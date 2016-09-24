11 حديقة صغيرة يمكنك تنفيذها في بيتك

كيف يمكن أن تنشيء حديقة في منزلك أو في جزء صغير من باحته أو في التراس أو البلكون الذي كنت تتوقع من قبل أنه لا يمكنك مساحتها من انشاء حديقة خاصة بك، الآن عن طريق تلك النماذج ستتعرف مجدداً على خبايا و اشكال و دروب لإنشاء حديقة أو جزء من حديقة في بيتك بأقل الإمكانيات و ستتعرف أيضاً أنك كنت مخطئاً عندما كنت تعتقد أن الحديقة في مفهومها التصميمي يقتصر على الزروع و اللون الاخضر فقط ..
قم بتخصيص شريط مستطيل وهمي من مساحة البلكون لتصميم حديقتك الصغيرة فيه، و قم بملئه بالحصى الديكوري و النباتات الغريبة الشكل ، سيكون لديك مشهد مختلف ورائع في النهاية
لو كانت شرفتك اصغر ستكون أمامك حيلة رائعة عن طريق جعل الشرفة كلها حديقة بمعنى أن تقوم بتخصيص الأرضية كلها بالحصى المعبر عن الطبيعة و قم بوضع أصص الزرع و النبات في ركنين متقابلين من الشرفة
عندما تفكر في الشكل العام للحديقة الصغيرة ستجد أنك تلقائياً تريد إظهاهاه باعتبارها مختلفة عن المشهد حولها، خصص حواجز من الرخام أو السيراميك حول حديقتك الصغيرة و قم بعدها بوضع أماكن لخطواتك أو للجلوس بداخلها سيشعرك ذلك بالسعادةلا
استخدم الزروع المتدلية حول شرفتك الصغيرة و حولها تماماً لتكون حديقتك الصغيرة و لا تنس النباتات الغريبة الجاذبة للأنظار فهي لها تأثير قوي للغاية على الأعين التي لم تعتدها
لا تترك الأرضيات دون تغطية و مظهر جمالي لو كنت من معتادي المشي كثيراً نحو الشرفة ، خصص لك ممشى صغير تخطو عليه سيفرض سحراً و جمالاً على الشرفة بأكملها
يمكنك تركيز كل النباتات في مكان واحد و هو نموذج متبع للحدائق الصغيرة لاعطاء انطباع بكثافة النبات في حالة الرؤية من بعيد خصوصاً لو كانت المساحة المستخدم فيها هذا النموذج صغيرة للغاية .
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لو كنت لا تريد تغيير الأرضيات قم بتعديل الحوائط و اجعل فيها الزرع مائلاً عليها و هي عملية ليست مكلفة فهذا سيوحي للجميع بأنك لست في شرفة بل في حديقة
يمكنك أن تختار نحو 5 أصص للزرع و تقوم بغمرها بالنبات المشتت في الشكل و المختلف في الحجم ليعطي احساس الاختلاف و التنوع لمن يراه
خصص الحديقة فوق مكتب في الشرفة أو مائدة تسمح بالاستناد على الحائط لضمان حمل الأصص الزرعية بمتانة ، و تقوم بملي تلك المائدة أو المكتب بالزروغ في سطحها العلوي و السفلي كذلك
لو كانت شرفتك كبيرة المساحة فعليك بتخصيص مساحة أكبر للحديقة المنشودة و ضع فيها أكثر من فكرة من التي ذكرناها، كالزرع الأرضي و الأصص الواقفة و الحدود الرخامية أو الأسمنتية
يمكن أن تخدمك الظروف و يكون ماحولك طبيعي لدرجة أن يجعل شرفتك حديقة دون أي عناء منك سوى أن تجلب أريكة في قلب الطبيعة و تجلس تستمتع بكل هذا السحر