البرجولا في حديقة منزلك – خطوة بخطوة!!

جزء شائع في الحدائق الكبيرة، فهي عنصر معماري مميز وتبقينا على تواصل مباشر مع البيئة الخارجية. تم استخدام مصطلح البرجولا لأول مرة في عام 1645 من قبل John Evelyn. للبرجولا وظائف متعددة من أهمها الحماية من أشعة الشمس والأمطار وتأمين الظل المناسب للاستمتاع بالجلوس في الخارج مع العائلة والأصدقاء ويبقينا على تواصل مع المحيط الخارجي والهواء النقي.

في هذا المقال نريد أن نشارك بعض النصائح والأمثلة لتملك البرجولا خاصة بحديقتك.