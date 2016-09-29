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12 فكرة لفناء خلفي صغير ولكن مميز

Heba khlili Heba khlili
Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
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أن تملك فناء خلفي في منزلك فانت محظوظ مهما كانت مساحته لأن الفناء الخلفي في المنزل له عدة استخدامات فهو مكان للقاء الأهل والأصدقاء وللإقامة حفلات الشواء.

لذلك نقدم لك في هذا المقال 12 فكرة وأسلوب بسيط لتصميم فنائك الخلفي.

1. النباتات المتسلقة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

اختر النباتات المستلقة لتغطية جدران الفناء الخلفي، اختر الأنواع النباتية المناسبة لذلك، ستزيد الشعور بالراحة بسبب اللون الأخضر، ولمزيد من الجمالية علق بعض المصابيح الصغيرة على الحائط ستعطي إضاءة مميزة مع اللون الأخضر.

2. عدة عناصر

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

فكرة ذكية وفنية وهي الدمج بين عدة عناصر للديكور، فكما نشاهد في الصورة، الدمج المنسجم بين عنصر الخشب للدعامات المكونة للسقف الشفاف، والعناصر الأخرى كالنباتات والستائر الخفيفة ستعطي إطلالة مميزة.

3. بين الداخل والخارج

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

اجعل فناءك الخلفي كجزء مهم من منزلك فهذا يزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء، وذلك من خلال بناء مطبخ مفتوح على الفناء، وبالتالي ستشعر بالراحة وكثر.

4. المصابيح المعلقة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

طريقة ستزيد من مساحة فنائك الخلفي. اجعل سقف فنائك عبارة عن دعامات خشبية، وعلق عليها المصابيح والمزهريات. وبهذه الطريقة ستستفيد من الارتفاع وتخلق جو مريح.

5. الالوان الزاهية

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

استخدام الالوان الزاهية في فنائك الخلفي لاحد الجدران سيعطي الكثير من البهجة والسرور، وخاصة بوجود بعض احواض الزرع المليئة بالالوان.

6. المتوسطي

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA بلكونة أو شرفة
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

اختر الأثاث وعناصر ديكور متناسبة مع النمط التصميمي للفناء الخلفي، كما في الصورة نلاحظ التناسق بين النمط المتوسطي والأثاث وعناصر الديكور بلون البحر الأزرق.

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7. السراخس

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

ازرع السراخس فهي نوع نباتات مميزة في مظهرها وتعطي الطابع الاستوائي، وتعطي بيئة حيوية.

8. الارجوحة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

فكرة ممتازة لتوفير المساحة وللاسترخاء في الهواء الطلق، علق أرجوحة بين شجرتين أو ثبتها بين جدار وعمود.

9. الزراعة في صناديق

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

ازرع أعشابك المفضلة في صناديق خشبية وعلقها على الجدران، فهي طريقة مناسبة لتغطية العيوب على الجدار ويمكنك كتابة أسماء الأعشاب على الجدار وتحت كل صندوق اكليل الجبل او زعتر بري والنعناع

10. نافورة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

 يمكنك بناء نافورتك الصغير بأبسط طريقة، استخدم القصبات الطبيعية بأطوال مختلفة وقم بتوصيل الماء بداخلها وستستمتع بصوت خرير الماء على الأرض.

11. العربة المزهرة

Projeto para um carrinho de flores, Casa Nova Paisagismo Casa Nova Paisagismo حديقة
Casa Nova Paisagismo

Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo

ديكور بسيط وغير مكلف لحوض زرع بشكل عربة من الخشب سيجعلك سعيد بصنع يديك، ويمكنك عمل اكثر من حوض

12. الكرسي الهزاز

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

فكرة شبيهة لفكرة الأرجوحة لزيادة المساحة ولإعطاء المزيد من الاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق… وهي فكرة الكراسي الهزاز

 استمتع بقضاء أوقات جميلة في فناء حديقتك وكن شاكرا لما تملك.

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