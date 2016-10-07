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6 خطوات بسيطة لتجديد مدخل بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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لا نهتم كثيراً بشكل المدخل الخاص بمنازلنا و نولي الاهتمام الأكبر بما هو في الداخل ،  و لكن حان الوقت لنغير نظرتنا لوظيفة مدخل المنزل من كونه مجرد جزء خارجي من المنزل إلى أنه المسئول الأول عن الانطباع البصري لما سوف يرى في باقي الغرف، باختصار هو عنوان لكل تصميمات منزلك ، لذا قررنا أن نوضح لكم في كتاب الأفكار هذا 6 طرق و خطوات و نماذج ستفيدك في تجديد مدخل بيتك ليكون أروع و أكثر أناقة ..

1- مدخل الأضواء الطبيعية

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL منازل
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

لعشاق الطبيعة و الانفتاح على الخارج يمكنك تطبيق هذا النموذج باستخدام الزجاج الشفاف حول مدخلك بالكامل و الذي قد يمتد للواجهة بأكملها كذلك، و تلك الواجهة تجعل من المدخل أشبه ببوابة الاحلام التي تتمنى رؤيتها يومياً

2- مدخل عملي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

قد يخلط البعض بين عملية المدخل و بين جماله و رونقه و هنا نؤكد أن العملية هي رمز الاناقة لو تم التخطيط لها بعناية فمثلاً في هذا النموذج ستلاحظ وجود ما يشبه الشقيفة قبل الولوج لداخل المدخل ، و هي ما كانت عملية في توفير الظلال أثناء ساعات النهار و تسليط الأضواء خلال الليل، و من زاوية أخرى زادت بلونها الأبيض و النباتات المحيطة بها المنظر المتكامل لهذا المدخل الرائع 

3- مدخل بدرجات

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe شبابيك و أبوابأبواب ألمنيوم/ زنك Multicolored
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

استخدام السلالم و درجاتها في مدخل البيت يضفي عليه رونق و بهاء غير مفهوم، ربما ديناميكية استخدام السلم و سيكولوجية الصعود لأعلى ، ربما الشكل الجمالي المتدرج للسلم المؤدي للبيت مما يسمح بتزيين جانبيه بالورود و النباتات .

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4- مدخل بالزجاج

Paddock End, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects شبابيك و أبوابأبواب
Seymour-Smith Architects

Paddock End

Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects

الزجاج يجعل المدخل أنيقاً بشكل لا يصدق، استخدام الزجاج الغير شفاف تحديداً يعمل و كأنه مرآة على أبواب بيتك، تزيد من الغموض و التأمل،و كذكل تعكس الضوء للخارج فتجعل المدخل مضيئاً في النهار و بهياً في الليل لأنه سيكون عاكساً للضوء الذي يسقط عليه من المصابيح العلوية في الباب كذلك

5- مدخل مزهر

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

استخدام الأزهار و النباتات حول المدخل يوحي بالترحيب ، فلو كنت من محبي الترحيب باصدقائك و زياراتك و ضيوفك يمكنك استخدام الزهور حول مدخل بيتك و تنسيقها بشكل أنيق بسيط، هذا سيضمن لك شكلاً رائعاً و كذلك قيمة روحية تحملها النباتات لكل القادمين اليك

6- مدخل متباين

Site de vente en ligne de menuiserie, Neo10.com Neo10.com شبابيك و أبوابأبواب
Neo10.com

Neo10.com
Neo10.com
Neo10.com

المداخل الغامضة دائماً ما تجذب العيون إليها، و تضفي لمسة ساحرة على شكل الواجهة بشكل عام، يمكنك استخدام الأسوار و الأبواب المتماثلة مع الأبواب الداخلية تماماً، بمعنى أن يكون الخارج طبق الاصل من الداخل و يكون التباين في اشياء بسيطة مثل اتجاه النقشات أو العلامات الصغيرة في الأبواب ، و هو ما سيخلق مساحة بصرية عرضية التفاصيل ستفيد في مظهر مدخل بيتك المثالي 

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