منزل ذو شخصية خالدة

يعد هذا المنزل في كوريا الجنوبية نموذجاً يحتذي به في العصرية، فهو بيت مثالي لعائلة كبيرة ولإستقبال الضيوف. يحتوي هذا البيت الهائل ذو الطابقين علي مطبخ صغير بالطابق العلوي بالإضافة إلي المطبخ الموجود بالطابق السفلي، وقد بني هذا الطابق خصيصاً للضيوف في الأساس.

هذا البيت مقسم إلي وحدات وكل وحدة في تكوينه مصنعة في خط إنتاج ومن ثم يتم تجميعها في موقع البناء حسب رغبة المالك، فهو بيت مودرن ومستدام نوعاً ما، كما أنه منخفض التكلفة وسريع التنفيذ فدعنا نتعرف عليه عن قرب.