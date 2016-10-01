5 أفكار لاحياء بيتك مرة اخري

قد تمر علينا فترات نعتاد أو لا نعير أنفسنا أنتباهاً حول مشاعرنا تجاه بيوتنا ، هل نحبها أم لا تفرق في حياتنا شيئاً سوى الراحة و النوم و الاستيقاظ و الذهاب و الإياب إليها في كل يوم بعد يوم عمل شاق ، قد يحدث هذا عندما تمر عليك فترة لا تحدث تغييراً ملموساً في شخصية بيتك و إسلوب تقسيمه و تصميمه، الألوان التي اعتدت عليها و مواثع الأثاث و التلفاز كلها أشياء من شانها ان ثباتها يجعلك تعاني في صمت مع الملل من بيتك ، لكن هناك بعض النصائح التي سنقدمها لك ستجعل تنفض غبار الجفاء عنك و تعود لحب بيتك مرة أخرى