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15 فكرة لبرجولات ستعطي حديقتك بعداً اخر

آية علم الدين آية علم الدين
homify بلكونة أو شرفة
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كثيرًا ما نحتاج هذا الفراغ المميز في المنزل، حيث الاتصال بالطبيعة والجلوس على أريكة مريحة للاسترخاء وقراءة كتاب ممتع مع احتساء فنجان القهوة، كل ذلك في مكان لا هو بالمغلق ولا هو بالمفتوح بشكل مباشر تحت الشمس وعوامل الجو، هذا المكان المثالي يتوافر فقط أسفل المظلات الموجودة في المساحات المفتوحة بالمنزل للحدائق الداخلية والأفنية.

في هذا الموضوع سوف نستعرض 15 فكرة للمظلات، بالتأكيد سوف تجد منهم المظلة التي تصلح للتواجد داخل منزلك، فمنها المتصل بشكل مباشر مع الفناء الداخلي للمنزل ومنها مظلات في المطابخ المفتوحة ومنها مظلات في الفراغات المغلقة ومنها مظلة المدخل الأنيقة .. فهيا بنا لنتجول هذه الجولة في عالم المظلات الجميلة :

1- مظلة الفناء الداخلي

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

ألواح الخشب الطبيعي ووسطها ألواح الزجاج الشفاف التي تغطي الممشى الخشبي المحيط بالمطبخ المفتوح مع الواجهة البيضاء العصرية ومع الحديقة الصغيرة المبهجة، كل هذه العناصر بالطراز الريفي العصري الجميل.

2- مظلة الفراغات المغلقة

Pergolado para área externa, Denise Fumagalli arquitetura e interiores Denise Fumagalli arquitetura e interiores حديقة
Denise Fumagalli arquitetura e interiores

Denise Fumagalli arquitetura e interiores
Denise Fumagalli arquitetura e interiores
Denise Fumagalli arquitetura e interiores

أما هذه المظلة فلها طابع مميز حيث غطيت الفتحات المتخللة لألواح الخشب بالستائر البيضاء مما أعطى شعورًا بغرف الأميرات في حدائق القصور، وقد أكمل الصورة الرومانسية هذا الأثاث الكلاسيكي الأنيق من الخشب الطبيعي والألوان المبهجة.

3- مظلة حمام السباحة

Casa G+M, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

أما في هذه المظلة المطلة على حمام السباحة فنلاحظ العملية في تشكيلها عن طريق ألواح الخشب المغطاة بلوح من الصلب الرقيق وقد اكتفى المصمم بألوان الواجهة البيضاء مع لون حمام السباحة للتعبير عن الطراز العملي العصري الأنيق.

4- مظلة الحديقة والألوان المبهجة

Espaço externo em madeira, Bela Forma Marcenaria Bela Forma Marcenaria حدائقأثاث
Bela Forma Marcenaria

Bela Forma Marcenaria
Bela Forma Marcenaria
Bela Forma Marcenaria

في حالة المظلات التى تغطي أجزاء من الحديقة لخلق جلسة للاسترخاء فإنه من المهم تحديد الأرضية المناسبة ، فهنا اختير الخشب الطبيعي للأرضية وهو نفس الخشب الذي استخدم في المقاعد المريحى وأعمدة المظلة بل والمظلة نفسها.

5- المظلة بارتفاع المنزل بأكمله

Pergolado , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

في هذا المنزل اختار المصمم أن يبرز المظلة عن طريق الارتفاع الذي يضم جميع أدوار المنزل مع زرع سقف المظلة لشكل جمالي رائع في الواجهة مع بعض تشكيلات الخشب في الواجهة لتكتمل الفكرة التصميمية الأنيقة و الحفاظ على الخصوصية رغم أن الفراغ مفتوح عن طريق الأشجار الطويلة على جانبي الجلسة أسفل المظلة.

6- المظلة العصرية

Casa Burguette, AParquitectos AParquitectos منازل
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

إن المظلات ليست قاصرة على الألواح الخشبية فقط وإنما أيضا يمكن استحداث بعض المواد العصري معها كالإطار الحديدي الأسود لهذه المظلة المستطيلة العملية والتي وجدت لتأكيد مدخل المبني العصري وإبرازه.

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7- العريشة الخضراء

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo غرفة المعيشة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

أما هذه المظلة التي تقع في وسط حديقة كبيرة لتغطي هذه الجلسة الرومانسية الجميلة فإنها تسمى عريشة حيث حقًا تشبه العريشة القديمة التي كانت توجد في أسطح المنازل العائلية القديمة وفوقها زرع العنب بأوراقه الخضراء الجميلة.

8- مظلة المصاطب الحجرية

Casa da Fazenda, COSTAVERAS ARQUITETOS COSTAVERAS ARQUITETOS منازل
COSTAVERAS ARQUITETOS

COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS

في هذا المنزل ذو التصميم الفريد الذي يحتوى على المصاطب الحجرية المطلة على حمام السباحة والتي غطيت بهيكل من الحديد والتي صنعت بدورها ظلًا مميزًا على المصاطب أثناء الجلوس لمشاهدة حمام السباحة.

9- مظلة المطبخ الخارجي

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura بلكونة أو شرفة
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

للمطبخ المفتوح على هذا الفناء شكل جميل ومبهج خاصة اتصاله بالطبيعة والذي لم يكن ليكتمل إلا بهذه المظلة الخشبية ذات التقسيمات المستطيلة والتي صنعت ظلًا مماثلًا على عناصر المطبخ ومنضدة الطعام الأنيقة الصغيرة مما زاد المطبخ تألقًا.

10- المظلة الريفية الجميلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ الخارجي ذو الطابع الريفي أيضًا كان لابد من تغطية المنضدة الخشبية الرصينة والمقاعد عن طريق هذه المظلة ذات الأعمدة الحديدة المطلية باللون البني مع أعواد الخيزران المتراصة بشكل دقيق في الأعلى مما حقق تغطية مثالية وتهوية وإنارة خفيفة أيضًا للمطبخ الأنيق.

11- مظلة الريف ولكن بشكل متميز

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores منازل
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

في هذه المظلة التى اختار المصمم لها تصميمًا فريدًا عن طريق استخدام اسطوانات الخشب الطبيعي وطلائها باللون الأبيض من فوق فإننا نرى كيف تناسب هذا الاختيار مع تصميم المنزل ككل والذي يحتوى مظلة أخرى فوق شرفة الدور العلوي مما جعل المظلة السفلية مميزة وجميلة.

12- الإضاءة عندما تتكامل مع شكل المظلة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

للإضاءة مع المظلات أهمية كبرى خاصة إذا كانت هذه المظلة تستخدم في أغراض الاسترخاء والقراءة وغيرها من الأنشطة التي تحتاج إضاءة مناسبة لا خافتة بشكل متعب ولا مبهرة بشكل مزعج ، كما نرى في هذه الحديقة الصغيرة التي تصلح كمكان مثالي للاسترخاء ليلًا.

13- مظلة المرآب

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO حديقة
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

من أنواع المظلات التي تستخدم بكثرة حيث هناك دائمًا مكان مفتوح في المنزل يصلح لأن يكون مرآبًا ولابد من تغطيته تعطية مناسبة للحفاظ على السيارات، وهنا يجئ دور هذه المظلة البسيطة والأنيقة في نفس الوقت من الخشب الطبيعي المرصوص بشكل جمالي جيد.

14- المظلة المربعة الأنيقة

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz حديقة
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

حتى لو كانت المساحة صغيرة نستطيع أن نصنع مظلة أنيقة للمنزل ونوفر تحتها المساحة اللازمة للاسترخاء كهذه المساحة التي توافرت بها منضدة دائرية صغيرة وقد غطتها المظلة المربعة وألقت عليها الظل بشكل منتظم جميل.

15- مظلة الخيزران

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ويعتبر استخدام الخيزران من أهم سمات الطراز الأسيوي الريفي الجميل كما نرى هنا، فقد اختاره المصممون لتغطية المطبخ الريفي مع الجلسة الخشبية الكبيرة وقد تدلى من ألواح الخشب حوله هذا المصباح الأسود الجميل.

وهنا تجد 11 حديقة يمكنك تنفيذها في بيتك.

مغلق من الخارج ولكن الداخل مفاجأة
أي هذه المظلات أعجبتك أكثر؟ شاركنا برأيك

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