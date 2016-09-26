بيت أساسه الراحة على شكل حرف L

هل تبحث عن بيت الأحلام الذي يجتمع فيه تواجد الطبيعة الخلابة مع العملية البسيطة؟ هل تظن أن عملية البحث عن هذا المنزل لن تنتهي وأن أيجاده أصبح مستحيلاً؟ لا تقلق فعملية بحثك ستنتهي اليوم بعد رؤيتك للمنزل الذي سنعرضه اليوم فهو يتسم بتصميم ملهم يجمع بين التميز والبساطة. المنزل صمم من قبل معماريون مميزون حيث أدركوا مدى أهمية أستخدام العمارة المعاصرة في تلبية أحتياجاتنا العملية والنفسية. المنزل الرائع الذي سنناقشه اليوم كتلته المعمارية تشكل حرف L ومساحته التقريبية 135.73 m²، فلنبدأ معاً رحلة أستكشاف هذا المنزل المثير..
لكل محبي السلام والراحة النفسية نأكد أنكم ستقعون في حب هذا المنزل بلا شك، وذلك قد يكون لموقعه في الجهة الريفية حيث الطبيعة الخلابة والشعور الآمن الذي ينتابك حين تكون محاط بالحدائق والجبال من جميع الأتجاهات. بجانب كل هذه العوامل الجذابة يكون أيضاً تصميم المنزل المميز ببساتطه و طابعه الذي يندمج مع البيئة المحاطة مؤثر مباشر على شعورك بالراحة أمام هذا البيت. أستخدام اللون الأبيض كلون رئيسي في الواجهة يجعل المنزل هادئ الطابع ومنعش في نفس الوقت، و عند تطرقنا إلى الشكل المعماري لا نستطيع أن نتغافل عن الكتل المميزة التي تشكل حرف L الذي يصنع فناء في وسط المنزل يمكن أستغلاله بشتى الطرق، و ما يميز هذا الشكل الفريد و يجعله من أحد أكبر مميزات المنزل هو كونه يحافظ على اتجاهات الرياح داخل المنزل.
من الوهلة الأولى لرؤيتنا داخل المنزل ندرك مدى أناقة التصميم المعاصرة، فلا يمكن أن يخطئ أي مصمم عندما يمزج بين درجات الأخشاب المختلفة في التصميم فهي غالباً ما تضيف كثير من قيمة المنزل. ما لا نستطيع أن ننسى ذكره أيضاً هو السلم و بهو المدخل فتصميم السلم الجريء يتألق في أعيننا ويلفت أنظار الجميع و ما يزيد من تميزه هو تواجده في بهو ذو سقف مرتفع.
لا يجب أن تقتصر رؤيتك للطبيعة عند تواجدك في الحديقة الخارجية فلما لا نقوم بأدخال الطبيعة داخل المنزل؟ فنحن جميعاً ندرك مدى تأثير الخامات المستوحاه من الطبيعة الجميلة على قيمة التصميم الداخلي وعلى الراحة النفسية، و قد لاحظ المصمم هنا هذا الأمر من ما أدى إلى تركيزه على الأخشاب الطبيعية في معظم أرجاء المنزل ولقليل من اللمسات العصرية قام بالأحتفاظ بحداثة وحدات الأضاءة والكنبة بجانب التلفاز. يمتد قوة تأثير هذا الأسلوب في التصميم إلى أقصى حد فهو يجعل البيت جزء لا ينفصل عن الطبيعة حوله فلن يجور عليه الزمن.
قد تظن أن مثل هذا المنزل المنعزل عن المدينة سيبدو لك مخيفاً كلما أقترب ظلام الليل و لكن في الواقع لم يتغافل المصممين عن الأبداع في المنزل كي يتماشى مع معيشة ليلية هادئة ومريحة، فكما نرى في غرفة المعيشة هنا تتواجد أضاءة دافئة تبث الحيوية والسكون معاً داخل البيت. تصميم البيت الرائع قد يشجع الجميع لقضاء الليل فيه لكي ينعموا بالراحة والدفئ الذي لن يجدوه في صخب المدينة.
بالطبع رأينا جمال البيت نهاراً حيث يتألق اللون الأبيض بجانب المساحات الخضراء الواسعة ولكن ما يجعل هذا البيت مليء بالمفاجآت المبهجة هو تغير أنطباع المنزل على مدار اليوم ففي ظلمة الليل خارجياً يتألق البيت بألوانه الدافئة التي تعطي شعور بالسكون والرومانسية. وقوفك أمام هذا المنزل ليلاً سيغريك لدخوله مسرعاً لتنعم بليل جميل ورومانسي.
تابع تصفح هذا المقال الشيق إذا كنت تبحث عن منزل مماثل بأفكار مميزة!