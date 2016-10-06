حاولت العديد من أنماط التصميم الفني أن تجد لكل شخصية ما يناسبها و يتماشى مع احتياجاتها فكنا نسمع منذ قديم الازل عن التصميمات الموافقة لعدد الأسرة و أخرى موافقة لهواياتهم و تفضيلاتهم سواء في الاسترخاء و الخصوصية و ما يتوافق مع البيئة المحيطة و لكن الجديد معنا اليوم هو أن تصمم منزلك وفقاً لبرجك الذي يوافق شهر ميلادك و الذي تعيش بسببه البشرية حالة من التصنيف في الصفات و الاحتياجات ، فابراج مثل (الدلو و العقرب و الأسد و الميزان و الثور و العذراء و الجدي و الحوت و الميزان و الحمل ) من شانها أن تحدد بيتك كيف يكون تصميمه وفقاص لأيهما تنتمي أنت ، و هذا هو الجديد و الغريب في عالم التصميم اليوم