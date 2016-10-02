منزل بسيط من الخارج ومفاجئ من الداخل

من المعتاد في عمارة المنازل أن الطابع الذي يتسم به المنزل في الخارج يكون معبرًا بشكل كبير عن الداخل ولكن هناك بعض المصممين الذين يفضلون مفاجأة زائري المنزل بالاختلاف الكبير في التصميم والطراز.. ومن هذا النوع المختلف جلبنا لك هذا المنزل اليوم لنشاهده سويًا.

في هذا المنزل المسمى LOFT VOVÔ الواقع في البرازيل سوف نكتشف أن نظرية عدم الحكم على الأشياء من المظهر الخارجي هي نظرية حقيقية مائة في المائة، خاصة وإن كان الداخل أجمل من الخارج وأكثر تشويقًا كما سنرى داخل هذا المنزل الذي يحمل الطابع الحداثي البسيط في الخارج ولكن في الداخل اتخذ شكلًا آخر من الحداثة التي تحمل أناقة غير عادية.. فهيا بنا لنرى ما يحمله لنا هذا المنزل من مفاجآت: