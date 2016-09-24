الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 حديقة صغيرة يمكنك تنفيذها في بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Loading admin actions …

كيف يمكن أن تنشيء حديقة في منزلك أو في جزء صغير من باحته أو في التراس أو البلكون الذي كنت تتوقع من قبل أنه لا يمكنك مساحتها من انشاء حديقة خاصة بك، الآن عن طريق تلك النماذج ستتعرف مجدداً على خبايا و اشكال و دروب لإنشاء حديقة أو جزء من حديقة في بيتك بأقل الإمكانيات و ستتعرف أيضاً أنك كنت مخطئاً عندما كنت تعتقد أن الحديقة في مفهومها التصميمي يقتصر على الزروع و اللون الاخضر فقط ..

1- نباتات غريبة

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

قم بتخصيص شريط مستطيل وهمي من مساحة البلكون لتصميم حديقتك الصغيرة فيه، و قم بملئه بالحصى الديكوري و النباتات الغريبة الشكل ، سيكون لديك مشهد مختلف ورائع في النهاية

2- زوايا نباتية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لو كانت شرفتك اصغر ستكون أمامك حيلة رائعة عن طريق جعل الشرفة كلها حديقة بمعنى أن تقوم بتخصيص الأرضية كلها بالحصى المعبر عن الطبيعة و قم بوضع أصص الزرع و النبات في ركنين متقابلين من الشرفة

3- تخصيص

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

عندما تفكر في الشكل العام للحديقة الصغيرة ستجد أنك تلقائياً تريد إظهاهاه باعتبارها مختلفة عن المشهد حولها، خصص حواجز من الرخام أو السيراميك حول حديقتك الصغيرة و قم بعدها بوضع أماكن لخطواتك أو للجلوس بداخلها سيشعرك ذلك بالسعادةلا

4- حوائط زرعية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

استخدم الزروع المتدلية حول شرفتك الصغيرة و حولها تماماً لتكون حديقتك الصغيرة و لا تنس النباتات الغريبة الجاذبة للأنظار فهي لها تأثير قوي للغاية على الأعين التي لم تعتدها

5- في قلب الحديقة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لا تترك الأرضيات دون تغطية و مظهر جمالي لو كنت من معتادي المشي كثيراً نحو الشرفة ، خصص لك ممشى صغير تخطو عليه سيفرض سحراً و جمالاً على الشرفة بأكملها

6- تكتلات

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يمكنك تركيز كل النباتات في مكان واحد و هو نموذج متبع للحدائق الصغيرة لاعطاء انطباع بكثافة النبات في حالة الرؤية من بعيد خصوصاً لو كانت المساحة المستخدم فيها هذا النموذج صغيرة للغاية .

إقرأ أيضاً :ليست غرفة معيشة بل سينما حقيقية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- نباتات الحائط

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

لو كنت لا تريد تغيير الأرضيات قم بتعديل الحوائط و اجعل فيها الزرع مائلاً عليها و هي عملية ليست مكلفة فهذا سيوحي للجميع بأنك لست في شرفة بل في حديقة

8- تجمعات النباتات

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يمكنك أن تختار نحو 5 أصص للزرع و تقوم بغمرها بالنبات المشتت في الشكل و المختلف في الحجم ليعطي احساس الاختلاف و التنوع لمن يراه

9- تفكير مختلف

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

خصص الحديقة فوق مكتب في الشرفة أو مائدة تسمح بالاستناد على الحائط لضمان حمل الأصص الزرعية بمتانة ، و تقوم بملي تلك المائدة أو المكتب بالزروغ في سطحها العلوي و السفلي كذلك

10- تكامل مع المساحة

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

لو كانت شرفتك كبيرة المساحة فعليك بتخصيص مساحة أكبر للحديقة المنشودة و ضع فيها أكثر من فكرة من التي ذكرناها، كالزرع الأرضي و الأصص الواقفة و الحدود الرخامية أو الأسمنتية

11- استغلال الواقع الرائع

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

يمكن أن تخدمك الظروف و يكون ماحولك طبيعي لدرجة أن يجعل شرفتك حديقة دون أي عناء منك سوى أن تجلب أريكة في قلب الطبيعة و تجلس تستمتع بكل هذا السحر

8 مطابخ جميلة للبيوت الصغيرة
الحدائق باقل مجهود

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً