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9 أفكار مثالية لديكور مطابخ

Heba khlili Heba khlili
Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
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في مقالنا لهذا اليوم سنطبخ بنكهة جديدة ومختلفة. قد تتسأل، لماذا نعطي اهتمام كبير على المطبخ؟ المطبخ هو محور هام وأساسي في المنزل، فهو موقع الحدث، ومكان لاجتماع العائلة والأصدقاء للطبخ سويا.، لهذا السبب، الاهتمام ببيئة المطبخ هي امر مهم ويعطي حيوية للمطبخ ويضمن الانتهاء من الطبخ بشكل سلس وبكفاءة جيدة وبالطبع بالكثير من المتعة والطعم الشهي.
تصميم المطبخ ليس بالأمر الهين لأنه سيؤثر على المنزل بأكمله، ولكن من أين نحصل على تصاميم مميزة؟ يوجد الكثير من التصاميم المختلفة، والأساليب والأفكار، لذلك عزيزي القارئ نقدم لك يد العون ونقدم لك مقال ل 9 تصاميم وأفكار لمطابخ من سنغافورة كنوع من التغيير والتجديد.

1. مطبخ آنيق

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

مطبخ أنيق بمزيج من النمط الحديث والصناعي باستخدام الأنيق للمعدن اللماع للمصابيح العملاقة، والحداثة للون الفستقي للكراسي العالية، وأرضية خشبية بلون بني ونافذة تسمح بقدر كبير من الإضاءة الطبيعية
ستستمتع بأول أكلة سنغافورية.

2. المطبخ المتعرج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مطبخ متعرج، يمكنك وببساطة الاستفادة القصوى من مساحته من خلال بناء العديد من الرفوف على الحائط، التي تعطي منظر جميل وأيضا تقلل من فوضى المطبخ وتضفي نوع من النقاء وخاصة اذا تم تزيينها ببعض النباتات.

3. المطبخ الأبيض الفاخر

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects مطبخ
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

اللون الأبيض للمطابخ لون كلاسيكي وصالح لكل زمان، والميزة التي اصبح قرائي الأعزاء يعرفونها أن اللون الأبيض يوحي بمساحة اكبر ويعطي إشراقة وإضاءة اكثر للمطبخ وهذا ما نحبه في المطبخ ليزيد من متعة الطبخ.

4. النمط الأسكندنافي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الأسكندنافي تصميم بسيط ومريح. بلاط ابيض لماع وخزائن خشبية بلون عسلي ونافذه كبيرة مهمة للتهوية وتجديد رائحة المطبخ، مطبخ روعة.

5. الأبيض والأسود

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

التناقض الجذاب للون الأبيض للخزائن واللون الأسود للمرمر. الخزائن العلوية والسفلية تصميم ممتاز لحفظ لوازم المطبخ والتقليل من فوضة الأغراض، ولمزيد من متعة الطبخ، لديك  الجدار السبورة الذي تكتب عليه وصفات الطبخ اليومية.

6. مطبخي الصغير

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

في هذا المطبخ نرى أن المصممين اضطروا إلى تصميم مطبخ صغير باستخدام مساحة محدودة للغاية، ولكن بطريقة ذكية، حيث تم إنشاء مطبخ داخل خزانة ووراء الأبواب، ومجهز بكل الاحتياجات الأساسية للطبخ.

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7. مركز السرة

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

بما أن المطبخ محور المنزل، من المهم تصميمه بحيث يكون ممتع للجميع وللترحيب بالأصدقاء. في هذا المطبخ طاولة وسط مع مقاعد لجميع أفراد الأسرة، وكنبة مريحة لشرب الشاي بعد الطعام.

8. المطبخ الضيق

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذا الممر يوجد المطبخ، كيف سنستخدمه بطريقة فعالة وممتع للطبخ والأكل؟ في هذه الصورة نرى مثالا رائعا ودليل على كيفية استخدام ممر ضيق كمطبخ للأكل والطبخ، مع استخدام باب سحاب لزيادة المساحة.
تصميم راقي وناجح.

9. جدار واحد!!

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

وأخيرا، تصميم ذكي ومميز لمطبخ مكون من جدار واحد بنمط تبسيطي مكون من سيراميك بزخارف جميلة والوان مبهجة. في جدار واحد يوجد كل مستلزمات المطبخ من الثلاجة والفرن والخزائن، وبالإضافة إلى وجود طاولة سفرة في المساحة المتاحة.

استمتع مع الأهل والأصدقاء في تناول وجبات لا تنسى.

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