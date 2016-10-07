6 خطوات بسيطة لتجديد مدخل بيتك

قد يخلط البعض بين عملية المدخل و بين جماله و رونقه و هنا نؤكد أن العملية هي رمز الاناقة لو تم التخطيط لها بعناية فمثلاً في هذا النموذج ستلاحظ وجود ما يشبه الشقيفة قبل الولوج لداخل المدخل ، و هي ما كانت عملية في توفير الظلال أثناء ساعات النهار و تسليط الأضواء خلال الليل، و من زاوية أخرى زادت بلونها الأبيض و النباتات المحيطة بها المنظر المتكامل لهذا المدخل الرائع