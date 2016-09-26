بيت أساسه الراحة على شكل حرف L

بالطبع رأينا جمال البيت نهاراً حيث يتألق اللون الأبيض بجانب المساحات الخضراء الواسعة ولكن ما يجعل هذا البيت مليء بالمفاجآت المبهجة هو تغير أنطباع المنزل على مدار اليوم ففي ظلمة الليل خارجياً يتألق البيت بألوانه الدافئة التي تعطي شعور بالسكون والرومانسية. وقوفك أمام هذا المنزل ليلاً سيغريك لدخوله مسرعاً لتنعم بليل جميل ورومانسي.

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