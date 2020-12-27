الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لما يمكنك القيام به على سطح منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

سطح منزلك لن يعود كما كان من قبل مجرد مساحة مهدرة تزورها من الحين إلى الحين، سنخبرك ببعض الأفكار الرائعة التي يمكن أن تطبقها بسهولة فوق سطح المنزل و سيكون من مسئوليتها جعل تلك المساحة مهمة بالنسبة للمنزل بشكل عام و ليس مجرد ذلك المكان المفتوح في الأعلى المطل على ماحولنا، اليوم سنقدم لكم أفكاراً لتصاميم مثل غرف نوم للضيوف وغرف إضافية وأماكن للشواء وبستان و جلسات عائلية و الكثير من الأفكار التي يمكن ان تقوموا بتنفيذها بكل سهولة ..

1- غرفة اضافية للمكتبة

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

يمكنك استغلال الجو الربيعي الجميل وا لهواء الطلق و المناظر المفتوحة حولك لتنفيذ غرفة إضافية لتكون ملاذك الخاص و ليكن مكتبك الذي تجمع فيه أعمالك و قراءاتك و تدويناتك و لا مانع من إحاطته بكم من الزهور و النباتات المختلفة الألوان حتى تشعر بالراحة النفسية و مزيد من التأمل بمجرد انتهائك من عملك الشاق ..

2- سطح كظهر السفينة

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura بلكونة أو شرفة
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

لو كنت من عشاق الطبيعة الساحرة فيمكنك أن تقوم بتحويل سطح بيتك لسطح سفينة فاخرة و التمتع بالمظاهر الطبيعية الخلابة فيما حولك، قليل من الكراسي و بعض المشروبات و ربما مكاناً لتقديم و تحضير المثلجات و سور زجاجي لتكبير مساحة الرؤية لما هو محيط بك من مظاهر رائعة من الطبيعة

إقرأ أيضاً : كيف تختار الإضاءة المناسبة لكل الغرف

3 – حديقة جاكوزي

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos بلكونة أو شرفة
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

الاسترخاء من أحلى استخدامات السطح، حاول استغلال مساحته لتصنع منها مساحة خضراء و سلالم و مستويات متعددة كما في الحدائق الوطنية المفتوحة و زد على ذلك أن تجعل الحديقة بها مساحة مائية للاسترخاء و ليكن مسبحاً أو جاكوزي لتراقب الطبيعة وا لسماء و أنت في حالة استرخاء كامل

4- أرضية من النجيل الطبيعي

Hogar OV. , Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos بلكونة أو شرفة خشب
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

يمكنك الإتيان ببعض الرمال المضغوطة و تقم بزرع الحشائي و النجيل الطبيعي عليها و تقوم بنشرها أصلاً فوق السيراميك حتى لا يحدث تسريباً للماء على السقف الذي يليه من الأسفل، حاول أن تنشيء تلك المساحة الطبيعية و كأن هناك أرضاً أخرى بالأعلى و هي مفيدة في حفلات الشواء و في التجمعات الشبابية الكثيرة التحرك

5- غرفة نوم للضيوف

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi بلكونة أو شرفة
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

يمكن أن تستغل تلك المساحة لتحقيق الخصوصية لضيوفك، و كأنهم في شقة منفصلة أو بيت آخر عن طريق تخصيص السطح لعمل غرفة أنيقة للضيوف و تتمتع بالكماليات جميعها من حمام و مياة ولا تعزلها تماماً عنك من الممكن أن تضع فيها وسيلة اتصال بالأسفل و تجعل محيطها من السطح مفروشاً بالأرضيات الخشبية المضغوطة جيداً و تحيط باقي السطح بشكل عادي جداً بالأزهار و النباتات 

6- مطعم مفتوح

Casa Owen, Terra Terra بلكونة أو شرفة
Terra

Terra
Terra
Terra

المساحة التي تنظر على المدينة من بعيد تستحق أن تتناول الطعام فيها في مشهد يبدو أحلى من معظم المطاعم تقريباً في محيطك ، هذا بالطبع لو كنت من محبي التفكر أثناء تناول الطعام، ضع سفرة عائلية في سطح المنزل و اجعل ما حولها نظيف بشكل دائم و لاتحجب الرؤية عما حولك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تعريشة

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

التعريشة من الأشياء التي تعتبر محببة لنا كثيراً كعرب فهي مرتبطة في عقولنا بحياة البرية و من الناحية الديكورية فهي مفيدة جداً لو كنت من عشاق سهر الليل في أحضان الليل الساكن المفتوح الأجواء، فهذه التعريشة ستضمن لك نظام إضاءة كما يحلو لك

8- حياة الفواكة

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México المنزل اكسسوارات النباتات بلاستيك Blue
Elho México

Elho México
Elho México
Elho México

مشهد الفاكهة و هي تنضج وتراقبها في كل يوم تنمو يشيع البهجة في النفس البشرية و من هنا جاءت الفكرة في تخصيص بعض الأصص الزرعية في زراعة أنواع مقبولة و سهلة النمو من الفاكهة مثل البرتقال و اليوسفي و الموالح بشكل عام ، أولاً ستضفي رائحة زكية على السطح و ثانياً لونها سيضفي لمسة طبيعية لكل ما هو حولك

9- سطح متعدد الأغراض

Coca Cola HQ Roof Terrace Biotecture بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Biotecture

Coca Cola HQ Roof Terrace

Biotecture
Biotecture
Biotecture

يمكنك أن تجعل سطحك وفقاً لمساحته متعدد الاغراض بحيث تجعل فيه جلسة للعائلة و جلسة زوجية و أخرى بمفردك و تخصص فيه سفرة لتناول الطعام جماعياً و بعض الزروع للتمشي بجوارها و تصنع تعريشات كذلك للتحكم في الإضاءة ليلاً. 

10 – حديقة على السطح

CASA AAB, STAHLBETON DESIGN STAHLBETON DESIGN بلكونة أو شرفة
STAHLBETON DESIGN

STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN

يبدو أن استخدام السطح يكون أوقع و أجمل برفقة النباتات فلماذا لا نجعله حديقة علوية، لذا فقلنا في هذا النموذج أن نجعل السطح محاطاً بالنباتات من كل مكان و في داخله أيضاً و على أسواره مع مراعاة ممر خشبي للترجل و المرور من خلاله بكل أريحية.

11- حمام سباحة مفتوح

يمكن أن تنقل كل ما تحب عند ذهابك لحمام السباحة و تجعله في منزلك في السطح هناك بالاعلى ، زروع و نباتات و مكاناً لتقديم المشروبات و بعض الأضواء الداعية للتأمل و زاوية مفتوحة نحو السماء لمزيد من الشاعرية و الاستجمام

12- قضاء فترة غروب الشمس

Terraza Madrid, Estudio Marta Byrne Paisajismo Estudio Marta Byrne Paisajismo بلكونة أو شرفة
Estudio Marta Byrne Paisajismo

Estudio Marta Byrne Paisajismo
Estudio Marta Byrne Paisajismo
Estudio Marta Byrne Paisajismo

عند هبوط آشعة الشمس و زوالها من مكان السطح لديك يمكنك أن تخصص المكان للجلسات العائلية البسيطة بمجرد تخصيص كراسي رشيقة جميلة الشكل في شكل جلسة مربعة أو دائرية كما تحب و لكن وقتها يكون متعلقاً فقط بزوال الشمس لأن هذا التصميم لا يوجد فيه مظلات 

13- مكان رائع للشواء

TERRAZA CAJITITLAN, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

السطح هو المكان الامثل للشواء لو لم تكن لديك مساحة كافية في الحديقة أو كانت لا تسمح، فما أجمل أن تقوم بالشوي في الهواء الطلق، و تستمع إلى أطراف الحديث بين أقرانك و أحبائك فيما حولك في السطح من خلال جلسة مخصصة لأجلهم ، أفكار و طرق و نماذج و كلها تتوقف على مدى تقبلك لكل منها و ميلك الشخصي نحو المفيد لحياتك و لمن تحبهم ممن هم يشاركونك أجمل اللحظات.

 اقرأ أيضًا: 20 واجهة للمنازل رائعة التصميم

علامات تؤكد لك أنك تحتاج إلى سقف جديد في أسرع وقت ممكن

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM رووف
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

تتطلب عدة مواقف استبدالًا فوريًا للسقف، وتكون بعض العلامات أكثر وضوحًا من غيرها:

  • سقفك قديم: يُعتقد أن عمر السقف يتراوح من 20 إلى 25 عامًا ، لذلك يجب استبداله بمجرد بلوغه هذا العمر.
  • القوباء المنطقية تتعرض للتلف: افحص منحدرات السطح التي تتلقى ضوء الشمس المباشر. إذا لاحظت أن القوباء المنطقية تفقد الحبيبات وتجعيد الشعر ، فقد تحتاج إلى الاستبدال.
  • ظهور وديان السقف: إذا كانت القوباء المنطقية في وديان السقف مفقودة أو تتكسر، فقد حان الوقت للحصول على سقف جديد. هذه الوديان هي واحدة من أهم أجزاء السقف ، حيث تتدفق مياه الأمطار عبرها في طريقها إلى المزاريب. في حالة تلف هذه المنطقة ، تصبح عرضة للتسربات.
  • المزاريب الخاصة بك مليئة بحبيبات الألواح الخشبية: نظرًا لأن الأسطح تقترب من نهاية حياتها ، فإنها تبدأ في فقد المزيد من الحبيبات ، والتي غالبًا ما تنتهي في المزاريب. افحص المزاريب لمعرفة ما إذا كانت ممتلئة بهذه الحبيبات. علامة أخرى على تآكل الحبيبات هي اللون الداكن أو غير المتناسق في مناطق معينة من السقف.
  • ترى ضوء النهار من خلال ألواح السقف: اصعد إلى العلية الخاصة بك للتحقق مما إذا كان ضوء النهار قادمًا عبر السقف.
  • السقف الخاص بك يتدلى: السقف المتدلي مشكلة خطيرة تتطلب إجراءً فوريًا وعادة ما تشير إلى مشكلة هيكلية. قد تكون المشكلة مع التزيين العلية أو ربما حتى دعم الأساس. على الرغم من أنك لست بالضرورة في خطر داهم ، إلا أن التعامل مع هذه المشكلة أسهل كثيرًا عندما تكون في منطقة صغيرة – وليس عندما تنتشر في جميع أنحاء السطح.
أفكار متنوعة للبار مثالية للمطابخ الحديثة
ما رأيك بتلك الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً