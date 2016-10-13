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8 منازل منخفضة التكلفة تم بناؤها ذاتياً

shereen gouda shereen gouda
Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
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عندما نبدأ التفكير في بناء منزل خاص بنا أول ما يخطر في الأذهان هو الكم الهائل من المبالغ اللازمة لأتمام هذا المشروع، ولكن لحسن الحظ في يومنا هذا أصبح هناك العديد من الأختيارات التي لا تلزمنا بصرف مبالغ طائلة و الفضل في ذلك يعود إلى خامات البناء المستحدثة قليلة التكاليف! مواد البناء الحديثة توفر لنا الكثير من الأموال بلا الحاجة بأن نضحي بأي من الأساسيات الهامة عند بناء المنزل، فهي خامات تحافظ على البيئة المحيطة خارج المنزل و داخله ولا تسبب أي خسائر، وبالطبع هي مواد مستدامة. في هذه المقالة سنتعرف على أساليب بناء مختلفة تساهم بالإيجاب على البيئة وعلى ميزانيتك و المفاجأة الجديدة هي مقدرتك من تنفيذ هذه المشاريع بنفسك!

1- بيت مثالي يحافظ على البيئة المحيطة و يستغلها

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

من أهم أتجاهات العمارة مؤخراً هو تصميم المنزل ليكون ذو كفاءة عالية مع الحفاظ على كونه مستدام، أي لا يضر بالمناخ أو البيئة. من هنا أتت فكرة هذا المنزل فقد قام تصميمه على أساس بيئي أولاً فمادة البناء تعد صحية و بأسعار في متناول الجميع. بطانة المنزل من البوليسترين الممدد يقوم بعزل درجات الحرارة الخارجية ولكن فابل للتجاليد الخارجية المختلفة كألواح الخشب في هذا المنزل، ولأن وسيلة التدفئة هنا لا تقوم على الكهرباء أو الماء ويكتفي المنزل ذاتياً أصبح المنزل  صديق للبيئة.

2- مبنى مصمت و متين

Puerto Roldán - Lote 390, Erb Santiago Erb Santiago منازل
Erb Santiago

Erb Santiago
Erb Santiago
Erb Santiago

يبدو لنا هذا المنزل أنه شديد الصلابة بأحتوائه على حوائط مصمتة وهو في الواقع متين رغم بنائه بالأستعانة بخامات ترابية الأصل. هذه الحوائط على عكس الجدران الخرسانية تجعل أجواء المنزل داخلياً متزنة على مدار السنة فالخامات الترابية تعد عازل ممتاز صيفاً وشتاءاً. أيضاً تم أستخدام الخوص والأخشاب المحبوكة كمظلات حول المنزل وأدى ذلك إلى نتيجة رائعة جمالياً.

3- بيت محاط بالجبال في الولايات المتحدة

Casa Evans, A4estudio A4estudio منازل
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

تمكن المعماريون المتخصصون من خلط مواد مختلفة بحرفية لا مثيل لها حيث نجد في هذا المنزل المثير دمج صريح بين الخرسانة المقواة مع الحديد والأخشاب. تواجد المنزل أعلى الهضبة ألهم المصمم من أظهاره بصورة فريدة تتجانس مع البيئة المحيطة ولا تنفر منها. بجانب الخطوط الواضحة الحادة التي تشبه حدة الجبال لم يينسى المعماري أن يتيح فرصة السكان داخلياً للأستمتاع بالأطلالة الخلابة وهذا بجعل واجهة المنزل زجاجية لتتسم بالشفافية التامة.

4- أستخدام الباليتات في البناء

Casa Manifiesto, James & Mau Arquitectura James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura

James & Mau Arquitectura
James &amp; Mau Arquitectura
James & Mau Arquitectura

طبيعة المعماريون أنهم يقدرون جوهر الأشياء و عندهم القدرة على أعادة توظيف أي عنصر كي يظهر جماله الطبيعي وقد قاموا بتطبيق هذه النظرية في مواد البناء، فكما نرى في هذا التصميم المميز قد قام المصمم من تحويل حاويات البضائع إلى المادة الأساسية في بناء هذا المنزل المبتكر لتظهر الباليتات في أبهى صورها، فمن كان يظن أن هذه المهمة ممكنة؟ بجانب الأبتكار الذي لا يمكن أنكاره عملية أعادة التدوير مفيدة جداً للبيئة.

5- بيت مسبق الأعداد

Modernes Ferienwohnhaus in Anlehnung an ein traditionelles Drempelhaus, Möhring Architekten Möhring Architekten سقف جمالون
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

في حين أن عملية البناء المعقدة وتشييد المنزل يطيل من مدة المشروع فقد أوجد المتخصصون حلاً مبهراً  يجعل المعماريون يتخطون أزمة أدارة الموارد بمنهجية سريعة بلا تنازل عن أي من الجودة المعمارية أو الأنشائية، والحل هو الهيكل المسبق تنفيذه. يتم تشييد هيكل البيت وأنهاءه كاملاً في خلال شهرين فقط. ما يجعل الناس يجتنبوا هذا الحل هو ظنهم أن الصفات الجمالية في المعمار والتصميم الداخلي لا يمكن أن يتواجدوا في مثل هذا الأتجاه المعماري الجديد ولكن التصاميم الحديثة ستثبت للجميع مدى خطأ هذا الأعتقاد و لمزيد من الأثبات أنظر لهذا الفن المعماري الحداثي الرائع، ألا يدهشك أناقته؟

6- دمج خامات مميزة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في بعض المناطق يكون ثمن البناء بالأستعانة بالأنشاء الحديدي أقل ثمناً وأكثر أستدامة كما نرى هذا المنزل العصري المختلف.

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7- المنزل المتكامل

homify
homify

homify
homify
homify

من أحد أهم مميزات المنازل المسبق صنعها هو كونها في مقدمة التطور التكنولوجي فهو في طبيعة الحال فيه كل الحلول الحديثة لجعل البيت ذو كفاءة عالية. البيت عليه أن يكون مكتفي ذاتياً بكل سبل التدفأة والتبريد مع مكافحته لعوامل المناخ المختلفة بالأستعانة  بالتكنولوجيا الحديثة وطرق الطاقة المستدامة من ما يوفر كثير من الأموال على المدى القريب والبعيد.

8- بيت الأحلام المتنقل

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

للبيوت المسبق صنعها أشكال وخامات عديدة فكما نرى هذا المنزل منفرداً  بأطلالة الأخشاب المختلة مضيفاً لمسات تجمع بين العصرية والروح الريفية. جمال هذا المنزل يكمن في عناصره المختاره بعناية بجانب كونه يعكس أحتياجات عالمنا العصري.

إذا نالت أعجابك هذه البيوت التي تميل إلى البساطة لا شك أن هذا المنزل أيضاً سيحظى أهمام كبير من قبلك!

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