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البرجولا في حديقة منزلك – خطوة بخطوة!!

Heba khlili Heba khlili
Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
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جزء شائع في الحدائق الكبيرة، فهي عنصر معماري مميز وتبقينا على تواصل مباشر مع البيئة الخارجية. تم استخدام مصطلح البرجولا لأول مرة في عام 1645 من قبل John Evelyn. للبرجولا وظائف متعددة من أهمها الحماية من أشعة الشمس والأمطار وتأمين الظل المناسب للاستمتاع بالجلوس في الخارج مع العائلة والأصدقاء ويبقينا على تواصل مع المحيط الخارجي والهواء النقي.

في هذا المقال نريد أن نشارك بعض النصائح والأمثلة لتملك البرجولا خاصة بحديقتك.

التهوية

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME برجولا جانبية
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

التهوية امر مهم جدا للعريشة، والخدعة المستخدمة لتهوية جيدة، هي بناء سقف بفتحات بشكل عرضي، هذا الحل سيحسن مرور الهواء وبنفس الوقت سيؤمن الظل.

الموقع

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME برجولا جانبية
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

كما في المثال السابق تعرفنا على العريشة السفلية، أما في هذا المثال لاحظوا معي أعزاءي العريشة العلوية التي تعتبر بمثابة مظلة والتي تعتبر هنا كامتداد للمنزل وهنا تم اختيار موقع العريشة بشكل جيد وأيضا منخفض التكلفة.

في نهاية السلم

Gazebo con teli, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto حديقة
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

من الجيد عند تصميم العريشة ان تخدم المكان الموجودة فيه، فوجودها العملي في نهاية الدرج على سطح المنزل يؤمن الظل المطلوب.

اختيار نوع الخشب

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

عند اختيار نوع الخشب لصناعة العريشة، عليك أن تولي اهتمام كبير لدرجة مقاومته ومتانته. الأنواع الأكثر شيوعا الصنوبر، والجوز، والكستناء.

اختيار المواد المناسبة

Deck piscine et cuisine d'extérieur, INSIDE Création INSIDE Création بلكونة أو شرفة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

الخشب ليس الخيار الوحيد لبناء العريشة، بنفس القدر من النجاح يمكنك تجربة مواد اخرى كالحديد أو الألمنيوم، فهي تعطي جالية وشكل مختلف وقد تكون صيانتها وعمرها اطول من الخشب.

التشطيبات

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo حديقة
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

بعد الاكتمال من بناء العريشة سواء من الخشب أو الحديد، لا تنسى عملية الصيانة من وقت للأخر مع استخدام الطلاء الخاص لحماية الخشب أو الحديد.

وأخيرا، يمكنك تزين العريشة بإضافة بعض الديكورات المختلفة مثل النباتات .

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