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أفكار للحصول على ديكور منزلي جيد بتجنب هذه الأخطاء

آية علم الدين آية علم الدين
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
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للحصول على الديكور المثالي للمنزل لا توجد قيود في التصميم ولا قواعد ثابتة فالأمر في النهاية يرجع إلى الذوق الشخصي لصاحب المنزل و المصمم المسئول عن ديكورات المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي من الممكن تلافيها أثناء تأثيث المنزل بشأنها أن تقلل من جودة التصميم وتوافر الراحة النفسية والبصرية المطلوبة فيه.

وفي هذا الموضوع جمعنا لك بعض هذه الأخطاء الخاصة بالديكور، بعضها لابد من مراعاته في مرحلة التصميم والبعض الآخر سهل التغيير في أي وقت مثل الأكسسوارات وغيرها..وهذه الأخطاء هي:

الخلفيات القاتمة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اللون الأسود والرمادي من الألوان التي تعطي أناقة للتصميم وخاصة إذا استخدمت بشكل مناسب، ولكن عيب هذه الألوان أنها لا تصلح للفراغات الصغيرة لأن الألوان القاتمة توحي بالضيق وتطفئ من بريق التصميم.

ولحل هذه المشكلة يمكننا إضافة بعض وحدات الإضاءة لتعطي بريقًا للغرفة وتتغلب على إيحاء الضيق كما يمكننا أن نستغل الإضاءة الخارجية عن طريق الفتحات قدر الإمكان واستخدام أثاث ذو ألوان فاتحة.

استخدام الألوان بشكل مزعج

Отзыв Living room (Fall), Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин غرفة المعيشة
Дмитрий Каючкин

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

بداية فإننا نستخدم الألوان في الديكور بشكل عام لإعطاء صورة جميلة مبهجة مريحة للبصر داخل المنزل، ولكن نظرًا للإندفاع في استخدام العديد من الألوان بشكل غير متناسق قد ينقلب الأمر إلى الضد فينتج لنا فراغًا مزعجًا للبصر.

وفي هذا الفراغ مثلًا نستطيع أن نرى كيف استخدم المصمم ألوانًا كثيرة بشكل جعل الفراغ يفتقر للروح الخاصة، فنراه استخدم اللون التركواز الفاقع اللون في الأريكة والمنضدة أمامها مع النحاسي في وحدة الإضاءة الحرة و الرمادي للحوائط مع اللوحات الفنية التي احتوت على اللون الأزرق والأصفر فلم يحصل الفراغ على شخصية واضحة في التصميم وجعل كثرة الألوان يخلق إزعاجًا بصريًا واضحًا.

وضع الأثاث في المكان الخطأ

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

في غرفة المعيشة هذه نستطيع أن نرى كيف أن المصمم لم يلتزم بوضع الأريكة على الحائط مباشرة مما خلق مساحة جيدة كممر للحركة خلف الأريكة وهو حل جيد لهذا الفراغ، فبعض الناس يعتقد أنه من الثابت أن يوضع الأثاث على الحائط مباشرة مما يخلق مشاكل في الحركة في بعض الأحوال.. فمن الأفضل دراسة الحركة ووضع الأثاث بالشكل المثالي دون التقيد بمكانه من الحائط.

استخدام كل ما تملك من أكسسورات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الأشياء التي تخلق مساحات مزعجة في الديكور هو كثرة البراويز والتحف والأكسسورارت في الديكور والحرص على وضعها جميعًا مما يؤثر سلبًا على الراحة النفسية والبصرية في الفراغات.

ولحل هذه المشكلة يمكنك أن تستخدم بعض هذه الأكسسورات وتخزن البقية ثم مع الوقت تبدل بينهم فتتمتع بديكور جديد وغير مكلف عن طريق تغييرات بسيطة في الأكسسورات.

تقييد التصميم بورق الحائط المتكلف

Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman جدران وأرضياتورق الحائط
Witch and Watchman

Amazonia Light Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

بعض الناس يفضل لتشطيب الحوائط ورق الحائط بألوانه المختلفة الجذابة وتشكيلاته المتنوعة ولكن لابد عند اختيار ورق الحائط أن نختاره بحيث لايقيد تصميم بقية العناصر ولا يخلق إزعاجًا بصريًا أيضًا.

فتصميم كهذا الذي في الصورة متكلف ملئ بالألوان التي سوف تصعب المهمة على من يختار عناصر الفرش والديكور الأخرى فيجعله مضطرًا لاستخدام اللون الأبيض لتخفيف ازدحام الألوان في الغرفة.

الستائر القصيرة

homify شبابيك و أبوابستائر
homify

homify
homify
homify

إذا وقع الاختيار على الستائر المنزلقة من أعلى فإن هناك مشكلة قد تؤثر على مظهر السقف لأن هذه الستائر تعطى انطباعًا بانخفاض مستوى السقف وبالتالي ضيق الغرفة، ولحل هذه المشكلة فإن استخدام هذه الستائر بارتفاع الغرفة بالكامل يساعد في التغلب على إيحاء انخفاض السقف مع وضع قضبان الستائر بالقرب من السقف على قدر الإمكان لتوفير ارتفاع كافي لها.

الإضاءة المنخفضة

Apartamento Cosmopolita, Spacemakers Spacemakers غرفة المعيشة
Spacemakers

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

من الأخطاء التي تؤثر سلبًا على الديكور أيضًا الإضاءة الغير مناسبة والتي لم يتم دراستها بشكل جيد، فالإضاءة المنخفضة تطغى على عناصر الديكور ولا تظهرها بالمظهر الجمالي المطلوب كما أنها تضفى إيحاءا بالضيق والكآبة في الفراغ، كما أن الإضاءة المرتفعة بشكل زائد تخلق نوعًا من الإزعاج.

لذا فإن دراسة أماكن الأثاث مع اختيار أشكال وأحجام وحدات الإضاءة المناسبة لنشر النور في أماكن الاستخدام أكثر من الأماكن الأقل استغلالًا هو الذي يوصل تصميم الديكور للنجاح ويحقق الراحة البصرية لمستخدمي المنزل، كما يمكن استغلال أشكال وحدات الإضاءة نفسها كعنصر جمالي بغض النظر عن الإضاءة المنبعثة منها.

وفي هذا الموضوع تستطيع أن تعرف كيفية اختيار الإضاءة المناسبة لكل غرف المنزل.

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