البرجولا في حديقة منزلك – خطوة بخطوة!!

جزء شائع في الحدائق الكبيرة، فهي عنصر معماري مميز وتبقينا على تواصل مباشر مع البيئة الخارجية. تم استخدام مصطلح البرجولا لأول مرة في عام 1645 من قبل John Evelyn. للبرجولا وظائف متعددة من أهمها الحماية من أشعة الشمس والأمطار وتأمين الظل المناسب للاستمتاع بالجلوس في الخارج مع العائلة والأصدقاء ويبقينا على تواصل مع المحيط الخارجي والهواء النقي.
في هذا المقال نريد أن نشارك بعض النصائح والأمثلة لتملك البرجولا خاصة بحديقتك.
التهوية امر مهم جدا للعريشة، والخدعة المستخدمة لتهوية جيدة، هي بناء سقف بفتحات بشكل عرضي، هذا الحل سيحسن مرور الهواء وبنفس الوقت سيؤمن الظل.
كما في المثال السابق تعرفنا على العريشة السفلية، أما في هذا المثال لاحظوا معي أعزاءي العريشة العلوية التي تعتبر بمثابة مظلة والتي تعتبر هنا كامتداد للمنزل وهنا تم اختيار موقع العريشة بشكل جيد وأيضا منخفض التكلفة.
من الجيد عند تصميم العريشة ان تخدم المكان الموجودة فيه، فوجودها العملي في نهاية الدرج على سطح المنزل يؤمن الظل المطلوب.
عند اختيار نوع الخشب لصناعة العريشة، عليك أن تولي اهتمام كبير لدرجة مقاومته ومتانته. الأنواع الأكثر شيوعا الصنوبر، والجوز، والكستناء.
الخشب ليس الخيار الوحيد لبناء العريشة، بنفس القدر من النجاح يمكنك تجربة مواد اخرى كالحديد أو الألمنيوم، فهي تعطي جالية وشكل مختلف وقد تكون صيانتها وعمرها اطول من الخشب.
بعد الاكتمال من بناء العريشة سواء من الخشب أو الحديد، لا تنسى عملية الصيانة من وقت للأخر مع استخدام الطلاء الخاص لحماية الخشب أو الحديد.
وأخيرا، يمكنك تزين العريشة بإضافة بعض الديكورات المختلفة مثل النباتات .
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