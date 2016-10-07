شقة تتحول من خرابة إلى تصميم ساحر

بعض الشقق يصل بها الإهمال لأن تشبه الخرابات أو الكهوف ولا يصلح العيش بها إلا بعد أن تتعرض لعملية تجديد على أيدي المتخصصين لتكون صالحة للعيش بها.
أحد هذه الشقق التي تعرضت للتجديد وتغير شكلها النهائي من الدمار السابق إلى الجمال والعصرية تقع في أسبانيا وتحديدًا في ولاية ليس كوفيس دي فينروما والتي سوف نرى كيف كانت مهملة من قبل ثم تحولت إلى شقة فاخرة تليق بالعيش والاسترخاء ذات تصميم عصري أنيق… فهيا لنرى هذا التحول المذهل بها:
لا نحتاج للكثير من الشرح فقط علينا أن ننظر إلى صورة الشقة قبل التجديد لنعرف أن حالتها كانت مزرية بالفعل وأن الحوائط كانت متهالكة والسقف كان قديمًا والأرضيات في حاجة إلى تجديد جذري .. ترى ما الذي ستكون عليه هذه الشقة؟ وإلى أي حد سوف ينجح الخبراء في تحويلها لمكان صالح؟
في غرفة المعيشة نرى التحول المذهل للتصميم، فالحوائط والسقف قد تم طلاؤهم باللون الأبيض العصري مع وحدة الإضاءة المستطيلة في السقف والأثاث العصري البسيط ذو الألوان الأحادية ، ومع هذه الأرفف الخشبية التي قد رصت عليها وحدات ديكورية أنيقة من مزهريات وبراويز، كل هذه العناصر مع الأرضية الخشبية قد أعطى شكلًا مريحًا للعين والاستخدام.
ونلاحظ أن غرفة المعيشة متصلة بالطعام وتطل أيضًا على الشرفة الأنيقة عن طريق باب زجاجي كبير يصلها بالطبيعة من الخارج بشكل ممتاز.
قبل التجديد كانت الشرفة عبارة عن فراغ ملئ بالحوائط على نحو غير مرغوب فيه، فهذا الجدار المرتفع لنصفه بالطوب قد قلل من فرصة تفاعل المنزل مع الخارج كما أنه حجب الرؤية عن جزء كبير من المنزل، أيضًا فإن التراس نفسه كفراغ قد افتقر إلى الجمال المطلوب في مكان كهذا مخصص للاسترخاء.
أما بعد التجديد فإن التراس قد أصبح مكانًا محببًا للغاية، استطاع المصمم أن يخلق مساحة من الخشب داخل الحائط الجانبي للتراس وقد وضع عليها مزهريات صغيرة بشكل جميل صنع تنوعًا في الألوان مما أعطى شكلًا جماليًا مميزًا .
أيضًا فإن المصمم قد تغلي على مشكلة حجب الرؤية عن الداخل عن طريق هدم الحائط القديم واستبداله بباب زجاجي بارتفاع الحائط مما يعطي إضاءة جيدة واتصال بصري مثالي مع الطبيعى في الخارج، ومع تجديد درابزين الشرفة واستخدام الطوب الأحمر في أجزاء الحوائط الأخرى والخشب في الأرضية فقد اكتمل التصميم الرائع.
أما في غرفة النوم فقد اختارالخبراء لها التصميم العصري أيضًا باستخدام اللون الأبيض للحوائط مع كساء جزء بلوح من الزجاج اللامع الجميل ومع التصميم البسيط لخلفية السرير عن طريق لوح خشبي بارز خلفه واستخدامه كرف لرص بعض المزهريات والعناصر الجمالية ومع استخدام سرير عريض مريح و أرضية خشبية أنيقة.
في المطبخ نجد أن التصميم العصري أيضًا قد أطل بكل تفاصيله، فالخزانات صنعت من الMDF المعالج بالطبقة اللامعة واللون الأبيض مع الرمادي الغامق ومع استخدام أجهزة مطبخ من اللون الفضي والرمادي مما أعطى للمطبخ لمعانًا واتساعًا، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة المختفية في السقف المستعار الذي أضفى على تصميم المطبخ نوعًا من الأناقة والعملية في آن واحد.
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