10 أفكار عظيمة لممرات بيتك

يمكن أن يكون ممر المنزل من الباب حتى الغرف الداخلية غير مستغل و تلك الفكرة التي أمامنا ستبرهن لنا أننا قد نضيع على أنفسنا خاصية مهمة لم نستغلها من قبل ألا و هي انشاء مربعات تخزينية للأحذية من الأسفل و للحقائب من الأعلى و من على الجدران نركب أذرع تسمح بتعليق الملابس السريعة الخارجية و بعض من الساعات و القلائد التي يمكن أن تنساها لو تركتها في مكان غير مواجه للباب