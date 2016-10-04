15 فكرة لبرجولات ستعطي حديقتك بعداً اخر

كثيرًا ما نحتاج هذا الفراغ المميز في المنزل، حيث الاتصال بالطبيعة والجلوس على أريكة مريحة للاسترخاء وقراءة كتاب ممتع مع احتساء فنجان القهوة، كل ذلك في مكان لا هو بالمغلق ولا هو بالمفتوح بشكل مباشر تحت الشمس وعوامل الجو، هذا المكان المثالي يتوافر فقط أسفل المظلات الموجودة في المساحات المفتوحة بالمنزل للحدائق الداخلية والأفنية.
في هذا الموضوع سوف نستعرض 15 فكرة للمظلات، بالتأكيد سوف تجد منهم المظلة التي تصلح للتواجد داخل منزلك، فمنها المتصل بشكل مباشر مع الفناء الداخلي للمنزل ومنها مظلات في المطابخ المفتوحة ومنها مظلات في الفراغات المغلقة ومنها مظلة المدخل الأنيقة .. فهيا بنا لنتجول هذه الجولة في عالم المظلات الجميلة :
ألواح الخشب الطبيعي ووسطها ألواح الزجاج الشفاف التي تغطي الممشى الخشبي المحيط بالمطبخ المفتوح مع الواجهة البيضاء العصرية ومع الحديقة الصغيرة المبهجة، كل هذه العناصر بالطراز الريفي العصري الجميل.
أما هذه المظلة فلها طابع مميز حيث غطيت الفتحات المتخللة لألواح الخشب بالستائر البيضاء مما أعطى شعورًا بغرف الأميرات في حدائق القصور، وقد أكمل الصورة الرومانسية هذا الأثاث الكلاسيكي الأنيق من الخشب الطبيعي والألوان المبهجة.
أما في هذه المظلة المطلة على حمام السباحة فنلاحظ العملية في تشكيلها عن طريق ألواح الخشب المغطاة بلوح من الصلب الرقيق وقد اكتفى المصمم بألوان الواجهة البيضاء مع لون حمام السباحة للتعبير عن الطراز العملي العصري الأنيق.
في حالة المظلات التى تغطي أجزاء من الحديقة لخلق جلسة للاسترخاء فإنه من المهم تحديد الأرضية المناسبة ، فهنا اختير الخشب الطبيعي للأرضية وهو نفس الخشب الذي استخدم في المقاعد المريحى وأعمدة المظلة بل والمظلة نفسها.
في هذا المنزل اختار المصمم أن يبرز المظلة عن طريق الارتفاع الذي يضم جميع أدوار المنزل مع زرع سقف المظلة لشكل جمالي رائع في الواجهة مع بعض تشكيلات الخشب في الواجهة لتكتمل الفكرة التصميمية الأنيقة و الحفاظ على الخصوصية رغم أن الفراغ مفتوح عن طريق الأشجار الطويلة على جانبي الجلسة أسفل المظلة.
إن المظلات ليست قاصرة على الألواح الخشبية فقط وإنما أيضا يمكن استحداث بعض المواد العصري معها كالإطار الحديدي الأسود لهذه المظلة المستطيلة العملية والتي وجدت لتأكيد مدخل المبني العصري وإبرازه.
أما هذه المظلة التي تقع في وسط حديقة كبيرة لتغطي هذه الجلسة الرومانسية الجميلة فإنها تسمى عريشة حيث حقًا تشبه العريشة القديمة التي كانت توجد في أسطح المنازل العائلية القديمة وفوقها زرع العنب بأوراقه الخضراء الجميلة.
في هذا المنزل ذو التصميم الفريد الذي يحتوى على المصاطب الحجرية المطلة على حمام السباحة والتي غطيت بهيكل من الحديد والتي صنعت بدورها ظلًا مميزًا على المصاطب أثناء الجلوس لمشاهدة حمام السباحة.
للمطبخ المفتوح على هذا الفناء شكل جميل ومبهج خاصة اتصاله بالطبيعة والذي لم يكن ليكتمل إلا بهذه المظلة الخشبية ذات التقسيمات المستطيلة والتي صنعت ظلًا مماثلًا على عناصر المطبخ ومنضدة الطعام الأنيقة الصغيرة مما زاد المطبخ تألقًا.
في هذا المطبخ الخارجي ذو الطابع الريفي أيضًا كان لابد من تغطية المنضدة الخشبية الرصينة والمقاعد عن طريق هذه المظلة ذات الأعمدة الحديدة المطلية باللون البني مع أعواد الخيزران المتراصة بشكل دقيق في الأعلى مما حقق تغطية مثالية وتهوية وإنارة خفيفة أيضًا للمطبخ الأنيق.
في هذه المظلة التى اختار المصمم لها تصميمًا فريدًا عن طريق استخدام اسطوانات الخشب الطبيعي وطلائها باللون الأبيض من فوق فإننا نرى كيف تناسب هذا الاختيار مع تصميم المنزل ككل والذي يحتوى مظلة أخرى فوق شرفة الدور العلوي مما جعل المظلة السفلية مميزة وجميلة.
للإضاءة مع المظلات أهمية كبرى خاصة إذا كانت هذه المظلة تستخدم في أغراض الاسترخاء والقراءة وغيرها من الأنشطة التي تحتاج إضاءة مناسبة لا خافتة بشكل متعب ولا مبهرة بشكل مزعج ، كما نرى في هذه الحديقة الصغيرة التي تصلح كمكان مثالي للاسترخاء ليلًا.
من أنواع المظلات التي تستخدم بكثرة حيث هناك دائمًا مكان مفتوح في المنزل يصلح لأن يكون مرآبًا ولابد من تغطيته تعطية مناسبة للحفاظ على السيارات، وهنا يجئ دور هذه المظلة البسيطة والأنيقة في نفس الوقت من الخشب الطبيعي المرصوص بشكل جمالي جيد.
حتى لو كانت المساحة صغيرة نستطيع أن نصنع مظلة أنيقة للمنزل ونوفر تحتها المساحة اللازمة للاسترخاء كهذه المساحة التي توافرت بها منضدة دائرية صغيرة وقد غطتها المظلة المربعة وألقت عليها الظل بشكل منتظم جميل.
ويعتبر استخدام الخيزران من أهم سمات الطراز الأسيوي الريفي الجميل كما نرى هنا، فقد اختاره المصممون لتغطية المطبخ الريفي مع الجلسة الخشبية الكبيرة وقد تدلى من ألواح الخشب حوله هذا المصباح الأسود الجميل.
وهنا تجد 11 حديقة يمكنك تنفيذها في بيتك.