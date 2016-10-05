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15 فكرة بسيطة لجعل مدخل بيتك جميلاً

shereen gouda shereen gouda
Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
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مدخل بيتنا هو أول وأهم ما يمثلنا ويعبر عننا في المنزل فإنه يعكس ما نحب من الألوان والأشكال والتصاميم، و يحدد لنا وللجميع شخصية المنزل لذلك من بين أكبر الأخطاء التي يمكن أن تجعل البيت يبدو أكثر رتابة وملل هو إهمال تصميم المدخل. الجدير بالذكر أن كل ما تحتاجه هو قليل من اللمسات الذكية وقد جئنا بمجوعة أفكار بسيطة يرشحها المتخصصون لكي تضيف لتألق مدخل بيتك. هل أثرنا فضولك بما يكفي؟ لنبدأالرحلة الآن!

1- مسار المدخل مميز جداً

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

أي مدخل للمنزل يحتاج أن يتميز عن باقي المسارات وتوضيحه يساعد على أنطباع الترحيب ويبرز مدخل البيت.  مسار المدخل هنا تألق بتداخل أحجار المرور والحصى تاركاً أنطباعاً  آسيوياً يبعث البهجة والسكينة في نفوس المقدمين على البيت.

2- تفاصيل دقيقة و هامة

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design بلكونة أو شرفة حجر Grey
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

كما نوضح دائماً لا يجب أن يحتوي المنزل على كثير من التفاصيل أو الزخارف كي يبدو جميلاً بل بالعكس، من أكثر الأساليب أناقة هو الأعتماد على تفاصيل أقل لتوضح العنصر الأقوى حتى لا تحتار العين بين عناصر كثيرة. هنا وسط جميع الخطوط الحداثية جاءت آنية الفخار وحدها كي تصنع تجانس وتنعش المدخل.

3- قد تبدو أحياناً ممسحة الأرجل كافية

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

لدى الكثير منا مفهوم خاطئ بأن التصميم الأكثر قيمة يجب أن يحتوي على أغراض أكثر و بكلفة أعلى و قد جاء هذا التصميم المميز من أثبات مدى خطأ هذا المفهوم. وجود الحصيرة البسيطة هنا أمام باب المنزل والأكتفاء بها كان أسلم أختيار لكي يبرز جمال تصميم الباب الفريد.

4- إحاطة المدخل بالنباتات

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

النباتات من شئنها أن تعيد أحياء أي تصميم يفتقد لون أو شخصية بلا أن تجور على التصميم في الأهمية فهي حليفة أي عنصر وتعمل فقط على أبراز التصميم.  نوع وحجم النباتات المستخدمة مؤثر مباشر على الأنطباع التصميم العام مثل هذا التصميم فقد أبرزت الشجيرات باب المدخل مع الحفاظ على الروح العصرية التبسيطية.

5- ترحيب المياه

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

قام المختص هنا بتصميم تحفة معمارية من حيث تواجد و تكامل كل عناصر التصميم الناجحة فالأنطباع الأستعماري تألق بلون جريء وسط أحواض النباتات  وتداخل شلالات المياه بينهم. إن كنت تبحث عن تصميم يلفت أنظار الجميع ولا يفقد رونقه مع الزمن فهذا التصميم المبهر للمدخل هو أجمل طريقة لتحقيق ذلك.

6- أضافات فنية جريئة

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هناك عدة طرق لعرض الأعمال الفنية في المنزل  بما فيها  وضع قطعة فنية جريئة بكل فخر، كهذا التصميم لشكل تجريدي يظهر جرأة مدخل المنزل المختلف. هذا العرض تأثيره لا يقتصر فقط على الأضافة الجمالية ولكن أيضاً يزيد من تميز المنزل ككل.

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7- أرضيات معالجة و مختلفة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

لترك إنطباع ومظهر أنيق ومهندم يوجد وسيلة بسيطة للغاية وهي أن تجعل الأرضيات متباينة مع لون الواجهة والمحافظة على أن تكون جودة الخامة النهائية على أعلى مستوى. هذا الأسلوب رائع لتعزيز الدخول لن تحتاج أن تستثمر كثيراً في الصيانة فيما بعد.

8- إطارات خشبية

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

وجود الخشب يكاد يكون من أكثر الأساليب بساطة اتي من شئنها أن تزيد من أناقة و قيمة المنزل، كل ما عليك فعله هو أضافة برواز خشبي قيم ليبرز باب المدخل.

9- مزيد من الإبداع؟ يكاد يكون مستحيلاً

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

هناك البعض منا لا يحبذون الأنسياق وراء الحلول التقليدية بل يبحثون عن أفكار لا مثيل لها ولهؤلاء جئنا بهذا التصميم الفريد الذي نجد فيه جرأة و أبتكارغير معهود. لمحبي الأبداع عليكم أن تطلقوا العنان لمخيلاتكم مع الأخذ في الأعتبار أن تكون الأضافة الفنية الجريئة تتناسب مع أبعاد و نمط البيت.

10- شخصية صارخة

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم المميز دعوة للجميع بأن يظهروا شخصياتهم الفريدة من خلال قطع الديكور، فبأنيتين بالطابع الآسيوي بجانب حلية الباب العصرية يظهر لنا حب سكان المنزل للبساطة والسلام النفسي عوضاً عن الزخار الكلاسيكية.

11- صغر وضيق الممر ليس عائقاً بعد الآن

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD شبابيك
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

إن كنت تعاني من صغر ممر بيتك لا تظن أنها نهاية المطاف من حيث الأناقة بل لديك فرصة كبيرة لتزيين هذا الممر لكي يبرز جمال ذوقك و أبداعك وهذا ما فعله المصمم هنا عند أختيار الكسوة البيضاء التي تشعرك أنك بداخل حقبة زمنية أخرى. بجانب التأثير المباشر لهذه الكسوة على أناقة المدخل هو أيضاً يبعد أحساسك بضيق الممر.

12- تصميم يبدو مألوفاً

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

هذا التصميم المميز يعيد لنا الذاكرة بالتصاميم العريقة ولأن الباب فيه كثير من القيمة التي ربما تشعرك بقليل من الهيبة فأضافة الكراسي مع الزهور زادت من حميمية وبساطة التصميم لكي يظهر المنزل وكأنه يدعو الجميع بترحاب. 

13- ألوان غير معهودة

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

إن كان مدخل بيتك فيه طابع ريفي بعض الشيء وأردت بلمسة واحدة أن تغيير هذا الأنطباع عليك بطلاء الباب بلون جريء و عصري.

14- بوابة إلى النمط الحداثي

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

في المنازل العصري ذات أبواب المداخل البسيطة لكي تتميز عن الجميع عليك بتصميم جريء لبوابة عصرية من حيث الخامات و التشكيل اللا سيميتري وبهذا سيبدو منزل كأنه صمم من صبل معماريين عالميين.

15- مجموعة من أواني النباتات موزعة بشكل عشوائي

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

تفاصيل صغيرة قادرة على أن تحدث فرقا عندما يتم اختيارهم بدقة  فالزهور المبهجة في الأواني الفخارية حولت مظهر المدخل من تصميم شائع إلى مشهد فريد من نوعه والباب الذي كان لا يلفت الأنظار أصبح مميزاً ومتزن.

إذا كنت تريد مزيد من الأفكار المختلفة تابع هذه النصائح الرائعة لمدخل منزل متألق!

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