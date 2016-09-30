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منزل العائلة بكل الكماليات فقط بمساحة 70 متر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
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من يتخيل أن يكون بيت يأوي عائلة كبيرة في مساحة صغيرة بمعطيات العصر الحديث تساوي 70 متراً مربعاً فقط، البيت مع التخطيط السليم يمكن أن يكسر كل الحواجز المنطقية و العقلية و هذا ما تحقق في بيتنا العائلي الدافيء الذي صممت فيه أيضاً نظماً متطورة و هندسية في الخرسانة المبني بها ليكون دفيئاً و لطيفاً في أقصى الشهور برودة في شهر يناير على سبيل المثال حيث سجل درجة حرارة وصلت إلى 20 درجة مئوية مما يعني أن هذا البيت غير عادي ، فجذبنا للتجوال فيه بمعيتكم الكريمة

الجبهة الداخلية

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

المنزل من الخارج يوحي بانه مختلف ليست فقط مسألة شكل و واجهة و لكن التقسيم يوحي أنه ورائه هدف ما، نرجح أن يكون التقسيم العلمي يصب في مصلحة تدفق الحرارة و الضوء و الهواء لداخل المنزل خصوصاً أن السقف مبني كلياً بنظام متطور للهندسة الخليوية للخرسانة ذاتها بما يسمح بأن يكون البيت دافئاً و لطيفاً في الوقت ذاته طوال أيام السنة خصوصاً و أنه يقع في تركيا في منطقة باردة نسبياً

حديقة المناظر الطبيعية

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

تقسيم الأرضيات شيق للغاية حول المنزل حيث يتدرج من الأرضيات الصلبة من الطوب ثم ينتقل للدخول و التلاقي مع قلب الطبيعة الأخضر بلا حدود أو فواصل كبرى، و هذا السر هو ما سيشعرك أنك تجلس في قلب النباتات دون أن تشعر أنك بعيد عنها ، لاحظ كذلك تناثر المصابيح حول المنزل بشكل يضمن الإضاءة ليلاً في كل الاتجاهات ، إن هذا التصميم ليس وليد الصدفة بالطبع و كل نقطة فيه مخطط لها بعناية

التصميم

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

هذا تصميم سبعين متراً فقط، حسن تقسيم يحسد عليه المصممون كيف أن الأثاث حتى مرسوم و معمول له حساب في الرسم التصميمي، لاحظ موقع السفرة بجوار النافذة و موقع غرفة النوم في نهاية البيت و كذلك موقع غرفة المعيشة كيف يتوسط قلب المنزل

غرفة المعيشة

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة المعيشة
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

الصالون العائلي راعى بدرجة كبيرة مسألة الدفء المعنوي قبل الحسي و هذا يظهر جلياً في الستائر ، و لون السماء في أطرافها و تلاقيه مع نور الشمس الأبيض الواصل من النافذة الشفافة فضلاً عن الضوء الأصفر المتكامل على الحائط برفقة التلفاز الذي تتجمع حوله الأسرة في تلك الغرفة التي ما شعرنا أبداً أنها صغيرة بفضل التصميم الجيد لها

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غرفة النوم

Дизайн интерьера квартиры, hq-design hq-design غرفة نوم
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

غرفة النوم أجمل ما فيها أنها جاءت كما رسمت و لكن بالفعل الأمور جاءت على الواقع أحلى من الخيال، لاحظ البيوت الخاصة بالمصابيح في شكل هرمي متدرج أعلى التلفاز و لون الألواح الخشبية التي تغطيها و لون الستائر فما أجمله من مزيج مدروس

قبل وبعد: تحويل منزل الشاطئ إلى جنة بحرية
التخطيط السليم لهذا البيت استثنائي

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