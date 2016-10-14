14 فكرة رائعة لسرير أنيق

يمكن أن يكون أهم ما في غرفة النوم شكلاً هو السرير لأنه يقوم بمقام المتوسط في المشهد الرئيسي للغرفة و يكون أكبر القطع الأثاثية انتشاراً في الغرفة من حيث المساحة الكلية التي يحتلها بعكس الدولاب مثلاً الذي يكون أكبر منه في المساحة و لكنه يحتل مساحة من ارتفاع الغرفة فقط ، فالسرير يمكن أن نحدد له أفكاراً تجعله بحق خير إضافة لديكور غرفة نومك، سنقدم لكم 14 فكرة لجعل سريركم محور تصميم غرفتكم الأنيقة ..
تعتبر السرائر المصحوبة بمسند مختلف من الأشياء الجاذبة للانتباه و الأكثر عملية من سواها، و تأتي فكرة أماكن تخزينية للكتب و المتعلقات التي تقرأ في السرير من أكثر الأنواع مناسبة للأشخاص ذوي النهم بالقراءة و الإطلاع قبل النوم، فلو كنت كذلك فهذا النموذج ملائم جداً لأجلك .
الخشب في مسند السرير قد يخيل للبعض أنه من الأشياء الخشنة و لكن في الواقع يكون الخشب المستخدم كمسند في السرير من الخشب الناعم الأملس الذي لايؤذي و قد مر على مراحل صقل كثيرة ، و الميزة فيه هو أنك تشعر أنك نائم في أحضان الطبيعة بفضل شكل الخشب الطبيعي بلا طلاء
يعتبر الخداع البصري من أقوى أدوات الديكور في يد المصمم ، يمكنك أن تكون من محبي التأمل بفضل هذا التصميم الرائع للسرير و ظهره الغير موجود أصلاً في الواقع إلا كمجرد رسمة على الحائط و من أهم عيوب هذا النموذج هو عدم القدرة على نقل السرير أبداً
لم نعتد كثيراً على المساند القماشية و لكن هذا السرير يشرح لنا كم هي جميلة و رقيقة للغاية ، حيث يمكن تغيير شكلها باستمرار بمجرد تغيير قطعة القماش ذاتها و هو حل رائع لمحبي التغيير الدائم
السرائر الصغيرة تكون دائماً محل إعجاب بسبب تصميمها الأنيق حتى لو كان بدون لمسة واضحة ، و كأنك تنظر إلى طفل صغير و تعجب بتلقائيته ، كذلك هذا التصميم المبسط للسرير المصمم على مساحة صغيرة بين جدارين محددين في الغرفة
دائماً يعد السرير الذي بلا ظهور و مساند هو الحل الأمثل و الأوقع لكل الغرف صغيرة المساحة و التي يستعاض فيها المستند و الظهر الخاص بالسرير بالديكور الطلائي و تلوين الحائط المحيط به لإعطاء ايحاء بوجود ماهو وراء السرير كالمعتاد
الأسرّة التي يوجد بها مساند خلفية قصيرة لا تتعدى طول الوسائد قد تكون حلاً شبابياً جيداً لمحبي الروح الحداثية في غرف نومهم خصوصاً لو كانت الغرفة أصلاً لا يوجد بها العديد من النقشات التصميمية التي تحتاج لإبراز ظهراً للسرير
الديكور الذي يقع خلف السرير لابد أن يكون متناسقاً و متوازياً مع السرير ذاته ، نلاحظ هنا الشمعدانات المثبتة في الحائط كيف هي جميلة في أقصى طرفي السرير بالرغم من أنها ليس لها أي علاقة به
لو كانت غرفة نومك مكونة من سريرين لماذا لا يكون هناك تواصل فني و تصميمي فيما بينهما، حاول أن تنشيء ذلك بخطوات بسيطة، أهمها أن تجد الرابط المناسب الذي يسمح باتصالهما و هنا مثلاً وجدنا أن الظهر الخاص بهما قد يكون واحداً و هو ما يتماشى مع لونهما تماماً و لون السقف في الغرفة
قلنا من قبل أنه يتحرج عليك أن تكتب أرائك في أي شيء في الحياة في غرف استقبال الضويف و لكن من الجيد على النقيض أن تكتب أفكارك و معتقداتك في الحياة أعلى سريرك في داخل غرفة نومك و هي ملاذك الآمن و خصوصيتك التي ستشعر بها كل يوم كلما وقعت عينيك على معتقداتك المكتوبة .
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الخلفيات المضاءة في السرائر دائماً ما يخشى منها في حالة اصدارها الحرارة و التسخين للأقمشة الموجودة في السرير و بالفعل تكون خطاً كبيراً، و لكن المقصود بالإضاءة هنا هي الأنوار الخفيفة الباردة الصادرة من مصابيح الليد الضعيفة للغاية والتي تغطى بزجاج مقوى كما في الشكل تماماً
الخلفية المنفصلة للسرير يمكن استخدامها في الغرف الواسعة التي يفضل إظهار السرير فيها، و كما في تلك الغرفة يمكن رفع المسند قليلاً بشكل منفصل عن السرير ليعلو و يصبح مرئياً حتى من بعيد
المكتبة الكاملة خلف السرير تعطى فرصة أكبر للقراءة و التدقيق و تناول المعلومات و استذكار الدروس و مراجعة كل شيء تود الإطلاع عليه يومياً قبل نومك ، حاول أن تكون مكتبة سريرك منضبطة و المكتب فيها مرتبة بشكل أنيق
لو كنت من محبي التكامل و الشاعرية في الوقت ذاته فإن هذا النموذج يناسبك تماماً، الجدار و مسند السرير و الوسائد و الغطاء كلهم من نسخة قماشية واحدة و نقشة واحدة و تموج واحد، ما هذا الإبداع