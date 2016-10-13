8 منازل منخفضة التكلفة تم بناؤها ذاتياً

عندما نبدأ التفكير في بناء منزل خاص بنا أول ما يخطر في الأذهان هو الكم الهائل من المبالغ اللازمة لأتمام هذا المشروع، ولكن لحسن الحظ في يومنا هذا أصبح هناك العديد من الأختيارات التي لا تلزمنا بصرف مبالغ طائلة و الفضل في ذلك يعود إلى خامات البناء المستحدثة قليلة التكاليف! مواد البناء الحديثة توفر لنا الكثير من الأموال بلا الحاجة بأن نضحي بأي من الأساسيات الهامة عند بناء المنزل، فهي خامات تحافظ على البيئة المحيطة خارج المنزل و داخله ولا تسبب أي خسائر، وبالطبع هي مواد مستدامة. في هذه المقالة سنتعرف على أساليب بناء مختلفة تساهم بالإيجاب على البيئة وعلى ميزانيتك و المفاجأة الجديدة هي مقدرتك من تنفيذ هذه المشاريع بنفسك!