تحول مبهر لشقة مساحتها 24م مربع

اليوم نقدم لكم هذا التحول الجذري الذي تم في هذا الاستوديو، الذي تبلغ مساحته 24 متر مربع فقط، وتسكنه سيدة شابة تبحث عن الحرية والإستقلال. بكثير من الجرأة، الذكاء والذوق الرفيع تم تحويل هذه المساحة المحدودة إلي مكان مريح يسرك أن تعيش به.

مع وجود غرفة المعيشة، المطبخ، النوم والحمام كلها محصورة في مساحة 24 متر فحسب كان التحدي كبيراً للتغلب علي كل هذا وتقديم دليل عملي علي أنه عندما يتوفر الحماس، التصميم، الإحترافية والبراعة اللازمة يمكنك إنجاز أي عمل مهما بدا مستحيلاً.

فتعالوا نأخذكم في جولة لنرى هذا التحول الرائع.