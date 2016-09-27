10 حمامات سباحة مرتفعة ورخيصة تتناسب بشكل جيد في أي فناء

منطقة حمام السباحة داخل المنزل من المناظق الهامة جداً والتى نفضلها لأنها تعطى شعوراً بالراحة والاسترخاء، وتستطيع الهروب بعد عناء يوم طويل لتجلس عند حمام السباحة وتاخذ قسطاً وفيراً ولحظات لا تعوض من الأستجمام والراحة، خاصةً اذا كنت تمتلك منزلاً بمساحة كبيرة وحديقة مميزة فمن أنسب الأفكار لتشعر بالترفيه هو تصميم حمام سباحة بمنزلك، لذلك إليك في هذا المقال 10 أفكار لحمامات سباحة جميلة وأقتصادية ستلهمك بتصميم حمام سباحة الخاص بك داخل منزلك.
أول الأفكار المبدعة لتصميم حمام سباحة أنيق ومختلف، هو حمام سباحة مناسب جداً لحديقة المنزل الصغيرة، فأذا كنت تمتلك حديقة لمنزلك بمساحة صغيرة يعتبر هذا التصميم من أفضل التصاميم التى يمكنك تنفيذها لحمام السباحة الخاص بك، حمام سباحة دائري ذو قاعدة أنيقة استطاعت تحويل الحديقة الصغيرة المليئة بالأشجار والنباتات إلى منتجع صغير تقضي فيه لحظات من الأستجمام والأسترخاء بداخله.
بناء حمام السباحة بطريقة بسيطة لم يكن يوماً بهذة السهولة كتصميم هذا الحمام العبقري، فأنت لست بحاجة إلى الحفر تحت الأرض حتى تستطيع الحصول على حمام سباحة متميز كل ما تحتاج إليه هو بناء بعض القطع الصخرية معاً وسيثبح لديك هذا الحمام البسيط والأقتصادى.
منطقة حمام السباحة هنا باختصار هى مزيج واضخ بين الراحة والجمال والتصميم المتميز كما نرى، مزج الألوان الفاتحة الهادئه مع الأضاءة جعلت تصميم هذا الحمام مختلف وأنيق إلى حدً كبير.
المساحات الصغيرة ليست عائق دائماً فأحياناً يمكنها فعل الكثير والكثير اذا استغلت بطريقة جيدة، فهذا الحمام على سبيل المثال تم استغلال المساحات حوله بطريقة مناسبة جداً ليصبح حمام سباحة كبير في الراحة والأسترخاء بمساحة صغيرة.
أما هذا التصميم لحمام السباحة فكان اختلافه في جعل المستويات اساس تصميمه، فكما نري تصميم الحمام على مستويات مختلفة من الحجر، الذى حاوطته الطبيعة من حوله واحتوته بداخلها وجعلت تلك المنطقة هى منطقة حقاً للأسترخاء والهروب بعيداً عن أى ضغوطات قد تمر بها.
عندما تختلط عناصر الطبيعة معاً فحقاً ستخلق تصميماً مختلف، وهذا ما حدث بالفعل في تصميم هذا الحمام العميق والدافئ، فتم استخدام الخشب في بناء الحمام بالكامل وأضافة تلك العريشة من فوقه الذى أضافت مزيد من الدفئ إلى تصميمه مع الطبيعة المحيطة به .
حمام مثالى جداً لمساحات الفناء الصغيرة ومميز جداً، اللعب بالمستويات في تصميم الحمام خلق تأثيراً لطيفاً للتصميم بالكامل وأضاف اختلافاً واضح للتصميم، مع أضافة لمسات بسيطة من النباتات والطبيعة التى حاوطت الحمام بالكامل.
الماء واللون الأزرق يفعل الكثير والكثير بالنفس ويضفى عليها صفاء وراحة، لذلك كان تصميم هذا الحمام من اجمل التصاميم التى يمكنها أضافة راحة وهدوء للنفس المتهالكة من الضغوط وتريد اخروج خارج أطار تلك الضغوطات وقضاء لحظات من الراحة والأستجمام، على الرغم من من مساحة الحمام الصغيرة ألا انه كان مميز جداً ومختلف كما نرى بمثل هذا التصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط.
ليس اللون الأزرق وحده من يستطيع أضافة الصفاء على روحك ولكن الأخضر أيضاً يستطيع فعل المعجزات في التصميم، فهذا الحمام كما نرى تم الأعتماد على اللون الاخضر بالكامل في تصميمه بدايةً من استخدام النباتات وعنصر الخشب بالكامل في التصميم.
واخيراً هذا التصميم المميز الذى ستشعر وانت بداخله انك مثل سمكة في الماء، تصميم حمام السباحة بالكامل من الزجاج الشفاف حقاً هو حمام سباحة عبقري.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك