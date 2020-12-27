13 فكرة لما يمكنك القيام به على سطح منزلك

سطح منزلك لن يعود كما كان من قبل مجرد مساحة مهدرة تزورها من الحين إلى الحين، سنخبرك ببعض الأفكار الرائعة التي يمكن أن تطبقها بسهولة فوق سطح المنزل و سيكون من مسئوليتها جعل تلك المساحة مهمة بالنسبة للمنزل بشكل عام و ليس مجرد ذلك المكان المفتوح في الأعلى المطل على ماحولنا، اليوم سنقدم لكم أفكاراً لتصاميم مثل غرف نوم للضيوف وغرف إضافية وأماكن للشواء وبستان و جلسات عائلية و الكثير من الأفكار التي يمكن ان تقوموا بتنفيذها بكل سهولة ..