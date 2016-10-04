مغلق من الخارج ولكن الداخل مفاجأة

هذا المنزل البسيط و الذي يستوعب أسرة صغيرة بأطفال، في لاكينيدا في مدريد حيث المساحات الشاسعة. المنزل بالإضافة لكونه على الطراز المودرن، فهو يتمتع بمساحة كبيرة، حديقة كبيرة و حمام سباحة. و تصميمه الخارجي هندسي يأخذ شكل المكعب. سطحه مستوى على عكس الشائع في مدريد.
كل العمليات تمت بسلاسة و سهولة حيث ان تصميمه مجهز مسبقاً بواسطة كمرات وبلاطات خرسانية، معدة في المصنع و مجمعه في الموقع، فتعالوا نتعرف سوياً على أجزاء المنزل عن قرب.
من هذه اللقطة يبدو المنزل و كأنه كتل متراكبة على بعضها بها فتحات شبابيك بمختلف الأحجام والأشكال. تراكب الكتل يصنع شرفات خارخية مظللة حول المبنى. في منتصف الحديقة يوجد حمام سباحة مسور لحماية الأطفال الصغار من السقوط المفاجئ.
يظهر الواجهة بشكل منغلق ومنعزل بسور جداري أسود يفصل المنزل عن الشارع، كوسيلة حماية ولضمان للخصوصية. بواكي السور تأخذ اللون الأسود و الأعمدة تأخذ اللون الأبيض ليعطينا شكل جمالي رائع للواجهة الخارجية.
المطبخهو عبارة عن غرفة كبيرة، يشغل حائط منه خزانات المطبخ من الأرضية و حتى السقف. تأخذ الخزانات طبقة نهائية من الأبيض اللامع ليعطيها لمسة مودرن، وعملية تتناسب بشكل رائع مع الأرضية الداكنة و تعطية إشراق للحوائط. يقسم المطبخ طاولة إعداد طعام مستغلة أيضاً كركن لتناول الإفطار، كما أضيفت طاولة صغيرة للأطفال كإمتداد للطاولة الرئيسة.
مواجهة لحائط خزانات المطبخ يوجد باب كبير يؤدي للحديقة الخاجية. من الطاولة الوسطى يمكنك أن تأكل بينما تستمتع بمنظر الحديقة وجمام السباحة وأيضاً التراس الخارجي بأثاثه الأبيض المريح للأعصاب.
لا يمكننا إغفال الإرتفاع الهائل لغرفة المعيشة و المساحة الكبيرة للشباك المطل على الحديقة والذي يغمر الغرفة الكبيرة بالضوء في النهار.
مثل باقي عناصر المنزل المُصنع سابقاً، فهذه السلالم تم صنعها بالدرجة. تم حذف القوائم – وهي الوحدات الرأسية للسلالم – لتظهر الدرجات بشكل عائم في الهواء. بجانب السلم يظهر درابزين زجاجي يعمل كعنصر أمان بدون عمل إزدحام بصري، وإظهار السلالم كتحفة فنية.
الجراج هو عنصر مهم في المنزل وخاص مع وجود أطفال في الأسرة. فهذا تصميم بسيط لمظلة الجراج ليحافظ على العنصر الجمالي و يتناسب مع الشكل العام للتصميم.