15 فكرة لحمام صغير عليك أن تراها قبل تجديد حمامك

في بعض الأحيان لا يكون في أيدينا أي تصرف للتغلب على ضيق المساحة بشكل طولي سوى المرآة فهي حل رائع لضيق المشهد بالكامل، و هنا على سبيل المثال نجد أن المرآة قد التصقت بالحائط المختلف لتصنع محيطاً و أفقاً غير متوقع في الجدار ذاته و كأنه ممراً لحمام أكبر ، فكر إبداعي أنيق يليق بك ، فكر به لو كانت المساحة عائقاً بالطبع إلى جانب المعايير الأخرى للتغلب على المساحة مثل اللون الابيض و مراعاة حجم القطع ..