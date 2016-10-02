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10 أفكار عظيمة لممرات بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
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تعتبر الطرقات الداخلية بالمنزل من أكثر المساحات غير المستغلة في معظم النماذج و الطرز التصميمة المتعارف عليها حالياً، لذا كان لابد لنا أن نبتكر خطوات و أفكار أكثر مرونة و عملية لاستغلال تلك المساحات للممرات المؤدية للغرف فجمعنا لكم نحو 10 أفكار عملية و أنيقة في الوقت ذاته لعدد من النماذج الحية و الواقعية للممرات المنفذة بشكل عملي فريد من عدد مختلف من المدارس المعتبرة في عالم الديكور . 

1- ضبط هندامك

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

قبل الخروج من المنزل أو الدخول إليه تحتاج للنظر في المرآة لتضبط هندامك بعد يوم عمل شاق أو قبل الخروج لمقابلة مهمة ، استخدم الممر الغير مستغل أمام باب منزلك في تثبيت قاعدة للجلوس أمامها و مرآة لترى فيها تفاصيلك كما تحب و ضع في أعلاها حول المرآة بعض الأضواء التي ستساعدك على وضوح الرؤية بشكل كبير فأنت هنا قد استفدت بالموقع و المساحة و الناحية العملية لهما 

2- ترك متعلقاتك

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' سلالم وأروقة مخزن
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

يمكن أن يكون ممر المنزل من الباب حتى الغرف الداخلية غير مستغل و تلك الفكرة التي أمامنا ستبرهن لنا أننا قد نضيع على أنفسنا خاصية مهمة لم نستغلها من قبل ألا و هي انشاء مربعات تخزينية للأحذية من الأسفل و للحقائب من الأعلى و من على الجدران نركب أذرع تسمح بتعليق الملابس السريعة الخارجية و بعض من الساعات و القلائد التي يمكن أن تنساها لو تركتها في مكان غير مواجه للباب

3- مخزناً للأحذية

homify الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

قبل الخروج من غرفتك يمكنك أن تدشن متجرك الخاص من الأحذية و المتعلقات التي تلبس في القدم، و هذا عن طريق اقتباس الفكرة التصميمية لأرفف محلات الأحذية و كذلك كرسي القياس الطولي الذي يسمح لك بالقياس و تجريب ذوقك و مودك في تلك اللحظة قبيل الخروج 

4- أرفف و دواليب للمتعلقات

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka سلالم وأروقة رفوف وأدراج
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

يمكن أن تستغل المساحة الواقعة بين غرفة المعيشة و غرفتك في انشاء دولاباً خشبياً مغلق على ذاته متماشي مع لون الجدار و به أرفف لوضع المتعلقات الخفيفة عليها و تخصيص الأرفف و الأدراج الداخلية لكل المتعلقات الأخرى كالأحذية و الحقائب 

5- استراحة داخلية

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

معنىأن تختار ممراً داخلياً بين غرفتك و الحمام مثلاً لوضع بعض أدوات الاستحمام عليه يمكن ان يحل لك مشكلة كبرى في المساحة خصوصاً لو كانت المسافة بينهما كبيرة ففي الطريق تأخذ المنشفة و انت عائد تعلقها مكانها، و يمكن التفنن في اختيار نوعية و شكل تلك المعلقات بما يلائم شكل الممر الموضوعة فيه

6- استخدامات معتادة

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

كان التفكير قديماً في ايجاد أماكن لتعليق الملابس في الممرات التي تلي باب البيت قبل الدخول اليه حتى يخلع الزوار و المقيمين معاطفهم و ملابسهم الثقيلة قبيل الولوج للداخل ، هذا بالفعل أمر عملي جداً خصوصاً لو كان الممر اصلاً لا يتمتع بالمساحة الكافية

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7- مكتبات زجاجية

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

يمكنك استخدام المكتبات و الأرفف الزجاجية لما لها من شكل أنيق في حوائط ممر بيتك المقبول في مساحة عرضه و يمكن أن تضع عليها بعضاً من التحف الفنية و الكتب و بعضاً من متعلقاتك السريعة و الخفيفة 

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8- دولاب تمويهي

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH سلالم وأروقة شماعة ملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يمكن أن تستخدم في الممرات المقبولة طولاً و عرضاً امكانية انشاء دولاب تخزيني للملابس بشكل تمويهي نوعاً ما ليكون مدفوناً في الحائط و بابه الجرار الخارجي مصنوع من الزجاج حتى يحدث انعكاساً للضوء سيفيد في المساحة و في الشكل الخارجي للدولاب و يغير من شكل الممر بشكل جذري

9- كرسي ديكوري

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

بعض الكراسي التي توضع في الممرات تكون شبيه بالكراسي العادية في المنزل و هذا أمر خاطيء لأن الكرسي الموضوع في الممر لابد ان يكون مختلفاً عن الباقيين و يتمتع بألوان غير متوقعة و بأحجام أكثر اختلافاً عن كرسي السفرة مثلاً أو الأنترية

10- خزانات مفتوحة

Wee House Interior The Wee House Company منازل
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

لو كانت المسافة بين غرفتك و بابها الرئيسي كبيرة و يوجد بها بعض الفراغ يمكنك ان تفتتح بها مكاناً مفتوحاً لتخزين الملابس بشكل بسيط للغاية و هي نفس فكرة المعلقات الكلاسيكية التي تناولناها من قبل و لكنا لفرق الوحيد أنها مسورة و مدفونة في الحائط و يتبعها أرفف و أدراج ربما بالأسفل ، و بهذا قد تكون جمعت بين حفظ متعلقاتك و استغلال المساحة و تحسين الشكل الديكوري الخاص بالممر الذي كنت لا تعرف قيمته في بيتك الأنيق ..

منزل بسيط من الخارج ومفاجئ من الداخل
استغلال أمثل لمساحة الممرات المهدرة

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