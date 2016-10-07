20 فكرة لخزانات ودواليب مناسبة للمساحات الصغيرة

وجود مساحة مناسبة لتخزين الملابس لتكون منظمة وجميلة هي أحد نقاط القوة في تصميم المنازل الحديثة، حيث أن نتائجها تؤدي إلى تغير جذري، فهي تؤدي إلى زيادة الراحة والسعادة لقاطينيها. في بعض الأحيان تغمر منازلنا الفوضى و لا يوجد مساحة لكل الأغراض، أما إذا كان كل شئ في مكانه، الملابس في خزانتها، الأغراض الصغيرة في الأدراج، و توجد مساحة لتخزين الأحذية فإن هذا سوف يقلل الفوضى، يعمل على سهولة التخزين والوصول لكل شئ كما سيؤدي إلى العناية بأغراضك وإطالة عمرها.
في هذا المقال سوف نعرض لكم أفكار لخزانات ودواليب مصممة ببساطة وأناقة لتلهمكم لاستغلال أصغر المساحات والقضاء على الفوضى نهائياً في منازلكم.
تصميم رائع لغرفة الملابس، حيث يحتوي على مرآة على الطراز المودرن بإضاءة موزعة بشكل جيد. أما التخزين فيكفي كل شئ، حيث أن الخزانة تحتوي على كل ما قد تحتاجة، رفوف علوية وسفلية، شماعات لتعليق الملابس، مساحات علوية لتخزين السلال، مساحات علوية مغلقة للملابس الموسمية و أخيراً أرفف لتخزين الصناديق.
هذا إختيار جيد في حالة المساحات الصغيرة، فيساهم في نقل الأثاث حول الغرفة عند الحاجة.
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة جداً فيمكنك استخدام خزانة ذات تصميم يشبه تصميم الحائط ليختفي في طيات الغرفة. هنا تمت إضافة أجزاء من المرايات لتضيف عمق للغرفة.
الخزانة التي نراها أمامنا لها بعض السمات الرجالية، فهي تأخذ الطابع الحاد، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يفضلون النظام، ووضع كل شئ في مكانه. حيث أنها تحتوي على عديد من المساحات المناسبة لتخزين كل الأغراض المختلفة.
أغلب الأحيان يكون مكان الخزانة في غرفة النوم وبجانب السرير، الذكاء أن تحسن إختيار المكان المناسب في الغرفة لتتمكن من الحصول على أفضل النتائج.
الخزانات المدفونة تتميز بإمكانية تواجدها في أي مكان حتى لو كان صغير. تحت السلم، تحت الحوض في المطبخ أوالحمام، في الطرقات بين الغرف، فهي مفيدة وعملية لتخزين الملابس الموسيمة ولخلق مساحات لكل الأغراض التي لا يوجد مساحة تخزينية لها.
هذا المثال هو دليل حي على القدرة على استغلال كل المساحات فغرفة النوم كلها صممت في مساحة السرير، الخزانة أسفل السرير، ذات تصميم ذكي و محكم.
هذه الخزانات تعتبر من آخر صيحات الديكور، بعمل أبواب من الطراز المينمال مكونة من ألواح بسيطة بدون مقابض فتبدو كجزء من الحائط.
يجب ان نستغل الحوائط المقابلة للخزانات في عمل علاقات لإتاحة تعليق الملابس، الاكسسوارات والأغراض المختلفة وسهولة الوصول لها.
عند دهان الخزانة بلون الحائط يمكنك الحصول على خزانات غير ظاهرة، كأنها جزء من الغرفة.
يمكن للفراغ أن يكون مشغول ولكن المرآة تضيف عمق للفراغ بشكل رائع، أيضاً الإضاءة السفلية هي إضافة رائعة للخزانة.
قم باستغلال التكنولوجيا الجديثة في الخزانات والتي تسهل استغلال الفراغات بشكل أفضل.
هل تود في تغير شكل غرفتك مثل هذا المثال؟ قم بإضافة ملمس لغرفتك عن طريق استخدام الاستنسل، الفينيل أوألوان الإكريلك مع عمل اشكال جميلة.
قم ياستغلال كل الأركان ولا تترك سنتيميتر واحد من منزلك غير مشغول، وعمل مساحات عملية و ذات تصميم رائع. ففي هذا المثال قام بعمل خزانات للأحذية والتخزين الموسمي للملابس.
يمكنك استغلال المساحات بدون التخلي عن طرازك المفضل، قم بإضافة ألوان وإضاءات لتزيد الخزانة أناقة.
إذا كانت الغرفة غير معتادة أو تخضع لظروف معينة يمكنك جعلها تتكيف بواسطة استخدام أدراج، رفوف، علاقات ومرايات.
يمكنك وضع فاصل بين غرفة الملابس أو الخزانة وغرفة النوم لتخلق خصوصية باستخدام الستائر و التي تأتي بأشكال وأقمشة متعددة.
إذا كان لديك خزانة بالفعل وتريد مساحة إضافية بأقل التكاليف، فيمكنك إضافة وحدة أدراج خارجية، أو مكان لتعليق البلاطي أو بعض الرفوف حسب حاجتك.
طريقة لتجديد خزانتك القديمة هي بدهان الخزانة بدهان أبيض او ذو ألوان محايدة، فهي تعمل على توسيع المكان وخلق خداع بصري بعمق المساحة.