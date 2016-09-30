16 تصميم لأسوار حدائق سيود جيرانك تنفيذهم

عند تصميم الحديقة بعناية ومع التدقيق في كل التفاصيل لكي تكون النتيجة النهائية خلابة يغفل البعض عن أعطاء سياج الحديقة حقه في التصميم ظناً منهم أنه عنصر ثانوي ولكن هذا ما يثبت خطأه المصممين المحترفين فهم على دراية تامة من مدى تأثير السور على رونق تصميم الحديقة النهائي بل و يؤثر أيضاً على قيمة المنزل ككل. هو وظيفته لا تقتصر فقط على ضمان خصوصية الحديقة و لكن هو يعد الخلفية الأهم لنسيج النباتات. لذلك قد جئنا بتصاميم مختلفة تتحقق فيها كل عوامل النجاح.
لمحبي الأشكال والأنطباعات التقليدية هذا التصميم يلائم أي شكل من أشكال الحدائق فهيكله صلب و قوي وأناقته لن تختفي مع مرور الوقت.
لمن يبحثون عن كل ما فيه أختلاف و جرأة ما رأيكم في طلاء سياج منزل تقليدي جداً بدهان مميز و جريء؟ هذه الخطوة رغم ما فيها من مخاطرة إلا أنها جديرة بتحويل أي سياج من تقليدي لمميز.
بعض الأعين لا تجد راحة إلا في التصاميم السيمترية والتكرارية وهي في الواقع الأمر يساعد على زيادة مقدار الأناقة في التصميم لذا تحول هذا التصميم الريفي إلى تصميم أنيق و متناسق عند صنع سيميترية واضحة في السياج.
في المناطق التي لا يحتاج فيها المنزل لخصوصية عالية قد يتجه البعض إلى تصميم سياج من النباتات فقط لما فيها من عامل أمان كافي وعامل جمالي أيضاً
إن لم تكن الخصوصية مطلب هام لديك هذا التصميم رائع لأدخال أضاءة الشمس المبهجة والمنعشة بقوة في حديقتك و ستشعر حينها أن مساحة نظرك تكاد تكون لا نهائية
صمم المتخصصون في هذا السياج المختلف في الشكل والوظيفة فتميزه يأتي من أزدواجية أستخدامه حيث أن الألواح الخشبية لدى السور قريبة كفاية لكي تعزل الرؤية بين الجيران وبعيدة بقدر كافي كي يمر من خلالها تيار رياح منعش. لم ينسى المصمم أن يضيف لمسة جمالية من الطبيعة بجانب الأخشاب الأنيقة فقد قام بوضع حوض النباتات أمام السور لكي يظهروا معاً كأنهم عنصر واحد.
جمال هذا السور ليس في شكله الناعم والبسيط فقط ولكن أيضاً في كونه سهل التشكيل لما في بنيته من مرونة.
أختلف هذا الأتجته في التصميم عن البنيان المتعارف عليه وهذا لأتاحة مساحة أوسع للنباتات.
يمكن دائماً تغييرأطلالة الحديقة بطابع مختلف تماماً فقط عند تغيير لون الأسوار وطلائها بلون مميز.
هذا التصميم سيحافظ على خصوصية الحديقة بلا التضحية بجمال الطبيعة أو أضافة أنطباع بالأختناق.
هذا التصميم الخلاب مناسب للحدائق والمساحات الصغيرة حيث أن الألواح الخشبية الصغيرة تعطي أحساس بالأتساع والأمتداد ومع أستخدام اللون الأبيض أصبح هذا الركن يبدو كبيراً
لكي تتمتع بحديقة تتسم بالحيوية و الديناميكية الدائمة لما لا تتبع هذا الأسلوب في التصميم و تقوم بعمل تشكيل متميز بين العوارض.قام المصمم هنا بصنع هذا التشكيل مستعيناً بطلاء أبيض ليكون المزج بين العوارض الخشبية و البيضاء.
مع أرتفاع السياج بهذا السور المنسوج يكون هناك فاصل تام بين المنازل لكي تستمتع بخصوصية تامة في حديقتك.
التلاعب بين الأضاءة و المسطح المصمت يخلق تشكيل رائع بين الألوان، وما في التصميم من عشوائية وعدم الأنسياق وراء نمط سيميتري يترك أنطباع ديناميكي و حداثي.
الألواح الخشبية المتكررة بنمط عصري بجانب الشجيرات المحيطة بالسياج يصنعوا معاً تناغم لا مثيل له من الأشكال والألوان المختلفة، إذا أردت تصميم لن تمل منه مع مرور الزمن أختر هذا التصميم.
إن كنت من عشاق الطبيعة و خطوطها الأنسيبابية لا تتردد في صنع سياج بهذه الطابع الفريد، فأنظر مدى تألق هذا التصميم و تناسقه!
إن كنت تبحث عن مزيد من التميز في تصميم حديقتك تابع قرأة هذا المقال الشيق!