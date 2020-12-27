13 فكرة لما يمكنك القيام به على سطح منزلك

سطح منزلك لن يعود كما كان من قبل مجرد مساحة مهدرة تزورها من الحين إلى الحين، سنخبرك ببعض الأفكار الرائعة التي يمكن أن تطبقها بسهولة فوق سطح المنزل و سيكون من مسئوليتها جعل تلك المساحة مهمة بالنسبة للمنزل بشكل عام و ليس مجرد ذلك المكان المفتوح في الأعلى المطل على ماحولنا، اليوم سنقدم لكم أفكاراً لتصاميم مثل غرف نوم للضيوف وغرف إضافية وأماكن للشواء وبستان و جلسات عائلية و الكثير من الأفكار التي يمكن ان تقوموا بتنفيذها بكل سهولة ..
يمكنك استغلال الجو الربيعي الجميل وا لهواء الطلق و المناظر المفتوحة حولك لتنفيذ غرفة إضافية لتكون ملاذك الخاص و ليكن مكتبك الذي تجمع فيه أعمالك و قراءاتك و تدويناتك و لا مانع من إحاطته بكم من الزهور و النباتات المختلفة الألوان حتى تشعر بالراحة النفسية و مزيد من التأمل بمجرد انتهائك من عملك الشاق ..
لو كنت من عشاق الطبيعة الساحرة فيمكنك أن تقوم بتحويل سطح بيتك لسطح سفينة فاخرة و التمتع بالمظاهر الطبيعية الخلابة فيما حولك، قليل من الكراسي و بعض المشروبات و ربما مكاناً لتقديم و تحضير المثلجات و سور زجاجي لتكبير مساحة الرؤية لما هو محيط بك من مظاهر رائعة من الطبيعة
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الاسترخاء من أحلى استخدامات السطح، حاول استغلال مساحته لتصنع منها مساحة خضراء و سلالم و مستويات متعددة كما في الحدائق الوطنية المفتوحة و زد على ذلك أن تجعل الحديقة بها مساحة مائية للاسترخاء و ليكن مسبحاً أو جاكوزي لتراقب الطبيعة وا لسماء و أنت في حالة استرخاء كامل
يمكنك الإتيان ببعض الرمال المضغوطة و تقم بزرع الحشائي و النجيل الطبيعي عليها و تقوم بنشرها أصلاً فوق السيراميك حتى لا يحدث تسريباً للماء على السقف الذي يليه من الأسفل، حاول أن تنشيء تلك المساحة الطبيعية و كأن هناك أرضاً أخرى بالأعلى و هي مفيدة في حفلات الشواء و في التجمعات الشبابية الكثيرة التحرك
يمكن أن تستغل تلك المساحة لتحقيق الخصوصية لضيوفك، و كأنهم في شقة منفصلة أو بيت آخر عن طريق تخصيص السطح لعمل غرفة أنيقة للضيوف و تتمتع بالكماليات جميعها من حمام و مياة ولا تعزلها تماماً عنك من الممكن أن تضع فيها وسيلة اتصال بالأسفل و تجعل محيطها من السطح مفروشاً بالأرضيات الخشبية المضغوطة جيداً و تحيط باقي السطح بشكل عادي جداً بالأزهار و النباتات
المساحة التي تنظر على المدينة من بعيد تستحق أن تتناول الطعام فيها في مشهد يبدو أحلى من معظم المطاعم تقريباً في محيطك ، هذا بالطبع لو كنت من محبي التفكر أثناء تناول الطعام، ضع سفرة عائلية في سطح المنزل و اجعل ما حولها نظيف بشكل دائم و لاتحجب الرؤية عما حولك
التعريشة من الأشياء التي تعتبر محببة لنا كثيراً كعرب فهي مرتبطة في عقولنا بحياة البرية و من الناحية الديكورية فهي مفيدة جداً لو كنت من عشاق سهر الليل في أحضان الليل الساكن المفتوح الأجواء، فهذه التعريشة ستضمن لك نظام إضاءة كما يحلو لك
مشهد الفاكهة و هي تنضج وتراقبها في كل يوم تنمو يشيع البهجة في النفس البشرية و من هنا جاءت الفكرة في تخصيص بعض الأصص الزرعية في زراعة أنواع مقبولة و سهلة النمو من الفاكهة مثل البرتقال و اليوسفي و الموالح بشكل عام ، أولاً ستضفي رائحة زكية على السطح و ثانياً لونها سيضفي لمسة طبيعية لكل ما هو حولك
يمكنك أن تجعل سطحك وفقاً لمساحته متعدد الاغراض بحيث تجعل فيه جلسة للعائلة و جلسة زوجية و أخرى بمفردك و تخصص فيه سفرة لتناول الطعام جماعياً و بعض الزروع للتمشي بجوارها و تصنع تعريشات كذلك للتحكم في الإضاءة ليلاً.
يبدو أن استخدام السطح يكون أوقع و أجمل برفقة النباتات فلماذا لا نجعله حديقة علوية، لذا فقلنا في هذا النموذج أن نجعل السطح محاطاً بالنباتات من كل مكان و في داخله أيضاً و على أسواره مع مراعاة ممر خشبي للترجل و المرور من خلاله بكل أريحية.
يمكن أن تنقل كل ما تحب عند ذهابك لحمام السباحة و تجعله في منزلك في السطح هناك بالاعلى ، زروع و نباتات و مكاناً لتقديم المشروبات و بعض الأضواء الداعية للتأمل و زاوية مفتوحة نحو السماء لمزيد من الشاعرية و الاستجمام
عند هبوط آشعة الشمس و زوالها من مكان السطح لديك يمكنك أن تخصص المكان للجلسات العائلية البسيطة بمجرد تخصيص كراسي رشيقة جميلة الشكل في شكل جلسة مربعة أو دائرية كما تحب و لكن وقتها يكون متعلقاً فقط بزوال الشمس لأن هذا التصميم لا يوجد فيه مظلات
السطح هو المكان الامثل للشواء لو لم تكن لديك مساحة كافية في الحديقة أو كانت لا تسمح، فما أجمل أن تقوم بالشوي في الهواء الطلق، و تستمع إلى أطراف الحديث بين أقرانك و أحبائك فيما حولك في السطح من خلال جلسة مخصصة لأجلهم ، أفكار و طرق و نماذج و كلها تتوقف على مدى تقبلك لكل منها و ميلك الشخصي نحو المفيد لحياتك و لمن تحبهم ممن هم يشاركونك أجمل اللحظات.
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تتطلب عدة مواقف استبدالًا فوريًا للسقف، وتكون بعض العلامات أكثر وضوحًا من غيرها: