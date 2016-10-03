منزل حجري به كثير من الإبداع

حينما تجد منزلاً في قلب الطبيعة الساحرة لابد أن تكون على قدر كبير من الإبداع لجعل ابداعك البشري يظهر بوضوح في وسط هذا الكم الكبير من الجمال الطبيعي الآخاذ، و هذا ما حدث بالفعل من قبل المصمم STEFANO ZAGHINI الذي وضع عصارة خبرته في تصميم هذا المنزل الحجري الريفي الطراز في قلب الطبيعة النابض بل و بدا بوضوح هذا المجهود الفني المبذول في كل ركن و غرفة في هذا المنزل بما يلائم ساكنيه و أعدادهم الذي يتضح أنهم عائلة كبيرة ، سنتجول في جولة رائعة داخل هذا المنزل لنتعرف على كل جوانب الإبداع المتوفرة فيه ..
تعتبر واجهة المنزل من دواعي التأمل فيه ، كيف له أن يكون ذو نوافذ طولية متوازية مطلة على حمام سباحة رائع و يحقق ذلك الإطلال الكامل من كل الغرف على ذلك المسطح المائي الجميل في قلب الخضرة و الجمال و الطبيعة الساحرة
في داخل أروقة المنزل يظهر الإبداع التصميمي في كيفية ربط الحوائط الحجرية بالسقوف الخشبية و الاعمدة المستند عليها السقف الحجري ، ابداع في اختيار الخامات و الطراز التصميمي و اللون و كل شيء ، حتى الشكل الجمالي لم يكن غائباً عن مجرد المدخل الجانبي للمنزل، ففي حلوق النوافذ و الأبواب تجد لمسة فنية باضافة الأخشاب في أعلاهما و هو نفس اللون المستخدم في السواند العليا، تفكير أكثر من رائع و جمالي و عملي في الوقت ذاته
المنزل من الجانب لم يتخلى عن النوافذ الطولية و لكن بشكل أقل في تكرارها كما في الواجهة التي جمعت خلفها كل الغرف الرئيسية تقريباً و تبقى في الخلف بعض الغرف الشخصية كالنوم و الأطفال، و يظهر في تصميم النوافذ حتى الضيقة منها نفس مكونات النوافذ الكبيرة في الواجهة من لون زجاج نصف شفاف و لون حلوق بنية من الأخشاب
لم تغب الروح الريفية و الجبلية عن دواخل المنزل من حيث الغرف و نشرها و من حيث الجدران و بساطتها و الأرضيات و رقيها، استخدام اللون الواحد في الارضيات له سبب و هو الانفتاح الكبير بين الغرف بدون فواصل تستدعي تغيير شكل الأرضيات ولا المواد المستخدمة في كسوتها و كذلك الجدران بالنسبة للامر ذاته، يمكن التركيز قليلاً على الروح العائلية في التصميم باعتبار السفرة المتوسطة للمشهد تتالف من عدد كبير من الكراسي فهذا يؤكد أن ساكني هذا البيت ليسوا قلة و لكن أعداداً كبيرة تستلزم وجود مساحة في البيت و هو حسن تصرف من المصمم
حمام ذلك البيت أنيق بدرجة كبيرة و محتفظ بالشكل المتكامل للديكور المتكرر في النوافذ بشكل ثابت، الحوض و المرآة من أروع ما يمكن بالنسبة لحلول الخروج من ضيق مساحة أي حمام ، و اللون الأبيض كذلك يعتبر حلاً رائعاً و قد استخدمت جميعاً بتناغم تام في هذا الحمام
دعونا نلخص أبرز ما في تصميم تلك الغرفة الحجرية الجدران بداية من المنضدة الخشبية الجميلة للغاية المصنوعة من الأخشاب في تميز كبير في اختيارها بما يلائم الشكل العام وروح الغرفة أما النوافذ فقد فرغنا من التأكيد على تطابقها في كل المنزل ، أما الشيء الذي يقوي من وجهة النظر القائلة بأن لكل غرفة روحها الخاصة هو تزيين الحائط الذي بجوار الكنبة كيف لبعض الأضواء البسيطة و التحف الرقيقة أن تغيير من الشعور تجاه الغرفة من العادية إلى الشاعرية المطلقة
المطبخ في هذا المنزل يتميز بأناقته الخشبية الفريدة من نوعها، فالحوض في هذا المطبخ منشأ مستندأً على الحائط و حوله نافذة على الخارج الطبيعي الجميل، فهي ميزة أخرى لمن يقوم بتحضير الطعام و الشراب و في عينيه خضرة و جبال طبيعية تنسيه كل التعب و تسرح به بعيداً عن حدود المكان ، أما استخدام الأنوار العلوية الجانبية في الحائط أعطى المطبخ المنفتح على الخارج شكلاً شاعرياً أنيقاً و براحاً في الاستخدام .
إقرا أيضاً :8 نصائح لجعل مطبخك خال من الفوضى
الغرف الداخلية منفصلة تماماً عن محيطها الحجري الصخري و الطبيعي المميز لسائر غرف المنزل الخارجية أو الرسمية و لكن هذا ما أكدناه في تناولنا لواجهة المنزل التي يظهر منها تخصيصاً و تدرجاً في الخصوصية شيئاً فشيئاً إلى الداخل من الغرف، هنا نجد الخشب المصقول المطلي بالألوان الرقيقة مسيطراً على الجدران المشغول عليها سواء عن طريق الدواليب أو الفتحات الديكورية المنفصلة ، و السقف كذلك بألوان الخشب قد طليت و ليس كالخارج بنية الشكل و هذا ما يؤكد توجهنا في تحليل التدرج السابق