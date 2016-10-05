الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة مثالية من 70 متر مربع

منة اسماعيل منة اسماعيل
piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
Loading admin actions …

المثالية فى أبهى صورها تجلت فقط فى 70 متر، شقة رغم مساحتها الصغيرة ألا أنها مميزة بتصميم أنيق وبسيط، سيغنيك ويجعلك لن تشعر بمساحتها الصغيرة تلك بل ستندهش بأفكار تصميمها الكبيرة، فقد أبدع المصممون حقاً فى كل تفاصيل تلك الشقة المميزة جداً من قبل المهندس المعماريFerlazzo Natoli الذى ابدع فى تصميم الشقة بشكل واضح سنراه الأن سوياً داخل تلك الشقة.

المطبخ

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

البداية كما نرى مع المطبخ بمساحته الصغيرة وتصميمه البسيط ألا أن أول ما يلفت انتباهك في تصميم المطبخ هى الأضاءة، فالأضاءة هنا لعبت دوراً كبيراً فى أعطاء المطبخ مساحة أضافية وأناقة مفرطة، ثم تأتى البساطة فى اختيار لون الجدران البيج الحيادى مع أرضيات من السيراميك البنى، والأثاث البسيط من اللون الأبيض الهادئ.

غرفة الطعام

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli الممر والمدخل
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

في المساحة الواقعة بين المدخل والمطبخ وجدنا مساحة غرفة الطعام التى جاءت بتصميم بسيط وهادئ مثل باقى المطبخ وكانت جزء لا يتجزأ من تصميم المدخل، طاولة بسيطة دائرية في المنتصف يحاط بها بعض الكراسي الصغيرة، وتصميم الغرفة بالكامل من اللون الأبيض الحيادى والهادئ، وقد سمحت تلك النافذة الصغيرة بمرور الضوء الطبيعي إلى الغرفة بمنتهى البساطة.

غرفة الطعام من زاوية أخرى

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة السفرة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

ومن تلك الزاوية نرى تصميم غرفة الطعام بوضوح أكثر، كما نرى موقعها فى منتصف المساحة بين المدخل والمطبخ، وأضاف لمسة جمالية أكثر لتصميم غرفة الطعام رغم بساطتها هذا الجدار الداكن اللون الذى عكس الأضاءة من فوقه بشكل واضح.

الحمام

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

الحمام مثل باقى غرف المنزل أنيق ومثالى جداً، اللون الأبيض هو اللون السائد مثل باقى المنزل مع بعض الظلال الهادئة من اللون الرمادى الذى أضاف لمسة من النمط الكلاسيكي المميز، أكتملت بتلك الديكورات البسيطة التى زينت جدران الحمام، ولم ننسلا لمسة الزجاج الذى أحاط بالبانيو وأعطى بعض اللمسات من الجمال.

غرفة المعيشة

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

لم تختلف غرفة المعيشة عن تصميم باقى المنزل بل تميزت أيضاً بالبساطة والأناقة، وكأنها قطعة مشايهة لغرفة الطعام فى تصميمها خاصةً أنها لم تبتعد كثيراً عنها، فقد تم المزج أيضاً بين اللون الرمادى والأبيض مع الاستعانة بالأضاءة التى أضاءت جمال الغرفة بشكل واضح.

شقة على الورق

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli منازل
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

حتى تبدو الغرفة منظمة بتلك الطريقة كان لابد من تصميم متميز على الورق حتى تظهر بتلك الأناقة والتنظيم المفرط، وهذا ما ابدع المصمم المعماري Ferlazzo Natoliفي خلقه على ورق التصميم كما نرى.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: حيل لجعل منزلك منظم بسهولة

10 أفكار لسرير فريد التصميم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً