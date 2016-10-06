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7 أفكار مبتكرة لديكور منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
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إذا كنت مررت من قبل بتجربة تأثيث ديكورات منزلك بنفسك فأنك بالتأكيد تعرف أن الأمر وإن كان خاضعًا في المقام الأول إلى ذوق صاحب المنزل واختياراته ولكن هناك بعض الحيل التي إن استخدمتها فإنك بالتأكيد تستطيع الحصول على ديكور منزلي مميز.

من هذه الأفكار والحيل المختلفة أتينا لك اليوم ب7 أفكار سنعرضها عليك لنتخير أي منها يتناسب مع مساحات منزلك وطابعه وعناصره… فلنبدأ بعرض الأفكار: 

1- إبراز المدخل والتأكيد عليه

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

إذا استقبلت أحد الزائرين ثم اكتشفت وهو يودعك أنه لايستطيع الوصول إلى المدخل دون مساعدتك فإن ذلك يعني أن ديكور المدخل الخاص بمنزلك يحتاج للتعديل ، فمن المهم جدًا إبراز تصميم المدخل من الخارج ومن الداخل أيضًا عن طريق وضع بعض قطع الأثاث المميزة أو المرايا أو وحدات الإضاءة ذات الشكل المميز ، وأحيانًا يكون وجود السلم بجوار المدخل كاف ليؤكده ويظهر جماله.

2- ألوان الباستل للمسة ساحرية

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

إن استخدام ألوان الباستل في الديكور يضفي على المنزل روحًا من الهدوء والراحة النفسية نظرًا لأنها ألوان هادئة محببة للعين ومع استخدام اللون الأبيض معها فإنها تعطي نتيجة مزدوجة للديكور من راحة نفسية وبصرية وجمال غير متكلف.

فهنا مثلًا نرى كيف جاء الأزرق الهادئ مع الأبيض مع الرمادي في وحدة الإضاءة ليصنعوا غرفة طعام مريحة ومشجعة على الاستمتاع بالطعام.

3- أشكال مبتكرة لغرفة المعيشة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

في غرفة المعيشة بالتحديد حيث المطلب الرئيسي بها أن تكون مريحة، من الأفضل أن تكون للراحة أولوية عن اتباع الطراز العام المستخدم في ديكورات المنزل.

فهنا مثلًا اختار أصحاب المنزل الجلوس على الوسائد المرصوصة على الأرض مباشرة دون استخدام أرائك أو مقاعد خشبية وإنما استخدمت المنسوجات بشكل أساسي في الديكور عن طريق كساء الحائط بها والستائر وحتى الأرضيات كانت من السجاد الناعم المتناسق مع بقية ديكور الغرفة.

4- استخدام الأرفف كلما أمكن

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design حمام
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

الأرفف والخزانات من عناصر الأثاث التي يمكن استغلالها بشكل مثالي في الديكور كشكل جمالي ووظيفي جيد، فهنا مثلًا استخدم المصمم هذا الحائط الجمالي بعرض الحمام كحامل لكل المتعلقات الخاصة بالاستحمام مع الأشكال الديكورية والمزهريات التي تزين الحمام.

5- الإضاءة دائمًا هي الفيصل

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

للإضاءة أهمية كبري في إظهار الديكور بشكل جيد أو إخفاء جماله إذا كانت غير مدروسة، فالإضاءة القوية جدًا تعطي شعورًا بالإزعاج البصري بينما الإضاءة الخافتة بشكل كبير تعطي إحساسًا بالكآبة والضيق.

لذا فإن اختيار وحدات الإضاءة وأشكالها وقوتها ولون الضوء المنبعث بها وعلاقتها بالأثاث الذي يقع تحتها له أهمية كبري، فهنا مثلًا اختار المصمم أن يضع وحدات إضاءة صغيرة على كل درجة من درجات السلم حتى يظهر الجمال التصميمي وساعده اللون الأبيض المستخدم في الحوائط والذي يساعد على إبراز الإضاءة وانعكاساتها.

6- أنشئ حديقة ولو في الأماكن الغير متوقعة

Casa Reiten, GAP Studio GAP Studio بيت زجاجي
GAP Studio

GAP Studio
GAP Studio
GAP Studio

ليست كل المنازل مجهزة لاحتواء حديقة بداخلها أو حتى خارجها حيث الأفنية الداخلية ، ولكن بالتأكيد كل منزل يمكن استغلال ولو جزء بسيط من مساحته لإنشاء الحديقة الصغيرة الخاصة به، ففي هذا المنزل نرى أن المصمم اختار هذا الممر الصغير الذي كان يستخدم كفناء لتهوية دور البدروم وصنع منه حديقة داخلية صغيرة عن طريق وضع منضدة ومقعدين من الحديد المشغول الأبيض و بعض المزهريات والشجيرات والورود ذات الألوان المبهجة مما خلق منظرًا جماليًا رائعًا.

7- البساطة هي الأناقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

البعض يعتقد أن التفاصيل الكثيرة والألوان المتداخلة والمواد الكثيرة المستخدمة هو مايعطي للتصميم تألقًا وظهورًا ولكن العكس هو الصحيح، فالبساطة دائمًا تصل للعين وتعطي راحة بصرية ونفسية أكبر، وعدم الإسراف في التفاصيل مطلوب خاصة في الفراغات المنزلية التي تستخدم يوميًا كغرفة المعيشة والحمامات وغرف النوم.. وتأكد كلما زادت البساطة في تصميم منزلك مع استخدام الألوان الأنيقة والمواد الطبيعية تستطيع أن تحصل على تصميم مثالي مميز.

وهنا تجد حيل لجعل منزلك منظم بسهولة.

8 مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة
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