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5 أفكار لاحياء بيتك مرة اخري

Mohammed Awad Mohammed Awad
House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
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قد تمر علينا فترات نعتاد أو لا نعير أنفسنا أنتباهاً حول مشاعرنا تجاه بيوتنا ، هل نحبها أم لا تفرق في حياتنا شيئاً سوى الراحة و النوم و الاستيقاظ و الذهاب و الإياب إليها في كل يوم بعد يوم عمل شاق ، قد يحدث هذا عندما تمر عليك فترة لا تحدث تغييراً ملموساً في شخصية بيتك و إسلوب تقسيمه و تصميمه، الألوان التي اعتدت عليها و مواثع الأثاث و التلفاز كلها أشياء من شانها ان ثباتها يجعلك تعاني في صمت مع الملل من بيتك ، لكن هناك بعض النصائح التي سنقدمها لك ستجعل تنفض غبار الجفاء عنك و تعود لحب بيتك مرة أخرى

1- ألوان المدخل

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

مبدئياً قصة الحب التي ستكتب لك من جديد مع بيتك تبدأ من مدخل البيت ذاته ، فالنصيحة الاولى هي أن تقوم بعمل طلاء مختلف و مميز و قوي في الوقت ذاته بالمدخل الرئيسي بالمنزل ، ذلك اللون كفيل أن يشعرك أنك قد استبدلت المنزل بالكامل و ليس لون مدخله فقط و هي مسألة نفسية في المقام الاول

2- انشيء مساحة مقبولة لمطبخك

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

النصيحة الثانية تحاول أن ترسم لك فضاءاً أوسع للمكوث في المنزل لعمل شيء ترفيهي مثل إعداد الطعام في مطبخك لذا فيجب عليك أن تهيء مطبخك ليكون لإعداد الطعام و الشراب بجوار تناول الحديث مع عائلتك فمثلاً حاول أن تجعل هناك مكان قريب من مكان التحضير للانتظار و كذلك يكون للطعام المباشر و حاول أن تجعل مطبخك يطل على أشياء متحركة مثل الشارع المحيط بالبيت هذا سيجعلك تعيش فترات أطول و ممتعة في المطبخ و ستعشق لحظاتك السعيدة فيه

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

في ظل مساحة مطبخك يمكنك أيضاً اللجوء لمطبخ متنقل لإعداد و تقديم المشروبات  الخفيفة للضيوف و العائلة بكل أريحية فهو يصمم على عجلات لتساعد على تنقله فيمكن ان يساعدك على تقديم الطعام  السريع و العمل كمنضدة متنقلة أيضاً

3- إعادة استخدام مهملات الأثاث في الحمام

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria حمام
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

يمكن استخدام اشياء غير معتادة من مقتنيات المنزل في داخل الحمام، مثلاً هنا تم استخدام السلم القديم كحامل للمنشفات و الزهرية و الوجه التعبيري و هو ماجدد شكل و تصميم الحمام بشكل كامل

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4-غير غطاء أثاثك

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

بعض قطع الأثاث يسمح بكل  سهولة أن تلبسه غياراً على هيئة و لون مختلف عن الأصلي المصنع به، و هي ما تسمى بالكسوة الإضافية للأثاث، حاول ان تغير من شكل الغرفة و الصالة بواسطة تغيير ذلك اللون و الغطاء و لو كان الاثاث لا يمكن تفصيل غيارات له فيمكنك تنظيف الفرش الأصلي له

5- نظم شرفتك

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إن تنظيم الشرفة و تنظيفها و جعلها مستعدة لاستقبالك و ذويك و جميع اصدقائك و هذا عن طريق وضع ارائك و جلسات مريحة و تزيينها بالنبات مع تنظيفها باستمرار و جعلها منفتحة على المحيط الذي حولك من مشاهد طبيعية رائعة

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