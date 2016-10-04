7 أفكار يمكنك نقلها من هذا البيت الرائع

من بين البيوت التقليدية الكثيرة أخترنا أن نعرض لك اليوم منزل فريد معمارياً وداخلياً فهو بيت العائلة الذي نأمل أن تسكن في مثله جميعاً ليس فقط لما يحققه من وظائف ولكن أيضاً لما فيه من أفكار مبتكرة تود أن تكون في منزلك. الأسقف العالية ودمجها في محتوى وديكور عصري فيه ذكاء وجمال في آن واحد. البيئة المحيطة للبيت دافئة و فيها رحابة تجعل البيت مكان للسكون والراحة. و يقدم البيت مجال واسع ومساحات للمعيشة لا مثيل لها ولن تخلو غرفة من التفاصيل المثيرة حيث يحبذ المصمم التلاعب والدمج بين أساليب التصميم الكلاسيكية والحديثة. يتكون البيت من طابقين، الدور الأرضي فيه غرفة المعيشة مع غرف خدمية والحديقة أما الدور الأول نجد في غرف النوم التي تحتاج إلى خصوصية عالية. سنعرض في هذا المقال أولاً التصاميم الداخلية الفريدة ومن ثم سنتوجه إلى عرض اللوحات الهندسية للمنزل.
إحاطة المنزل بالحدائق يجعل التصميم أكثر أنفتاحاً فالمنزل متناغم من جميع جهاته و يبدو من أول وهلة أن المصمم يفضل الجمع بين التفاصيل الكلاسيكية مع الخامات العصرية فألوان الواجهة الخارجية تقتصر على الرمادي والأبيض وهو دمج عصري صريح في حين أن الأسقف تميل إلى الأسلوب الريفي بتشكيلها المائل. أستغلالاً للحدائق المحيطة بالمنزل لم يبخل المصمم على البيت بنوافذ كبيرة الحجم تتيح الأستمتاع بالحديقة من الداخل.
في البلدان التي تواجه عواصف وأجواء شديدة البرودة يكون الخيار الأسلم في الأرضيات هي الأخشاب، ولما فيمثل هذه الخامة من قيمة قررالمصمم أن يترك مساحة البهو ذات الأرض الخشبية مفتوحة و بلا أي حوائط أو فواصل لكي ينتشر دفئ الأخشاب مع المدفأة إلى جميع أرجاء المنزل. هذا البهو فيه ما لا نراه كثيراً وهو التباين الواضح في الأرضيات حيث نرى الأخشاب البنية جنباً إلى جنب مع الأرض البيضاء وفي هذا الأسلوب العصري جرأة غيرمسبوقة. هذا التباين يؤكد على الأختلاف الوظيفي لكل مساحة بلا داعي لبناء فواصل تهدر من المساحة.
التناسق والتداول الرائع بين غرفة الطعام والمطبخ لا يمكن نكرانه فينتابك شعور بأنها غرفة واحدة متكاملة، ولا يمكن أيضاً التغافل عن الأناقة التي يتميز بها أثاث السفرة من حيث الألوان والتصميم الحداثي.
أجتمع الأسود والأحمر هنا ليشكلوا فريق قوي أمام البيج ليتسم المطبخ بالجرأة والأتزان فالبيج وحده كان سيترك المطبخ باهتاً بلا شخصية.
إذا لم تكن تمتلك رفاهية تواجد أكثر من حمام في المنزل لم لا تجلب الرفاهية في حمامك بشكل آخر؟ لا تتنازل في مساحة أو مستوى الحمام مثل هذا التصميم فمساحته الكبيرة أتاحت فرصة رائعة لكي يضاهي الحمام جمال الفنادق. اللون البيج المائل للأبيض هو أختيار لا يمكن أن يخطئ فبجانب أناقته هو أيضاً يعطي مزيد من الأتساع.
التعرف على شكل المنزل من وجهة نظر هندسية يساعدك على أتخاذ القرارات الكبيرة بطريقة سليمة لتستنفذ المساحة المتاحة للوظائف كلها بكفاءة عالية فمثلاً عند الأتطلاع على الرسم الهندسي للدور الأرضي هنا تستطيع بسرعة أن تقوم بتوزيع غرفة المعيشة في مساحة تكفي الجلوس أمام التلفاز بمسافة لائقة بصرياً مع تعرفك على أمكانية وضع غرفة طعام أمام المطبخ بدلاً من ترك مساحة مهدرة.
غرف الدور الأول تقتصر على غرف النوم والحمام مع غرفة تخزين من ما يجعل تحقيق الخصوصية التامة مهمة في قمة السهولة فهو في مرتبة البيت المنفصل لما فيه من عزلة عن المنطقة الترفيهية.
نريد دائماً أن نعرض لك أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق لذا إن أردت أن تحظى بفرصة أكبر لكي ترى كل ما هو جديد تابعنا بشكل مستمر وسوف نأتيك دائماً بكل ما هو جديد.