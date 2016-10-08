9 أفكار مثالية لديكور مطابخ

في مقالنا لهذا اليوم سنطبخ بنكهة جديدة ومختلفة. قد تتسأل، لماذا نعطي اهتمام كبير على المطبخ؟ المطبخ هو محور هام وأساسي في المنزل، فهو موقع الحدث، ومكان لاجتماع العائلة والأصدقاء للطبخ سويا.، لهذا السبب، الاهتمام ببيئة المطبخ هي امر مهم ويعطي حيوية للمطبخ ويضمن الانتهاء من الطبخ بشكل سلس وبكفاءة جيدة وبالطبع بالكثير من المتعة والطعم الشهي.
تصميم المطبخ ليس بالأمر الهين لأنه سيؤثر على المنزل بأكمله، ولكن من أين نحصل على تصاميم مميزة؟ يوجد الكثير من التصاميم المختلفة، والأساليب والأفكار، لذلك عزيزي القارئ نقدم لك يد العون ونقدم لك مقال ل 9 تصاميم وأفكار لمطابخ من سنغافورة كنوع من التغيير والتجديد.
مطبخ أنيق بمزيج من النمط الحديث والصناعي باستخدام الأنيق للمعدن اللماع للمصابيح العملاقة، والحداثة للون الفستقي للكراسي العالية، وأرضية خشبية بلون بني ونافذة تسمح بقدر كبير من الإضاءة الطبيعية
ستستمتع بأول أكلة سنغافورية.
إذا كان لديك مطبخ متعرج، يمكنك وببساطة الاستفادة القصوى من مساحته من خلال بناء العديد من الرفوف على الحائط، التي تعطي منظر جميل وأيضا تقلل من فوضى المطبخ وتضفي نوع من النقاء وخاصة اذا تم تزيينها ببعض النباتات.
اللون الأبيض للمطابخ لون كلاسيكي وصالح لكل زمان، والميزة التي اصبح قرائي الأعزاء يعرفونها أن اللون الأبيض يوحي بمساحة اكبر ويعطي إشراقة وإضاءة اكثر للمطبخ وهذا ما نحبه في المطبخ ليزيد من متعة الطبخ.
المطبخ الأسكندنافي تصميم بسيط ومريح. بلاط ابيض لماع وخزائن خشبية بلون عسلي ونافذه كبيرة مهمة للتهوية وتجديد رائحة المطبخ، مطبخ روعة.
التناقض الجذاب للون الأبيض للخزائن واللون الأسود للمرمر. الخزائن العلوية والسفلية تصميم ممتاز لحفظ لوازم المطبخ والتقليل من فوضة الأغراض، ولمزيد من متعة الطبخ، لديك الجدار السبورة الذي تكتب عليه وصفات الطبخ اليومية.
مطبخي الصغير
في هذا المطبخ نرى أن المصممين اضطروا إلى تصميم مطبخ صغير باستخدام مساحة محدودة للغاية، ولكن بطريقة ذكية، حيث تم إنشاء مطبخ داخل خزانة ووراء الأبواب، ومجهز بكل الاحتياجات الأساسية للطبخ.
بما أن المطبخ محور المنزل، من المهم تصميمه بحيث يكون ممتع للجميع وللترحيب بالأصدقاء. في هذا المطبخ طاولة وسط مع مقاعد لجميع أفراد الأسرة، وكنبة مريحة لشرب الشاي بعد الطعام.
في هذا الممر يوجد المطبخ، كيف سنستخدمه بطريقة فعالة وممتع للطبخ والأكل؟ في هذه الصورة نرى مثالا رائعا ودليل على كيفية استخدام ممر ضيق كمطبخ للأكل والطبخ، مع استخدام باب سحاب لزيادة المساحة.
تصميم راقي وناجح.
وأخيرا، تصميم ذكي ومميز لمطبخ مكون من جدار واحد بنمط تبسيطي مكون من سيراميك بزخارف جميلة والوان مبهجة. في جدار واحد يوجد كل مستلزمات المطبخ من الثلاجة والفرن والخزائن، وبالإضافة إلى وجود طاولة سفرة في المساحة المتاحة.
استمتع مع الأهل والأصدقاء في تناول وجبات لا تنسى.
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