تحويل 5 شرفات من خرابة إلى قمة الجمال

إن وجود الشرفة في المنزل هو من أجمل العناصرالتي يمكنها أن تضفي على تصميمه الداخلي والخارجي جمالًا وحيوية ، فالشرفة بالنسبة للمنزل هي واجهته المطلة على العالم وحلقة الاتصال بينه وبين البيئة المحيطة به، لذا فإن العناية بها وبتصميمها الداخلي هام للغاية لما يمكن أن تجلبه على أهل المنزل من تجديد للهواء ومصدر للضوء الطبيعي ومكان للاسترخاء.
ولكن بعض أصحاب المنازل يهملون شرفات منازلهم حتى تصل إلى حالة مزرية عن طريق استخدامها في تخزين الأدوات الغير مرغوب فيها وعدم الاهتمام بنظافتها وتنسيقها بشكل جمالي جيد وبذلك يخسرون مساحة مهمة في المنزل يمكنها أن تكون مصدرًا للبهجة به.
وفي موضوعنا اليوم سوف نتناول خمسة أمثلة لشرفات عانت من الإهمال لمدة كبيرة ثم قرر أصحابها إعادتها للحياة مرة أخرى و اسغلالها بشكل جمالي أمثل .. فهيا بنا لنرى كيف كانت وكيف أصبحت بعد التجديد:
من الوهلة الأولى نستطيع أن نرى الإهمال الجسيم الذي تعرضت له هذه الشرفة الواسعة، فالأرضية قد تآكلت عن طريق عوامل الجو و الزراعات ذابلة وهزيلة ودهانات الحوائط قديمة ومتأكلة أيضًا والألوان باهتة تفتقر للحيوية والجمال المطلوب في الشرفة.
أما بعد التجديد فإننا نستطيع أن نطلق عليها شرفة الآن، فالحوائط قد كسيت بالطوب البيج بألوانه الهادئة الجميلة والشبابيك قد غطيت بالستائر المعدنية البيضاء مع إضافة أحواض الزرع الفخارية الجميلة و تجديد سيراميك الأرضيات باللون البرتقالي الهادئ .. فأصبحت الشرفة الآن مهيئة لحفلات الشواء والاستجمام.
في هذه الشرفة التي تشبه الكوخ القديم لا نحتاج لكثير من الشرح حتى نلاحظ أن هذا المنزل قد تعرض للإهمال لوقت كبير، فالأحجار على الواجهة قد بدأت في التحطم بالفعل والكوخ الخشبي فوق المدخل يكاد ينهار من القدم ، أما الأرضية فقد بهت لونها ولم تعد ملامحها واضحة حتى أن شرفة المدخل قد أصبحت مخزنًا للأشياء غير المرغوب فيها.
قرر المصممون أن يجددوا شكل هذه الشرفة من جذوره عن طريق بناء هيكل خرساني جديد لكتلة المدخل تشبه مداخل المعابد، مع تجديد دهانات الواجهات باللون البيج الفاتح مع وضع الكثير من الشجيرات الجميلة ذات الألوان المختلفة مع الرمال البيضاء التي تعطي شكلًا مميزًا للحديقة وبعض التشكيلات الخشبية كديكور أنيق لشرفة المدخل.
في هذا البيت ذو الحالة شديدة السوء لانستطيع أن نميز ملامح المنزل من شدة الدمار الذي قد تعرض له إثر الإهمال، فلو تفحصنا المنزل نجد أن المدخل متهالك والأرضية طينية شديدة السوء، أما شرفة الدور الأول فهي متهالكة مثلها مثل جميع المنزل… فهيا لنرى ماذا حدث لهذا المنزل وشرفاته:
أيمكن أن يكون هذا هو المنزل الذي رأيناه للتو! حقًا إنه هو ولكن بعد الكثير من التجديدات والابتكارات، فأخشاب الواجهة قد أعيد تشكيلها جميعًا وطلائها باللون البني الغامق مع طلاء الواجهة نفسها باللون الأبيض الجميل ، مع بناء مظلة خشبية فوق المدخل و شرفة الدور الأرضي مع وضع كنبة صغيرة من خشب الخيزران الأنيق مع بعض المزهريات الجميلة و كساء الأرضية بالترابيع الأسمنتية البيضاء.
أما شرفة الدور العلوي الصغيرة فقد اتخذت درابزين من الخشب البني ذو التشكيلات الجميلة أيضًا
على الرغم من أن هذه الشرفة ليست شديدة السوء الشرفة الماضية ولكن هذا ليس هو كل مايمكن فعله في هذه المساحة الكبيرة ، أعتقد أنه بإمكاننا استغلال هذه المساحة لخلق تراس كبيرة أكثر تشويقًا وأناقة ..ترى ماذا فعل المصممون به؟!
هكذا كنا نتوقع عندما كنا نظن أنها يمكن أن تكون أفضل، التغطية المائلة بشكل مثير و الحوائط المكسوة بالأحجار الطبيعية مع الأزهار المحيطة بدرابزين الشرفة والاتصال الأكثر بالطبيعة والانفتاح عليها بشكل أنيق وجذاب.
هذا المثال نراه كثيرًا في منازلنا للأسف، فبدلًا من استغلال هذه المساحة للاسترخاء وضعت بها الأشياء الغير مرغوب فيها بشكل عشوائي فنتج عنه فراغ مهمل يشبه المخزن ولكنه يعطي مظهرًا سيئًا للمنزل ويوحي بالكآبة.
بتغييرات بسيطة استطاع أصحاب المنزل أن يحيوا هذه المساحة الصغيرة في المنزل وأن يجعلوها مصدرًا للضوء والبهجة والجمال، فلم يستحدثوا مواد تشطيب جديدة وإنما فقط بعض التنظيف والتلميع مع وضع منضدة صغيرة حولها بعض كرسيين أنيقين من اللون الأبيض للجلوس والقراءة وتناول قهوة الصباح مع التمتع بالنظر للمزهريات الجديدة على درابزين الشرفة المشرقة.
حتى تعرف كيف تزين الشرفة الخاصة بك لتبدو جميلة تصفح هذا الموضوع.