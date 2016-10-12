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10 افكار سهلة لتجعل غرفة نومك جميلة

Heba khlili Heba khlili
APARTAMENTO 10A GRAND EUROPA: una vivienda a 3 ritmos, NMD NOMADAS NMD NOMADAS غرفة نوم
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لهؤلاء الذين يبحثون عن أفكار جديدة لجعل غرفة النوم جميلة وأنيق ومناسبة للنوم والاسترخاء، اليوم في هذا المقال ستجد ضالتك سنقدم لك الأفضل، سنقدم تصاميم وأفكار مبتكرة وسهلة التطبيق. نعيش اليوم العديد من التغيرات الاقتصادية وقد تظن انه من المستحيل أن تختار تصاميم مميزة بدون أن تصرف ميزانية كبيرة، فيمكن ببعض عناصر الديكور البسيطة كالإضاءة أو ورق الجدران وغيرها الكثير أن تصنع الجمال في غرفة نومك.
تابع معي عزيزي القارئ 10 أفكار سهلة لغرف نوم جميلة.

1. عناصر ديكور بسيطة في غرفة نومك

APTO GE, Design Group Latinamerica Design Group Latinamerica غرفة نوم
Design Group Latinamerica

Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica

الحيلة في تصميم تلك الغرفة يكمن في الاستخدام القليل والمميز لعناصر ديكورية بسيطة وذات تصميم فريد، وبتوجيه الإضاءة المناسبة عليها لإظهارها بشكل أوضح واجمل.
في الصورة لاحظ معي العنصر الديكوري المستخدم هي المساند البيضاء على جانبي السرير وتوجيه الإضاءة البيضاء عليها.

2. المكان المناسب للسرير

Driftwood House, Golant Laurence Associates غرفة نوم
Laurence Associates

Driftwood House, Golant

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

السرير في غرفة النوم اهم واكبر مكون فيها، لذلك يجب اختيار المكان الأنسب له، كما في الصورة النافذة هي حجر الزاوية الذي يمكنك وضع العناصر حولها كالكرسي والسرير لإبراز جمالهم. وضع السرير أمام النافذة هو الاختيار المناسب للاستمتاع بالضوء الطبيعي وبالمنظر الخارجي لحظة الاستيقاظ.
قل نعم للإبداع والبساطة لتحصل على غرفة نوم تجعلك تشعر بالراحة والسعادة.

3. لعبة الألوان

PH Altozano, VODO Arquitectos VODO Arquitectos غرفة نوم
VODO Arquitectos

VODO Arquitectos
VODO Arquitectos
VODO Arquitectos

استخدم الألوان لخلق تركيبة جميلة بين جميع عناصر الغرفة. ناسق بين لون اللحاف والوسائد، وإذا كنت محتار ماهي الألوان المثالية للحاف والوسائد نوصيك باستخدام الألوان الهادئة وبنفس الوقت تختلف عن الوان الأرضية والأثاث الخشبي، في النهاية يجب أن تكون تركيبة الغرفة متناسقة ومنسجمة الألوان.

4. ورق الجدران

APTO PS, JAVC ARQUITECTOS S.C JAVC ARQUITECTOS S.C غرفة نوم
JAVC ARQUITECTOS S.C

JAVC ARQUITECTOS S.C
JAVC ARQUITECTOS S.C
JAVC ARQUITECTOS S.C

أعطي غرفة نومك الجاذبية واللمسة الملفتة على الجدار الرئيسي باستخدام ورق الجدران ذو النوعية الممتازة.
من أكثر الأماكن المناسبة لاستخدام ورق الجدران هي خلف السرير. يتميز ورق الجدران بسهولة لصقها وإزالتها، بالإضافة لذلك تعطيك الخيار في التغيير من فترة لأخرى في لون الجدران وتجعل غرفة نومك متجددة باستمرار وهي اقتصادية خاصة اذا استخدمتها فقط على الجدار الرئيسي لذلك اختر الأنواع ذات النوعية الممتاز. 

5. عناصر ديكورية اقل

NOVE, MAT Latinamerica MAT Latinamerica غرفة نوم
MAT Latinamerica

MAT Latinamerica
MAT Latinamerica
MAT Latinamerica

كلما أردت أن تكون غرفة النوم اجمل قلل من العناصر الموجود في الغرفة. البساطة في العناصر الديكورية والأثاث هي المفتاح لإعطاء قيمة عالية للغرفة ولتبدو بشكل افضل. غرفة نوم مع أشياء اقل أكثر راحة ومناسبة للنوم. وجود مصابيح الإضاءة الليلية المزخرفة جنبا إلى جنب مع السجاد  ستعطي  الجمالية المطلوبة.

6. الإكسسوارات

Cotswold Cottage Emma & Eve Interior Design Ltd غرفة نوم
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

Cotswold Cottage

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

تعطي الإكسسوارت لمسة مختلفة وأنيقة لغرفة النوم، وتتنوع الإكسسوارت، فيمكنك تعليق  صورة جميلة على الحائط، أو وضع كرسي للجلوس وقراءة كتابك المفضل أمام النافذة، كما يمكنك وضع بعض الزهور والنباتات الجميلة التي ستعطي الحياة إلى الغرفة.

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7. اللون الأبيض

APARTAMENTO 10A GRAND EUROPA: una vivienda a 3 ritmos, NMD NOMADAS NMD NOMADAS غرفة نوم
NMD NOMADAS

NMD NOMADAS
NMD NOMADAS
NMD NOMADAS

لجعل الغرفة تبدو أكبر استخدم المفارش البيضاء للحاف والوسائد ستعطي أناقة، ضع سجادة بلون بيج بجانب السرير. اللون الأبيض والبيج الوان متناسبة مع بعضها ومتناسبة أيضا مع اللون الخشي للأرضية. عملية الجمع والدمج للألوان طريقة سهلة ومريحة لتزيين الغرفة كما أن وجود النباتات الطبيعية وسيلة دائما جيدة تجلب الحياة والجمال إلى الغرفة.

8. القطعة الأسفنجية

Proyecto Bello Monte , THE muebles THE muebles غرفة نوم
THE muebles

THE muebles
THE muebles
THE muebles

خلف السرير كما ذكرنا سابقا هي منطقة جيدة لتزين الغرفة، استخدم تلك القطعة الإسفنجية الطرية خلف السرير لمزيد من الراحة وعلق المصابيح الفريدة في تصميمها بجانبي السرير واستخدم نوع الإضاءة الخفية في سقف الغرفة، أفكار بسيطة لغرفة جميلة.

9. المرآة

Diseño de Habitación Principal, Gabriela Afonso Gabriela Afonso غرفة نوم أسمنت Brown
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

غرفة النوم الحديثة هي مرادف للبساطة والأناقة، لذلك أعطي غرفتك لمسة من القطع الجميلة الجذابة كالوسائد والبطانيات والسجاد والستائر والاهم المرأة التي تعكس الإضاءة والتي تزيد من مساحة الغرفة.

10. الإضاءة

Diseño de Habitación Principal, Gabriela Afonso Gabriela Afonso غرفة نوم أسمنت Brown
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

لنفس الصورة في المثال السابق، تعتبر الإضاءة من اهم العناصر في تزيين غرفة النوم. الثريات الكريستال هي من أفضل القطع التي يمكن استخدامها لإعطاء قيمة إلى الغرفة، أنها جميلة وتخلق بيئة خاصة للغرفة.

نوما هنيئا وأحلام سعيدة

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