أفكار للحصول على ديكور منزلي جيد بتجنب هذه الأخطاء

للحصول على الديكور المثالي للمنزل لا توجد قيود في التصميم ولا قواعد ثابتة فالأمر في النهاية يرجع إلى الذوق الشخصي لصاحب المنزل و المصمم المسئول عن ديكورات المنزل، ولكن هناك بعض الأخطاء التي من الممكن تلافيها أثناء تأثيث المنزل بشأنها أن تقلل من جودة التصميم وتوافر الراحة النفسية والبصرية المطلوبة فيه.

وفي هذا الموضوع جمعنا لك بعض هذه الأخطاء الخاصة بالديكور، بعضها لابد من مراعاته في مرحلة التصميم والبعض الآخر سهل التغيير في أي وقت مثل الأكسسوارات وغيرها..وهذه الأخطاء هي: