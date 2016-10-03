منزل حجري به كثير من الإبداع

لم تغب الروح الريفية و الجبلية عن دواخل المنزل من حيث الغرف و نشرها و من حيث الجدران و بساطتها و الأرضيات و رقيها، استخدام اللون الواحد في الارضيات له سبب و هو الانفتاح الكبير بين الغرف بدون فواصل تستدعي تغيير شكل الأرضيات ولا المواد المستخدمة في كسوتها و كذلك الجدران بالنسبة للامر ذاته، يمكن التركيز قليلاً على الروح العائلية في التصميم باعتبار السفرة المتوسطة للمشهد تتالف من عدد كبير من الكراسي فهذا يؤكد أن ساكني هذا البيت ليسوا قلة و لكن أعداداً كبيرة تستلزم وجود مساحة في البيت و هو حسن تصرف من المصمم