11 فكرة رائعة للمطابخ يمكنك تطبيقها كما هي

أستلهم من الأفكار الذكية الحديثة ما يناسب أحتياجاتك العملية في المطبخ، بحيث تحتفظ بأقصى مساحة ممكنة للتخزين بلا الحاجة بأن تضحي بمساحة العمل. يوجد بدائل عملية كثيرة سنعرضها اليوم ستمكنك من تنسيق نظام التخزين مع توفير مسطح كبير للعمل أو تناول الطعام إن أمكن فلتقم بأختيار ما يناسب نمط حياتك اليومية و عاداتك في مراحل الطبخ.
في المطابخ الصغيرة تكون مساحة طاولة المطبخ ضئيلة من ما يشكل عائق في إيجاد مساحة كافية لأداء مهمة الطبخ بيسر وهذا الحل الذكي جاء ليقضي على هذا العائق. وجود طاولة ممتدة يمكن أغلاقها هو حل مثالي لمن يحبون التصاميم الذكية المليئة بالمفاجأت.
عند الطبخ لا يمكن أبداً الأستغناء عن التوابل و ليكون الطبخ بطريقة أسهل يجب أن تكون أواني التوابل في متناول اليد و سهلة المنال لذا فهذه الأرفف المحمولة تحقق هذين الأمرين بكل يسر و من أحد أهم مميزاتها هي قابلية تغيير مكانها. لا يشغل هذا الرف الذكي أي مساحة أضافية من الوحدات وهو ملائم لأي مطبخ مهما كان حجمه أو طرازه. أستمتع بخلط الأذواق بتوابل من شتى بلاد العالم ولا داعي للأستغناء عن أي وظيفة أخرى في المطبخ.
تجاوز أزمة إيجاد حلول لهذا الركن الذي ينغص فكرك عند تصميم المطبخ بأستبدال الأدراج الطبيعية بهذا الدرج العبقري فهو يستغل أقصى مساحة تخزين ممكنة بتقسيمته الخارجية والداخلية.
لا يجب عليك أن تعاني مطلقاً عند البحث المستمر عن أدوات الطبخ في الأدراج، فقط عليك تعليقها لتكون مرئية و في متناول يدك وبهذا الأسلوب لن تفقد الأدوات و ستتم طبختك بسرعة فائقة.
قام المتخصصون في تصميم المطابخ من إيجاد حل عملي لوحدات التخزين حيث لن يكون عليك البحث بصعوبة داخل الوحدة، كل ما عليك فعله هو فتح الوحدة وستخرج الأرفف تلقائياً لأستخراج ما تريده بسهولة.
أغراض وأدوات المطبخ تتراوح في الأشكال والأحجام فمن الطبيعي أن تكون مساحات وأشكال التخزين متفاوتة في الأحجام أيضاً. هذه النماذج العصرية للأدراج تناسب كل أدوات المطبخ فهي قادرة أن تستوعب كل الأغراض من أكياس البقوليات إلى البرطمنات المختلفة مع فصل كل فئة عن الأخرى حتى تحتفظ على نظامها بشكل تلقائي. من مميزات هذا الشكل في الأدراج هو أحتوائه على زجاج لشفافية تامة حتى لا تمر يومياً بعملية البحث المزعجة.
المطبخ يعد من أكثر الأماكن الملائمة للأكلات اليومية السريعة لذا فتوفير مساحة لطاولة طعام هو حلم الجميع في أي مطبخ و في الغالب يكون العائق هو أن الطاولة قد تستنفذ مساحة ليست بقليلة فتصعب الحركة في المطبخ، ولكن مع هذا التصميم أصبح لا يوجد أي مبرر لعدم توفير طاولة طعام في المطبخ. قابلية فتح و أغلاق هذه الطاولة يوفر الكثير من المساحة والمرونة، و يمكن أسنخدام الطاولة بطرق شتى و لك مطلق الحرية في أختيار المساحة التي تريد أستخدامها من الطاولة.
التلاعب بأشكال و ألوان الوحدات في المطبخ أمر مطلوب لخلق روح جذابة و ليست مملة ولكن هل خطر في بالك أن تصمم وحدة مميزة متنقلة على العجل؟ هذه الفكرة أكيد أصابتك بالذهول ولكن ستكون ذات أهمية كبيرة عند الحاجة مثل أحتياجك لطاولة متنقلة في المطبخ.
إذا كان لديك وفرة في مساحة المطبخ لتصميم جزيرة فلا تتردد في تنفيذها فسيكون لها دور كبير في زيادة كفاءة المطبخ وإن حالفك الحظ يمكنك مضاعفة مساحة الجزيرة بتصميم مزدوج أو على شكل حرف L ليتوفر لديك مساحة تخزين وعمل مضاعفة .
لمن ينعم بمساحة كبيرة لم لا تصمم طاولة طعام تجتمع فيها الأسرة في الوجبات السريعة؟ هي لها تطبيقات وأشكال كثيرة يمكنك أختيار منها ما يلائم مطبخك.
لا تنسى أن تقوم بسد الثغرات بين الوحدات بتصميم أرفف فضلاً عن تركها مهملة.
إذا كنت تواجه تحدي في تصميم مطبخك الصغير و تريد أن تصممه بذكاء تابع هذا المقال.