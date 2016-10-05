شقة مثالية من 70 متر مربع

البداية كما نرى مع المطبخ بمساحته الصغيرة وتصميمه البسيط ألا أن أول ما يلفت انتباهك في تصميم المطبخ هى الأضاءة، فالأضاءة هنا لعبت دوراً كبيراً فى أعطاء المطبخ مساحة أضافية وأناقة مفرطة، ثم تأتى البساطة فى اختيار لون الجدران البيج الحيادى مع أرضيات من السيراميك البنى، والأثاث البسيط من اللون الأبيض الهادئ.