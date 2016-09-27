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10 أخطاء تقع فيها أثناء تنظيف منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink
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هناك بعض الاخطاء الشائعة التي نقع فيها أثناء تنظيف منزلنا ، تلك الأخطاء قد لا نعرفها و لا نكون على دراية كاملة بها، لديكم و بين أيديكم نحو 10 أخطاء قد تعيب عملية التنظيف و تنسفها من جذورها،  جمعناها لكم من بين أكثر من  شقة و منزل بطرازات و مساحات مختلفة تجتمع جميعها في الأخطاء التي قد نرتكبها في حق مجهودنا الضائع و في حق بعض مكونات ديكور بيتنا و أثاثه ..

1- الخطأ الأول: الإسفنجة المبللة

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الخطأ الأول الذي يمكن أن تقع فيه يعتبر متكرر وشائع للأسف بين الكثيرين ، ألا و هو ترك قطعة اسفنجية على حوض المطبخ أو رفوفه بغرض التنظيف باستمرار و مسح وتلميع الأسطج و لكن الخطأ و الخطر في الوقت ذاته هو أن تلك القطعة الاسفنجية تحجز بداخلها الماء و البكتريا الضارة و قد تتعرض للعفن مع استمرار الوقت

2- الخطأ الثاني: عدم التجفيف الجيد

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

الخطأ الثاني الذي يمكن أن تقع فيه هو أن تقوم برش المنظفات و المعطر على الأسطح و الأرضيات و المفروشات و لا تقوم بتجفيفها جيداً و هو ما يؤدي إلى تغيير بعض الألوان و تلويث بعض المفروشات بالبكتريا و يمكن لتلافي حدوث هذا الخطأ أن تخصص قطعة قماشية جافة لمسح الرذاذ الخاص باالمرشوشات و المنظفات و عبوات الملمع و عدم ترك أي آثار لها

3- الخطأ الثالث : فرشاة أسنان مكشوفة

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حمامحمامات
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

الخطأ الثالث الخطير هو أن تترك فرشاة الأسنان في الحمام دون غطاء، حيث يعتبر ذلك مجهرياً من أقذر الأمور التي قد تواجهها فقد اكتشف العلم الحديث وجود بعض البقايا من فضلات الإنسان التي تخرج من التواليت و تكون غير مرئية عند شد السيفون ، نصيحة ، يجب تغطية الفرشاة و وضعها بعيداً عن التواليت تماماًؤ

4- الخطأ الرابع: المجهود المضني

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

قم بترتيب الغرف و تنظيفها بالمعنى الصحيح ، فإن ترتيب الغرف مختلف تماماً عن تنظيفها، فلو قررت التنظيف فلابد أن تقوم به على أكمل وجه في كل قطعة من قطع الغرفة و يفضل ألا تقوم بتنظيف البيت مرة واحدة حتى لا يضيع مجهودك دون مساواة و لكن حاول أن يكون التنظيف متقطعاً بأدوات صحية مع مسحها تماماً و ترك الغرفة يابسة و ليست مبتلة

5- الخطأ الخامس : عدم قراءة التعليمات

Robot Side table &New غرفة نوممنضدة جانبية
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

قبل أن تفكر في استخدام المنظفات حاول أن تعطي نفسك فرصة لقراءة التعليمات المكتوبة على العبوات و المستحضرات و مساحيق النظافة قبل استخدامها، فهناك أسطج لا تكون ملائمة لمستحضر ما و العكس صحيح

6- الخطأ السادس :التنظيف في يوم مشمس

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

الخطأ السادس المنتشر دون دراية من العديد ممن يقوموا بتنظيف النوافذ الخاصة ببيوتهم في يوم مشمس ، و هذا الخطاً بالذات يتسبب في عيب خطير ربما لم يجدوا حلاً أو تفسيراً له و هم يكررون الشيء الخطأ مرات و مرات، فإن تنظيف النوافذ أثناء اليوم المشمس يساعد على جفاف الزجاج بشكل أسرع و هو ما يساعد على جمع الأتربة لأن الصابون يجف قبل أن تصل إليه يدك لتمسحه و تقوم بتجفيفه بقماشة قطنية نظيفةؤ

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7- الخطأ السابع : منشفة واحدة فقط

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

يفضل أن تقوم بتنظيف الحوائط و الأرضيات و تنتهي منها و لاتعود إلى الاجزاء التي قمت بتنظيفها مرة أخرى و يفضل أن تسير في التنظيف في اتجاه واحد و التجفيف كذلك، يمكنك أن تستخدم أكثر من منشفة لكل جزء لأن القماشات المجففة تتسخ بمجرد أن تقوم بتنظيف الأجزاء بها لذا يفضل أن يكون معك أكثر من منشفة

8- الخطأ الثامن : كمية المنظف

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

ينبغي عليك ألا تزيد من كمية المنظفات في الأرضيات لا تقوم بالكب و الرش زيادة عن اللازم و نعود مرة أخرى للتعليمات و نرى الكمية و المادة المؤثرة للاستخدام في مساحة محددة فمثلاً هناك بعض المنظفات لا تزيد في استخدامها عن كوب فقط و يخفف بدلو كامل من الماء و هناك المنظفات التي لا تقبل المزيد من المخففات ، فيجب مراعاة الكمية المستخدمة حتى لا تكون في مأزق حقيقي

9- الخطأ التاسع : عدم تنظيف المكنسة الكهربائية

Olympia Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Olympia

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

الخطأ التاسع الكبير هو ألا تقوم بتنظيف المكنسة الكهربائية فترة من الزمن فإن الوعاء القماشي الذي يوجد ليجمع الاتربة بداخل المكنسة يمكن أن يكون عرضة لتجميع الحشرات و المكونات الضارة ، لذا يجب عليك تنظيف ذلك الكيس باستمرار بعد كل عملية كنس و تنظيف .

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10 – الخطأ العاشر : استخدام نوع مكنسة واحد

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

لا تستخدم المكانس الكهربائية في كل الغرف لأنه يوجد أرضيات لا يمكن ان تنظفها التنظيف الأمثل و تخفي كل الأتربة بعناية بالمقارنة بالمكنسة العادية، فيمكن استخدام المكنسة و الممسحة العادية في الحمام و المطبخ و المكنسة الكهربائية في الأرضيات التي يوجد بها سجاد سيكون أمر جيد للغاية

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