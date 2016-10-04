15 فكرة لبرجولات ستعطي حديقتك بعداً اخر

كثيرًا ما نحتاج هذا الفراغ المميز في المنزل، حيث الاتصال بالطبيعة والجلوس على أريكة مريحة للاسترخاء وقراءة كتاب ممتع مع احتساء فنجان القهوة، كل ذلك في مكان لا هو بالمغلق ولا هو بالمفتوح بشكل مباشر تحت الشمس وعوامل الجو، هذا المكان المثالي يتوافر فقط أسفل المظلات الموجودة في المساحات المفتوحة بالمنزل للحدائق الداخلية والأفنية.

في هذا الموضوع سوف نستعرض 15 فكرة للمظلات، بالتأكيد سوف تجد منهم المظلة التي تصلح للتواجد داخل منزلك، فمنها المتصل بشكل مباشر مع الفناء الداخلي للمنزل ومنها مظلات في المطابخ المفتوحة ومنها مظلات في الفراغات المغلقة ومنها مظلة المدخل الأنيقة .. فهيا بنا لنتجول هذه الجولة في عالم المظلات الجميلة :