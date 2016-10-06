8 مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة

المعيشة في الشقق الصغيرة لها مميزاتها وعوائقها و من أهم ما يميز الشقق الصغيرة هو تواجدها في وسط المدينة وكونها بقيمة رائعة نسبةً لسعرها ومع ذلك ستبدأبالتعرف على المشكلة الكبرى عند بداية مراحل التصميم وهي كيفية تصميم البيت الصغير دون التضحية بكفاءة المعيشة ونحن نرجو منك أن لا تدع هذه المشكلة تفقدك الأمل و تضحي بتحقيق أحلامك فكأي مشاكل تقابلنا في التصميم يوجد دائماً سبل ذكية تساعدنا على تخطيها.
نحن نعلم أن المطبخ الصغير هو من أكثر الأماكن التي ستبدو بلا بارقة أمل ونحن هنا اليوم لنثبت لك بالأدلة أن هذا مفهوم خاطئ. اليوم سنعرض مجموعة من 8 مطابخ صغيرة و بسيطة أستطاعت أن تتغلب على المساحة المحدودة فهي تصاميم تحد أستثناء للقاعدة. لنتعرف معاً على هذه المطابخ الجميلة للبيوت الصغيرة!
لكي تخفي العيب بخدع بصري عليك بتصميم تباين بين ألوان المطبخ بدلاً من أختيار درجات متقاربة، فهذا المطبخ على سبيل المثال أجتمع فيه الحوائط والطاولة مع الأرضيات ليكونوا باللون البيج و لكي لا يصبح المطبخ باهت اللون صممت الوحدات باللون الخشبي الفاتح تاركاً أنطباع متزن و أنيق.
المختصون يدركون أن المطبخ الصغير لا يجب أن يهدر فيه مساحة كبيرة و حال هذا المطبخ هو غير برهان، ليس فقط لكونه مفتوح و لكن لتوفير فيه كل سبل المعيشة المريحة من مهمة الطبخ إلى تناول الطعام و حتى مهمة التنظيف اليومية ويعود الفضل في ذلك إلى تقسيم المطبخ المميز. يجب علينا أيضاً أن لا ننسى ذكر الألوان الجريئة التي زادت من حيوية المطبخ.
تعدد أشكال وأحجام وحدات التخزين يمكنك من الأحتفاظ برونق و نظام المطبخ لأطول فترة ممكنة لذا سيبدو المطبخ أنيقاً و متسعاً على عكس المطابخ الغير منظمة.
هناك وصفة سريعة و مضمونة لمطبخ صغير و متسع: ألوان مبهجة تميل للدرجات الترابية والأضاءة القوية بدرجة دافئة صناعية كانت أو طبيعية. هذان الأمران سيسمحان لتوسعة بصرية وأتمام مهمة الطبخ بسهولة و يسر.
تناول الطعام في المطبخ ليست مجرد متعة ولكن تتحقق فيها الوظيفة بعملية وبساطة فوجود حتى طاولة صغيرة في المطبخ يعد خيار عملي. ليس بالضرورة أن يكون تصميم الطاولة معقداً فهذا التصميم على سبيل المثال أكتفى بخطوط صريحة و عصرية ستمكن الجميع من الأستفادة بها بشتى الطرق.
لأتباع هذا التصميم نقترح عليك الآتي: لوح خشبي طائر من اللحائط مثبت من الجهة الأخرى و بهذا ستحظى بطاولة طعام أضافية للوجبات السريعة مثل الفطور.
إذا وقعت في حب النصيحة السابقة ولكن لا تكفي مساحة المطبخ لديك لطاولة مستديمة بلا شك ستتمسك بهذا التصميم، فقد لم يريد المصمم هنا بالتخلي عن هذه الفكرة العملية لذا قام بتصميم طاولة متحركة و في مكان كان سيواجه أهمال. أختر الركن المهمل في مطبخك و صمم فيه طاولة صغيرة تتحمل التنقل أو الأغلاق.
دمج الألوان يعطي بهجة و طاقة إيجابية في أي غرفة فوضع القليل من اللون على تصاميم الوحدات هو قرار حكيم للغاية. في هذه الحالة قرر المصمم أن لمسة من الأحمر النابض بالحياة يثير روح مرحة وجريئة !
علينا أن نهدم المفاهيم القديمة التي تقترح تجنب الأسود أو الألوان الداكنة عامةً في الغرف الصغيرة فهو مفهوم خاطئ كلياً، وهذا المطبخ الذي يتبع نموذج أتجاه الوحدات في حائط واحد هو العينة المثالية لأثبات ذلك فبالأختيارات الموفقة من الخامات بين الرخام والأخشاب يظهر هذا المطبخ كأنه في منزل صمم بحرفية تامة.