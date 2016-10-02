10 أفكار عظيمة لممرات بيتك

تعتبر الطرقات الداخلية بالمنزل من أكثر المساحات غير المستغلة في معظم النماذج و الطرز التصميمة المتعارف عليها حالياً، لذا كان لابد لنا أن نبتكر خطوات و أفكار أكثر مرونة و عملية لاستغلال تلك المساحات للممرات المؤدية للغرف فجمعنا لكم نحو 10 أفكار عملية و أنيقة في الوقت ذاته لعدد من النماذج الحية و الواقعية للممرات المنفذة بشكل عملي فريد من عدد مختلف من المدارس المعتبرة في عالم الديكور .
قبل الخروج من المنزل أو الدخول إليه تحتاج للنظر في المرآة لتضبط هندامك بعد يوم عمل شاق أو قبل الخروج لمقابلة مهمة ، استخدم الممر الغير مستغل أمام باب منزلك في تثبيت قاعدة للجلوس أمامها و مرآة لترى فيها تفاصيلك كما تحب و ضع في أعلاها حول المرآة بعض الأضواء التي ستساعدك على وضوح الرؤية بشكل كبير فأنت هنا قد استفدت بالموقع و المساحة و الناحية العملية لهما
يمكن أن يكون ممر المنزل من الباب حتى الغرف الداخلية غير مستغل و تلك الفكرة التي أمامنا ستبرهن لنا أننا قد نضيع على أنفسنا خاصية مهمة لم نستغلها من قبل ألا و هي انشاء مربعات تخزينية للأحذية من الأسفل و للحقائب من الأعلى و من على الجدران نركب أذرع تسمح بتعليق الملابس السريعة الخارجية و بعض من الساعات و القلائد التي يمكن أن تنساها لو تركتها في مكان غير مواجه للباب
قبل الخروج من غرفتك يمكنك أن تدشن متجرك الخاص من الأحذية و المتعلقات التي تلبس في القدم، و هذا عن طريق اقتباس الفكرة التصميمية لأرفف محلات الأحذية و كذلك كرسي القياس الطولي الذي يسمح لك بالقياس و تجريب ذوقك و مودك في تلك اللحظة قبيل الخروج
يمكن أن تستغل المساحة الواقعة بين غرفة المعيشة و غرفتك في انشاء دولاباً خشبياً مغلق على ذاته متماشي مع لون الجدار و به أرفف لوضع المتعلقات الخفيفة عليها و تخصيص الأرفف و الأدراج الداخلية لكل المتعلقات الأخرى كالأحذية و الحقائب
معنىأن تختار ممراً داخلياً بين غرفتك و الحمام مثلاً لوضع بعض أدوات الاستحمام عليه يمكن ان يحل لك مشكلة كبرى في المساحة خصوصاً لو كانت المسافة بينهما كبيرة ففي الطريق تأخذ المنشفة و انت عائد تعلقها مكانها، و يمكن التفنن في اختيار نوعية و شكل تلك المعلقات بما يلائم شكل الممر الموضوعة فيه
كان التفكير قديماً في ايجاد أماكن لتعليق الملابس في الممرات التي تلي باب البيت قبل الدخول اليه حتى يخلع الزوار و المقيمين معاطفهم و ملابسهم الثقيلة قبيل الولوج للداخل ، هذا بالفعل أمر عملي جداً خصوصاً لو كان الممر اصلاً لا يتمتع بالمساحة الكافية
يمكنك استخدام المكتبات و الأرفف الزجاجية لما لها من شكل أنيق في حوائط ممر بيتك المقبول في مساحة عرضه و يمكن أن تضع عليها بعضاً من التحف الفنية و الكتب و بعضاً من متعلقاتك السريعة و الخفيفة
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يمكن أن تستخدم في الممرات المقبولة طولاً و عرضاً امكانية انشاء دولاب تخزيني للملابس بشكل تمويهي نوعاً ما ليكون مدفوناً في الحائط و بابه الجرار الخارجي مصنوع من الزجاج حتى يحدث انعكاساً للضوء سيفيد في المساحة و في الشكل الخارجي للدولاب و يغير من شكل الممر بشكل جذري
بعض الكراسي التي توضع في الممرات تكون شبيه بالكراسي العادية في المنزل و هذا أمر خاطيء لأن الكرسي الموضوع في الممر لابد ان يكون مختلفاً عن الباقيين و يتمتع بألوان غير متوقعة و بأحجام أكثر اختلافاً عن كرسي السفرة مثلاً أو الأنترية
لو كانت المسافة بين غرفتك و بابها الرئيسي كبيرة و يوجد بها بعض الفراغ يمكنك ان تفتتح بها مكاناً مفتوحاً لتخزين الملابس بشكل بسيط للغاية و هي نفس فكرة المعلقات الكلاسيكية التي تناولناها من قبل و لكنا لفرق الوحيد أنها مسورة و مدفونة في الحائط و يتبعها أرفف و أدراج ربما بالأسفل ، و بهذا قد تكون جمعت بين حفظ متعلقاتك و استغلال المساحة و تحسين الشكل الديكوري الخاص بالممر الذي كنت لا تعرف قيمته في بيتك الأنيق ..