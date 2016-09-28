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12 خدعة بسيطة ستزيد من قيمة منزلك

shereen gouda shereen gouda
Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
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المنزل المثالي هو الذي يعد الملجأ الأول والأخير لكل أفراد العائلة بعد صخب الحياة العملية و مهام العمل الشاقة وسيظل هذا هو المقياس الأهم الذي يحدد به مدى جودة المنزل وكفائته. لذلك من أهم النصائح التي عليك أن تقوم بأتباعها مدى الحياة هو الحفاظ على البيت كي يكون دائماً مصدر راحة وسعادة لجميع ساكنيه، ولكي تصل لهذه الكفاءة بلى أضافة مهام يومية تزيد من أعبائك عليك أتباع بعض النصائح البسيطة جداً التي يطرحها خبراء التصميم والديكور لكي يكون أي منزل جميلاً ولا يهترئ أو يصيبك فيه الملل. جئنا لك اليوم ب12 من النصائح السهلة التي بأتباعها سيكون منزلك جميلاً دائماً ويبدو ذو قيمة عالية بأقل التكاليف. إن كنت تريد أن تعرض بيتك للإيجار فعليك أتباع هذه النصائح كي تعيد لبيتك رونقه!

1-أختر دهانات هادئة و ترابية لدوام قيمتها و جمالها

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الألوان الهادئة هي من أسلم الأتجاهات إن أردت أن يبدو منزلك أنيقاً اليوم و حتى بعد عشر سنين، فهي ألوان لا يعفى عليها الزمن ويسهل دمج ألوان أخرى معها. يمكن أختيار الرمادي والأبيض والبيج بدرجات تلائم ذوقك ومع دمج فيه بعض التباين لكي يصبح التصميم أكثر أتزان.

2- أزالة البقع القديمة و أخادة ترميم الأرض أو الحوائط

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina غرفة المعيشة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

لا يسلم منزل من وجود بعض البقع أو الخدش في كل غرفة على الأقل و بالرغم من أنك قد تألف وجود هذه المشاكل ولكن ستفاجأ من تأثيرها السلبي عليك و على قيمة المنزل. لا يجب أن تقوم بعملية تجديد شاملة و لكن من المهم الحفاظ على الصورة الأولية للمنزل حتى لا يبدو قديماً و مهترئ. هذه الغرفة من قبل  مصمم مبدع قام بأختيار جدران صلبة لا يظهر في الخدوش أو البقع بسهولة وهو أختيار ذكي و موفر على المدى البعيد.

3- لكي يبدو المنزل في رونقه دائماً للجميع حافظ على نظافة الأرض والسجاد

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة المعيشة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

هذا الأمرمهم لكي تبتعد الأتربة من المنزل ولا تنتشر في جميع الأركان لأن وجود الأتربة يسبب  الحساسية، لكي لا تصبح مؤرق يومي تجنب أرتداء الأحذية داخل المنزل وقم بأستخدام خامات تنظيف لا تسبب التقاط الأتربة بسهولة. كما نلاحظ في غرفة المعيشة هنا السجاد يأخذ حيز ليس بصغير لذا عليك أن تجعله يبدو جديدأً مجدداً.

4- لا تتنازل عن وحدات أضاءة أو أي أجهزة كهربائية فقط لكونها معطلة

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC غرفة السفرة
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

تصليح كل وحدات الأضاءة والأجهزة القديمة سيضيف الكثير من راحتك النفسية، فقط أتخذ قرار تصليحها في أقرب فرصة و سترى النتيجة الفورية الرائعة.

5- قم بتغيير أي مسطح زجاجي به خدش أو كسر فوراً

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC مطبخ
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

أتباع هذه النصيحة البسيطة غايته سلامة الجميع أولاً و لكي لا يسبب أنزعاج بصرياً لأي أحد ثانياً.

6-أدخل الهواء النقي الطبيعي في منزلك

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

وجود تيار هوائي طبيعي من الخارج إلى المنزل يجدد من أنتعاش البيت  ويبعد الرطوبة و الروائح الكريهة من الغرف

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7- لا تبخل على بيتك بقليل من الديكور والأكسسوارات

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

بعض الأكسسوارات أو مجموعات القطع الفنية سترفع من قيمة المنزل، ورغم ذلك يستهين الكثير بهذه الخطوة لكونها تبدو ثانوية. في واقع التصميم يعد التزيين بالأكسسوارات من الخطوات الأساسية التي لا يكتمل التصميم بدونها ما فيها من أضافة في قيمة المكان.

8- تغيير السيراميك إذا وجد فيه كسور أو بقع لا تزال.

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الحمامات هي من أكثر الأماكن الحرجة التي تسبب الأنزعاج إذا وجد فيها أهتراء من أي نوع لذا لا تتركه يصل لمرحلة ميؤووس منها و جدد من أي قطع سيراميك بها خدوش لا يمكن أصلاحها.

9- جدد من حوائط البيت الخارجية لكي يكتمل روح المنزل الجديد

Residência em Jundiaí, Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Carol Abumrad Arquitetura e Interiores بيت زجاجي
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

قد تكتفي بأعادة طلاء الحوائط أو بأمكانك أن تقوم بتزيين الحوائط ببعض القطع القيمة أو الأضاءة الموجهة.

10- أعد تصميم مدخل البيت كي يتسم بالرحابة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos شبابيك
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

مدخل البيت هو عنوانه فهو الركن الذي يكون في أستقبالك كل يوم بعد عمل شاق و مجهد لذا أجعله مكان يستقبلك ببهجة و دفئ.

11- حافظ على جودة و كفاءة المرآب

Casa Santo Antônio, Roma Arquitetura Roma Arquitetura مرآب~ كراج
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

قم بعمل صيانة دورية للمرآب كي لا تتدهور حالته ويصبح عديم القيمة.

12- التخلي عن كل ما هو ليس مستخدم

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

لا تدع الأغراض القديمة تتراكم حتى يصبح لديك كم هائل من التخزين، الأفضل أن تتخلص من كل ما هو ليس ضروري وأستمتع بالمساحة وهي أكثر رحابة. هذه الخطوة ستمكنك من أستخدام أماكن في البيت كانت في الواقع تعد مخزن مثل الشرفة.

كثيراً ما نخطئ في أختياراتنا الديكورية ولكن ليس مسنحيلاً تخطيها، ونحن هنا دائماً لنكون دليلك.. و سنطلعك على الأخطاء المنتشرة و المشتركة و كيفية تجنبها كل ما عليك فعله هو متابعتنا لتتعرف على المزيد…

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