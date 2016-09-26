أفكار للحصول على ديكور منزلي جيد بتجنب هذه الأخطاء

للحصول على الديكور المثالي للمنزل لا توجد قيود في التصميم ولا قواعد ثابتة فالأمر في النهاية يرجع إلى الذوق الشخصي لصاحب المنزل و المصمم المسئول عن ديكورات المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي من الممكن تلافيها أثناء تأثيث المنزل بشأنها أن تقلل من جودة التصميم وتوافر الراحة النفسية والبصرية المطلوبة فيه.
وفي هذا الموضوع جمعنا لك بعض هذه الأخطاء الخاصة بالديكور، بعضها لابد من مراعاته في مرحلة التصميم والبعض الآخر سهل التغيير في أي وقت مثل الأكسسوارات وغيرها..وهذه الأخطاء هي:
اللون الأسود والرمادي من الألوان التي تعطي أناقة للتصميم وخاصة إذا استخدمت بشكل مناسب، ولكن عيب هذه الألوان أنها لا تصلح للفراغات الصغيرة لأن الألوان القاتمة توحي بالضيق وتطفئ من بريق التصميم.
ولحل هذه المشكلة يمكننا إضافة بعض وحدات الإضاءة لتعطي بريقًا للغرفة وتتغلب على إيحاء الضيق كما يمكننا أن نستغل الإضاءة الخارجية عن طريق الفتحات قدر الإمكان واستخدام أثاث ذو ألوان فاتحة.
بداية فإننا نستخدم الألوان في الديكور بشكل عام لإعطاء صورة جميلة مبهجة مريحة للبصر داخل المنزل، ولكن نظرًا للإندفاع في استخدام العديد من الألوان بشكل غير متناسق قد ينقلب الأمر إلى الضد فينتج لنا فراغًا مزعجًا للبصر.
وفي هذا الفراغ مثلًا نستطيع أن نرى كيف استخدم المصمم ألوانًا كثيرة بشكل جعل الفراغ يفتقر للروح الخاصة، فنراه استخدم اللون التركواز الفاقع اللون في الأريكة والمنضدة أمامها مع النحاسي في وحدة الإضاءة الحرة و الرمادي للحوائط مع اللوحات الفنية التي احتوت على اللون الأزرق والأصفر فلم يحصل الفراغ على شخصية واضحة في التصميم وجعل كثرة الألوان يخلق إزعاجًا بصريًا واضحًا.
في غرفة المعيشة هذه نستطيع أن نرى كيف أن المصمم لم يلتزم بوضع الأريكة على الحائط مباشرة مما خلق مساحة جيدة كممر للحركة خلف الأريكة وهو حل جيد لهذا الفراغ، فبعض الناس يعتقد أنه من الثابت أن يوضع الأثاث على الحائط مباشرة مما يخلق مشاكل في الحركة في بعض الأحوال.. فمن الأفضل دراسة الحركة ووضع الأثاث بالشكل المثالي دون التقيد بمكانه من الحائط.
من الأشياء التي تخلق مساحات مزعجة في الديكور هو كثرة البراويز والتحف والأكسسورارت في الديكور والحرص على وضعها جميعًا مما يؤثر سلبًا على الراحة النفسية والبصرية في الفراغات.
ولحل هذه المشكلة يمكنك أن تستخدم بعض هذه الأكسسورات وتخزن البقية ثم مع الوقت تبدل بينهم فتتمتع بديكور جديد وغير مكلف عن طريق تغييرات بسيطة في الأكسسورات.
بعض الناس يفضل لتشطيب الحوائط ورق الحائط بألوانه المختلفة الجذابة وتشكيلاته المتنوعة ولكن لابد عند اختيار ورق الحائط أن نختاره بحيث لايقيد تصميم بقية العناصر ولا يخلق إزعاجًا بصريًا أيضًا.
فتصميم كهذا الذي في الصورة متكلف ملئ بالألوان التي سوف تصعب المهمة على من يختار عناصر الفرش والديكور الأخرى فيجعله مضطرًا لاستخدام اللون الأبيض لتخفيف ازدحام الألوان في الغرفة.
إذا وقع الاختيار على الستائر المنزلقة من أعلى فإن هناك مشكلة قد تؤثر على مظهر السقف لأن هذه الستائر تعطى انطباعًا بانخفاض مستوى السقف وبالتالي ضيق الغرفة، ولحل هذه المشكلة فإن استخدام هذه الستائر بارتفاع الغرفة بالكامل يساعد في التغلب على إيحاء انخفاض السقف مع وضع قضبان الستائر بالقرب من السقف على قدر الإمكان لتوفير ارتفاع كافي لها.
من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على الديكور أيضًا الإضاءة الغير مناسبة والتي لم يتم دراستها بشكل جيد، فالإضاءة المنخفضة تطغى على عناصر الديكور ولا تظهرها بالمظهر الجمالي المطلوب كما أنها تضفى إيحاءا بالضيق والكآبة في الفراغ، كما أن الإضاءة المرتفعة بشكل زائد تخلق نوعًا من الإزعاج.
لذا فإن دراسة أماكن الأثاث مع اختيار أشكال وأحجام وحدات الإضاءة المناسبة لنشر النور في أماكن الاستخدام أكثر من الأماكن الأقل استغلالًا هو الذي يوصل تصميم الديكور للنجاح ويحقق الراحة البصرية لمستخدمي المنزل، كما يمكن استغلال أشكال وحدات الإضاءة نفسها كعنصر جمالي بغض النظر عن الإضاءة المنبعثة منها.
وفي هذا الموضوع تستطيع أن تعرف كيفية اختيار الإضاءة المناسبة لكل غرف المنزل.