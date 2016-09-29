15 كوخ صغير وملهم لبناء واحد

تعتبر البيئة المحيطة عامل الجذب الرئيسي عندما يتعلق الأمر بالبيت الريفي بالإضافة إلي إرتباطه بالطبيعة، فقد يكون كوخ صغير طالما يحتوي علي وسائل الراحة المناسبة. اليوم نقدم 15 كوخ صغير بمختلف التصميمات، الخامات والطرازات، و لكنهم يشتركون في الكثير من الصفات كالعملية والراحة والخصائص والخامات الجمالية والتي تقدم إلهاماً لكل من يحلم بإمتلاك بيتاً ريفياً رائعاً.
كل من يستمتع بالحياة في الريف يبحث عن الإتصال المباشر والقوي بالطبيعة والبيئة القروية، تماماً كما هو الحال في هذا الكوخ الذي يتمتع بشرفة رحبة تحث ساكني البيت وزائريه سواء، علي الإستمتاع بالأجواء الطبيعية السحرية المحيطة.
يتمتع هذا الكوخ المكتنز بحوائطه ذات اللون الأحمر الطوبي بشرفة ذات برجولة رائعة الجمال، فكل ما يلزم لراحة ساكنيه يتوفر في هذا البيت.
تم بناء هذا الكوخ من هيكل خشبي مرئي، سقف مغطي ببلاطات القرميد وحوائط طوبية ذات قوالب مكشوفة مطلية باللون الأصفر. يلعب الرصيف الخشبي المحيط بالبيت دور الشرفة المفتوحة كما يبرز الإمتزاج الكامل مع الطبيعة المحيطة.
يتجلي جمال هذا البيت الرائع وسط البيئة الريفية المحيطة ببياض حوائطه ونوافذه بإطارها الخشبي المطلي باللون الأزرق، بالإضافة إلي العناصر التقليدية كالسقف المغطي بالقرميد والمدخنة مما يعزز من سحر التراث التقليدي البادي في هذا البيت.
يجمع هذا الكوخ بين الخشب المصنع مسبقاً والحوائط الطوبية، كما يظهر الطابع الريفي البسيط في السقف المنحدر المغطي ببلاطات القرميد بإطاره الخشبي الأنيق.
يمكن لشاليه مصنوع من الخشب علي طراز الكوخ أن يكون الحل المثالي للعيش براحة في الحقل، وفي هذا البيت تضفي شرفة المدخل وصناديق الزهور المعلقة علي النوافذ سحراً لا يقاوم.
يتميز هذا الشاليه الخشبي وسط المحيطات بشكله التقليدي والألوان الناعمة لحوائطه وإطارات لنوافذه، والتي تعزز من سحره والطابع الريفي البسيط لهذا المسكن.
يتميز هذا البيت بتكوينته من الخامات الطبيعية كالألواح الخشبية التي تحد سطحة الخارجي، بالإضافة إلي المكونات الصناعية كالزجاج والصلب المكون لإطار النوافذ والسقف المائل.
إذا كان الغرض من البيت الريفي هو الاستمتاع بالطبيعة الخلابة وتأمل منظر الخضرة المحيطة، فمن الأفضل الإستعانة بالألواح الزجاجية العريضة كهذه والتي تتيح كامل الإستمتاع بالمشهد المحيط الجميل.
تم بناء هذا البيت باستخدام جذوع الأشجار مما يمنحه مظهراً فريداً يسمح له بالإندماج بسلاسة مع الطبيعة المحيطة التي تشكل بالفعل جزءاً كبيراً من تكوينه.
تخيل معي أنك تمتلك كوخ يطل علي بحيرة بواجهة زجاجية سخية توفر لك زاوية كاملة الرؤية لأقصي استمتاع ممكن بمشهد البحيرة.
هذا الكوخ المبني من الخشب علي أرضية مرتفعة عن مستوي الأرض هو أقرب إلي الكابينة بلمسة ريفية من خلال الألواح الخشبية التي تغطي الأسطح الخارجية.
يجب أن يمنح موقع البيت الفرصة الكافية لتأمل جمال البيئة الطبيعية المحيطة وهو ما يحققه هذا البيت البالغ مساحته 65 متر مربع بإمتياز، فالفرصة سانحة لتمتع عيناك بجمال الجبال المحيطة.
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هذا الكوخ مصنوع مسبقاً من الأخشاب ويستطيع التكيف بسهولة مع المنظر الطبيعي وأجواء المكان، مع وجود ميزة السرعة وإنخفاض التكلفة والقدرة علي نقله إلي أي مكان تريده.
بالإضافة إلي التكيف مع البيئة المحيطة فيمكن أيضاً للكوخ أن يكون مستداماً، من خلال تقليل أثره علي البيئة عبر البناء و الحد من إستهلاكه للطاقة، كهذا المنزل المعد مسبقاً والذي يولد طاقة أكثر مما يستهلك.