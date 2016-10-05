10 أفكار لسرير فريد التصميم

غرفة النوم هي الغرفة التي يتجسد فيها معنى الراحة بالبيت، فهناك أشخاص يقضون في غرف نومهم معظم ساعات يومهم لذا يجب أن تتوافر بها الراحة والاستمتاع مع التميز في التصميم للتغلب على الملل والرتابة.

ولما كانت أناقة غرفة النوم تبدأ من وحدته الرئيسية وهي السرير فإن أي تصميم مميز لغرفة النوم لابد أن يبدأ بالسرير أولًا ، وهذا ما أحببنا في Homify أن نعرضه عليك اليوم، السرير كوحدة مستقلة كيف يمكنه أن يحدد تصميم غرفة النوم ككل ويضفى تميزًا لديكوراتها بل وفي بعض الأحيان يعطي انطباعًا وبصمة للغرفة مستوحاة من أي شئ ملهم في الحياة كما سنرى في بعض التصميمات التي سنعرضها عليك في هذا الموضوع..فهيا بنا لنرى هذه الأفكار المميزة للأسرة: