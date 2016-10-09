44 فكرة لاستخدامات الباليتات يمكنك اقتباسها

هناك صيحة عالمية بأهمية إحترام الجانب البيئي والحث على التدوير، فهو يحافظ على البيئة كما أنه ذو تكلفة بسيطة. التدوير منتشر في مجال الأثاث والديكور، كما أنه ينتج من استخدامه العديد من التصاميم الرائعة. مثال على ذلك هي الباليتات والمستخدمة في الأصل في نقل البضائع، فقد تم إثبات فاعليتها في عملية إعادة التدوير. بأفكار بسيطة وعملية و بأقل التكاليف يمكنكم الحصول على تصاميم رائعة في غرفة المعيشة، النوم وغيرها، و اليوم نثبت لكم هذا بالدليل الحي.