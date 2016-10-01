15 فكرة لحمام صغير عليك أن تراها قبل تجديد حمامك

جعل تصميم الحمام مكان دافئ وبسيط يتطلب عناية فائقة بالتفاصيل من حوله، خاصةً اذا كانت مساحة الحمام صغيرة بعض الشئ فالأمر يتطلب فى هذة الحالة مزيد من العناية، فالحمام من المساحات الهامة داخل منزلك التى سعينك على قضاء وقت من الراحة والأسترخاء بعد عناء يوم طويل لذلك اذا كنت بحاجة إلى تجديد حمامك ولكن تقلقك مساحته الصغيرة، فلا تقلق فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 فكرة عبقرية جداً لحمام صغير لكن مثالى ودافئ ستبهرك.
لن ننسى ابداً الخشب، فالخشب هو خيارالأفضل دائماً لأضافة لمسة طبيعية وأنيقة فى منزلك، وهذا الحمام كان الخشب اللمسة الأساسية فى تصميم الأرضيات وبعض الديكورات داخل الحمام.
الموازييك من اللمسات المميزة التى تستخدم في تصميمات الحمام، وهنا تم استخدام الموازييك في أطلالة مميزة على هذا الحمام، ففى زاية من زوايا الحمام وجدنا الموازييك بلونه الأزرق البسيط والهادئ والذى أضاف تمييز للحمام بالكامل.
استخدام الرخام هو من الخيارات الرائعة فى تصميم الحمام والتى تخلق توازن مع الأنماط الطبيعية في تصميم الحمام، بالأضافة إلى تلك المرآة في منتصف الجدار والتى خلقت مزيد من المساحة داخل الحمام بشكل واضح.
للحجر قدرة رائعة على خلق التناقضات بين الأناقة المفرطة والعصرية، فعلى سبيل المثال هذا الحمام تم استخدام الحجر ليكون اللمسة الأساسية في تصميم الحمام بالكامل مع مزجه مع الخشب الطبيعى في لمسة مميزة وأنيقة.
هناك ألوان هى رمزللأناقة والكلاسيكية المفرطة، ومن تلك الألوان مزج البيج، البنى والأبيض معاً من الألوان التى خلقت تمييز فى تصميم هذا الحمام بالأضافة إلى الرخام ولمسته البسيطة فى تصميم هذا الجدار.
وفى تصميم هذا الحمام خلقت الأضاءة اجواء مختلفة تشعرك وكأنها أضواء من العالم الأخر.
الحجر والبلاط في حمام واحد هذا الحمام الأنيق والمتميز، تم المزج فيه بين البلاط للأرضيات والحجر بلونه الطبيعى للجدران.
تباين اللون الأزرق وانعكاسه بسبب الأضاءة فى تصميم هذا الحمام هو ماجعله مميز وأنيق، فتوزيع سبوتات الأضاءة في السقف خلق انعكاس للون الأزرق بشكل واضح جداً.
في بعض الأحيان لا يكون في أيدينا أي تصرف للتغلب على ضيق المساحة بشكل طولي سوى المرآة فهي حل رائع لضيق المشهد بالكامل، و هنا على سبيل المثال نجد أن المرآة قد التصقت بالحائط المختلف لتصنع محيطاً و أفقاً غير متوقع في الجدار ذاته و كأنه ممراً لحمام أكبر ، فكر إبداعي أنيق يليق بك ، فكر به لو كانت المساحة عائقاً بالطبع إلى جانب المعايير الأخرى للتغلب على المساحة مثل اللون الابيض و مراعاة حجم القطع ..
الألوان خلقت روحاً عبقرية فى تصميم هذا الحمام فتباين اللون الأحمر مع الأصفر وتلك اللمسة من الديكورات المميزة على جدار الحمام.
أما هذا الحمام فتصميمه بمزيج رائع بين الحدائة والنمط الريفى البسيط، الخشب الطبيعي هو اللمسة السائدة لتصميم الجدران والحجر الطبيعي للأرضيات، فعلى الرغم من صغر مساحة الحمام ألا أنه بدى أنيق وبسيط جداً.
الأسمنت من المواد الطبيعية التى تخلق شئ مختلف ومميز فى أى تصميم، لذلك كان هو سبب أناقة تصميم هذا الحمام المفرطة، فالجدران مصممة من الأسمنت الرمادى وبعض التفاصيل والأثاث الأبيض الهادئ.
الأضاءة الطبيعية خلقت اختلاف وتمييز لتصميم هذا الحمام كما نري، حمام بسيط ومساحته صغيرة ألا أن كل تفاصيله كان مميزه وأنيقة جداً.
فكرة أخرى لتصميم الحمامات الصغيرة وتبدو عبقرية تحققت فى تصميم هذا الحمام، فهذا الحمام وعلى لارغم من مساحته الصغيرة جداً ألا أن قام المصممون بأستغلال المساحات بداخله بطريقة مميزة، وخلق مساحات للتخزين خفية حتى تسهل عليك تخزين الاغراض داخل الحمام وفى نفس الوقت لم تأخذ مساحات كبيرة
حمام للأسترخاء وشحن طاقتك من جديد، فتصميم هذا الدش الجانبى يحعلك تشعر بمزيد من الأسترخاء والراحة بمجرد قضاء وقت بسيط لأخذ الحمام الخاض بك، ولعبت الاضاء أيضاً في تصميم هذا الحمام دوراً بارزاً في أظهار أناقته.
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