14 فكرة رائعة لسرير أنيق

قلنا من قبل أنه يتحرج عليك أن تكتب أرائك في أي شيء في الحياة في غرف استقبال الضويف و لكن من الجيد على النقيض أن تكتب أفكارك و معتقداتك في الحياة أعلى سريرك في داخل غرفة نومك و هي ملاذك الآمن و خصوصيتك التي ستشعر بها كل يوم كلما وقعت عينيك على معتقداتك المكتوبة .

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