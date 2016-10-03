27 فكرة لجعل فناء منزلك مريح

حديقة داخل المنزل تعنى الكثير والكثير من الراحة والأسترخاء، وبغض النظر عن حجم الحديقة فمساحة حديقة صغيرة يمكنها أن تبعث راحة كبيرة إلى روحك، فبعد ضغط وعناء يوم طويل كل ما تحتاج إليه هو فنجان من القهوة وبضع دقائق مع الموسيقى الهادئة وكوب الشاى فى حديقة منزلك ليعم الهدوء والأسترخاء مرة أخرى إلى نفسك المرهقة من الضغوط، فبأمكانها أن تكون حديقة صغيرة ولكن بأمكانيات كبيرة، كيف يمكن أن يتحقق ذلك فقط من خلال تلك النصائح فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 27 نصيحة مميزة لتجعل فناء منزلك الصغير حديقة جميلة ودافئة.
من الطرق البسيطة والتى يمكنها أضافة الكثير داخل تصميم حديقتك هى تغطية الجدران بالعشب والنباتات وهذا بدوره يمكنه خلق مناخ بسيط وهادئ داخل منزلك.
امتزاج الخشب مع عناصر طبيعة من حوله يستطيع خلق جمال وأناقة لتصميم حديقتك بشكل كبير، فكما نرى هنا حديقة المنزل صغيرة ولكن لمسات الخشب والطبيعة معاً خلقا تناغم واضح فى فناء هذا المنزل.
عند تنسيق حديقة المنزل يجب الأبتعاد تماماً عن أى تعقيدات، والأهتمام بالبساطة فى اختيار كافة التفاصيل وتصميمها بطريقة مبسطة، ويجب أيضاً أن تتجنب الأخطاء التى بدورها يمكن أن تحدث أرهاقاً للعين بشكل واضح، كالأعتماد على كثرة الديكورات المعقدة وتفاصيل ديكور كثيرة فى مكان واحد.
الأضاءة من الأساسيات الهامة التى يجب الأعتناء بها واختيارها بطريقة مناسبة عند تصميم حديقة منزلك، فيجب اختيار اضاءة مناسبة عند تصميم الحديقة، فيجب أن تكون الأضاءة مناسبة وغير مبالغ فيها، ويمكنك استخدام المصابيح بأكثر من طريقة، المتدلية من السقف على سبيل المثال أو المعلقة على الجدران.
الرهان على الألوان الزاهية يكسب دائماً، فما من تصميم يحتوى على ألوان زاهية ألا وكان هذا التصميم مميزاً جداً ومختلف بشكل واضح.
عند تصميم حديقة منزلك يراعى اعتماد نمط وعنصر لونى مميز، حتى تجعلها مميزة ومختلفة فالمزج بين أكثر من نمط فى تصميم حديقة منزلك يخلق فوضى من حولك ويجعل تصميم الحديقة غير مريح بالمرة.
عند تصميم حديقة للمنزلك يجب المراعاة أن تكون منطقة للمعيشة وليست فقط مجرد حديقة للرفاهية داخل المنزل، لذلك راعى دائماً أن تحتوى حديقتك على كل عناصر المعيشة التى تحتاجها.
لمزيد من الراحة والهدوء داخل حديقة منزلك يمكنك أضافة مرجيدة بسيطة مثل تلك فى حديقتك وستشعر بالهدوء والأسترخاء.
زراعة الأعشاب في صناديق وتعليقها على الجدران هو أيضا خيارا مهما للجدران. تحت الطلاء الذى السبورة لتعطى تأثيراً أكثر حداثة وجمال داخل حديقتك.
من الديكورات البسيطة التى يمكن أضافتها داخل تصميم حديقتك وستعطيك تأثيراً مثالى للهدوء والأسترخاء المرجو تحقيقه فى تصميم الحديقة.
كن مبدعاً قدر المستطاع عند اختيار النباتات وتنسيقها بشكل جيد واعتمد على أنواع وألوان لنباتات مختلفة معاً حتى تخلق الأبداع والتباين اللونى.
يجب الأهتمام بالجلسة وتفاصيلها داخل الحديقة وأن تبدو أنيقة ومريحة حتى تشعر بالهدوء والأسترخاء، ويمكنك استخدام الأثاث من الخشب أو الخوص فى تصميم حديقتك.
فى تصميم حديقتك يمكنك المزج بين عناصر مختلفة لخلق الأبداع فى حديقتك، فعلى سبيل المثال يمكنك المزج بين الأضاءة والنيران فى الموقد والمدفأة، لخلق مناخ دافئ وهادئ فى حديقتك للأسترخاء.
عليك زراعة نباتات بكثرة وأشجار متنوعة فى فناء الحديقة بمنزلك، وحافظ على التناسق بينهم واختيارهم بطريقة مناسبة.
يمكنك استخدام الأضاءة فى الأرضيات وستعطيك مظهراً جميلاً ومميزاً بشكل واضح.
الأضاءة والزينة اذا تم استخدامها وتنسيقها بشكل جيد ستعطيك أفضل النتائج فى حديقة منزلك، اعتمد على الألوان الباردة كالأخضر والأزرق لمزيد من الشعور بالأتساع والأناقة داخل حديقتك.
يمكنك استغلال الجدران لأضافة لمسة جمالية مميزة فى حديقتك، يمكنك استخدام رسومات وألوان زاهية وخلق لمسة مختلفة فى حديقتك، مثل تصميم تلك الحديقة فى هذة الصورة.
الأضاءة تفعل الكثير اذا استغلت بطريقة مناسب وجيدة، يمكنها أضافة جمال لحديقتك بشكل واضح.
انت محظوظ جداً اذا حظيت بلحظات من الراحة والأسترخاء وسط هذة النباتات بواسطة هذا الكرسى المريح.
لمسة ريفية من التصميم لحديقتك فى الهواء الطلق ستجعل حديقتك تبدو مميزة وأنيقة.
يجب اختيار موقع مناسب للحديقة يسهل الوصول إليه من غرفة المعيشة بسهولة، حتى يسهل الوصول إليها من المنزل.
يمكنك استخدام الأضاءة الملونة فى حديقتك لمزيد من المرح والبهجة وأيضاً الأسترخاء.
اختيار جلسات بأشكال وتصاميم مختلفة تضفى على حديقتك جمال وتميز بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تصميم تلك الحديقة اعتمد على جلسات أرضية والتى أعطت شعوراً بمزيد من الأختلاف والراحة داخل الحديقة.
قصاري الورع بدورها تعطى مظهر مبهج جداً عند استخدامها فى التصميم، لذلك يمكنك استغلالها وأضافة لمسة مبهجة لحديقتك.
مثال لتصميم الحديقة العصري والمتميز، يمكنك تنفيذه فى حديقتك اعتمد على البساطة فى اختيار الألوان وكسر التقليدية فى اختيار الألوان وتنسيقها.
يمكنك الأستعانة بقطع من الديكور المختلفة والمميزة لأضافة اختلاف على تصميم حديقتك.
يمكنك اضافة اختلاف للحديقة بلمسة من النباتات والديكورات البرية.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 14 فكرة رائعة لسرير أنيق