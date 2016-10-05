10 أفكار لسرير فريد التصميم

غرفة النوم هي الغرفة التي يتجسد فيها معنى الراحة بالبيت، فهناك أشخاص يقضون في غرف نومهم معظم ساعات يومهم لذا يجب أن تتوافر بها الراحة والاستمتاع مع التميز في التصميم للتغلب على الملل والرتابة.
ولما كانت أناقة غرفة النوم تبدأ من وحدته الرئيسية وهي السرير فإن أي تصميم مميز لغرفة النوم لابد أن يبدأ بالسرير أولًا ، وهذا ما أحببنا في Homify أن نعرضه عليك اليوم، السرير كوحدة مستقلة كيف يمكنه أن يحدد تصميم غرفة النوم ككل ويضفى تميزًا لديكوراتها بل وفي بعض الأحيان يعطي انطباعًا وبصمة للغرفة مستوحاة من أي شئ ملهم في الحياة كما سنرى في بعض التصميمات التي سنعرضها عليك في هذا الموضوع..فهيا بنا لنرى هذه الأفكار المميزة للأسرة:
في الأساطير القديمة وقصص الأطفال كنا نرى هذا السرير بستائره الشفافة المدلاة من السقف بشكل جميل ، ولكن هذا ليس مجرد حلم أو خيال مؤلف بل بإمكانه أن يكون حقيقيًا أيضًا كما نرى، فقد حققه المصممون هنا بشكل رائع مع الرسم على السقف الجبسي المقعر فوق السرير مباشرة واستخدام قماش الستان في كسوة الكراسي ومع الحوائط البيضاء التي تضفي على الغرفة مزيدًا من التألق.
ما رأيك بأن تستلقي على سرير معلق يشبه الأرجوحة ويعيدك لإحساس الطفولة الجميل عندما كنت تتأرجح عليها في الحديقة وحولك الأشجار من كل جانب؟ إنه حقًا إحساس جميل، بل والأجمل أن هناك من استطاع أن يحققه في غرفة النوم التي نراها الآن حيث الأخضر من حول السرير والوصلات القوية تثبته من أعلى والسقف الأحمر يزيد من التشويق لجو الغرفة الجميل.
ليست الأرجوحة فقط ما نحلم به في ديكورات غرف نومنا وإنما أيضًا أجواء الكشافة والاستكشاف والنوم داخل الأكواخ المبنية في الصحراء والكون الفسيح من حولنا في خارج الكوخ.
في هذه الغرفة استلهم الخبراء حياة الكوخ ونقلوها داخل غرفة النوم عن طريق استخدام الخشب الطبيعي و السقف الجمالوني الخشبي والمواد المستخدمة في الغرفة كلها من الخشب، أما عن الإضاءة القادمة من خلف الستائر فهي لتكملة أجواء الاستكشاف والايحاء بحياة الخيم والغموض.
لمحبي السيارات بأنواعها الحديثة المتعددة مهووسين عدة وبالطبع منهم من يحب أن يكون سريره على شكل سيارة أنيقة الشكل بيضاء اللون من الطراز المحبب له كما نرى في هذا السرير الغريب ، وبالطبع لابد من استكمال أجواء السيارات في الغرفة عن طريق وضع خزانة على شكل مزود وقود سيارات وورق حائط مرسوم عليه سيارات من طرز مختلفة.
الأبيض ..هذا اللون الساحر الذي يجمع بين العصرية والأناقة والكلاسيكية ، وهنا في هذه الغرفة اختار المصمم له أن يعبر عن الجو الرومانسي الحالم لغرفة النوم ، فقد استخدمه في تجليد الحوائط بقماش الستان الأبيض كما جلدت خلفية السرير نفسه ومع الستائر البيضاء الشفافة والنجفة البيضاء المتلألأة كل هذا أعطى للغرفة لمحة من الملائكية والرومانسية المريحة للأعصاب.
لسنا دائمًا في حاجة إلى الرومانسية ولكننا أحيانًا نحتاج لأن نتحلى بالعملية في تصميم غرفنا خاصة إذا كانت هذه الغرف تستخدم كغرفة مكتب أحيانًا.
فهنا اختار صاحب الغرفة أن يستغل الفراغ فوق السرير في وضع مكتب صغير عليه مع بناء سلم عملي أنيق يوصل للمستوى العلوي ومع الحفاظ على شكل السرير العملي الجميل ذو الخلفية المريحة من الوسائد الاسفنجية.
ليس من الضروري أن يكون السرير مستطيل الشكل ذو الأبعاد التقليدية المتعارف عنها وإنما كسر الرتابة والملل حتى في شكل السرير يعتبر ميزة جديد تضيف من جماليات الديكور، مثل هذا السرير الدائري الذي يتوسط الغرفة مع الحفاظ على بقية عناصرها ولكن على الحوائط بينما السرير نفسه حر في وسط الغرفة يجعل لها طابعًا مميزًا.
أما في المساحات الضيقة وغرف الشباب والمراهقين فإن التركيز الأكبر يكون على خلق مساحات للمذاكرة واللعب والتعبير عن شخصية صاحب الغرفة، لذا فإن وضع السرير الشخصي الصغير بجوار الحائط مع وضع كومودينو واحد بجواره هو حل عملي مثالي لتوفيرمساحة للمكتب وللأعمال الفنية الغريبة التي يفضل المراهقين تزيين غرفهم بها.
من الأفكار العملية أيضًا لتوفير مساحات في الغرفة مع الاحتفاظ بتفرد التصميم هذه الفكرة التي نراها، فالمصمم اختار للسرير هذا الشكل المميز داخل إطار من ألواح الخشب الطبيعي وقد رفع السرير نفسه على خزانات من الخشب على شكل حرف L لتحوي داخلها كل المتعلقات اللازمة ، ومع استخدام شكل مميز لوحدات الإضاءة لإبراز الفكرة التصميمة للسرير.
من التصميمات اللافتة أيضًا استخدام الخشب بأشكال متنوعة وغير معتادة كخلفية للسرير كما نرى في هذه الغرفة، فقد استخدم الخشب فيها كخلفية وككسوة للحائط في آن واحد مع رص ألواح الخشب بشكل عرضي وتزيين الحائط بدائرة معدنية أنيقة مما جعل ديكور الغرفة جديد وأنيق.
وهنا تستطيع أن تجد 9 أخطاء يجب أن تتجنبهم في تصميم غرفة نومك.