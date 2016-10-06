7 أفكار مبتكرة لديكور منزلك

إذا كنت مررت من قبل بتجربة تأثيث ديكورات منزلك بنفسك فأنك بالتأكيد تعرف أن الأمر وإن كان خاضعًا في المقام الأول إلى ذوق صاحب المنزل واختياراته ولكن هناك بعض الحيل التي إن استخدمتها فإنك بالتأكيد تستطيع الحصول على ديكور منزلي مميز.
من هذه الأفكار والحيل المختلفة أتينا لك اليوم ب7 أفكار سنعرضها عليك لنتخير أي منها يتناسب مع مساحات منزلك وطابعه وعناصره… فلنبدأ بعرض الأفكار:
إذا استقبلت أحد الزائرين ثم اكتشفت وهو يودعك أنه لايستطيع الوصول إلى المدخل دون مساعدتك فإن ذلك يعني أن ديكور المدخل الخاص بمنزلك يحتاج للتعديل ، فمن المهم جدًا إبراز تصميم المدخل من الخارج ومن الداخل أيضًا عن طريق وضع بعض قطع الأثاث المميزة أو المرايا أو وحدات الإضاءة ذات الشكل المميز ، وأحيانًا يكون وجود السلم بجوار المدخل كاف ليؤكده ويظهر جماله.
إن استخدام ألوان الباستل في الديكور يضفي على المنزل روحًا من الهدوء والراحة النفسية نظرًا لأنها ألوان هادئة محببة للعين ومع استخدام اللون الأبيض معها فإنها تعطي نتيجة مزدوجة للديكور من راحة نفسية وبصرية وجمال غير متكلف.
فهنا مثلًا نرى كيف جاء الأزرق الهادئ مع الأبيض مع الرمادي في وحدة الإضاءة ليصنعوا غرفة طعام مريحة ومشجعة على الاستمتاع بالطعام.
في غرفة المعيشة بالتحديد حيث المطلب الرئيسي بها أن تكون مريحة، من الأفضل أن تكون للراحة أولوية عن اتباع الطراز العام المستخدم في ديكورات المنزل.
فهنا مثلًا اختار أصحاب المنزل الجلوس على الوسائد المرصوصة على الأرض مباشرة دون استخدام أرائك أو مقاعد خشبية وإنما استخدمت المنسوجات بشكل أساسي في الديكور عن طريق كساء الحائط بها والستائر وحتى الأرضيات كانت من السجاد الناعم المتناسق مع بقية ديكور الغرفة.
الأرفف والخزانات من عناصر الأثاث التي يمكن استغلالها بشكل مثالي في الديكور كشكل جمالي ووظيفي جيد، فهنا مثلًا استخدم المصمم هذا الحائط الجمالي بعرض الحمام كحامل لكل المتعلقات الخاصة بالاستحمام مع الأشكال الديكورية والمزهريات التي تزين الحمام.
للإضاءة أهمية كبري في إظهار الديكور بشكل جيد أو إخفاء جماله إذا كانت غير مدروسة، فالإضاءة القوية جدًا تعطي شعورًا بالإزعاج البصري بينما الإضاءة الخافتة بشكل كبير تعطي إحساسًا بالكآبة والضيق.
لذا فإن اختيار وحدات الإضاءة وأشكالها وقوتها ولون الضوء المنبعث بها وعلاقتها بالأثاث الذي يقع تحتها له أهمية كبري، فهنا مثلًا اختار المصمم أن يضع وحدات إضاءة صغيرة على كل درجة من درجات السلم حتى يظهر الجمال التصميمي وساعده اللون الأبيض المستخدم في الحوائط والذي يساعد على إبراز الإضاءة وانعكاساتها.
ليست كل المنازل مجهزة لاحتواء حديقة بداخلها أو حتى خارجها حيث الأفنية الداخلية ، ولكن بالتأكيد كل منزل يمكن استغلال ولو جزء بسيط من مساحته لإنشاء الحديقة الصغيرة الخاصة به، ففي هذا المنزل نرى أن المصمم اختار هذا الممر الصغير الذي كان يستخدم كفناء لتهوية دور البدروم وصنع منه حديقة داخلية صغيرة عن طريق وضع منضدة ومقعدين من الحديد المشغول الأبيض و بعض المزهريات والشجيرات والورود ذات الألوان المبهجة مما خلق منظرًا جماليًا رائعًا.
البعض يعتقد أن التفاصيل الكثيرة والألوان المتداخلة والمواد الكثيرة المستخدمة هو مايعطي للتصميم تألقًا وظهورًا ولكن العكس هو الصحيح، فالبساطة دائمًا تصل للعين وتعطي راحة بصرية ونفسية أكبر، وعدم الإسراف في التفاصيل مطلوب خاصة في الفراغات المنزلية التي تستخدم يوميًا كغرفة المعيشة والحمامات وغرف النوم.. وتأكد كلما زادت البساطة في تصميم منزلك مع استخدام الألوان الأنيقة والمواد الطبيعية تستطيع أن تحصل على تصميم مثالي مميز.
وهنا تجد حيل لجعل منزلك منظم بسهولة.