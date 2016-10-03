تحويل 5 شرفات من خرابة إلى قمة الجمال

إن وجود الشرفة في المنزل هو من أجمل العناصرالتي يمكنها أن تضفي على تصميمه الداخلي والخارجي جمالًا وحيوية ، فالشرفة بالنسبة للمنزل هي واجهته المطلة على العالم وحلقة الاتصال بينه وبين البيئة المحيطة به، لذا فإن العناية بها وبتصميمها الداخلي هام للغاية لما يمكن أن تجلبه على أهل المنزل من تجديد للهواء ومصدر للضوء الطبيعي ومكان للاسترخاء.

ولكن بعض أصحاب المنازل يهملون شرفات منازلهم حتى تصل إلى حالة مزرية عن طريق استخدامها في تخزين الأدوات الغير مرغوب فيها وعدم الاهتمام بنظافتها وتنسيقها بشكل جمالي جيد وبذلك يخسرون مساحة مهمة في المنزل يمكنها أن تكون مصدرًا للبهجة به.

وفي موضوعنا اليوم سوف نتناول خمسة أمثلة لشرفات عانت من الإهمال لمدة كبيرة ثم قرر أصحابها إعادتها للحياة مرة أخرى و اسغلالها بشكل جمالي أمثل .. فهيا بنا لنرى كيف كانت وكيف أصبحت بعد التجديد: