منزل بسيط من الخارج ومفاجئ من الداخل

من المعتاد في عمارة المنازل أن الطابع الذي يتسم به المنزل في الخارج يكون معبرًا بشكل كبير عن الداخل ولكن هناك بعض المصممين الذين يفضلون مفاجأة زائري المنزل بالاختلاف الكبير في التصميم والطراز.. ومن هذا النوع المختلف جلبنا لك هذا المنزل اليوم لنشاهده سويًا.
في هذا المنزل المسمى LOFT VOVÔ الواقع في البرازيل سوف نكتشف أن نظرية عدم الحكم على الأشياء من المظهر الخارجي هي نظرية حقيقية مائة في المائة، خاصة وإن كان الداخل أجمل من الخارج وأكثر تشويقًا كما سنرى داخل هذا المنزل الذي يحمل الطابع الحداثي البسيط في الخارج ولكن في الداخل اتخذ شكلًا آخر من الحداثة التي تحمل أناقة غير عادية.. فهيا بنا لنرى ما يحمله لنا هذا المنزل من مفاجآت:
في الخارج نستطيع أن نلحظ البساطة التي يتسم بها المنزل من خلال الطلاء الأسمنتي المتواضع ذو اللون الأخضر الفاتح والذي أعطاه نوعًا من الإشراق زاده اللون الأبيض المجاور له مع الشباك والباب الرماديين والزهور المدلاة من خلال القضبان الرفيعة للجراج والشباك في أقصى يمين الصورة الذي اتخذ شكل المشربية الجميلة، ثم جاء التشكيل الأسمنتي المشابه لتشكيل المشربية في الدور العلوي ليكمل الشكل الجمالي الذي صنعه وجود المشربية.
من الوهلة الأولي عند ولوجك إلى المنزل سوف يفاجئك الارتفاع المزدوج لفراغ الاستقبال والمعيشة في الدور الأرضي الذي يظهر من خلاله الطابق العلوي عن طريق ممرذو شرفة كبيرة.
أما الشرفة نفسها فهي تحمل مفاجأة أخرى، فقد استغل المصمم الجزء الصامت بها ليصنع منه شكلًا جماليًا جذابًا عن طريق ألواح الخشب التي صنع منها رفين عريضين الأول يحمل بعض البراويز الفنية والآخر يحمل مزهريات الزرع الصغيرة ذات الشكل الجميل.
أما عند الانتقال إلى غرفة المعيشة فأننا نجدها مفتوحة على المطبخ بالطريقة العصرية مع ألوان جذابة في الفراغين ، فحوائط المطبخ تنتصف على سيراميك أبيض ورمادي بينما النصف العلوي لها من الدهان الأبيض العصري الذي يوفرللفراغات احساسًا بالراحة والاتساع.
أما فرش بقية الحوائط فقد دهنت باللون الرمادي الفاتح والرمادي الغامق مع بعض اللمسات من الأصفر الجذاب الذي خلق روحًا مختلفة للتصميم ، ومع الأثاث ذو اللون الأصفر الهادئ لاستكمال الفكرة التصميمية الأنيقة.
من المفاجآت التي وجدناها أيضًا أثناء تجولنا في الدور الأرضي للمنزل هو هذه الغرفة التي استطاع المصمم أن يوجدها في الدور الأرضي للمسن الذي لايستطيع أن يصعد للدور العلوي حيث غرف النوم.
وقد تميزت الغرفة بالخصوصية والعملية مع العصرية أيضًا، فقد فصلت عن بقية الغرف عن طريق ستارة بيضاء أنيقة وبداخل الغرفة وضع سرير مريح وخزانة ملابس بسيطة.
أما في الدور العلوي فإن المفاجآة كانت مختلفة، فالمفاجأة كانت في كيفية توزيع غرف النوم بشكل مختلف في الدور العلوي عن طريق ممر تطل عليه الغرف المفتوحة على الممر وكل غرفة تحتوي على مستويين أحدهما سفلي عليه السرير والآخر علوي يحمل بقية عناصر غرفة النوم.
وقد اتخذت حوائط الدور العلوي نفس الألوان المستخدمة في الدور الأرضي من الأبيض المشرق للرمادي الفاتح والغامق مع بعض من الأصفر المتألق.
لم يكن تميز هذا المنزل فقط في ارتفاع جزء داخلي منه ارتفاعًا مزدوجًا فقط وإنما عن طريق استخدام هذا الارتفاع بشكل مثالي مع الحفاظ على عصرية التصميم بل واستخدام مواد غير متكلفة في الشكل أو السعر وإنما نفس المواد والعناصر المستخدمة في معظم المنازل العصرية ولكن بلمسات مختلفة في التصميم ودون جعل الارتفاع الشاهق للأعمدة سببًا في إعاقة التصميم ولكن على العكس.
من المؤكد أن تناول الطعام على هذه المنضدة البسيطة لهذا المطبخ الأنيق سوف يكون ممتعًا للغاية، فاللون الأصفر الذي طعم أجزاء الحائط مع الستارة الصفراء الأنيقة للجزء السفلي من المطبخ ومع السيراميك على شكل الشطرنج الرمادي وكل هذا تحت سقف علوي يظهر التشكيلات الأسمنتية الجميلة على الحائط الجانبي والتي تنفذ الضوء بشكل جذاب ، كل هذا يوفر متعة مع روح من البساطة المريحة داخل المنزل ككل.
إذا أعجبك هذا المنزل تستطيع أن ترى هنا أيضًا بعض الأفكار لجعل بيتك عصري وأنيق.