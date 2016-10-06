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8 مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة

shereen gouda shereen gouda
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
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المعيشة في الشقق الصغيرة لها مميزاتها وعوائقها و من أهم ما يميز الشقق الصغيرة هو تواجدها في وسط المدينة وكونها بقيمة رائعة نسبةً لسعرها ومع ذلك ستبدأبالتعرف على المشكلة الكبرى عند بداية مراحل التصميم وهي كيفية تصميم البيت الصغير دون التضحية بكفاءة المعيشة ونحن نرجو منك أن لا تدع هذه المشكلة تفقدك الأمل و تضحي بتحقيق أحلامك فكأي مشاكل تقابلنا في التصميم يوجد دائماً سبل ذكية تساعدنا على تخطيها.

نحن نعلم أن المطبخ الصغير هو من أكثر الأماكن التي ستبدو بلا بارقة أمل ونحن هنا اليوم لنثبت لك بالأدلة أن هذا مفهوم خاطئ. اليوم سنعرض مجموعة من 8 مطابخ صغيرة و بسيطة أستطاعت أن تتغلب على المساحة المحدودة فهي تصاميم تحد أستثناء للقاعدة. لنتعرف معاً على هذه المطابخ الجميلة للبيوت الصغيرة!

1- تباين في الألوان

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

لكي تخفي العيب بخدع بصري عليك بتصميم تباين بين ألوان المطبخ بدلاً من أختيار درجات متقاربة، فهذا المطبخ على سبيل المثال أجتمع فيه الحوائط والطاولة مع الأرضيات ليكونوا باللون البيج و لكي لا يصبح المطبخ باهت اللون صممت الوحدات باللون الخشبي الفاتح تاركاً أنطباع متزن و أنيق.

2-أناقة و عملية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

المختصون يدركون أن المطبخ الصغير لا يجب أن يهدر فيه مساحة كبيرة و حال هذا المطبخ هو غير برهان، ليس فقط لكونه مفتوح و لكن لتوفير فيه كل سبل المعيشة المريحة من مهمة الطبخ إلى تناول الطعام و حتى مهمة التنظيف اليومية ويعود الفضل في ذلك إلى تقسيم المطبخ المميز. يجب علينا أيضاً أن لا ننسى ذكر الألوان الجريئة التي زادت من حيوية المطبخ.

3- حفظ نظام أسلوب التخزين ورونقه

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تعدد أشكال وأحجام وحدات التخزين يمكنك من الأحتفاظ برونق و نظام المطبخ لأطول فترة ممكنة لذا سيبدو المطبخ أنيقاً و متسعاً على عكس المطابخ الغير منظمة.

4- أضاءة جيدة مع الألوان الفاتحة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هناك وصفة سريعة و مضمونة لمطبخ صغير و متسع: ألوان مبهجة تميل للدرجات الترابية والأضاءة القوية بدرجة دافئة صناعية كانت أو طبيعية. هذان الأمران سيسمحان لتوسعة بصرية وأتمام مهمة الطبخ بسهولة و يسر.

5- الطاولة العصرية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تناول الطعام في المطبخ ليست مجرد متعة ولكن تتحقق فيها الوظيفة بعملية وبساطة فوجود  حتى طاولة صغيرة في المطبخ يعد خيار عملي. ليس بالضرورة أن يكون تصميم الطاولة معقداً فهذا التصميم على سبيل المثال أكتفى بخطوط صريحة و عصرية ستمكن الجميع من الأستفادة بها بشتى الطرق.

لأتباع هذا التصميم نقترح عليك الآتي: لوح خشبي طائر من اللحائط مثبت من الجهة الأخرى و بهذا ستحظى بطاولة طعام أضافية للوجبات السريعة مثل الفطور.

6- المرونة في الوحدات

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إذا وقعت في حب النصيحة السابقة ولكن لا تكفي مساحة المطبخ لديك لطاولة مستديمة بلا شك ستتمسك بهذا التصميم، فقد لم يريد المصمم هنا بالتخلي عن هذه الفكرة العملية لذا قام بتصميم طاولة متحركة و في مكان كان سيواجه أهمال. أختر الركن المهمل في مطبخك و صمم فيه طاولة صغيرة تتحمل التنقل أو الأغلاق.

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7- خليط الألوان المبهج

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

دمج الألوان يعطي بهجة و طاقة إيجابية في أي غرفة فوضع القليل من اللون على تصاميم الوحدات هو قرار حكيم للغاية. في هذه الحالة قرر المصمم أن لمسة من الأحمر النابض بالحياة يثير روح مرحة وجريئة !

8- مطبخ في جهة واحدة يحطم المفاهيم الخاطئة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

علينا أن نهدم المفاهيم القديمة التي تقترح تجنب الأسود أو الألوان الداكنة عامةً في الغرف الصغيرة فهو مفهوم خاطئ كلياً، وهذا المطبخ الذي يتبع نموذج أتجاه الوحدات في حائط واحد هو العينة المثالية لأثبات ذلك فبالأختيارات الموفقة من الخامات بين الرخام والأخشاب يظهر هذا المطبخ كأنه في منزل صمم بحرفية تامة. 

شقة مثالية من 70 متر مربع
 هل قامت هذه النصائح بتغيير نظرتك للمطبخ الصغير؟

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