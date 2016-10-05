15 فكرة بسيطة لجعل مدخل بيتك جميلاً

مدخل بيتنا هو أول وأهم ما يمثلنا ويعبر عننا في المنزل فإنه يعكس ما نحب من الألوان والأشكال والتصاميم، و يحدد لنا وللجميع شخصية المنزل لذلك من بين أكبر الأخطاء التي يمكن أن تجعل البيت يبدو أكثر رتابة وملل هو إهمال تصميم المدخل. الجدير بالذكر أن كل ما تحتاجه هو قليل من اللمسات الذكية وقد جئنا بمجوعة أفكار بسيطة يرشحها المتخصصون لكي تضيف لتألق مدخل بيتك. هل أثرنا فضولك بما يكفي؟ لنبدأالرحلة الآن!
أي مدخل للمنزل يحتاج أن يتميز عن باقي المسارات وتوضيحه يساعد على أنطباع الترحيب ويبرز مدخل البيت. مسار المدخل هنا تألق بتداخل أحجار المرور والحصى تاركاً أنطباعاً آسيوياً يبعث البهجة والسكينة في نفوس المقدمين على البيت.
كما نوضح دائماً لا يجب أن يحتوي المنزل على كثير من التفاصيل أو الزخارف كي يبدو جميلاً بل بالعكس، من أكثر الأساليب أناقة هو الأعتماد على تفاصيل أقل لتوضح العنصر الأقوى حتى لا تحتار العين بين عناصر كثيرة. هنا وسط جميع الخطوط الحداثية جاءت آنية الفخار وحدها كي تصنع تجانس وتنعش المدخل.
لدى الكثير منا مفهوم خاطئ بأن التصميم الأكثر قيمة يجب أن يحتوي على أغراض أكثر و بكلفة أعلى و قد جاء هذا التصميم المميز من أثبات مدى خطأ هذا المفهوم. وجود الحصيرة البسيطة هنا أمام باب المنزل والأكتفاء بها كان أسلم أختيار لكي يبرز جمال تصميم الباب الفريد.
النباتات من شئنها أن تعيد أحياء أي تصميم يفتقد لون أو شخصية بلا أن تجور على التصميم في الأهمية فهي حليفة أي عنصر وتعمل فقط على أبراز التصميم. نوع وحجم النباتات المستخدمة مؤثر مباشر على الأنطباع التصميم العام مثل هذا التصميم فقد أبرزت الشجيرات باب المدخل مع الحفاظ على الروح العصرية التبسيطية.
قام المختص هنا بتصميم تحفة معمارية من حيث تواجد و تكامل كل عناصر التصميم الناجحة فالأنطباع الأستعماري تألق بلون جريء وسط أحواض النباتات وتداخل شلالات المياه بينهم. إن كنت تبحث عن تصميم يلفت أنظار الجميع ولا يفقد رونقه مع الزمن فهذا التصميم المبهر للمدخل هو أجمل طريقة لتحقيق ذلك.
هناك عدة طرق لعرض الأعمال الفنية في المنزل بما فيها وضع قطعة فنية جريئة بكل فخر، كهذا التصميم لشكل تجريدي يظهر جرأة مدخل المنزل المختلف. هذا العرض تأثيره لا يقتصر فقط على الأضافة الجمالية ولكن أيضاً يزيد من تميز المنزل ككل.
لترك إنطباع ومظهر أنيق ومهندم يوجد وسيلة بسيطة للغاية وهي أن تجعل الأرضيات متباينة مع لون الواجهة والمحافظة على أن تكون جودة الخامة النهائية على أعلى مستوى. هذا الأسلوب رائع لتعزيز الدخول لن تحتاج أن تستثمر كثيراً في الصيانة فيما بعد.
وجود الخشب يكاد يكون من أكثر الأساليب بساطة اتي من شئنها أن تزيد من أناقة و قيمة المنزل، كل ما عليك فعله هو أضافة برواز خشبي قيم ليبرز باب المدخل.
هناك البعض منا لا يحبذون الأنسياق وراء الحلول التقليدية بل يبحثون عن أفكار لا مثيل لها ولهؤلاء جئنا بهذا التصميم الفريد الذي نجد فيه جرأة و أبتكارغير معهود. لمحبي الأبداع عليكم أن تطلقوا العنان لمخيلاتكم مع الأخذ في الأعتبار أن تكون الأضافة الفنية الجريئة تتناسب مع أبعاد و نمط البيت.
هذا التصميم المميز دعوة للجميع بأن يظهروا شخصياتهم الفريدة من خلال قطع الديكور، فبأنيتين بالطابع الآسيوي بجانب حلية الباب العصرية يظهر لنا حب سكان المنزل للبساطة والسلام النفسي عوضاً عن الزخار الكلاسيكية.
إن كنت تعاني من صغر ممر بيتك لا تظن أنها نهاية المطاف من حيث الأناقة بل لديك فرصة كبيرة لتزيين هذا الممر لكي يبرز جمال ذوقك و أبداعك وهذا ما فعله المصمم هنا عند أختيار الكسوة البيضاء التي تشعرك أنك بداخل حقبة زمنية أخرى. بجانب التأثير المباشر لهذه الكسوة على أناقة المدخل هو أيضاً يبعد أحساسك بضيق الممر.
هذا التصميم المميز يعيد لنا الذاكرة بالتصاميم العريقة ولأن الباب فيه كثير من القيمة التي ربما تشعرك بقليل من الهيبة فأضافة الكراسي مع الزهور زادت من حميمية وبساطة التصميم لكي يظهر المنزل وكأنه يدعو الجميع بترحاب.
إن كان مدخل بيتك فيه طابع ريفي بعض الشيء وأردت بلمسة واحدة أن تغيير هذا الأنطباع عليك بطلاء الباب بلون جريء و عصري.
في المنازل العصري ذات أبواب المداخل البسيطة لكي تتميز عن الجميع عليك بتصميم جريء لبوابة عصرية من حيث الخامات و التشكيل اللا سيميتري وبهذا سيبدو منزل كأنه صمم من صبل معماريين عالميين.
تفاصيل صغيرة قادرة على أن تحدث فرقا عندما يتم اختيارهم بدقة فالزهور المبهجة في الأواني الفخارية حولت مظهر المدخل من تصميم شائع إلى مشهد فريد من نوعه والباب الذي كان لا يلفت الأنظار أصبح مميزاً ومتزن.
إذا كنت تريد مزيد من الأفكار المختلفة تابع هذه النصائح الرائعة لمدخل منزل متألق!