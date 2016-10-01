منزل فخم جداً… ما هو المميز في ذلك المنزل؟

المسبح في المنزل هو متعة حقيقة في كل مرة تريد أن تستمتع بالسباحة، وخاصة اذا كان مثل هذا المسبح، شاهدو معي الزخارف من وحي البحار على جدران المسبح، والتصميم ثلاثي الأبعاد للمسبح وللسقف بشكل أمواج البحر ليجعلك تعيش اللحظة، ونوافذ كبيرة تسمح لك بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

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