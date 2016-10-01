منزل فخم جداً… ما هو المميز في ذلك المنزل؟

سنذهب في رحلة طويلة وممتعة إلى روسيا وموسكو تحديدا لنتحدث في مقالنا عن منزل غاية في الفخامة. يحتل مخطط المنزل حوالي 2 هكتار وتبلغ مساحته 1500 متر مربع، وكان في السابق مصصم لعائلة كبيرة وعريقة، لهذا المنزل حديقة محيطة به من كل الجهات وبركة كبيرة جداً.
لنتعرف سويا اكثر على مكونات وتصاميم هذا المنزل الخلاب.
يتكون المنزل الضخم من أربعة طوابق، الطابق الأرضي يحتوي على غرف المرافق المختلفة مثل: الساونا، وغرفة للاسترخاء وقاعة الرقص والسينما، في الطابق الأول توجد غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام وحمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية، اما الطابق الثاني فهو طابق خاص للعائلة، حيث توجد غرف النوم لجميع أفراد الأسرة، ويوجد ايضا الطابق العلوي مع غرفة ألعاب للأنشطة والأعمال.
لنبدا بغرفة المعيشة حيث المزيج المتنوع لعدة أساليب ولعدة عناصر ديكورية، كما تلاحظ عزيزي في الصورة الأسقف الخشبية بأسلوب منمق، والجدران المزخرفة بالجص بشكل بسيط وانيق، والثريات والمصابيح المصنوعة من المعدن. البساطة والفخامة تجتمع بتنوع العناصر الديكورية للخشب والمعدن والزجاج.
سلم حلزوني مصنوع من الخشب المتين ودرابزين من الحديد، ويعتبر السلم من احد أساسيات للمنزل الذي يصل الطوابق ببعضها، مزخرف بطريقة أنيقة وفخمة، الجمالية في تلك الدرجات أنها مزخرفة بطريقة تجعل من مرور اشعة الشمس والضوء من خلالها زخارف على الحائط.
اصنع مسرحك الخاص. التصميم في هذه الغرف يتطلب الجمع والتنسيق بين المتطلبات التقنية من أجل إنتاج وتوزيع الصوت بشكل متكامل وواضح في الغرفة. مكونات هذه الغرفة كالمعدات الصوت والشاشة والتوصيلات يجب تؤدي وظائفها وأيضا أن تكون بشكل متناسقة مع باقي مكونات الغرفة وغير مشوشة.
يوجد في هذا المنزل مساحة للاسترخاء والراحة وللاستجمام، والتي تعتبر مناسبة لكل فصول السنة. حيث نرى انه تم تغطية هذه المساحة بالكامل لتعطيك الانطباع بالهدوء وبنفس الوقت بالجلوس خارجا، كما نلاحظ الأثاث ،الكرسي والطاولة الحديدية مع الرخام. غاية في الروعة والهدوء.
المكتبة جزءا لا يتجزأ من أي منزل. تم تصميم هذه المكتبة للقراءة والدراسة والعمل مع الكتب. لاحظوا معي الطاولة والكراسي بلون بني داكن. والثريا بلون برونزي بتناسب مع لون الخشب العريق.الأن الوقت لتعلم أعمال أدبية جديدة.
المسبح في المنزل هو متعة حقيقة في كل مرة تريد أن تستمتع بالسباحة، وخاصة اذا كان مثل هذا المسبح، شاهدو معي الزخارف من وحي البحار على جدران المسبح، والتصميم ثلاثي الأبعاد للمسبح وللسقف بشكل أمواج البحر ليجعلك تعيش اللحظة، ونوافذ كبيرة تسمح لك بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
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