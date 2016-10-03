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27 فكرة لجعل فناء منزلك مريح

منة اسماعيل منة اسماعيل
Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
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حديقة داخل المنزل تعنى الكثير والكثير من الراحة والأسترخاء، وبغض النظر عن حجم الحديقة فمساحة حديقة صغيرة يمكنها أن تبعث راحة كبيرة إلى روحك، فبعد ضغط وعناء يوم طويل كل ما تحتاج إليه هو فنجان من القهوة وبضع دقائق مع الموسيقى الهادئة وكوب الشاى فى حديقة منزلك ليعم الهدوء والأسترخاء مرة أخرى إلى نفسك المرهقة من الضغوط، فبأمكانها أن تكون حديقة صغيرة ولكن بأمكانيات كبيرة، كيف يمكن أن يتحقق ذلك فقط من خلال تلك النصائح فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 27 نصيحة مميزة لتجعل فناء منزلك الصغير حديقة جميلة ودافئة.

1- تغطية الجدران بالنباتات

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

من الطرق البسيطة والتى يمكنها أضافة الكثير داخل تصميم حديقتك هى تغطية الجدران بالعشب والنباتات وهذا بدوره يمكنه خلق مناخ بسيط وهادئ داخل منزلك.

2- الخشب والطبيعة

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

امتزاج الخشب مع عناصر طبيعة من حوله يستطيع خلق جمال وأناقة لتصميم حديقتك بشكل كبير، فكما نرى هنا حديقة المنزل صغيرة ولكن لمسات الخشب والطبيعة معاً خلقا تناغم واضح فى فناء هذا المنزل.

3- البساطة

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

عند تنسيق حديقة المنزل يجب الأبتعاد تماماً عن أى تعقيدات، والأهتمام بالبساطة فى اختيار كافة التفاصيل وتصميمها بطريقة مبسطة، ويجب أيضاً أن تتجنب الأخطاء التى بدورها يمكن أن تحدث أرهاقاً للعين بشكل واضح، كالأعتماد على كثرة الديكورات المعقدة وتفاصيل ديكور كثيرة فى مكان واحد.

4-الأضاءة

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

الأضاءة من الأساسيات الهامة التى يجب الأعتناء بها واختيارها بطريقة مناسبة عند تصميم حديقة منزلك، فيجب اختيار اضاءة مناسبة عند تصميم الحديقة، فيجب أن تكون الأضاءة مناسبة وغير مبالغ فيها، ويمكنك استخدام المصابيح بأكثر من طريقة، المتدلية من السقف على سبيل المثال أو المعلقة على الجدران.

5- الألوان الزاهية

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento بلكونة أو شرفة Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

الرهان على الألوان الزاهية يكسب دائماً، فما من تصميم يحتوى على ألوان زاهية ألا وكان هذا التصميم مميزاً جداً ومختلف بشكل واضح.

6- اعتماد نمط وعنصر لونى مميز

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA بلكونة أو شرفة
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

عند تصميم حديقة منزلك يراعى اعتماد نمط وعنصر لونى مميز، حتى تجعلها مميزة ومختلفة فالمزج بين أكثر من نمط فى تصميم حديقة منزلك يخلق فوضى من حولك ويجعل تصميم الحديقة غير مريح بالمرة.

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7- للمعيشة وليست فقط حديقة للرفاهية

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura


عند تصميم حديقة للمنزلك يجب المراعاة أن تكون منطقة للمعيشة وليست فقط مجرد حديقة للرفاهية داخل المنزل، لذلك راعى دائماً أن تحتوى حديقتك على كل عناصر المعيشة التى تحتاجها.

8- المرجيحة لمسة مميزة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الراحة والهدوء داخل حديقة منزلك يمكنك أضافة مرجيدة بسيطة مثل تلك فى حديقتك وستشعر بالهدوء والأسترخاء.

9- صناديق من النباتات على الجدران

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

زراعة الأعشاب في صناديق وتعليقها على الجدران هو أيضا خيارا مهما للجدران. تحت الطلاء الذى السبورة لتعطى تأثيراً أكثر حداثة وجمال داخل حديقتك.

10 -نافورة وبعض النباتات

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

من الديكورات البسيطة التى يمكن أضافتها داخل تصميم حديقتك وستعطيك تأثيراً مثالى للهدوء والأسترخاء المرجو تحقيقه فى تصميم الحديقة.

11-ابداع الزهور والنباتات

Projeto para um carrinho de flores, Casa Nova Paisagismo Casa Nova Paisagismo حديقة
Casa Nova Paisagismo

Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo
Casa Nova Paisagismo

كن مبدعاً قدر المستطاع عند اختيار النباتات وتنسيقها بشكل جيد واعتمد على أنواع وألوان لنباتات مختلفة معاً حتى تخلق الأبداع والتباين اللونى.

12- الأهتمام بالجلسة

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

يجب الأهتمام بالجلسة وتفاصيلها داخل الحديقة وأن تبدو أنيقة ومريحة حتى تشعر بالهدوء والأسترخاء، ويمكنك استخدام الأثاث من الخشب أو الخوص فى تصميم حديقتك.

13- عناصر مختلفة

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

فى تصميم حديقتك يمكنك المزج بين عناصر مختلفة لخلق الأبداع فى حديقتك، فعلى سبيل المثال يمكنك المزج بين الأضاءة والنيران فى الموقد والمدفأة، لخلق مناخ دافئ وهادئ فى حديقتك للأسترخاء.

14-زراعة نباتات واضحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

عليك زراعة نباتات بكثرة وأشجار متنوعة فى فناء الحديقة بمنزلك، وحافظ على التناسق بينهم واختيارهم بطريقة مناسبة.

15- اضاءة الأرضيات

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura حديقة
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

يمكنك استخدام الأضاءة فى الأرضيات وستعطيك مظهراً جميلاً ومميزاً بشكل واضح.

16- الأضاءة والزينة

Residencia da Esquina, SALA2 arquitetura e design SALA2 arquitetura e design حديقة
SALA2 arquitetura e design

SALA2 arquitetura e design
SALA2 arquitetura e design
SALA2 arquitetura e design

الأضاءة والزينة اذا تم استخدامها وتنسيقها بشكل جيد ستعطيك أفضل النتائج فى حديقة منزلك، اعتمد على الألوان الباردة كالأخضر والأزرق لمزيد من الشعور بالأتساع والأناقة داخل حديقتك.

17-استغلال الجدران

Sobrado 1939, Ana Sawaia Arquitetura Ana Sawaia Arquitetura حديقة
Ana Sawaia Arquitetura

Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura
Ana Sawaia Arquitetura

يمكنك استغلال الجدران لأضافة لمسة جمالية مميزة فى حديقتك، يمكنك استخدام رسومات وألوان زاهية وخلق لمسة مختلفة فى حديقتك، مثل تصميم تلك الحديقة فى هذة الصورة.

18- الأضاءة والأختلاف

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الأضاءة تفعل الكثير اذا استغلت بطريقة مناسب وجيدة، يمكنها أضافة جمال لحديقتك بشكل واضح.

19- نباتات وجلسة مريحة

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

انت محظوظ جداً اذا حظيت بلحظات من الراحة والأسترخاء وسط هذة النباتات بواسطة هذا الكرسى المريح.

20- لمسة ريفية

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores بلكونة أو شرفة
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

لمسة ريفية من التصميم لحديقتك فى الهواء الطلق ستجعل حديقتك تبدو مميزة وأنيقة.

21- موقع الحديقة

homify بلكونة أو شرفة Multicolored
homify

homify
homify
homify

يجب اختيار موقع مناسب للحديقة يسهل الوصول إليه من غرفة المعيشة بسهولة، حتى يسهل الوصول إليها من المنزل.

22- اضاءة ملونة

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura بلكونة أو شرفة
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

يمكنك استخدام الأضاءة الملونة فى حديقتك لمزيد من المرح والبهجة وأيضاً الأسترخاء.

23- جلسات مختلفة

Casa WSC , alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo حديقة
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

اختيار جلسات بأشكال وتصاميم مختلفة تضفى على حديقتك جمال وتميز بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تصميم تلك الحديقة اعتمد على جلسات أرضية والتى أعطت شعوراً بمزيد من الأختلاف والراحة داخل الحديقة.

24- قصارى الزرع

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

قصاري الورع بدورها تعطى مظهر مبهج جداً عند استخدامها فى التصميم، لذلك يمكنك استغلالها وأضافة لمسة مبهجة لحديقتك.

25- حديقة عصرية

homify بلكونة أو شرفة بوص/ بامبو
homify

homify
homify
homify

مثال لتصميم الحديقة العصري والمتميز، يمكنك تنفيذه فى حديقتك اعتمد على البساطة فى اختيار الألوان وكسر التقليدية فى اختيار الألوان وتنسيقها.

26- قطع ديكور مختلفة ومميزة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكنك الأستعانة بقطع من الديكور المختلفة والمميزة لأضافة اختلاف على تصميم حديقتك.

27- حديقة برية

Casa BN, alexandre galhego paisagismo alexandre galhego paisagismo حديقة
alexandre galhego paisagismo

alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo
alexandre galhego paisagismo

يمكنك اضافة اختلاف للحديقة بلمسة من النباتات والديكورات البرية.

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