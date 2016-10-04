15 فكرة لجدران بنوافير ستكون رائعة في حديقتك

الحدائق هي المتنفس الطبيعي لنا و لبيوتنا و هي الملاذ الاول و الأخير للشعور بالراحة و الاستجمام و تجربة الاندماج مع الهواء الطلق و ما يحيط بنا في داخل المنزل ، اليوم سنقدم لكم 12 نموذجاً لحدائق ممزوجة بتدفق و سريان للمياة بشكل بديع للغاية فيكفي أن تستمتع باللون الأخضر و برفقته مشهد و صوت المياة و هي تتسابق للوصول إلى حواسك بكل هدوء و ابداع
المياة المتدفقة عبر الجدران من أكثر المظاهر الطبيعية لتدفق المياة في الحياة البرية ، و لو كنت من عشاق الطبيعة و البرية يمكنك تطبيق هذا النموذج في حديقتك بكل سهولة عن طريق حائط رخامي أو حجري شبه مصقول و تجعل الماء عن طريق الماكينة المخصصة و التي تعمل كالنوافير من المرور على الحجر على السرعة الأقل ، و لا تغفل في الحديقة و جود النباتات و الزروع الخضراء ليكتمل المشهد لأقصى درجات الواقعية
Oasis
بعيداً عن الاقتباس لماذا لا تستغل بعض المساحة في حديقتك و تقوم بتصميم و بناء مسطح مائي صغير في مساحة مستطيلة و تنشيء لها مصدر مياة متجدد و يتدفق باستمرار و يدفع الماء في اتجاه نهاية حوض المياة و الذي يشبه قنوات الري القديمة و لكن عليك في تلك الحالة تنظيف الحوض باستمرار و تنقيته بالشباك و غيرها
لو استقرينا على أهمية الماء في حديقتك عندما تراها بجانب الخضرة فإننا كذلك لن نغفل صوتها عندما نسمعها فذلك النموذج ذو الماء المندفع المتقاطع يجعلنا و كأننا أمام شلال عنيف مستأنس في حديقتك الهادئة
هنا نقتبس الفكرة فقط و لا دخل لنا بمكان تنفيذها فهي مناسبة للغاية لموضوعنا لتدفق المياة في الحدائق ، الحصى في الأرضية يشبه الأنهار الاستوائية كثيراً و مصدر الماء كالمصبات و ما ضبط النموذج هذا تجاه الواقعية هو الحجر الكبير الذي يعتبر أول ما يلمس المياه الساقطة باتجاه الأرضيات
في قلب الجدران الطبيعية المصنعة من الأحجار فإن الماء يمكن أن يتدفق من خلفها في جدول مائي بسيط و يفضل في مثل تلك الحالة أن نقوم بفتح نافذة من داخل البيت لرؤية الجدول المائي من منبعه من داخل المنزل و ليس فقط من خارجه بالحديقة أو الباحة الأمامية
الفكرة تلك رائعة لو وضعت في مدخل المنزل فهي عبارة عن ماء متدفق ذاتياً داخل دولاب زجاجي بديع الشكل و به أرضياته المصنعة من الحصى الديكوري و الزجاج نصف المعتم الذي يضيف غموضاً كبيراً عما هو بداخله
الصنابير الكبرى دائماً ما كانت مستخدمه في الديكور الأندلسي و الإسلامي ما بعد التوسع غرباً و شرقاً و لكن هذا التكتيك في التصميم كان له الحظ في التخطي عبر العصور و الوصول إلينا في منازلنا الحداثية المعاصرة، فهذه الصنابير لو وضعت في خارج المنزل ستضمن صوت مياه مستمر و قوي كأنها عيون متفجرة و ثانياً تجعل من تجدد المياة مسألة وقت فقط فهي كلها عبارة عن منظومة داخل أنابيب تتجدد باستمرار
فكر في أكثر الأماكن مناسب لتدفق و جريان المياة في منزلك و ليس فقط في حديقتك و لك أن تقتبس الفكرة لتنفذ في خارج الجدران بالحديقة و لكن عليك بالالتزام بالمساحة و الحواف المؤمنة لسريان المياة دون تهديد لما هو خارجها سواء الحشائي في الخارج أو البلاط في الداخل
بلمسة آخذة في البرية و الحياة الطبيعية يمكن أن تضع بعض الصنابير و صانعات الشلالات الصغيرة التي تباع في محال الديكور و التشطيبات في قلب الزروع بحيث لا ترى من أي مكان تتدفق و هذا الاسلوب يتميز بجمال الشكل و روعة الغموض كذلك
في زاوية صغيرة في حديقتك يمكنك أن تجعل المشهد شاعرياً لأقصى درجة فالزهور و نبع الماء المتدفق على الحصوات يعتبر خيالاً مصغراً من إحدى الجداول الاستوائية تستحق أن تقتنيها في حديقتك مع قليل من التعديلات
الهدوء في الطبيعة أمر غير متكرر و الانسيابية كذلك، يمكنك أن تحدد جداراً ليبنى بجوار مدخل بيتك الرئيسي و يتم تمرير المياة من فوقه لأسفله بكل هدوء و بانسيابية داخل حوض حجري مصنوع من ذات نوع الجدار الذي يمر من خلاله الشلال الصغير المصطنع
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في هذا النموذج تحديداً ابداع يتغلب على التكلفة المادية لو كنت تتوقع أن استخراج المياة في قلب حديقك سيكلفك من المال الكثير، مجرد صنبور و بعض الأواني محدثة الصوت و بكل هدوء سيكون لديك عنصر المياة المطلوب لحديقة طبيعية
من أحلى الأساليب لدمج الماء مع الخضرة في الحديقة هو انبثاق الماء من قلب الحجر، ما أجمل أن تشعر بكل قطرة ماء و هي تتحرك أمامك في تحدي رهيب للملل و التكرار، ففي كل لحظة في متابعتها تجديداً لاعجابك بها، نلاحظ اختيار لون الأحجار و طريقة اصطفافه بشكل طبيعي غير منتظر و كيف يخرج الماء من أسفله بشكل رائع
استخدم الأرضيات الحجرية و حاول أن تجعلها أعلى من سطح الماء و حاول أن تجذب العيون في كيفية عبور الماء من قلب الأحجار و هذا عن طريق نشر مصفايات أسفل الأحجار لا ترى بالعينين ، و لكن تسمح بمرور المياه من بين الأحجار
التحف الفنية التي تعتبر كالصنابير الضخمة مسخدمة بكثرة في الطرازات الشرقية القديمة و الفارسية كذلك و لعل أشهرها الدولفين الذي يخرج من فمه الماء في القصور القديمة، و هذا النموذج يعتبر الأحلى في تكامله و روحه و لونه فيكفي أنه يماثل أبريق الماء فعلياً الذي كان يتواجد حول القنوات القديمة وعلى الآبار ليستخدم في الشرب و في جلب الماء للأعلى ، تفكير مختلف و يدعونا لمراقبته و متابعة طريقة عملية و يجعل الحديقة أروع مما لو كانت بدونه