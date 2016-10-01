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15 فكرة لحمام صغير عليك أن تراها قبل تجديد حمامك

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
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جعل تصميم الحمام مكان دافئ وبسيط يتطلب عناية فائقة بالتفاصيل من حوله، خاصةً اذا كانت مساحة الحمام صغيرة بعض الشئ فالأمر يتطلب فى هذة الحالة مزيد من العناية، فالحمام من المساحات الهامة داخل منزلك التى سعينك على قضاء وقت من الراحة والأسترخاء بعد عناء يوم طويل لذلك اذا كنت بحاجة إلى تجديد حمامك ولكن  تقلقك مساحته الصغيرة، فلا تقلق فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 فكرة عبقرية جداً لحمام صغير لكن مثالى ودافئ ستبهرك.

1- الخشب ولمسة مميزة

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

لن ننسى ابداً الخشب، فالخشب هو خيارالأفضل دائماً لأضافة لمسة طبيعية وأنيقة فى منزلك، وهذا الحمام كان الخشب اللمسة الأساسية فى تصميم الأرضيات وبعض الديكورات داخل الحمام.

2- الموازييك لمزيد من الأناقة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الموازييك من اللمسات المميزة التى تستخدم في تصميمات الحمام، وهنا تم استخدام الموازييك في أطلالة مميزة على هذا الحمام، ففى زاية من زوايا الحمام وجدنا الموازييك بلونه الأزرق البسيط والهادئ والذى أضاف تمييز للحمام بالكامل.

3- الرخام لمزيد من الفخامة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استخدام الرخام هو من الخيارات الرائعة فى تصميم الحمام والتى تخلق توازن مع الأنماط الطبيعية في تصميم الحمام، بالأضافة إلى تلك المرآة في منتصف الجدار والتى خلقت مزيد من المساحة داخل الحمام بشكل واضح.

4- أناقة الحجر المفرطة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

للحجر قدرة رائعة على خلق التناقضات بين الأناقة المفرطة والعصرية، فعلى سبيل المثال هذا الحمام تم استخدام الحجر ليكون اللمسة الأساسية في تصميم الحمام بالكامل مع مزجه مع الخشب الطبيعى في لمسة مميزة وأنيقة.

5- البنى والبيج معاً

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هناك ألوان هى رمزللأناقة والكلاسيكية المفرطة، ومن تلك الألوان مزج البيج، البنى والأبيض معاً من الألوان التى خلقت تمييز فى تصميم هذا الحمام بالأضافة إلى الرخام ولمسته البسيطة فى تصميم هذا الجدار.

6- اضاءة من العالم الأخر

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

وفى تصميم هذا الحمام خلقت الأضاءة اجواء مختلفة تشعرك وكأنها أضواء من العالم الأخر.

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7- الحجر والبلاط

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

الحجر والبلاط في حمام واحد هذا الحمام الأنيق والمتميز، تم المزج فيه بين البلاط للأرضيات والحجر بلونه الطبيعى للجدران.

8- الأبيض والخشبي

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

تباين اللون الأزرق وانعكاسه بسبب الأضاءة فى تصميم هذا الحمام هو ماجعله مميز وأنيق، فتوزيع سبوتات الأضاءة في السقف خلق انعكاس للون الأزرق بشكل واضح جداً.

9- المرآة البطلة

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

في بعض الأحيان لا يكون في أيدينا أي تصرف للتغلب على ضيق المساحة بشكل طولي سوى المرآة فهي حل رائع لضيق المشهد بالكامل، و هنا على سبيل المثال نجد أن المرآة قد التصقت بالحائط المختلف لتصنع محيطاً و أفقاً غير متوقع في الجدار ذاته و كأنه ممراً لحمام أكبر ، فكر إبداعي أنيق يليق بك ، فكر به لو كانت المساحة عائقاً بالطبع إلى جانب المعايير الأخرى للتغلب على المساحة مثل اللون الابيض  و مراعاة حجم القطع ..

10- لمسة ملونة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الألوان خلقت روحاً عبقرية فى تصميم هذا الحمام فتباين اللون الأحمر مع الأصفر وتلك اللمسة من الديكورات المميزة على جدار الحمام.

11- خشبي وطبيعي

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

أما هذا الحمام فتصميمه بمزيج رائع بين الحدائة والنمط الريفى البسيط، الخشب الطبيعي هو اللمسة السائدة لتصميم الجدران والحجر الطبيعي للأرضيات، فعلى الرغم من صغر مساحة الحمام ألا أنه بدى أنيق وبسيط جداً.

12- جدران اسمنتية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

الأسمنت من المواد الطبيعية التى تخلق شئ مختلف ومميز فى أى تصميم، لذلك كان هو سبب أناقة تصميم هذا الحمام المفرطة، فالجدران مصممة من الأسمنت الرمادى وبعض التفاصيل والأثاث الأبيض الهادئ.

13- أضاءة طبيعية

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الأضاءة الطبيعية خلقت اختلاف وتمييز لتصميم هذا الحمام كما نري، حمام بسيط ومساحته صغيرة ألا أن كل تفاصيله كان مميزه وأنيقة جداً.

14- حمام أنيق ووحدات تخزين ذكية

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

فكرة أخرى لتصميم الحمامات الصغيرة وتبدو عبقرية تحققت فى تصميم هذا الحمام، فهذا الحمام وعلى لارغم من مساحته الصغيرة جداً ألا أن قام المصممون بأستغلال المساحات بداخله بطريقة مميزة، وخلق مساحات للتخزين خفية حتى تسهل عليك تخزين الاغراض داخل الحمام وفى نفس الوقت لم تأخذ مساحات كبيرة

15- أضاءة وأناقة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

حمام للأسترخاء وشحن طاقتك من جديد، فتصميم هذا الدش الجانبى يحعلك تشعر بمزيد من الأسترخاء والراحة بمجرد قضاء وقت بسيط لأخذ الحمام الخاض بك، ولعبت الاضاء أيضاً في تصميم هذا الحمام دوراً بارزاً في أظهار أناقته.

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