق استخدام مواد وألوان مختلفة.
فمثلًا المدخل الذي يمكن استخدامه كتراس نراه قد صنع من الخشب المطلي باللون الأسود الأنيق، بينما مبنى المنزل نفسه قد أخذ اللون البيج الفاتح مع إطارات سوداء للنوافذ الزجاجية التي جاءت كبيرة لتوفر اتصالًا جيدًا بالطبيعة المحيطة واتساعًا للفراغات الداخلية.
أماالجزء الآخر للواجهة الرئيسية فإننا نلاحظ استخدام اللون الأسود في الحجر المغطي لجزء كبير من الواجهة بينما كسرت اللون هذه الأجزاء الجانبية من اللون البيج الفاتح ، أما النوافذ في هذا الجزء كانت من الستائر المعدنية ذات اللون الأسود أيضًا مما أعطى للشكل الخارجي للمنزل أناقة ممتزجة بالبساطة.
عندما ننتقل داخل المنزل الهيكلي نرى أن المساحة الصغيرة للمنزل لم تكن عائقًا أبدًا ضد التصميم الجيد، فهنا مثلًا في غرفة المعيشة نجد أن المصممون قد اختاروا الألوان الفاتحة للأثاث و الحوائط مع النوافذ الزجاجية الكبيرة المتصلة بالطبيعة والتي تشعر الجالس في الداخل أنه في قطعة من الطبيعة الخارجية الممتعة.
أما في الأرضيات فقد استخدم الخشب الطبيعي الأنيق ذو اللون المتوسط والذي أضفى مزيدًا من الدفء والعصرية على التصميم الداخلي.
لم يكن الأثاث المتكلف ليكون حلًا مثاليًا في هذه الحالة من البيوت التي تعتمد في الأساس على فكرة البساطة والعصرية، لذا فإننا نجد أن المنضدة الخشبية التي تحمل شاشة التلفاز هنا مثلًا اتخذت شكلًا بسيطًا للغاية ومع الحوائط البيضاء والأرضية الخشبية اكتمل التصميم البسيط المريح للعين.
ونلاحظ أيضًا استخدام الستائر البيضاء العمودية التى تحجب الضوء حين الحاجة لذلك مع الزجاج الكبير في النوافذ لإيصال الضوء بشكل كبير داخل المنزل عند الحاجة ايضًا.
أما في المطبخ المتصل بغرفة المعيشة فإننا أول ما نلحظ قد نلحظ أن المطبخ لا يحتوى على الكاونتر الأمامي الذي يتواجد دائمًا في المطابخ المفتوحة والذي يعتير حلقة الوصل بين أجزاء المطبخ التي بها العمل عن جزء التقديم، وفي الغالب فإن المصممون هنا قد فضلوا الاستغناء عنه حتى لا يؤثر على مساحة المنزل.
وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد أن المطبخ قد حوى كل العناصر اللازمة بشكل ممتاز وأنيق، فالثلاجة والبوتوجاز من الستانلس الفضي اللامع أما بقية خزانات المطبخ قد صنعت من الخشب المطلي باللون الأبيض العصري ،مع السيراميك البني اللامع و الخشب في الأرضيات.
نلاحظ أن اللون الأبيض العصري هو الغالب على كل الديكورات الداخلية للمنزل، وفي هذا ذكاء من المصممين لأن اللون الأبيض يساعد على راحة العين وإعطاء إحساس بالاتساع ويساعد في الإضاءة وهو ماحدث في غرفة النوم أيضًا.
فنجد أن الحوائط لونت باللون البيج الفاتح جدًا بينما إطار النافذة من الأبيض والسرير من الأبيض و بقية العناصر أيضًا مع بعض الزخارف البسيطة من درجات البيج.
وفي الحمام لم ينفصل التصميم عن الفكرة الرئيسية وهي استخدام اللون الأبيض والعمل على الاتساع والإشراق، فنجد حوائط الحمام من السيراميك الأبيض أما خزانة حوض غسيل الأيدي فقد كسرت قاعدة اللون الموحد وجاءت في اللون الأسود الأنيق مع النافذة الواسعة أيضًا التي تساعد على التهوية الجيدة والإضاءة النهارية الممتازة.
إذا أعجبك هذا المنزل الصغير تستطيع أن تتجول داخلهذا المنزل ذو ال86 متر مربع أيضًا.