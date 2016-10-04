مغلق من الخارج ولكن الداخل مفاجأة

هذا المنزل البسيط و الذي يستوعب أسرة صغيرة بأطفال، في لاكينيدا في مدريد حيث المساحات الشاسعة. المنزل بالإضافة لكونه على الطراز المودرن، فهو يتمتع بمساحة كبيرة، حديقة كبيرة و حمام سباحة. و تصميمه الخارجي هندسي يأخذ شكل المكعب. سطحه مستوى على عكس الشائع في مدريد.

كل العمليات تمت بسلاسة و سهولة حيث ان تصميمه مجهز مسبقاً بواسطة كمرات وبلاطات خرسانية، معدة في المصنع و مجمعه في الموقع، فتعالوا نتعرف سوياً على أجزاء المنزل عن قرب.