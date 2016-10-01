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منزل فخم جداً… ما هو المميز في ذلك المنزل؟

Heba khlili Heba khlili
Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
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سنذهب في رحلة طويلة وممتعة إلى روسيا وموسكو تحديدا لنتحدث في مقالنا عن منزل غاية في الفخامة. يحتل مخطط المنزل حوالي 2 هكتار وتبلغ مساحته 1500 متر مربع، وكان في السابق مصصم لعائلة كبيرة وعريقة، لهذا المنزل حديقة محيطة به من كل الجهات وبركة كبيرة جداً.

لنتعرف سويا اكثر على مكونات وتصاميم هذا المنزل الخلاب.

مكونات المنزل

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

يتكون المنزل الضخم من أربعة طوابق، الطابق الأرضي يحتوي على غرف المرافق المختلفة مثل: الساونا، وغرفة للاسترخاء وقاعة الرقص والسينما، في الطابق الأول توجد غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام وحمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية، اما الطابق الثاني فهو طابق خاص للعائلة، حيث توجد غرف النوم لجميع أفراد الأسرة، ويوجد ايضا الطابق العلوي مع غرفة ألعاب للأنشطة والأعمال.

غرفة المعيشة

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

لنبدا بغرفة المعيشة حيث المزيج المتنوع لعدة أساليب ولعدة عناصر ديكورية، كما تلاحظ عزيزي في الصورة الأسقف الخشبية بأسلوب منمق، والجدران المزخرفة بالجص بشكل بسيط وانيق، والثريات والمصابيح المصنوعة من المعدن. البساطة والفخامة تجتمع بتنوع العناصر الديكورية للخشب والمعدن والزجاج.

السلم الحلزوني

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

سلم حلزوني مصنوع من الخشب المتين ودرابزين من الحديد، ويعتبر السلم من احد أساسيات للمنزل الذي يصل الطوابق ببعضها، مزخرف بطريقة أنيقة وفخمة، الجمالية في تلك الدرجات أنها مزخرفة بطريقة تجعل من مرور اشعة الشمس والضوء من خلالها زخارف على الحائط.

مسرح منزلي

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

اصنع مسرحك الخاص. التصميم في هذه الغرف يتطلب الجمع والتنسيق بين المتطلبات التقنية من أجل إنتاج وتوزيع الصوت بشكل متكامل وواضح في الغرفة. مكونات هذه الغرفة كالمعدات الصوت والشاشة والتوصيلات يجب تؤدي وظائفها وأيضا أن تكون بشكل متناسقة مع باقي مكونات الغرفة وغير مشوشة.

حديقة كل الفصول

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

يوجد في هذا المنزل مساحة للاسترخاء والراحة وللاستجمام، والتي تعتبر مناسبة لكل فصول السنة. حيث نرى انه تم تغطية هذه المساحة بالكامل لتعطيك الانطباع بالهدوء وبنفس الوقت بالجلوس خارجا، كما نلاحظ الأثاث ،الكرسي والطاولة الحديدية مع الرخام. غاية في الروعة والهدوء.

المكتبة

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

المكتبة جزءا لا يتجزأ من أي منزل. تم تصميم هذه المكتبة للقراءة والدراسة والعمل مع الكتب. لاحظوا معي الطاولة والكراسي بلون بني داكن. والثريا بلون برونزي بتناسب مع لون الخشب العريق.الأن الوقت لتعلم أعمال أدبية جديدة.

المسبح

Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
SAVAS

SAVAS
SAVAS
SAVAS

المسبح في المنزل هو متعة حقيقة في كل مرة تريد أن تستمتع بالسباحة، وخاصة اذا كان مثل هذا المسبح، شاهدو معي الزخارف من وحي البحار على جدران المسبح، والتصميم ثلاثي الأبعاد للمسبح وللسقف بشكل أمواج البحر ليجعلك تعيش اللحظة، ونوافذ كبيرة تسمح لك بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

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