11 حديقة صغيرة يمكنك تنفيذها في بيتك

كيف يمكن أن تنشيء حديقة في منزلك أو في جزء صغير من باحته أو في التراس أو البلكون الذي كنت تتوقع من قبل أنه لا يمكنك مساحتها من انشاء حديقة خاصة بك، الآن عن طريق تلك النماذج ستتعرف مجدداً على خبايا و اشكال و دروب لإنشاء حديقة أو جزء من حديقة في بيتك بأقل الإمكانيات و ستتعرف أيضاً أنك كنت مخطئاً عندما كنت تعتقد أن الحديقة في مفهومها التصميمي يقتصر على الزروع و اللون الاخضر فقط ..