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10 أفكار لسرير فريد التصميم

آية علم الدين آية علم الدين
LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA غرفة نوم
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غرفة النوم هي الغرفة التي يتجسد فيها معنى الراحة بالبيت، فهناك أشخاص يقضون في غرف نومهم معظم ساعات يومهم لذا يجب أن تتوافر بها الراحة والاستمتاع مع التميز في التصميم للتغلب على الملل والرتابة.

ولما كانت أناقة غرفة النوم تبدأ من وحدته الرئيسية وهي السرير فإن أي تصميم مميز لغرفة النوم لابد أن يبدأ بالسرير أولًا ، وهذا ما أحببنا في Homify أن نعرضه عليك اليوم، السرير كوحدة مستقلة كيف يمكنه أن يحدد تصميم غرفة النوم ككل ويضفى تميزًا لديكوراتها بل وفي بعض الأحيان يعطي انطباعًا وبصمة للغرفة مستوحاة من أي شئ ملهم في الحياة كما سنرى في بعض التصميمات التي سنعرضها عليك في هذا الموضوع..فهيا بنا لنرى هذه الأفكار المميزة للأسرة: 

1- سرير الأميرات

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA غرفة نوم
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

في الأساطير القديمة وقصص الأطفال كنا نرى هذا السرير بستائره الشفافة المدلاة من السقف بشكل جميل ، ولكن هذا ليس مجرد حلم أو خيال مؤلف بل بإمكانه أن يكون حقيقيًا أيضًا كما نرى، فقد حققه المصممون هنا بشكل رائع مع الرسم على السقف الجبسي المقعر فوق السرير مباشرة واستخدام قماش الستان في كسوة الكراسي ومع الحوائط البيضاء التي تضفي على الغرفة مزيدًا من التألق.

2- السرير الأرجوحة

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

ما رأيك بأن تستلقي على سرير معلق يشبه الأرجوحة ويعيدك لإحساس الطفولة  الجميل عندما كنت تتأرجح عليها في الحديقة وحولك الأشجار من كل جانب؟ إنه حقًا إحساس جميل، بل والأجمل أن هناك من استطاع أن يحققه في غرفة النوم التي نراها الآن حيث الأخضر من حول السرير والوصلات القوية تثبته من أعلى والسقف الأحمر يزيد من التشويق لجو الغرفة الجميل.

3- السرير الكوخ

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

ليست الأرجوحة فقط ما نحلم به في ديكورات غرف نومنا وإنما أيضًا أجواء الكشافة والاستكشاف والنوم داخل الأكواخ المبنية في الصحراء والكون الفسيح من حولنا في خارج الكوخ.

في هذه الغرفة استلهم الخبراء حياة الكوخ ونقلوها داخل غرفة النوم عن طريق استخدام الخشب الطبيعي و السقف الجمالوني الخشبي والمواد المستخدمة في الغرفة كلها من الخشب، أما عن الإضاءة القادمة من خلف الستائر فهي لتكملة أجواء الاستكشاف والايحاء بحياة الخيم والغموض.

4- سيارة أم سرير؟

Auto Betten, Automöbeldesign Automöbeldesign غرفة نوم
Automöbeldesign

Automöbeldesign
Automöbeldesign
Automöbeldesign

لمحبي السيارات بأنواعها الحديثة المتعددة مهووسين عدة وبالطبع منهم من يحب أن يكون سريره على شكل سيارة أنيقة الشكل بيضاء اللون من الطراز المحبب له كما نرى في هذا السرير الغريب ، وبالطبع لابد من استكمال أجواء السيارات في الغرفة عن طريق وضع خزانة على شكل مزود وقود سيارات وورق حائط مرسوم عليه سيارات من طرز مختلفة.

5- السرير الملائكي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأبيض ..هذا اللون الساحر الذي يجمع بين العصرية والأناقة والكلاسيكية ، وهنا في هذه الغرفة اختار المصمم له أن يعبر عن الجو الرومانسي الحالم لغرفة النوم ، فقد استخدمه في تجليد الحوائط بقماش الستان الأبيض كما جلدت خلفية السرير نفسه ومع الستائر البيضاء الشفافة والنجفة البيضاء المتلألأة كل هذا أعطى للغرفة لمحة من الملائكية والرومانسية المريحة للأعصاب.

6- السرير العملي

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

لسنا دائمًا في حاجة إلى الرومانسية ولكننا أحيانًا نحتاج لأن نتحلى بالعملية في تصميم غرفنا خاصة إذا كانت هذه الغرف تستخدم كغرفة مكتب أحيانًا.

فهنا اختار صاحب الغرفة أن يستغل الفراغ فوق السرير في وضع مكتب صغير عليه مع بناء سلم عملي أنيق يوصل للمستوى العلوي ومع الحفاظ على شكل السرير العملي الجميل ذو الخلفية المريحة من الوسائد الاسفنجية.

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7- السرير الدائري

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

ليس من الضروري أن يكون السرير مستطيل الشكل ذو الأبعاد التقليدية المتعارف عنها وإنما كسر الرتابة والملل حتى في شكل السرير يعتبر ميزة جديد تضيف من جماليات الديكور، مثل هذا السرير الدائري الذي يتوسط الغرفة مع الحفاظ على بقية عناصرها ولكن على الحوائط بينما السرير نفسه حر في وسط الغرفة يجعل لها طابعًا مميزًا.

8- سرير المساحات الضيقة

Industrial Bedroom Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial bedroom
Katie Malik Interiors

Industrial Bedroom

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

أما في المساحات الضيقة وغرف الشباب والمراهقين فإن التركيز الأكبر يكون على خلق مساحات للمذاكرة واللعب والتعبير عن شخصية صاحب الغرفة، لذا فإن وضع السرير الشخصي الصغير بجوار الحائط مع وضع كومودينو واحد بجواره هو حل عملي مثالي لتوفيرمساحة للمكتب وللأعمال الفنية الغريبة التي يفضل المراهقين تزيين غرفهم بها.

9- الخزانات أسفل السرير

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

من الأفكار العملية أيضًا لتوفير مساحات في الغرفة مع الاحتفاظ بتفرد التصميم هذه الفكرة التي نراها، فالمصمم اختار للسرير هذا الشكل المميز داخل إطار من ألواح الخشب الطبيعي وقد رفع السرير نفسه على خزانات من الخشب على شكل حرف L لتحوي داخلها كل المتعلقات اللازمة ، ومع استخدام شكل مميز لوحدات الإضاءة لإبراز الفكرة التصميمة للسرير.

10- ألواح الخشب الملهمة

homify غرفة نوم خشب Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

من التصميمات اللافتة أيضًا استخدام الخشب بأشكال متنوعة وغير معتادة كخلفية للسرير كما نرى في هذه الغرفة، فقد استخدم الخشب فيها كخلفية وككسوة للحائط في آن واحد مع رص ألواح الخشب بشكل عرضي وتزيين الحائط بدائرة معدنية أنيقة مما جعل ديكور الغرفة جديد وأنيق.

وهنا تستطيع أن تجد 9 أخطاء يجب أن تتجنبهم في تصميم غرفة نومك.

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