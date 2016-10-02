الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل بسيط من الخارج ومفاجئ من الداخل

آية علم الدين آية علم الدين
LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

من المعتاد في عمارة المنازل أن الطابع الذي يتسم به المنزل في الخارج يكون معبرًا بشكل كبير عن الداخل ولكن هناك بعض المصممين الذين يفضلون مفاجأة زائري المنزل بالاختلاف الكبير في التصميم والطراز.. ومن هذا النوع المختلف جلبنا لك هذا المنزل اليوم لنشاهده سويًا.

في هذا المنزل المسمى LOFT VOVÔ الواقع في البرازيل سوف نكتشف أن نظرية عدم الحكم على الأشياء من المظهر الخارجي هي نظرية حقيقية مائة في المائة، خاصة وإن كان الداخل أجمل من الخارج وأكثر تشويقًا كما سنرى داخل هذا المنزل الذي يحمل الطابع الحداثي البسيط في الخارج ولكن في الداخل اتخذ شكلًا آخر من الحداثة التي تحمل أناقة غير عادية.. فهيا بنا لنرى ما يحمله لنا هذا المنزل من مفاجآت:

الواجهة البسيطة

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA منازل
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

في الخارج نستطيع أن نلحظ البساطة التي يتسم بها المنزل من خلال الطلاء الأسمنتي المتواضع ذو اللون الأخضر الفاتح والذي أعطاه نوعًا من الإشراق زاده اللون الأبيض المجاور له مع الشباك والباب الرماديين والزهور المدلاة من خلال القضبان الرفيعة للجراج والشباك في أقصى يمين الصورة الذي اتخذ شكل المشربية الجميلة، ثم جاء التشكيل الأسمنتي المشابه لتشكيل المشربية في الدور العلوي ليكمل الشكل الجمالي الذي صنعه وجود المشربية.

المفاجأة في الداخل

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

من الوهلة الأولي عند ولوجك إلى المنزل سوف يفاجئك الارتفاع المزدوج لفراغ الاستقبال والمعيشة في الدور الأرضي الذي يظهر من خلاله الطابق العلوي عن طريق ممرذو شرفة كبيرة.

أما الشرفة نفسها فهي تحمل مفاجأة أخرى، فقد استغل المصمم الجزء الصامت بها ليصنع منه شكلًا جماليًا جذابًا عن طريق ألواح الخشب التي صنع منها رفين عريضين الأول يحمل بعض البراويز الفنية والآخر يحمل مزهريات الزرع الصغيرة ذات الشكل الجميل.

غرفة المعيشة المفتوحة على المطبخ

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة المعيشة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

أما عند الانتقال إلى غرفة المعيشة فأننا نجدها مفتوحة على المطبخ بالطريقة العصرية مع ألوان جذابة في الفراغين ، فحوائط المطبخ تنتصف على سيراميك أبيض ورمادي بينما النصف العلوي لها من الدهان الأبيض العصري الذي يوفرللفراغات احساسًا بالراحة والاتساع.

أما فرش بقية الحوائط فقد دهنت باللون الرمادي الفاتح والرمادي الغامق مع بعض اللمسات من الأصفر الجذاب الذي خلق روحًا مختلفة للتصميم ، ومع الأثاث ذو اللون الأصفر الهادئ لاستكمال الفكرة التصميمية الأنيقة.

مفاجأة أخرى في الدور الأرضي

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة المعيشة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

من المفاجآت التي وجدناها أيضًا أثناء تجولنا في الدور الأرضي للمنزل هو هذه الغرفة التي استطاع المصمم أن يوجدها في الدور الأرضي للمسن الذي لايستطيع أن يصعد للدور العلوي حيث غرف النوم.

وقد تميزت الغرفة بالخصوصية والعملية مع العصرية أيضًا، فقد فصلت عن بقية الغرف عن طريق ستارة بيضاء أنيقة وبداخل الغرفة وضع سرير مريح وخزانة ملابس بسيطة.

لم تنته المفاجآت بعد

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

أما في الدور العلوي فإن المفاجآة كانت مختلفة، فالمفاجأة كانت في كيفية توزيع غرف النوم بشكل مختلف في الدور العلوي عن طريق ممر تطل عليه الغرف المفتوحة على الممر وكل غرفة تحتوي على مستويين أحدهما سفلي عليه السرير والآخر علوي يحمل بقية عناصر غرفة النوم.

وقد اتخذت حوائط الدور العلوي نفس الألوان المستخدمة في الدور الأرضي من الأبيض المشرق للرمادي الفاتح والغامق مع بعض من الأصفر المتألق.

الارتفاع المزدوج والتميز المزدوج

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

لم يكن تميز هذا المنزل فقط في ارتفاع جزء داخلي منه ارتفاعًا مزدوجًا فقط وإنما عن طريق استخدام هذا الارتفاع بشكل مثالي مع الحفاظ على عصرية التصميم بل واستخدام مواد غير متكلفة في الشكل أو السعر وإنما نفس المواد والعناصر المستخدمة في معظم المنازل العصرية ولكن بلمسات مختلفة في التصميم ودون جعل الارتفاع الشاهق للأعمدة سببًا في إعاقة التصميم ولكن على العكس.

المطبخ البسيط الممتع

LOFT VOVÔ, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA غرفة السفرة
MEIUS ARQUITETURA

LOFT VOVÔ

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

من المؤكد أن تناول الطعام على هذه المنضدة البسيطة لهذا المطبخ الأنيق سوف يكون ممتعًا للغاية، فاللون الأصفر الذي طعم أجزاء الحائط مع الستارة الصفراء الأنيقة للجزء السفلي من المطبخ ومع السيراميك على شكل الشطرنج الرمادي وكل هذا تحت سقف علوي يظهر التشكيلات الأسمنتية الجميلة على الحائط الجانبي والتي تنفذ الضوء بشكل جذاب ، كل هذا يوفر متعة مع روح من البساطة المريحة داخل المنزل ككل.

إذا أعجبك هذا المنزل تستطيع أن ترى هنا أيضًا بعض الأفكار لجعل بيتك عصري وأنيق.

11 فكرة رائعة للمطابخ يمكنك تطبيقها كما هي
هل كنت تتوقع أن يكون المنزل بهذا التصميم من الداخل؟ شاركنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً