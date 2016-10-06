8 مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة

المعيشة في الشقق الصغيرة لها مميزاتها وعوائقها و من أهم ما يميز الشقق الصغيرة هو تواجدها في وسط المدينة وكونها بقيمة رائعة نسبةً لسعرها ومع ذلك ستبدأبالتعرف على المشكلة الكبرى عند بداية مراحل التصميم وهي كيفية تصميم البيت الصغير دون التضحية بكفاءة المعيشة ونحن نرجو منك أن لا تدع هذه المشكلة تفقدك الأمل و تضحي بتحقيق أحلامك فكأي مشاكل تقابلنا في التصميم يوجد دائماً سبل ذكية تساعدنا على تخطيها.

نحن نعلم أن المطبخ الصغير هو من أكثر الأماكن التي ستبدو بلا بارقة أمل ونحن هنا اليوم لنثبت لك بالأدلة أن هذا مفهوم خاطئ. اليوم سنعرض مجموعة من 8 مطابخ صغيرة و بسيطة أستطاعت أن تتغلب على المساحة المحدودة فهي تصاميم تحد أستثناء للقاعدة. لنتعرف معاً على هذه المطابخ الجميلة للبيوت الصغيرة!