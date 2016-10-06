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منزلك وفقاً لبرجك

Mohammed Awad Mohammed Awad
PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
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حاولت العديد من أنماط التصميم الفني أن تجد لكل شخصية ما يناسبها و يتماشى مع احتياجاتها فكنا نسمع منذ قديم الازل عن التصميمات الموافقة لعدد الأسرة و أخرى موافقة لهواياتهم و تفضيلاتهم سواء في الاسترخاء و الخصوصية   و ما يتوافق مع البيئة المحيطة و لكن الجديد معنا اليوم هو أن تصمم منزلك وفقاً لبرجك الذي يوافق شهر ميلادك و الذي تعيش بسببه البشرية حالة من التصنيف في الصفات و الاحتياجات ، فابراج مثل (الدلو و العقرب و الأسد و الميزان و الثور و العذراء و الجدي و الحوت و الميزان و الحمل ) من شانها أن تحدد بيتك كيف يكون تصميمه وفقاص لأيهما تنتمي أنت ، و هذا هو الجديد و الغريب في عالم التصميم اليوم

برج الدلو – محب الضوء

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

برج الدلو يتميز بيته المثالي بأنه مفتوح و مضاء بشكل كبير من الزوايا فهو برج يتمتع منتسبوه بالحرية و حب الحياة و الانطلاق و كرة الظلام بأنواعه و هو ما يظهر في مثال كهذا الذي أمامنا و المنفتح بشكل كامل بزجاج شفاف في الجدران و بما يحيط كامل المنزل تقريباً، فمنتسبي برج الدلو لديهم ميل للأماكن المفتوحة و الغير مقيدة بديكورات معقدة كالشاليهات و الغرف المطلة على المسطحات المائية ..

برج الأسد – محب الفن

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

برج الأسد من الأبراج المتفردة و الراغبة دائماً في المركز الاول و الأفضل في كل شيء ، البيوت المناسبة لهم هي الحداثية بقدر كبير من الفخامة و الرقي، يميلون للخصوصية و الشكل الفخم أكثر من الانفتاح و البساطة ، أكثر التصميمات المفيدة لهم هي الحضرية و ليست الريفية أو الجبلية

برج القوس الخصوصية و الحياء

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA منازل
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

برج القوس و منتسبيه ينتمون إلى عالم الحياء و الخصوية يحبون البساطة و لديهم ميل كبير إلى الهدوء و الرقي في الوقت ذاته ، الشاعرية أمر محبب جداً لنفوسهم و البيوت التي يحبونها دائماً ما تميل للبساطة و هو ما يظهر في هذا التصميم الاسكندنافي الرقيق

برج الحوت محب البيت للأبد

Ready-for-Photo Home Staging Anwesen am Meer, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH منازل
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

برج الحوت يفضل العزلة و الحياة البعيدة عن الازدحام و الضوضاء في المدينة يحبون المغامرة و الغرابة في التصميم و أفضل التصميمات لهم هي التصميمات الهولندية الريفية التي تتميز بالمظهر المخروطي و الإطلالة على الخارج الطبيعي

برج السرطان- على الطريقة الأمريكية

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects منازل
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

برج السرطان من أكثر الأبراج المحبة للشهرة و التميز و يحب البيوت التي تكون مبنية على طراز هوليودي فاخر، يحب الإطراء و الاثناء كثيراً لذا يفضل الأبنية التي تتوقف عند واجهتها كثيراً، الأضواء الباهرة جزء اساسي من شخصيته و الجمال اختيار اجباري في محيطه

برج الجوزاء بساطة و معاني

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS مسبح حديقة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

برج الجوزاء من أكثر الأبراج الذي ينتمى لأناس طيبون النفس دافئي الطباع يحبون أن يكون بيتهم حضناً دافئاً لهم ، المسبح أمر رائع في البيت الذي يسكنه مواليد برج الجوزاء، الأناقة اجبارية في حياتهم و السعادةو البهجة أهم ما يبحثون عنه

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برج العقرب الحداثة و الموضة

One Roof House, mlnp architects mlnp architects منازل
mlnp architects

mlnp architects
mlnp architects
mlnp architects

برج العقرب برج غامض و مؤثر كثيراً فيما هو حوله، البساطة اختياره و التفرد و الاختلاف عن الباقين هو ما يطمح إليه، حداثة بيته رغبة ملحة عنده و نظافة منزله و لمعانه من أهم سماته

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برج العذراء الارستقراطي

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects منازل
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

برج العذراء من الابراج الارستقراطية الراقية رقيقة المشاعر تبحث عن الرومانسية و الشاعرية في كل التفاصيل و الهدوء أهم ما تطمح إليه، أكثر البيوت التصاقاً بشخصية العذراء هي البيوت الفرنسية الطراز و الانجليزية الريفية أيضاً

برج الجدي المتكامل

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos منازل
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

برج الجدي المتكامل هو أكثر الأبراج بحثاً عن الكمال في كل شيء يحبون أن يكون بيتهم به جميع الأغراض و الغرف لا يحبون التخلي عن غرف قد يراها البعض ثانوية مثل غرفة الرياضة و غرفة الملابس و غيرها، يحبون الجمال و يعشقون البيوت الكبرى المتكاملة

برج الميزان الفني الأنيق

Neubau Einfamilienhais mit Atlier am Hofnerbach, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH منازل
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

برج الميزان له روح فنية يحسد عليها ، يحب البيوت التي يوجد بها لمسه غير معتادة فيما حولها، الرقي و الاناقة و الفن الحديث ملاذه الاول و الاخير

برج الحمل محب الألفة

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 منازل
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

برج الحمل من الأبراج البيتوتية المحبة لجدران البيت و دفئه ، يريد مساحات واسعة في المنزل للعب الأطفال و يخصص غرفاً لهم و يعني بالأسرة و احتياجاتها ، لذا يفضل له الطرازات المتوسطة الأمريكية مثلاً

برج الثور – واحته الخاصة

Avenue Fresnaye Villa, Jenny Mills Architects Jenny Mills Architects منازل
Jenny Mills Architects

Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects
Jenny Mills Architects

برج الثور هو أكثر الأبراج خصوصية يحب البيوت التي تعتبر منتجعاً خاصاً بها كل احتياجاته داخلها، المسبح و الممشى و الحدائق و المناظر الطبيعية ، يريد أن يكون في قلب الأحداث و لكن في هدوء ، المناظر الطبيعية عامل اساسي في تكوين شخصيته و البيوت الكبرى حلمه الكبير

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