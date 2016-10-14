الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

14 فكرة رائعة لسرير أنيق

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نومأسرة نوم
Loading admin actions …

يمكن أن يكون أهم ما في غرفة النوم شكلاً هو السرير لأنه يقوم بمقام المتوسط في المشهد الرئيسي للغرفة و يكون أكبر القطع الأثاثية انتشاراً في الغرفة من حيث المساحة الكلية التي يحتلها بعكس الدولاب مثلاً الذي يكون أكبر منه في المساحة و لكنه يحتل مساحة  من  ارتفاع الغرفة فقط ، فالسرير يمكن أن نحدد له أفكاراً تجعله بحق خير إضافة لديكور غرفة نومك، سنقدم لكم 14 فكرة لجعل سريركم محور تصميم غرفتكم الأنيقة ..

1- مكتبة بأبواب زجاجية

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

تعتبر السرائر المصحوبة بمسند مختلف من الأشياء الجاذبة للانتباه و الأكثر عملية من سواها، و تأتي فكرة أماكن تخزينية للكتب و المتعلقات التي تقرأ في السرير من أكثر الأنواع مناسبة للأشخاص ذوي النهم بالقراءة و الإطلاع قبل النوم، فلو كنت كذلك فهذا النموذج ملائم جداً لأجلك .

2- خشبيات

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الخشب في مسند السرير قد يخيل للبعض أنه من الأشياء الخشنة و لكن في الواقع يكون الخشب المستخدم كمسند في السرير من الخشب الناعم الأملس الذي لايؤذي و قد مر على مراحل صقل كثيرة ، و الميزة فيه هو أنك تشعر أنك نائم في أحضان الطبيعة بفضل شكل الخشب الطبيعي بلا طلاء

3- تموية

Projeto Grand Terrace, MEM Arquitetura MEM Arquitetura غرفة نوم
MEM Arquitetura

MEM Arquitetura
MEM Arquitetura
MEM Arquitetura

يعتبر الخداع البصري من أقوى أدوات الديكور في يد المصمم ، يمكنك أن تكون من محبي التأمل بفضل هذا التصميم الرائع للسرير و ظهره الغير موجود أصلاً في الواقع إلا كمجرد رسمة على الحائط و من أهم عيوب هذا النموذج هو عدم القدرة على نقل السرير أبداً

4- ظهر سرير قماشي

Colcha como cabeceira de cama ZAP غرفة نومديكورات واكسسوارات
ZAP

Colcha como cabeceira de cama

ZAP
ZAP
ZAP

لم نعتد كثيراً على المساند القماشية و لكن هذا السرير يشرح لنا كم هي جميلة و رقيقة للغاية ، حيث يمكن تغيير شكلها باستمرار بمجرد تغيير قطعة القماش ذاتها و هو حل رائع لمحبي التغيير الدائم

5- السرير المكتنز

MEU RANCHO CONTAINER, AD ARQUITETURA E DESIGN AD ARQUITETURA E DESIGN غرفة نوم خشب Beige
AD ARQUITETURA E DESIGN

AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN

السرائر الصغيرة تكون دائماً محل إعجاب بسبب تصميمها الأنيق حتى لو كان بدون لمسة واضحة ، و كأنك تنظر إلى طفل صغير و تعجب بتلقائيته ، كذلك هذا التصميم المبسط للسرير المصمم على مساحة صغيرة بين جدارين محددين في الغرفة 

6- سرير بلا مساند

DORMITORIO E CLOSET GS_MENINO DEUS, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura غرفة نوم
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

دائماً يعد السرير الذي بلا ظهور و مساند هو الحل الأمثل و الأوقع لكل الغرف صغيرة المساحة و التي يستعاض فيها المستند و الظهر الخاص بالسرير بالديكور الطلائي و تلوين الحائط المحيط به لإعطاء ايحاء بوجود ماهو وراء السرير كالمعتاد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- سرير بظهر قصير

Apartamento em Ovar, homydesign homydesign
homydesign

homydesign
homydesign
homydesign

الأسرّة التي يوجد بها مساند خلفية قصيرة لا تتعدى طول الوسائد قد تكون حلاً شبابياً جيداً لمحبي الروح الحداثية في غرف نومهم  خصوصاً لو كانت الغرفة أصلاً لا يوجد بها العديد من النقشات التصميمية التي تحتاج لإبراز ظهراً للسرير

8- تكامل مع الجدار

Mora, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

الديكور الذي يقع خلف السرير لابد أن يكون متناسقاً و متوازياً مع السرير ذاته ، نلاحظ هنا الشمعدانات المثبتة في الحائط كيف هي جميلة في أقصى طرفي السرير بالرغم من أنها ليس لها أي علاقة به 

9 – سرائر منفصلة متصلة

Edifício Rosa dos Ventos, Studio CSD Studio CSD
Studio CSD

Studio CSD
Studio CSD
Studio CSD

لو كانت غرفة نومك مكونة من سريرين لماذا لا يكون هناك تواصل فني و تصميمي فيما بينهما، حاول أن تنشيء ذلك بخطوات بسيطة، أهمها أن تجد الرابط المناسب الذي يسمح باتصالهما و هنا مثلاً وجدنا أن الظهر الخاص بهما قد يكون واحداً و هو ما يتماشى مع لونهما تماماً و لون السقف في الغرفة 

10 – أرسم فكرك في غرفتك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قلنا من قبل أنه يتحرج عليك أن تكتب أرائك في أي شيء في الحياة في غرف استقبال الضويف و لكن من الجيد على النقيض أن تكتب أفكارك و معتقداتك في الحياة أعلى سريرك في داخل غرفة نومك و هي ملاذك الآمن و خصوصيتك التي ستشعر بها كل يوم كلما وقعت عينيك على معتقداتك المكتوبة .

إقرأ أيضاً :  10 أفكار لاحياء مطبخك بالنباتات

11- خلفية مضاءة

Bespoke Furniture designed by WMOR Adventure In Architecture غرفة نومأسرة نوم bespoke,bed head,joinery,timber,LED Lighting,bed,bedroom,night lighting,bedroom lighting,london,covent garden
Adventure In Architecture

Bespoke Furniture designed by WMOR

Adventure In Architecture
Adventure In Architecture
Adventure In Architecture

الخلفيات المضاءة في السرائر دائماً ما يخشى منها في حالة اصدارها الحرارة و التسخين للأقمشة الموجودة في السرير و بالفعل تكون خطاً كبيراً، و لكن المقصود بالإضاءة هنا هي الأنوار الخفيفة الباردة الصادرة من مصابيح الليد الضعيفة للغاية والتي تغطى بزجاج مقوى كما في الشكل تماماً 

12 – خلفيات منفصلة

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة نومأسرة نوم
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

الخلفية المنفصلة للسرير يمكن استخدامها في الغرف الواسعة التي يفضل إظهار السرير فيها، و كما في تلك الغرفة يمكن رفع المسند قليلاً بشكل منفصل عن السرير ليعلو و يصبح مرئياً حتى من بعيد 

13- المكتبة خلفك

BETTEN, Reinhard Rotthaus Reinhard Rotthaus غرفة نومأسرة نوم
Reinhard Rotthaus

Reinhard Rotthaus
Reinhard Rotthaus
Reinhard Rotthaus

المكتبة الكاملة خلف السرير تعطى فرصة أكبر للقراءة و التدقيق و تناول المعلومات و استذكار الدروس و مراجعة كل شيء تود الإطلاع عليه يومياً قبل نومك ، حاول أن تكون مكتبة سريرك منضبطة و المكتب فيها مرتبة بشكل أنيق 

14 – مفروشات كالغرفة

Dormitório de menina, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة نومأسرة نوم قماش Yellow
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

لو كنت من محبي التكامل و الشاعرية في الوقت ذاته فإن هذا النموذج يناسبك تماماً، الجدار و مسند السرير و الوسائد و الغطاء كلهم من نسخة قماشية واحدة و نقشة واحدة و تموج واحد، ما هذا الإبداع

هل تؤمن بثقافة الفنغ شوي؟ 7 حيل تجلب المال لبيتك
سرائر جميلة لغرفة نومك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً