5 أفكار لاحياء بيتك مرة اخري

قد تمر علينا فترات نعتاد أو لا نعير أنفسنا أنتباهاً حول مشاعرنا تجاه بيوتنا ، هل نحبها أم لا تفرق في حياتنا شيئاً سوى الراحة و النوم و الاستيقاظ و الذهاب و الإياب إليها في كل يوم بعد يوم عمل شاق ، قد يحدث هذا عندما تمر عليك فترة لا تحدث تغييراً ملموساً في شخصية بيتك و إسلوب تقسيمه و تصميمه، الألوان التي اعتدت عليها و مواثع الأثاث و التلفاز كلها أشياء من شانها ان ثباتها يجعلك تعاني في صمت مع الملل من بيتك ، لكن هناك بعض النصائح التي سنقدمها لك ستجعل تنفض غبار الجفاء عنك و تعود لحب بيتك مرة أخرى
مبدئياً قصة الحب التي ستكتب لك من جديد مع بيتك تبدأ من مدخل البيت ذاته ، فالنصيحة الاولى هي أن تقوم بعمل طلاء مختلف و مميز و قوي في الوقت ذاته بالمدخل الرئيسي بالمنزل ، ذلك اللون كفيل أن يشعرك أنك قد استبدلت المنزل بالكامل و ليس لون مدخله فقط و هي مسألة نفسية في المقام الاول
النصيحة الثانية تحاول أن ترسم لك فضاءاً أوسع للمكوث في المنزل لعمل شيء ترفيهي مثل إعداد الطعام في مطبخك لذا فيجب عليك أن تهيء مطبخك ليكون لإعداد الطعام و الشراب بجوار تناول الحديث مع عائلتك فمثلاً حاول أن تجعل هناك مكان قريب من مكان التحضير للانتظار و كذلك يكون للطعام المباشر و حاول أن تجعل مطبخك يطل على أشياء متحركة مثل الشارع المحيط بالبيت هذا سيجعلك تعيش فترات أطول و ممتعة في المطبخ و ستعشق لحظاتك السعيدة فيه
في ظل مساحة مطبخك يمكنك أيضاً اللجوء لمطبخ متنقل لإعداد و تقديم المشروبات الخفيفة للضيوف و العائلة بكل أريحية فهو يصمم على عجلات لتساعد على تنقله فيمكن ان يساعدك على تقديم الطعام السريع و العمل كمنضدة متنقلة أيضاً
يمكن استخدام اشياء غير معتادة من مقتنيات المنزل في داخل الحمام، مثلاً هنا تم استخدام السلم القديم كحامل للمنشفات و الزهرية و الوجه التعبيري و هو ماجدد شكل و تصميم الحمام بشكل كامل
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بعض قطع الأثاث يسمح بكل سهولة أن تلبسه غياراً على هيئة و لون مختلف عن الأصلي المصنع به، و هي ما تسمى بالكسوة الإضافية للأثاث، حاول ان تغير من شكل الغرفة و الصالة بواسطة تغيير ذلك اللون و الغطاء و لو كان الاثاث لا يمكن تفصيل غيارات له فيمكنك تنظيف الفرش الأصلي له