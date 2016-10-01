8 حيل من الفينج شوي لإجتذاب المال إلى منزلك

تحدثنا من قبل عن الفينج شوي، الفلسفة القديمة والمتحكمة في إجتذاب وتدفق الطاقة الإيجابية للمنزل. وتبعاً للنظريات هناك أفكار وحيل يمكننا إتباعها لإبعاد الطاقة السلبية ولإجتذاب التشي – وهي الطاقة الإيجابية – وبالتالي إجتذاب السعادة، النجاح، المال والرخاء. في هذا المقال سوف نركز على طريقة إجتذاب المال من خلال الفينج شوي و سوف نعرض لكم حيل لتجعل بيوتكم جاذبة للثروة والمال، فتعالى معنا لنعطي الفينج شوي فرصة لترى بنفسك تأثيره الساحر.
الطاقة تدخل من باب المنزل و لذلك يجب أن تبدأ التغيير من أول المدخل. فعلى المدخل أن سهل الوصول إليه، أن يكون منظم، ليس به أي فوضى، أما إذا كان المدخل مختبئ أو صعب الوصول اليه سيكون من الصعب الحصول على الطاقة الجاذبة للفرص والمال.
إحرص على وجود رنة مناسبة وغير مزعجة للجرس، ضع دواسة قدم مرحبة، مع بعض النباتات لإبراز جمال المدخل، مع إبقاءه نظيف، مرتب ومضاء بشكل سليم.
هناك العديد من الإختيارات، من أول الدهانات الحمراء، الأثاث الأخضر أو الاكسسوارات القرمزية كلها عناصر تجتذب عنصر المال. إحرص على إختيار الدرجات المناسبة والمفضلة لك من بين التنوع الكبير في الدرجات لتشعر بالراحة والإسترخاء في منزلك.
قم بإضافة بعض التفاصيل الجانبية من اللون الذهبي، مثل العملات، المقتنيات والتحف المختلفة. فهي لن تعطي منزلك رونق فحسب بل ستكون عناصر جاذبة للمال أيضاً في منزلك.
طبقاً للمتعارف عليه في قوانين الفينج شوي فالمطبخ مرتبط بالقدرة على إجتذاب الطاقة الإيجابية وبالتالي المال ولذلك فابقاء المطبخ نظيف، مرتب وبدون فوضى لا تعني فقط منزل مريح وجميل ولكن أيضاً إنسياب وتحرك للطاقة.
على عكس المتعارف عليه أن الترتيب الخارجي للأثاث فقط هو المهم، ولكن ترتيب الأشياء المختلفة ووضعها في أماكنها المخصصة أيضاً في غاية الأهمية. ولذلك يجب أن نرتب الأشياء المخزنة في الخزانات، الدواليب، الأدراج و أيضاً داخل الثلاجة بطريقة تجعل الوصول لكل مكوناتها سهل.
المنزل الخالى من الفوضى نابض بالحياة وملهم، فهو البيئة المثالية لإجتذاب الطاقة الإيجابية والثروة. كل ما عليك هو التخلص مما لا تحتاجه، أو قد يكون مكسور أو بلا فائدة، فكثيراً ما نعتاد رؤية الأشياء الملقاة في المنزل بلا داعي. إحرص على الحفاظ على النظام العام فإنه سيفسح المجال للحصول على أشياء جديدة.
المياة عنصر أساسي من العناصر الأربعة المؤثرة في جذب وإبقاء الطاقة في المنزل. ففقدان المياة يمثل فقدان عناصر أخرى مثل المال. و لذلك فيجب أن تحرص على السيطرة على الصنابير المتسببة في تسرب المياة سواء في المطبخ أو الحمام أو أي غرف أخرى، ولا تترك أي مياة راكدة في منزلك.
إذا كانت غرف منزلك ذات إحساس بارد، ممل أو ساكن فيمكنك إضافة لمسة منعشة ملونة ومبهجة. يمكنك الحصول على ذلك من خلال إضافة صور، زينات، لوحات فنية، أونباتات، فكلها عناصر تساهم في إحياء الجو العام للغرف.