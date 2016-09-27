10 أخطاء تقع فيها أثناء تنظيف منزلك

هناك بعض الاخطاء الشائعة التي نقع فيها أثناء تنظيف منزلنا ، تلك الأخطاء قد لا نعرفها و لا نكون على دراية كاملة بها، لديكم و بين أيديكم نحو 10 أخطاء قد تعيب عملية التنظيف و تنسفها من جذورها، جمعناها لكم من بين أكثر من شقة و منزل بطرازات و مساحات مختلفة تجتمع جميعها في الأخطاء التي قد نرتكبها في حق مجهودنا الضائع و في حق بعض مكونات ديكور بيتنا و أثاثه ..