منزل العائلة بكل الكماليات فقط بمساحة 70 متر

من يتخيل أن يكون بيت يأوي عائلة كبيرة في مساحة صغيرة بمعطيات العصر الحديث تساوي 70 متراً مربعاً فقط، البيت مع التخطيط السليم يمكن أن يكسر كل الحواجز المنطقية و العقلية و هذا ما تحقق في بيتنا العائلي الدافيء الذي صممت فيه أيضاً نظماً متطورة و هندسية في الخرسانة المبني بها ليكون دفيئاً و لطيفاً في أقصى الشهور برودة في شهر يناير على سبيل المثال حيث سجل درجة حرارة وصلت إلى 20 درجة مئوية مما يعني أن هذا البيت غير عادي ، فجذبنا للتجوال فيه بمعيتكم الكريمة