12 فكرة لفناء خلفي صغير ولكن مميز

أن تملك فناء خلفي في منزلك فانت محظوظ مهما كانت مساحته لأن الفناء الخلفي في المنزل له عدة استخدامات فهو مكان للقاء الأهل والأصدقاء وللإقامة حفلات الشواء.
لذلك نقدم لك في هذا المقال 12 فكرة وأسلوب بسيط لتصميم فنائك الخلفي.
اختر النباتات المستلقة لتغطية جدران الفناء الخلفي، اختر الأنواع النباتية المناسبة لذلك، ستزيد الشعور بالراحة بسبب اللون الأخضر، ولمزيد من الجمالية علق بعض المصابيح الصغيرة على الحائط ستعطي إضاءة مميزة مع اللون الأخضر.
فكرة ذكية وفنية وهي الدمج بين عدة عناصر للديكور، فكما نشاهد في الصورة، الدمج المنسجم بين عنصر الخشب للدعامات المكونة للسقف الشفاف، والعناصر الأخرى كالنباتات والستائر الخفيفة ستعطي إطلالة مميزة.
اجعل فناءك الخلفي كجزء مهم من منزلك فهذا يزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء، وذلك من خلال بناء مطبخ مفتوح على الفناء، وبالتالي ستشعر بالراحة وكثر.
طريقة ستزيد من مساحة فنائك الخلفي. اجعل سقف فنائك عبارة عن دعامات خشبية، وعلق عليها المصابيح والمزهريات. وبهذه الطريقة ستستفيد من الارتفاع وتخلق جو مريح.
استخدام الالوان الزاهية في فنائك الخلفي لاحد الجدران سيعطي الكثير من البهجة والسرور، وخاصة بوجود بعض احواض الزرع المليئة بالالوان.
اختر الأثاث وعناصر ديكور متناسبة مع النمط التصميمي للفناء الخلفي، كما في الصورة نلاحظ التناسق بين النمط المتوسطي والأثاث وعناصر الديكور بلون البحر الأزرق.
ازرع السراخس فهي نوع نباتات مميزة في مظهرها وتعطي الطابع الاستوائي، وتعطي بيئة حيوية.
فكرة ممتازة لتوفير المساحة وللاسترخاء في الهواء الطلق، علق أرجوحة بين شجرتين أو ثبتها بين جدار وعمود.
ازرع أعشابك المفضلة في صناديق خشبية وعلقها على الجدران، فهي طريقة مناسبة لتغطية العيوب على الجدار ويمكنك كتابة أسماء الأعشاب على الجدار وتحت كل صندوق
اكليل الجبل او زعتر بري والنعناع
يمكنك بناء نافورتك الصغير بأبسط طريقة، استخدم القصبات الطبيعية بأطوال مختلفة وقم بتوصيل الماء بداخلها وستستمتع بصوت خرير الماء على الأرض.
ديكور بسيط وغير مكلف لحوض زرع بشكل عربة من الخشب سيجعلك سعيد بصنع يديك، ويمكنك عمل اكثر من حوض
فكرة شبيهة لفكرة الأرجوحة لزيادة المساحة ولإعطاء المزيد من الاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق… وهي فكرة الكراسي الهزاز
استمتع بقضاء أوقات جميلة في فناء حديقتك وكن شاكرا لما تملك.
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