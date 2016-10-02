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11 فكرة رائعة للمطابخ يمكنك تطبيقها كما هي

shereen gouda shereen gouda
homify مطبخ
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أستلهم من الأفكار الذكية الحديثة ما يناسب أحتياجاتك العملية في المطبخ، بحيث تحتفظ بأقصى مساحة ممكنة للتخزين بلا الحاجة بأن تضحي بمساحة العمل. يوجد بدائل عملية كثيرة سنعرضها اليوم ستمكنك من تنسيق نظام التخزين مع توفير مسطح كبير للعمل أو تناول الطعام  إن أمكن فلتقم بأختيار ما يناسب نمط حياتك اليومية و عاداتك في مراحل الطبخ.

1- إيجاد مساحة مضاعفة للعمل

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

في المطابخ الصغيرة تكون مساحة طاولة المطبخ ضئيلة من ما يشكل عائق في إيجاد مساحة كافية لأداء مهمة الطبخ بيسر وهذا الحل الذكي جاء ليقضي على هذا العائق. وجود طاولة ممتدة يمكن أغلاقها هو حل مثالي لمن يحبون التصاميم الذكية المليئة بالمفاجأت.

2- أرفف محمولة و متنقلة لتخزين التوابل

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

عند الطبخ لا يمكن أبداً الأستغناء عن التوابل و ليكون الطبخ بطريقة أسهل يجب أن تكون  أواني التوابل في متناول اليد و سهلة المنال لذا فهذه الأرفف المحمولة تحقق هذين الأمرين بكل يسر و من أحد أهم مميزاتها هي قابلية تغيير مكانها. لا يشغل هذا الرف الذكي أي مساحة أضافية من الوحدات وهو ملائم لأي مطبخ مهما كان حجمه أو طرازه. أستمتع بخلط الأذواق بتوابل من شتى بلاد العالم ولا داعي للأستغناء عن أي وظيفة أخرى في المطبخ.

3- الأدراج الركنية

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

تجاوز أزمة إيجاد حلول لهذا الركن الذي ينغص فكرك عند تصميم المطبخ بأستبدال الأدراج الطبيعية بهذا الدرج العبقري فهو يستغل أقصى مساحة تخزين ممكنة بتقسيمته الخارجية والداخلية.

4- تعليق متكامل لأدوات الطبخ: سكاكين، ملاعق وخافق

Klemmleiste TIUBI, Groegl Upcycling Groegl Upcycling مطبخمخزن
Groegl Upcycling

Groegl Upcycling
Groegl Upcycling
Groegl Upcycling

لا يجب عليك أن تعاني مطلقاً عند البحث المستمر عن أدوات الطبخ في الأدراج، فقط عليك تعليقها لتكون مرئية و في متناول يدك وبهذا الأسلوب لن تفقد الأدوات و ستتم طبختك بسرعة فائقة.

5- الاستخدام الأمثل للمساحة: الوحدات الذكية

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

قام المتخصصون في تصميم المطابخ من إيجاد حل عملي لوحدات التخزين حيث لن يكون عليك البحث بصعوبة داخل الوحدة، كل ما عليك فعله هو فتح الوحدة وستخرج الأرفف تلقائياً لأستخراج ما تريده بسهولة.

6- الأدراج و الأرفف في أحجام مختلفة

Ordnung ist das ganze Leben, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخرفوف وأدراج
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

أغراض وأدوات المطبخ تتراوح في الأشكال والأحجام فمن الطبيعي أن تكون مساحات وأشكال التخزين متفاوتة في الأحجام أيضاً. هذه النماذج العصرية للأدراج تناسب كل أدوات المطبخ فهي قادرة أن تستوعب كل الأغراض من أكياس البقوليات إلى البرطمنات المختلفة مع فصل كل فئة عن الأخرى حتى تحتفظ على نظامها بشكل تلقائي. من مميزات هذا الشكل في الأدراج هو أحتوائه على زجاج لشفافية تامة حتى لا تمر يومياً بعملية البحث المزعجة.

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7- طاولة قابلة للسحب و التخزين

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

المطبخ يعد من أكثر الأماكن الملائمة للأكلات اليومية السريعة لذا فتوفير مساحة لطاولة طعام هو حلم الجميع في أي مطبخ و في الغالب يكون العائق هو أن الطاولة قد تستنفذ مساحة ليست بقليلة فتصعب الحركة في المطبخ، ولكن مع هذا التصميم أصبح لا يوجد أي مبرر لعدم توفير طاولة طعام في المطبخ. قابلية فتح و أغلاق هذه الطاولة يوفر الكثير من المساحة والمرونة، و يمكن أسنخدام الطاولة بطرق شتى و لك مطلق الحرية في أختيار المساحة التي تريد أستخدامها من الطاولة.

8- وحدة متحركة تحت الطاولة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التلاعب بأشكال و ألوان الوحدات في المطبخ أمر مطلوب لخلق روح جذابة و ليست مملة ولكن هل خطر في بالك أن تصمم وحدة مميزة متنقلة على العجل؟ هذه الفكرة أكيد أصابتك بالذهول ولكن ستكون ذات أهمية كبيرة عند الحاجة مثل أحتياجك لطاولة متنقلة في المطبخ.

9- توسيع المساحة الخدمية

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

إذا كان لديك وفرة في مساحة المطبخ لتصميم جزيرة فلا تتردد في تنفيذها فسيكون لها دور كبير في زيادة كفاءة المطبخ وإن حالفك الحظ يمكنك مضاعفة مساحة الجزيرة بتصميم مزدوج أو على شكل حرف L ليتوفر لديك مساحة تخزين وعمل مضاعفة .

10- طاولة لتوفير المساحة

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

لمن ينعم بمساحة كبيرة لم لا تصمم طاولة طعام تجتمع فيها الأسرة في الوجبات السريعة؟ هي لها تطبيقات وأشكال كثيرة يمكنك أختيار منها ما يلائم مطبخك.

11- لا تستهين بأهمية وحدة الأرفف في التخزين

Kitchen LOLA 38 Hotel مطبخ
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

لا تنسى أن تقوم بسد الثغرات بين الوحدات بتصميم أرفف فضلاً عن تركها مهملة.

إذا كنت تواجه تحدي في تصميم مطبخك الصغير و تريد أن تصممه بذكاء تابع هذا المقال.

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