8 منازل منخفضة التكلفة تم بناؤها ذاتياً

عندما نبدأ التفكير في بناء منزل خاص بنا أول ما يخطر في الأذهان هو الكم الهائل من المبالغ اللازمة لأتمام هذا المشروع، ولكن لحسن الحظ في يومنا هذا أصبح هناك العديد من الأختيارات التي لا تلزمنا بصرف مبالغ طائلة و الفضل في ذلك يعود إلى خامات البناء المستحدثة قليلة التكاليف! مواد البناء الحديثة توفر لنا الكثير من الأموال بلا الحاجة بأن نضحي بأي من الأساسيات الهامة عند بناء المنزل، فهي خامات تحافظ على البيئة المحيطة خارج المنزل و داخله ولا تسبب أي خسائر، وبالطبع هي مواد مستدامة. في هذه المقالة سنتعرف على أساليب بناء مختلفة تساهم بالإيجاب على البيئة وعلى ميزانيتك و المفاجأة الجديدة هي مقدرتك من تنفيذ هذه المشاريع بنفسك!
من أهم أتجاهات العمارة مؤخراً هو تصميم المنزل ليكون ذو كفاءة عالية مع الحفاظ على كونه مستدام، أي لا يضر بالمناخ أو البيئة. من هنا أتت فكرة هذا المنزل فقد قام تصميمه على أساس بيئي أولاً فمادة البناء تعد صحية و بأسعار في متناول الجميع. بطانة المنزل من البوليسترين الممدد يقوم بعزل درجات الحرارة الخارجية ولكن فابل للتجاليد الخارجية المختلفة كألواح الخشب في هذا المنزل، ولأن وسيلة التدفئة هنا لا تقوم على الكهرباء أو الماء ويكتفي المنزل ذاتياً أصبح المنزل صديق للبيئة.
يبدو لنا هذا المنزل أنه شديد الصلابة بأحتوائه على حوائط مصمتة وهو في الواقع متين رغم بنائه بالأستعانة بخامات ترابية الأصل. هذه الحوائط على عكس الجدران الخرسانية تجعل أجواء المنزل داخلياً متزنة على مدار السنة فالخامات الترابية تعد عازل ممتاز صيفاً وشتاءاً. أيضاً تم أستخدام الخوص والأخشاب المحبوكة كمظلات حول المنزل وأدى ذلك إلى نتيجة رائعة جمالياً.
تمكن المعماريون المتخصصون من خلط مواد مختلفة بحرفية لا مثيل لها حيث نجد في هذا المنزل المثير دمج صريح بين الخرسانة المقواة مع الحديد والأخشاب. تواجد المنزل أعلى الهضبة ألهم المصمم من أظهاره بصورة فريدة تتجانس مع البيئة المحيطة ولا تنفر منها. بجانب الخطوط الواضحة الحادة التي تشبه حدة الجبال لم يينسى المعماري أن يتيح فرصة السكان داخلياً للأستمتاع بالأطلالة الخلابة وهذا بجعل واجهة المنزل زجاجية لتتسم بالشفافية التامة.
طبيعة المعماريون أنهم يقدرون جوهر الأشياء و عندهم القدرة على أعادة توظيف أي عنصر كي يظهر جماله الطبيعي وقد قاموا بتطبيق هذه النظرية في مواد البناء، فكما نرى في هذا التصميم المميز قد قام المصمم من تحويل حاويات البضائع إلى المادة الأساسية في بناء هذا المنزل المبتكر لتظهر الباليتات في أبهى صورها، فمن كان يظن أن هذه المهمة ممكنة؟ بجانب الأبتكار الذي لا يمكن أنكاره عملية أعادة التدوير مفيدة جداً للبيئة.
في حين أن عملية البناء المعقدة وتشييد المنزل يطيل من مدة المشروع فقد أوجد المتخصصون حلاً مبهراً يجعل المعماريون يتخطون أزمة أدارة الموارد بمنهجية سريعة بلا تنازل عن أي من الجودة المعمارية أو الأنشائية، والحل هو الهيكل المسبق تنفيذه. يتم تشييد هيكل البيت وأنهاءه كاملاً في خلال شهرين فقط. ما يجعل الناس يجتنبوا هذا الحل هو ظنهم أن الصفات الجمالية في المعمار والتصميم الداخلي لا يمكن أن يتواجدوا في مثل هذا الأتجاه المعماري الجديد ولكن التصاميم الحديثة ستثبت للجميع مدى خطأ هذا الأعتقاد و لمزيد من الأثبات أنظر لهذا الفن المعماري الحداثي الرائع، ألا يدهشك أناقته؟
في بعض المناطق يكون ثمن البناء بالأستعانة بالأنشاء الحديدي أقل ثمناً وأكثر أستدامة كما نرى هذا المنزل العصري المختلف.
من أحد أهم مميزات المنازل المسبق صنعها هو كونها في مقدمة التطور التكنولوجي فهو في طبيعة الحال فيه كل الحلول الحديثة لجعل البيت ذو كفاءة عالية. البيت عليه أن يكون مكتفي ذاتياً بكل سبل التدفأة والتبريد مع مكافحته لعوامل المناخ المختلفة بالأستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وطرق الطاقة المستدامة من ما يوفر كثير من الأموال على المدى القريب والبعيد.
للبيوت المسبق صنعها أشكال وخامات عديدة فكما نرى هذا المنزل منفرداً بأطلالة الأخشاب المختلة مضيفاً لمسات تجمع بين العصرية والروح الريفية. جمال هذا المنزل يكمن في عناصره المختاره بعناية بجانب كونه يعكس أحتياجات عالمنا العصري.
إذا نالت أعجابك هذه البيوت التي تميل إلى البساطة لا شك أن هذا المنزل أيضاً سيحظى أهمام كبير من قبلك!