شقة تتحول من خرابة إلى تصميم ساحر

بعض الشقق يصل بها الإهمال لأن تشبه الخرابات أو الكهوف ولا يصلح العيش بها إلا بعد أن تتعرض لعملية تجديد على أيدي المتخصصين لتكون صالحة للعيش بها.

أحد هذه الشقق التي تعرضت للتجديد وتغير شكلها النهائي من الدمار السابق إلى الجمال والعصرية تقع في أسبانيا وتحديدًا في ولاية ليس كوفيس دي فينروما والتي سوف نرى كيف كانت مهملة من قبل ثم تحولت إلى شقة فاخرة تليق بالعيش والاسترخاء ذات تصميم عصري أنيق… فهيا لنرى هذا التحول المذهل بها: