6 خطوات بسيطة لتجديد مدخل بيتك

لا نهتم كثيراً بشكل المدخل الخاص بمنازلنا و نولي الاهتمام الأكبر بما هو في الداخل ، و لكن حان الوقت لنغير نظرتنا لوظيفة مدخل المنزل من كونه مجرد جزء خارجي من المنزل إلى أنه المسئول الأول عن الانطباع البصري لما سوف يرى في باقي الغرف، باختصار هو عنوان لكل تصميمات منزلك ، لذا قررنا أن نوضح لكم في كتاب الأفكار هذا 6 طرق و خطوات و نماذج ستفيدك في تجديد مدخل بيتك ليكون أروع و أكثر أناقة ..
لعشاق الطبيعة و الانفتاح على الخارج يمكنك تطبيق هذا النموذج باستخدام الزجاج الشفاف حول مدخلك بالكامل و الذي قد يمتد للواجهة بأكملها كذلك، و تلك الواجهة تجعل من المدخل أشبه ببوابة الاحلام التي تتمنى رؤيتها يومياً
قد يخلط البعض بين عملية المدخل و بين جماله و رونقه و هنا نؤكد أن العملية هي رمز الاناقة لو تم التخطيط لها بعناية فمثلاً في هذا النموذج ستلاحظ وجود ما يشبه الشقيفة قبل الولوج لداخل المدخل ، و هي ما كانت عملية في توفير الظلال أثناء ساعات النهار و تسليط الأضواء خلال الليل، و من زاوية أخرى زادت بلونها الأبيض و النباتات المحيطة بها المنظر المتكامل لهذا المدخل الرائع
استخدام السلالم و درجاتها في مدخل البيت يضفي عليه رونق و بهاء غير مفهوم، ربما ديناميكية استخدام السلم و سيكولوجية الصعود لأعلى ، ربما الشكل الجمالي المتدرج للسلم المؤدي للبيت مما يسمح بتزيين جانبيه بالورود و النباتات .
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الزجاج يجعل المدخل أنيقاً بشكل لا يصدق، استخدام الزجاج الغير شفاف تحديداً يعمل و كأنه مرآة على أبواب بيتك، تزيد من الغموض و التأمل،و كذكل تعكس الضوء للخارج فتجعل المدخل مضيئاً في النهار و بهياً في الليل لأنه سيكون عاكساً للضوء الذي يسقط عليه من المصابيح العلوية في الباب كذلك
استخدام الأزهار و النباتات حول المدخل يوحي بالترحيب ، فلو كنت من محبي الترحيب باصدقائك و زياراتك و ضيوفك يمكنك استخدام الزهور حول مدخل بيتك و تنسيقها بشكل أنيق بسيط، هذا سيضمن لك شكلاً رائعاً و كذلك قيمة روحية تحملها النباتات لكل القادمين اليك
المداخل الغامضة دائماً ما تجذب العيون إليها، و تضفي لمسة ساحرة على شكل الواجهة بشكل عام، يمكنك استخدام الأسوار و الأبواب المتماثلة مع الأبواب الداخلية تماماً، بمعنى أن يكون الخارج طبق الاصل من الداخل و يكون التباين في اشياء بسيطة مثل اتجاه النقشات أو العلامات الصغيرة في الأبواب ، و هو ما سيخلق مساحة بصرية عرضية التفاصيل ستفيد في مظهر مدخل بيتك المثالي