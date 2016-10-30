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تحول مبهر لشقة مساحتها 24م مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
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اليوم نقدم لكم هذا التحول الجذري الذي تم في هذا الاستوديو، الذي تبلغ مساحته 24 متر مربع فقط، وتسكنه سيدة شابة تبحث عن الحرية والإستقلال. بكثير من الجرأة، الذكاء والذوق الرفيع تم تحويل هذه المساحة المحدودة إلي مكان مريح يسرك أن تعيش به.

مع وجود غرفة المعيشة، المطبخ، النوم والحمام كلها محصورة في مساحة 24 متر فحسب كان التحدي كبيراً للتغلب علي كل هذا وتقديم دليل عملي علي أنه عندما يتوفر الحماس، التصميم، الإحترافية والبراعة اللازمة يمكنك إنجاز أي عمل مهما بدا مستحيلاً.

فتعالوا نأخذكم في جولة لنرى هذا التحول الرائع.

قبل: مطبخ فوضوي وصغير

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

كانت الشقة بحالة جيدة من حيث البناء والهيكل ولكن كان ينقصها وجود التصميم القوي الذي يخلق التكامل المطلوب بين المساحات المتداخلة في حالة هذه الشقة، فكان الديكور فقيراً ويعاني من عدم الإعتناء به. كان الهدف المطلوب من هذا المشروع يتلخص في تحويل استوديو ممل وغير مرتب إلي مكان يوفر الراحة والسرور لساكنيه، وهو هدف صعب ولكنه ليس مستحيل.

بعد:مطبخ عملي وجميل

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

يصعب تصديق أن هذه هي نفس الغرفة من الصورة السابقة، وهو ما يظهر لنا كيف يمكن لمن يملك عيناً خبيرة ويتمكن من فن العمارة والديكور أن يصنع السحر. باستخدام الألوان الخافتة والخامات ذات الجودة العالية كالخشب تم تحويل المطبخ الباهت فقير الديكور إلي مساحة تشع بالراحة، العملية ويظهر فيها بوضوح الطراز المودرن.

قبل: مساحة غير مستغلة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

بجانب المطبخ وجدنا مساحة مهدرة مليئة بالفوضي، فكان التحدي في تحويل المكان من خلال دمجه في بيئة حركية منسجمة المكونات دون تكدس الأغراض.

بعد: استغلال أمثل

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

كانت النتيجة هي تلك المساحة الأنيقة والجميلة حيث فهذه الطاولة الصغيرة والمناسبة لتناول الطعام، حيث صممت بغرض فصل وتمييز المنطقة دون الإخلال بحركية المساحة. يتمتع هذا الركن بخزانة بيضاء أنيقة وعملية ذات طابع مودرن بباب منزلق يكشف من جانب عن مساحة تخزينية لأدوات الطعام، بينما يكشف الجانب الأخر عن شاشة تليفزيون وخلافه من أجهزة التكنولوجيا اللازمة لغرفة معيشة عصرية.

قبل: شبابيك مهملة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

علي الرغم من أن هذه المنطقة من الشقة لم تبدو سيئة فقد بدت باهتة ومهملة بالرغم من وجود النافذة الكبيرة والضوء الطبيعي الداخل منها.

بعد:مساحة أنيقة ومشرقة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

كان الهدف هنا واضحاً وهو خلق مساحة للراحة حيث يمكنك أن تستمتع بالمنظر مع إدخال أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي ليغمر المكان بأكمله، مع استخدام نقاء اللون الأبيض لتزيين الأثاث، دفء الخشب و أناقة المزيج  الرومانسي الخاص للوسادات المكسوة بالفراء مع اللون الأسود.

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لمسات ساحرة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco غرفة نوم
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

هل تساءلت أين تم وضع غرفة النوم؟ تماماً كالسحر، فإنك سرعان ما تكتشف أن الباب المنزلق للخزانة المقابلة للنافذة يحجب خلفه لوح متحرك يحمل السرير علي ظهره، بكل بساطة وعملية بفضل مكانيكية تصميمة بعناية حيث يتم إنزال السرير من السقف ليعتلي الأريكة الجلدية لغرفة المعيشة مع وجود سلم يسهل الإرتقاء فوق السرير. بفكرة كتلك يتم تحويل هذه الغرفة إلي غرفة نوم مع حلول الليل.

لقطة مميزة

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco مطبخ
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

نودع هذه الشقة البسيطة رائعة الجمال بإلقاء نظرة أخيرة من زاوية مختلفة، كما لو كنا جالسين علي الأريكة الجلدية فمن هذا الموضع يمكنك أن تلاحظ بوضوح الإنسجام الذي تم تحقيقه بهذه التوزيعة الجديدة والتي تمنح الشقة إحساساً بالإتساع علي الرغم من محدودية الأمتار المربعة المتاحة وهو ما يعد نجاحاً مبهر لبيت عامر بالذوق الرفيع و الشخصية الطاغية.

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