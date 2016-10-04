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7 أفكار يمكنك نقلها من هذا البيت الرائع

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة السفرة
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من بين البيوت التقليدية الكثيرة أخترنا أن نعرض لك اليوم منزل فريد معمارياً وداخلياً فهو بيت العائلة الذي نأمل أن تسكن في مثله جميعاً ليس فقط لما يحققه من وظائف ولكن أيضاً لما فيه من أفكار مبتكرة تود أن تكون في منزلك. الأسقف العالية ودمجها في محتوى وديكور عصري فيه ذكاء وجمال في آن واحد. البيئة المحيطة للبيت دافئة و فيها رحابة تجعل البيت مكان للسكون والراحة. و يقدم البيت مجال واسع ومساحات للمعيشة لا مثيل لها ولن تخلو غرفة من التفاصيل المثيرة حيث يحبذ المصمم التلاعب والدمج بين أساليب التصميم الكلاسيكية والحديثة. يتكون البيت من طابقين، الدور الأرضي فيه غرفة المعيشة مع غرف خدمية والحديقة أما الدور الأول نجد في غرف النوم التي تحتاج إلى خصوصية عالية. سنعرض في هذا المقال أولاً التصاميم الداخلية الفريدة ومن ثم سنتوجه إلى عرض اللوحات الهندسية للمنزل.

1- منزل العائلة الأنيق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إحاطة المنزل بالحدائق يجعل التصميم أكثر أنفتاحاً فالمنزل متناغم من جميع جهاته و يبدو من أول وهلة أن المصمم يفضل الجمع بين التفاصيل الكلاسيكية مع الخامات العصرية فألوان الواجهة الخارجية تقتصر على الرمادي والأبيض وهو دمج عصري صريح في حين أن الأسقف تميل إلى الأسلوب الريفي بتشكيلها المائل. أستغلالاً للحدائق المحيطة بالمنزل لم يبخل المصمم على البيت بنوافذ كبيرة الحجم تتيح الأستمتاع بالحديقة من الداخل.

2- الأخشاب بجانب الألوان الهادئة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في البلدان التي تواجه عواصف وأجواء شديدة  البرودة يكون الخيار الأسلم في الأرضيات هي الأخشاب، ولما فيمثل هذه الخامة من قيمة قررالمصمم أن يترك مساحة البهو ذات الأرض الخشبية مفتوحة و بلا أي حوائط أو فواصل لكي ينتشر دفئ الأخشاب مع المدفأة إلى جميع أرجاء المنزل. هذا البهو فيه ما لا نراه كثيراً وهو التباين الواضح في الأرضيات حيث نرى الأخشاب البنية جنباً إلى جنب مع الأرض البيضاء وفي هذا الأسلوب العصري جرأة غيرمسبوقة. هذا التباين يؤكد على الأختلاف الوظيفي لكل مساحة بلا داعي لبناء فواصل تهدر من المساحة.

3-غرفة الطعام العصرية والمريحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التناسق والتداول الرائع بين غرفة الطعام والمطبخ لا يمكن نكرانه فينتابك شعور بأنها غرفة واحدة متكاملة، ولا يمكن أيضاً التغافل عن الأناقة التي يتميز بها أثاث السفرة من حيث الألوان والتصميم الحداثي.

4- المطبخ المفتوح العملي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أجتمع الأسود والأحمر هنا ليشكلوا فريق قوي أمام البيج ليتسم المطبخ بالجرأة والأتزان فالبيج وحده كان سيترك المطبخ باهتاً بلا شخصية.

5- الحمام الفندقي المتسع

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا لم تكن تمتلك رفاهية تواجد أكثر من حمام في المنزل لم لا تجلب الرفاهية في حمامك بشكل آخر؟ لا تتنازل في مساحة أو مستوى الحمام مثل هذا التصميم فمساحته الكبيرة أتاحت فرصة رائعة لكي يضاهي الحمام جمال الفنادق. اللون البيج المائل للأبيض هو أختيار لا يمكن أن يخطئ فبجانب أناقته هو أيضاً يعطي مزيد من الأتساع.

6- الرسم الهندسي للدور الأرضي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

التعرف على شكل المنزل من وجهة نظر هندسية يساعدك على أتخاذ القرارات الكبيرة بطريقة سليمة لتستنفذ المساحة المتاحة للوظائف كلها بكفاءة عالية فمثلاً عند الأتطلاع على الرسم الهندسي للدور الأرضي هنا تستطيع بسرعة أن تقوم بتوزيع غرفة المعيشة في مساحة تكفي الجلوس أمام التلفاز بمسافة لائقة بصرياً مع تعرفك على أمكانية وضع غرفة طعام أمام المطبخ بدلاً من ترك مساحة مهدرة.

7- الرسم الهندسي للدور الأول

homify جدران
homify

homify
homify
homify

غرف الدور الأول تقتصر على غرف النوم والحمام مع غرفة تخزين من ما يجعل تحقيق الخصوصية التامة مهمة في قمة السهولة فهو في مرتبة البيت المنفصل لما فيه من عزلة عن المنطقة الترفيهية.

نريد دائماً أن نعرض لك أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق لذا إن أردت أن تحظى بفرصة أكبر لكي ترى كل ما هو جديد تابعنا بشكل مستمر وسوف نأتيك دائماً بكل ما هو جديد.

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