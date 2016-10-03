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تحويل 5 شرفات من خرابة إلى قمة الجمال

آية علم الدين آية علم الدين
El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
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إن وجود الشرفة في المنزل هو من أجمل العناصرالتي يمكنها أن تضفي على تصميمه الداخلي والخارجي جمالًا وحيوية ، فالشرفة بالنسبة للمنزل هي واجهته المطلة على العالم وحلقة الاتصال بينه وبين البيئة المحيطة به، لذا فإن العناية بها وبتصميمها الداخلي هام للغاية لما يمكن أن تجلبه على أهل المنزل من تجديد للهواء ومصدر للضوء الطبيعي ومكان للاسترخاء.

ولكن بعض أصحاب المنازل يهملون شرفات منازلهم حتى تصل إلى حالة مزرية عن طريق استخدامها في تخزين الأدوات الغير مرغوب فيها وعدم الاهتمام بنظافتها وتنسيقها بشكل جمالي جيد وبذلك يخسرون مساحة مهمة في المنزل يمكنها أن تكون مصدرًا للبهجة به.

وفي موضوعنا اليوم سوف نتناول خمسة أمثلة لشرفات عانت من الإهمال لمدة كبيرة ثم قرر أصحابها إعادتها للحياة مرة أخرى و اسغلالها بشكل جمالي أمثل .. فهيا بنا لنرى كيف كانت وكيف أصبحت بعد التجديد:

1- الإهمال واضح

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

من الوهلة الأولى نستطيع أن نرى الإهمال الجسيم الذي تعرضت له هذه الشرفة الواسعة، فالأرضية قد تآكلت عن طريق عوامل الجو و الزراعات ذابلة وهزيلة ودهانات الحوائط قديمة ومتأكلة أيضًا والألوان باهتة تفتقر للحيوية والجمال المطلوب في الشرفة.

الوضع اختلف تمامًا

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

أما بعد التجديد فإننا نستطيع أن نطلق عليها شرفة الآن، فالحوائط قد كسيت بالطوب البيج بألوانه الهادئة الجميلة والشبابيك قد غطيت بالستائر المعدنية البيضاء مع إضافة أحواض الزرع الفخارية الجميلة و تجديد سيراميك الأرضيات باللون البرتقالي الهادئ .. فأصبحت الشرفة الآن مهيئة لحفلات الشواء والاستجمام.

2- الشرفة مثل الكوخ القديم

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

في هذه الشرفة التي تشبه الكوخ القديم لا نحتاج لكثير من الشرح حتى نلاحظ أن هذا المنزل قد تعرض للإهمال لوقت كبير، فالأحجار على الواجهة قد بدأت في التحطم بالفعل والكوخ الخشبي فوق المدخل يكاد ينهار من القدم ، أما الأرضية فقد بهت لونها ولم تعد ملامحها واضحة حتى أن شرفة المدخل قد أصبحت مخزنًا للأشياء غير المرغوب فيها.

شرفة المدخل أصبحت مبهرة

実家リノベ 築37年の空き家を事務所兼ショールームに, SWAY DESIGN SWAY DESIGN مساحات تجارية محلات تجارية
SWAY DESIGN

SWAY DESIGN
SWAY DESIGN
SWAY DESIGN

قرر المصممون أن يجددوا شكل هذه الشرفة من جذوره عن طريق بناء هيكل خرساني جديد لكتلة المدخل تشبه مداخل المعابد، مع تجديد دهانات الواجهات باللون البيج الفاتح مع وضع الكثير من الشجيرات الجميلة ذات الألوان المختلفة مع الرمال البيضاء التي تعطي شكلًا مميزًا للحديقة وبعض التشكيلات الخشبية كديكور أنيق لشرفة المدخل.

3- لا توجد شرفة من الأساس

囲炉裏のある家, 灯和屋(株式会社シェアスタイル) 灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

في هذا البيت ذو الحالة شديدة السوء لانستطيع أن نميز ملامح المنزل من شدة الدمار الذي قد تعرض له إثر الإهمال، فلو تفحصنا المنزل نجد أن المدخل متهالك والأرضية طينية شديدة السوء، أما شرفة الدور الأول فهي متهالكة مثلها مثل جميع المنزل… فهيا لنرى ماذا حدث لهذا المنزل وشرفاته:

إنه منزل جديد

囲炉裏のある家, 灯和屋(株式会社シェアスタイル) 灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)
灯和屋(株式会社シェアスタイル)

أيمكن أن يكون هذا هو المنزل الذي رأيناه للتو! حقًا إنه هو ولكن بعد الكثير من التجديدات والابتكارات، فأخشاب الواجهة قد أعيد  تشكيلها جميعًا وطلائها باللون البني الغامق مع طلاء الواجهة نفسها باللون الأبيض الجميل ، مع بناء مظلة خشبية فوق المدخل و شرفة الدور الأرضي مع وضع كنبة صغيرة من خشب الخيزران الأنيق مع بعض المزهريات الجميلة و كساء الأرضية بالترابيع الأسمنتية البيضاء.

أما شرفة الدور العلوي الصغيرة فقد اتخذت درابزين من الخشب البني ذو التشكيلات الجميلة أيضًا

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4- ليست سيئة ولكن!

homify
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن هذه الشرفة ليست شديدة السوء الشرفة الماضية ولكن هذا ليس هو كل مايمكن فعله في هذه المساحة الكبيرة ، أعتقد أنه بإمكاننا استغلال هذه المساحة لخلق تراس كبيرة أكثر تشويقًا وأناقة ..ترى ماذا فعل المصممون به؟!

كسر الملل تمامًا

Casa del Porche de Piedra, LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos منزل عائلي صغير
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos
LLIBERÓS SALVADOR Arquitectos

هكذا كنا نتوقع عندما كنا نظن أنها يمكن أن تكون أفضل، التغطية المائلة بشكل مثير و الحوائط المكسوة بالأحجار الطبيعية مع الأزهار المحيطة بدرابزين الشرفة والاتصال الأكثر بالطبيعة والانفتاح عليها بشكل أنيق وجذاب.

5- الشرفة مخزن مهمل

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

هذا المثال نراه كثيرًا في منازلنا للأسف، فبدلًا من استغلال هذه المساحة للاسترخاء وضعت بها الأشياء الغير مرغوب فيها بشكل عشوائي فنتج عنه فراغ مهمل يشبه المخزن ولكنه يعطي مظهرًا سيئًا للمنزل ويوحي بالكآبة.

هكذا تكون الشرفة

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

بتغييرات بسيطة استطاع أصحاب المنزل أن يحيوا هذه المساحة الصغيرة في المنزل وأن يجعلوها مصدرًا للضوء والبهجة والجمال، فلم يستحدثوا مواد تشطيب جديدة وإنما فقط بعض التنظيف والتلميع مع وضع منضدة صغيرة حولها بعض كرسيين أنيقين من اللون الأبيض للجلوس والقراءة وتناول قهوة الصباح مع التمتع بالنظر للمزهريات الجديدة على درابزين الشرفة المشرقة.

حتى تعرف كيف تزين الشرفة الخاصة بك لتبدو جميلة تصفح هذا الموضوع.

منزل حجري به كثير من الإبداع
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