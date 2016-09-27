10 أخطاء تقع فيها أثناء تنظيف منزلك

هناك بعض الاخطاء الشائعة التي نقع فيها أثناء تنظيف منزلنا ، تلك الأخطاء قد لا نعرفها و لا نكون على دراية كاملة بها، لديكم و بين أيديكم نحو 10 أخطاء قد تعيب عملية التنظيف و تنسفها من جذورها، جمعناها لكم من بين أكثر من شقة و منزل بطرازات و مساحات مختلفة تجتمع جميعها في الأخطاء التي قد نرتكبها في حق مجهودنا الضائع و في حق بعض مكونات ديكور بيتنا و أثاثه ..
الخطأ الأول الذي يمكن أن تقع فيه يعتبر متكرر وشائع للأسف بين الكثيرين ، ألا و هو ترك قطعة اسفنجية على حوض المطبخ أو رفوفه بغرض التنظيف باستمرار و مسح وتلميع الأسطج و لكن الخطأ و الخطر في الوقت ذاته هو أن تلك القطعة الاسفنجية تحجز بداخلها الماء و البكتريا الضارة و قد تتعرض للعفن مع استمرار الوقت
الخطأ الثاني الذي يمكن أن تقع فيه هو أن تقوم برش المنظفات و المعطر على الأسطح و الأرضيات و المفروشات و لا تقوم بتجفيفها جيداً و هو ما يؤدي إلى تغيير بعض الألوان و تلويث بعض المفروشات بالبكتريا و يمكن لتلافي حدوث هذا الخطأ أن تخصص قطعة قماشية جافة لمسح الرذاذ الخاص باالمرشوشات و المنظفات و عبوات الملمع و عدم ترك أي آثار لها
الخطأ الثالث الخطير هو أن تترك فرشاة الأسنان في الحمام دون غطاء، حيث يعتبر ذلك مجهرياً من أقذر الأمور التي قد تواجهها فقد اكتشف العلم الحديث وجود بعض البقايا من فضلات الإنسان التي تخرج من التواليت و تكون غير مرئية عند شد السيفون ، نصيحة ، يجب تغطية الفرشاة و وضعها بعيداً عن التواليت تماماًؤ
قم بترتيب الغرف و تنظيفها بالمعنى الصحيح ، فإن ترتيب الغرف مختلف تماماً عن تنظيفها، فلو قررت التنظيف فلابد أن تقوم به على أكمل وجه في كل قطعة من قطع الغرفة و يفضل ألا تقوم بتنظيف البيت مرة واحدة حتى لا يضيع مجهودك دون مساواة و لكن حاول أن يكون التنظيف متقطعاً بأدوات صحية مع مسحها تماماً و ترك الغرفة يابسة و ليست مبتلة
قبل أن تفكر في استخدام المنظفات حاول أن تعطي نفسك فرصة لقراءة التعليمات المكتوبة على العبوات و المستحضرات و مساحيق النظافة قبل استخدامها، فهناك أسطج لا تكون ملائمة لمستحضر ما و العكس صحيح
الخطأ السادس المنتشر دون دراية من العديد ممن يقوموا بتنظيف النوافذ الخاصة ببيوتهم في يوم مشمس ، و هذا الخطاً بالذات يتسبب في عيب خطير ربما لم يجدوا حلاً أو تفسيراً له و هم يكررون الشيء الخطأ مرات و مرات، فإن تنظيف النوافذ أثناء اليوم المشمس يساعد على جفاف الزجاج بشكل أسرع و هو ما يساعد على جمع الأتربة لأن الصابون يجف قبل أن تصل إليه يدك لتمسحه و تقوم بتجفيفه بقماشة قطنية نظيفةؤ
يفضل أن تقوم بتنظيف الحوائط و الأرضيات و تنتهي منها و لاتعود إلى الاجزاء التي قمت بتنظيفها مرة أخرى و يفضل أن تسير في التنظيف في اتجاه واحد و التجفيف كذلك، يمكنك أن تستخدم أكثر من منشفة لكل جزء لأن القماشات المجففة تتسخ بمجرد أن تقوم بتنظيف الأجزاء بها لذا يفضل أن يكون معك أكثر من منشفة
ينبغي عليك ألا تزيد من كمية المنظفات في الأرضيات لا تقوم بالكب و الرش زيادة عن اللازم و نعود مرة أخرى للتعليمات و نرى الكمية و المادة المؤثرة للاستخدام في مساحة محددة فمثلاً هناك بعض المنظفات لا تزيد في استخدامها عن كوب فقط و يخفف بدلو كامل من الماء و هناك المنظفات التي لا تقبل المزيد من المخففات ، فيجب مراعاة الكمية المستخدمة حتى لا تكون في مأزق حقيقي
الخطأ التاسع الكبير هو ألا تقوم بتنظيف المكنسة الكهربائية فترة من الزمن فإن الوعاء القماشي الذي يوجد ليجمع الاتربة بداخل المكنسة يمكن أن يكون عرضة لتجميع الحشرات و المكونات الضارة ، لذا يجب عليك تنظيف ذلك الكيس باستمرار بعد كل عملية كنس و تنظيف .
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لا تستخدم المكانس الكهربائية في كل الغرف لأنه يوجد أرضيات لا يمكن ان تنظفها التنظيف الأمثل و تخفي كل الأتربة بعناية بالمقارنة بالمكنسة العادية، فيمكن استخدام المكنسة و الممسحة العادية في الحمام و المطبخ و المكنسة الكهربائية في الأرضيات التي يوجد بها سجاد سيكون أمر جيد للغاية