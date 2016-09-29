12 فكرة لفناء خلفي صغير ولكن مميز

أن تملك فناء خلفي في منزلك فانت محظوظ مهما كانت مساحته لأن الفناء الخلفي في المنزل له عدة استخدامات فهو مكان للقاء الأهل والأصدقاء وللإقامة حفلات الشواء.

لذلك نقدم لك في هذا المقال 12 فكرة وأسلوب بسيط لتصميم فنائك الخلفي.