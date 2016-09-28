البيت المثالي بــ 48 ألف يورو

إن مبدأ نشر النباتات الموجودة في خارج أسوار المنزل بداخله من المفيد جداً في التكامل البصري الديكوري الذي يشعرك فعلاً أنك موجود في قلب كل تلك الطبيعة حتى داخل أسوار بيتك و كأنك جزء منها و تسكن في أوراقها و سهولها و سحبها بقدر كامل كما تعيش فيما بين الجدران ، الشجرة و موقعها رائع في هذه الصورة من تلك الزاوية الخلفية للمنزل، و النوافذ عادت للظهور بالحجم الكبير مرة أخرى و هو ما يؤكد نظرية الخصوصية في بعض الغرف و الخصوصية في بعضها الآخر .. إن هذا التصميم من أجمل التصميمات للبيوت العائلية التي تعد بسيطة و غير معقدة في تنفيذها و لكنها كبيرة في الأفكار الفنية الانشائية التي صممت بها في قلب تلك المنطقة البرية التي قلم المهندسون حشائشها و رموا فيها أساس المنزل بكل براعة هندسية يحسدون عليها ..