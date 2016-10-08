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28 متر مربع للتخزين تصبح شقة حديثة يحسد عليها

shereen gouda shereen gouda
Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
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ما نحن على وشك عرضه عليكم اليوم يفوق التوقع بل و يكاد لا يصدقه عقل وهو مشروع نقدر فيه الأبداع و تنفيذ الأفكار الخيالية بشدة. المشروع في الواقع هو عملية تحويل مذهلة لغرفة تخزين صغيرة  حتى أصبحت أستوديو عصري بطابق أضافي. يعود الفضل إلى المعماري المبدع الذي أعاد هيكلة و تشكيل المخزن كاملاً حتى أصبح منزل شبابي شيق يسهل فيه المعيشة و لن تتخيل الكم الهائل من التحديات الذي واجهها من المساحة التي لا تتعدى ال 28 متر مربع إلي مشاكل التهوئة و أنهيار خامات التشطيب.ما زاد من صعوبة مهمة المعماري هو أن كل عملية التغير كانت يجب أن لا تتعدى مبلغ € 10000.بالتأكيد هذه المقدمة أثارت فضولك أكثر لذا لنبدأ الرحلة الشيقة!

المدخل القديم

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

إليك كيف كان شكل مدخل الخزانة قبل التغيير. بوابة ينتشر عليها الصدأ كما هو الحال مع غرف التخزين التجارية جميعاً. هل يمكن أن تتخيل أمكانية تغيير هذا الوضع الميؤوس منه لبوابة منزل قابلة للمعيشة؟ بالطبع لا و لكن مع ذلك أستطاع المصمم أن يحقق المستحيل. 

الرطوبة المدمرة

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

في مثل تلك الغرف التي لم يتم معالجتها أثناء التشطيب لكي تحارب كارثة الرطوبة تتحول الجدران والأرض إلى أجزاء متآكلة و متعفنة بسبب الفطريات مع عدم التهوئة.

مهمة أنشاء الدور العلوي: بداية مراحل العمل

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

بما أن مساحة الغرفة صغيرة للغاية 5.2* 5.48 * 3.8 (طول *عرض *أرتفاع)  و كما لاحظت البعد الأكبر هو في الأرتفاع لذا كان من المنطقي والطبيعي التفكير في إنشاء دور علوي. بالرغم من أنها فكرة تبدو لنا الآن منطقية إلا أنها بالتأكيد فكرة ذكية و مبدعة قام بدراستها المصمم بعناية ودقة و لكي يتم تنفيذها قرر أن يكون الهيكل بالأخشاب المتينة كما نرى.

بناية الحمام الجديد

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

قبل عملية الترميم كان على المصمم أن يقوم بإختيار مكان مناسب  من حيث الكفاءة المساحية القصوى و تحمل أنشاء صرف صحي متكامل.

المطبخ تحت الإنشاء

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

لأنشاء مطبخ مستدام قرر المصمم بناء مباني بالخرسانة لتقسيم وحدات المطبخ وكل فاصل له سمك 10 سنتيمتر. يوجد أيضاً طاولة مرتفعة تبدو كأنها جزيرة و ما يلفت الأنتباه هو شكل الكتلة المميز فلم يكتفي المصمم من الأبداع وقرر تغيير الشكل التقليدي للبناء وتحويله لشكل هندسي ذكي وبهذه اللمسة البسيطة لا تستطيع أن ترى المطبخ خارج نطاق الحداثة والروح الشبابية.

تجديد المدخل

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

ها هو المدخل الجديد بعد أنخفاض الأرتفاع المخصص للباب  وتكييفه وفقا لأبعاد أنسب و قد تم أيضاً التخلي عن الباب الحديدي ليتم أستبداله بشكل باب تقليدي.

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التصميم الداخلي الجديد الرائع

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

نحن هنا الآن بعد أنهاء مشروع أعادة الترميم، فما كان قديماً مخزن أصبح الأن أستوديو بطابع عصري لا أثر فيه على أي من ملامح المخزن المتداعي. يتألق التصميم الذكي بعد الأستعانة بالميزانين حيث تضاعفت المساحة الستخدمة و أوجد مكان غرفة معيشة دافئة. لم يبخل المصمم على البيت بأضافة ديكورية قيمة فالأستوديو له خلفية من الكسوة الحجرية ترفع من قيمة البيت كثيراً و تجعل له طابع مميز.

النوم الهادئ

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

بعد الصعود على السلالم الخشبية نكتشف أنها تؤدي إلى غرفة نوم تبدو كأنها في جناحها الخاص. بالرغم من صغر المساحة الموجودة إلى أنها يتحقق فيها وظيفة النوم بمثالية تامة فمن منا لا يحلم بنوم عميق في سرير يطفو في معزل عن العالم؟

المطبخ المذهش

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

بعد أتمام التصميم والتنفيذ في المطبخ أول ما نراه هو مدى قوة تأثير الطاولة التي تأخذ شكل شبه الجزيرة وكيفية أنها حولت المطبخ لمكان ذو أستحدامين.

لمسة فنية

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

ظهرت هذه اللوحة المميزة في المنزل لتكون مصدر ألهام و تخلق نوعاً من البهجة والعفوية بألوانها وسط الباين الوضح بين الأسود والبيج.

حمام أنيق

Cambio destinazione d'uso , da vecchia rimessa/deposito a un mini loft con tutti i confort , Art interior designer Art interior designer
Art interior designer

Art interior designer
Art interior designer
Art interior designer

ننهي رحلتنا في هذا البيت المذهل بالحمام الصفير فكما رأينا مسبقاً المساحة التي لا تتعدى ال 3 مت مربع و بالتأكيد كنت تشك في مقدرة أن يكون هذا الحمام أنيقاً و كالعادة أذهلنا المصمم المبدع بتصميم حداثي وأنيق حيث أستغل السيراميك وأنماطه الصغيرة في جعل المطبخ يبدو كبيراً .

إن كنت من هواة تصاميم الأستوديو و تريد المزيد مها تابع هذا تصميم هذا الأستوديو المبدع!

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