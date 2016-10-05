15 فكرة بسيطة لجعل مدخل بيتك جميلاً

مدخل بيتنا هو أول وأهم ما يمثلنا ويعبر عننا في المنزل فإنه يعكس ما نحب من الألوان والأشكال والتصاميم، و يحدد لنا وللجميع شخصية المنزل لذلك من بين أكبر الأخطاء التي يمكن أن تجعل البيت يبدو أكثر رتابة وملل هو إهمال تصميم المدخل. الجدير بالذكر أن كل ما تحتاجه هو قليل من اللمسات الذكية وقد جئنا بمجوعة أفكار بسيطة يرشحها المتخصصون لكي تضيف لتألق مدخل بيتك. هل أثرنا فضولك بما يكفي؟ لنبدأالرحلة الآن!